Отъезд медиаменеджера Щербакова связали с выборами президента

Чем известен гендиректор «Ленфильма» и что происходит с его проектами

11 января 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

Федор Щербаков возглавляет «Ленфильм» и медиахолдинг 1MI Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бегство в Турцию гендиректора медиахолдинга 1MI и по совместительству главы «Ленфильма» Федора Щербакова связали с предстоящими выборами президента России. По данным источников, именно такую информацию озвучили сотрудникам его СМИ. Однако, по версии инсайдеров, на самом деле отъезд может быть связан с уголовным делом о вымогательстве, по которому был задержан бизнес-партнер Щербакова Антон Сафонов. Федор Щербаков — генеральный директор медиахолдинга 1MI, в который входят СМИ федерального (например, «Новые известия») и регионального (среди них «Тагил Сити», «Наш город», «Про Пермь», всего 24 сайта) уровней. География от Петрозаводска до Владивостока. Есть и отраслевые медиа «Нефть капитал» и «Агроинвестор». По данным Liveinternet, суммарная аудитория всех ресурсов холдинга за последний месяц составила 19,6 млн (17 место в категории «Новости и СМИ»). Для сравнения: у сети городских порталов Shkulev Media Holding, которая тоже включает региональные сайты, за тот же период посещаемость составила 39,6 млн (7 место). По одной из версий, пострадавшей стороной в уголовном деле может быть «Ростех» Фото: Анна Майорова © URA.RU Кроме СМИ, под контролем Щербакова несколько крупных пабликов. Собеседники агентства предположили, что среди них могут быть telegram-каналы «Небрехня» (95+ тыс. подписчиков), «Временное правительство» (54+ тыс. подписчиков) и даже «СМИ Россия не Москва» (3,5+ млн подписчиков). Официальных подтверждений этому найти не удалось. По версии источников URA.RU, Щербаков мог уехать в Турцию осенью 2023 года, поскольку ему якобы грозило уголовное преследование после того, как за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко был задержан бизнес-партнер медиаменеджера Антон Сафонов (вместе с Щербаковым является соучредителем в ООО «Диджитал софт»). Как пишет ТАСС , следствие предполагает, что Сафонов требовал у Бровко более двух миллионов рублей в обмен на отказ опубликовать компромат в telegram-канале «Небрехня». К паблику, по мнению источников URA.RU, может иметь отношение и сам Щербаков. По версии инсайдеров агентства, среди пострадавших могут быть и «Россети»: Щербаков якобы развернул эту кампанию, поскольку потерял многомиллионные контракты на пиар энергетиков. В «Росстехе» отказались от комментариев. В адрес «Россетей» и следствия направлены запросы, однако ответы пока не поступили. Также не удалось получить комментарии от стороны защиты Сафонова. Собеседники в медиасфере рассказали, что Щербаков по-прежнему может находиться в Турции и связано это якобы с уголовным делом, в котором фигурирует его партнер Сафонов. По информации инсайдеров, рядовые сотрудники холдинга 1MI пояснений по поводу ситуации не получили. «Конечно, мы читали новости, но это не ключевая тема для обсуждения. Отчасти это связано с тем, что мы находимся на удаленке. Да и Щербаков не участвовал активно и публично в работе, общался раньше с топами. Простым сотрудникам никто не прокомментировал эти новости. Но зарплату платят, работа идет, паники нет», — рассказали собеседники. Политологи оценили связь выборной кампании и отъезда Щербакова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По версии других источников агентства, после появления слухов о бегстве гендиректора 1MI в Турцию, некоторых сотрудников медиахолдинга все-таки собрали на планерку. Там им объявили, что произошедшее якобы связно с попыткой получить контроль над медиаактивами Щербакова в преддверии выборов президента (пройдут в марте 2024). URA.RU запросило комментарий о причинах отъезда Щербакова в 1MI, ответ пока не поступил. «Не уверен, что этот инфоповод как-то связан с грядущей президентской кампанией. Это внутренние вопросы медиахолдинга, которые вряд ли в принципе как-то связаны с политической повесткой», — прокомментировал ситуацию политтехнолог Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. С ним согласен политолог Петр Быстров: «Я думаю, что это вряд ли связано с предвыборной кампанией. Щербаков был всегда человеком достаточно договороспособным и лояльным к власти». Он также напомнил, что история с проверками руководителей telegram-каналов началась задолго до выборов. «Она касается достаточно большого количества людей. В том числе есть уже вынесенные решения по уголовным делам», — сказал эксперт. Эксперты напомнили о проверках руководства telegram-каналов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Это не первый скандал, в который попал Щербаков. С 2010 по 2011 он являлся вице-губернатором Волгоградской области и, по данным V1.RU , засветился в громкой истории: Щербаков был уволен «за отсутствие надлежащего контроля за работой курируемых ведомств, повлекшего за собой серию нарушений коррупционной направленности». Сделано это было «в целях оздоровления обстановки, сложившейся вокруг национального центра патриотического воспитания „Победа“». « Коммерсант » писал, что вопросы у правоохранительных органов вызвала история с фейерверком в дни празднования 65-летия Победы в Волгограде. По предварительным данным, фейерверк был организован волгоградской фирмой «Пиромир» за счет бюджета. Однако одновременно оплату из областного агентства инвестиций и развития за ту же услугу получила фирма Татьяны Дворниковой Event Team. Дворникову, как пишет издание со ссылкой на местные СМИ, Щербаков на публичных мероприятиях представлял как свою «лучшую подругу». URA.RU пыталось связаться с Федором Щербаковым, чтобы получить комментарии. Однако сделать этого не удалось. Агентство продолжит следить за развитием событий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бегство в Турцию гендиректора медиахолдинга 1MI и по совместительству главы «Ленфильма» Федора Щербакова связали с предстоящими выборами президента России. По данным источников, именно такую информацию озвучили сотрудникам его СМИ. Однако, по версии инсайдеров, на самом деле отъезд может быть связан с уголовным делом о вымогательстве, по которому был задержан бизнес-партнер Щербакова Антон Сафонов. Федор Щербаков — генеральный директор медиахолдинга 1MI, в который входят СМИ федерального (например, «Новые известия») и регионального (среди них «Тагил Сити», «Наш город», «Про Пермь», всего 24 сайта) уровней. География от Петрозаводска до Владивостока. Есть и отраслевые медиа «Нефть капитал» и «Агроинвестор». По данным Liveinternet, суммарная аудитория всех ресурсов холдинга за последний месяц составила 19,6 млн (17 место в категории «Новости и СМИ»). Для сравнения: у сети городских порталов Shkulev Media Holding, которая тоже включает региональные сайты, за тот же период посещаемость составила 39,6 млн (7 место). Кроме СМИ, под контролем Щербакова несколько крупных пабликов. Собеседники агентства предположили, что среди них могут быть telegram-каналы «Небрехня» (95+ тыс. подписчиков), «Временное правительство» (54+ тыс. подписчиков) и даже «СМИ Россия не Москва» (3,5+ млн подписчиков). Официальных подтверждений этому найти не удалось. По версии источников URA.RU, Щербаков мог уехать в Турцию осенью 2023 года, поскольку ему якобы грозило уголовное преследование после того, как за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко был задержан бизнес-партнер медиаменеджера Антон Сафонов (вместе с Щербаковым является соучредителем в ООО «Диджитал софт»). В «Росстехе» отказались от комментариев. В адрес «Россетей» и следствия направлены запросы, однако ответы пока не поступили. Также не удалось получить комментарии от стороны защиты Сафонова. Собеседники в медиасфере рассказали, что Щербаков по-прежнему может находиться в Турции и связано это якобы с уголовным делом, в котором фигурирует его партнер Сафонов. По информации инсайдеров, рядовые сотрудники холдинга 1MI пояснений по поводу ситуации не получили. «Конечно, мы читали новости, но это не ключевая тема для обсуждения. Отчасти это связано с тем, что мы находимся на удаленке. Да и Щербаков не участвовал активно и публично в работе, общался раньше с топами. Простым сотрудникам никто не прокомментировал эти новости. Но зарплату платят, работа идет, паники нет», — рассказали собеседники. По версии других источников агентства, после появления слухов о бегстве гендиректора 1MI в Турцию, некоторых сотрудников медиахолдинга все-таки собрали на планерку. Там им объявили, что произошедшее якобы связно с попыткой получить контроль над медиаактивами Щербакова в преддверии выборов президента (пройдут в марте 2024). URA.RU запросило комментарий о причинах отъезда Щербакова в 1MI, ответ пока не поступил. «Не уверен, что этот инфоповод как-то связан с грядущей президентской кампанией. Это внутренние вопросы медиахолдинга, которые вряд ли в принципе как-то связаны с политической повесткой», — прокомментировал ситуацию политтехнолог Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. С ним согласен политолог Петр Быстров: «Я думаю, что это вряд ли связано с предвыборной кампанией. Щербаков был всегда человеком достаточно договороспособным и лояльным к власти». Он также напомнил, что история с проверками руководителей telegram-каналов началась задолго до выборов. «Она касается достаточно большого количества людей. В том числе есть уже вынесенные решения по уголовным делам», — сказал эксперт. Это не первый скандал, в который попал Щербаков. С 2010 по 2011 он являлся вице-губернатором Волгоградской области и, по данным V1.RU, засветился в громкой истории: Щербаков был уволен «за отсутствие надлежащего контроля за работой курируемых ведомств, повлекшего за собой серию нарушений коррупционной направленности». Сделано это было «в целях оздоровления обстановки, сложившейся вокруг национального центра патриотического воспитания „Победа“». «Коммерсант» писал, что вопросы у правоохранительных органов вызвала история с фейерверком в дни празднования 65-летия Победы в Волгограде. По предварительным данным, фейерверк был организован волгоградской фирмой «Пиромир» за счет бюджета. Однако одновременно оплату из областного агентства инвестиций и развития за ту же услугу получила фирма Татьяны Дворниковой Event Team. Дворникову, как пишет издание со ссылкой на местные СМИ, Щербаков на публичных мероприятиях представлял как свою «лучшую подругу». URA.RU пыталось связаться с Федором Щербаковым, чтобы получить комментарии. Однако сделать этого не удалось. Агентство продолжит следить за развитием событий.