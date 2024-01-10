Власти готовятся рассекретить, кому раздадут сотни миллионов

И пошлют сигнал тем, кто их не получит

10 января 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов в пятницу объявит победителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти определят приоритеты и правила, по которым будут развиваться некоммерческие организации весь 2024 год. Такой прогноз сделал политолог Никита Ляховецкий, комментируя предстоящие итоги первого в этом году конкурса грантов, который пройдет под председательством первого заместителя администрации президента Сергея Кириенко в пятницу, 12 января. «Каждый год Фонд президентских грантов помогает тем некоммерческим организациям, которые заняты наиболее актуальной общественной работой для каждого этапа развития нашей страны. Распределяя денежные средства, власти посылают общественным организациям сигнал — активности в каких сферах от них ожидается особенно. Акцент на проектах, направленных на патриотическое воспитание молодежи, спровоцирует волну новых заявок этой категории на следующий грантовый конкурс. Таким образом власти обретают поддержку общественников в важных направлениях», — отметил Ляховецкий, который в прошлом году присутствовал на точно таком же мероприятии. Тогда, вспоминает политолог, большинство заявок на получение грантов так или иначе, были связаны с поддержкой участников СВО и их семей, реабилитацией раненых и возвращением к мирной жизни ветеранов. После освобождения Донбасса, Запорожской, Луганской областей, появились проекты, призванные помочь всем общественным институтам новых регионов адаптироваться в России, что также привело к увеличение заявок. Эксперт прогнозирует: пока активная фаза СВО продолжается, материальные и нематериальные стороны общественной жизни будут нуждаться в реконструкции. «Можно предположить, что значительное число проектов, которые получат поддержку в этом году, будут направлены на помощь жителям новых регионов, развитие инфраструктуры, интеграции местных систем образования и здравоохранения в российские, а также поддержку молодежи новых регионов», — сказал Ляховецкий. Политолог считает, что встреча президента России Владимира Путина с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой и его поездка на Чукотку в первые рабочие дни 2024 года, подчеркивает важность российской экологической повестки. А вопросы безопасности и сохранения биоразнообразия, уникальной флоры и фауны особенно интересуют президента. Логично, предполагает Ляховецкий, что проекты из этой сферы не будут обделены вниманием. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году больше всего денег получили предложения от НКО, связанные с тематикой развития новых территорий и поддержки семей участников СВО (211 проектов). Суммарно на эту работу выделили 1,3 млрд рублей. Вторым по ресурсоемкости направлением стало патриотическое воспитание молодежи: 305 проектов, которые получили 645 миллионов рублей господдержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти определят приоритеты и правила, по которым будут развиваться некоммерческие организации весь 2024 год. Такой прогноз сделал политолог Никита Ляховецкий, комментируя предстоящие итоги первого в этом году конкурса грантов, который пройдет под председательством первого заместителя администрации президента Сергея Кириенко в пятницу, 12 января. «Каждый год Фонд президентских грантов помогает тем некоммерческим организациям, которые заняты наиболее актуальной общественной работой для каждого этапа развития нашей страны. Распределяя денежные средства, власти посылают общественным организациям сигнал — активности в каких сферах от них ожидается особенно. Акцент на проектах, направленных на патриотическое воспитание молодежи, спровоцирует волну новых заявок этой категории на следующий грантовый конкурс. Таким образом власти обретают поддержку общественников в важных направлениях», — отметил Ляховецкий, который в прошлом году присутствовал на точно таком же мероприятии. Тогда, вспоминает политолог, большинство заявок на получение грантов так или иначе, были связаны с поддержкой участников СВО и их семей, реабилитацией раненых и возвращением к мирной жизни ветеранов. После освобождения Донбасса, Запорожской, Луганской областей, появились проекты, призванные помочь всем общественным институтам новых регионов адаптироваться в России, что также привело к увеличение заявок. Эксперт прогнозирует: пока активная фаза СВО продолжается, материальные и нематериальные стороны общественной жизни будут нуждаться в реконструкции. Политолог считает, что встреча президента России Владимира Путина с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой и его поездка на Чукотку в первые рабочие дни 2024 года, подчеркивает важность российской экологической повестки. А вопросы безопасности и сохранения биоразнообразия, уникальной флоры и фауны особенно интересуют президента. Логично, предполагает Ляховецкий, что проекты из этой сферы не будут обделены вниманием. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году больше всего денег получили предложения от НКО, связанные с тематикой развития новых территорий и поддержки семей участников СВО (211 проектов). Суммарно на эту работу выделили 1,3 млрд рублей. Вторым по ресурсоемкости направлением стало патриотическое воспитание молодежи: 305 проектов, которые получили 645 миллионов рублей господдержки.