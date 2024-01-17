Кто такой Мамедов, которого хотят осудить за убийство в 2000-м

Насими Мамедов обвиняется в убийстве авторитетного бизнесмена из 90-х Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кировском районном суде Екатеринбурга 25 января будут заново рассматривать уголовное дело об убийстве предпринимателя из 90-х Алексея Зубакина. Обвиняемым является Насими Мамедов, который, будучи студентом, 24 года назад, подрабатывал водителем у экс-лидера свердловской ОПГ Михаила Клока. По словам источников, его могли подставить или перепутать с профессиональным киллером. О том, кто такой Мамедов, в материале URA.RU.

В декабре 2000-го, когда был убит Зубакин, Мамедову было всего 22 года. Сейчас ему 46 лет.

Мамедов родился в Свердловске в 1978 году в семье инженеров-технологов. Детство и юность прожил на Посадской.

В 2000-м он был студентом гуманитарного института. Увлекался карате и работал водителем у Михаила Клока, который в то время считался лидером боевого крыла ОПГ «Центр».

Мамедов — бизнесмен. По данным СБИС, он руководит ООО «Полимер Инвест» (выполняет услуги по аренде техники, оборудования и бытовых товаров) и ООО «Эрофарм» (занимается торговлей фармацевтической продукцией). Также Мамедов консультирует по вопросам коммерческой деятельности и управления.

По информации Е1.RU, в 2000-м Мамедов был осужден за похищение человека и отсидел семь лет и десять месяцев. Якобы он и два его товарища напали на мужчину, избили и затолкали его в машину. Силовики устроили за ними погоню. Один из инспекторов открыл стрельбу, чтобы остановить автомобиль. Похитители бросились в разные стороны, но Мамедова задержали. Имена своих друзей он не назвал. Однако источник URA.RU, близкий к Насими, опроверг эти сведения.

Он женат, у него двое детей. Его маме более 80 лет.

Насими попал под уголовное дело в 2022-м, когда против него Клок дал показания. Мамедова выпустили из СИЗО 8 августа 2023 года.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. И пытается доказать свою невиновность.

URA.RU писало, что в уголовном деле есть несостыковки. Бывший адвокат Мамедова Сергей Касьянов утверждал, что 22-летний водитель Клока не мог хладнокровно убить авторитетного бизнесмена, стреляя из двух пистолетов. «Мамедов не обладал нужными данными, чтобы справиться с заказным убийством. Это же риск — отправлять на дело юнца», — добавлял бывший защитник.

К тому же в день смерти Зубакина Мамедов с утра был в больнице и сдавал пробы на аллергию. «Такие пробы сдаются исключительно утром, позже процедура теряет смысл. Поэтому о каком убийстве может идти речь, если данными медкарт подтверждается нахождение Мамедова в клинике? Только если сразу после хладнокровной расправы парень сел за стол врача», — говорил URA.RU другой инсайдер.

По словам действующего адвоката Мамедова Екатерины Кувалдиной, 16 января в суде выбрали новый состав присяжных. Дело будут рассматривать заново, потому что Свердловский облсуд нашел процессуальные нарушения в решении суда первой инстанции.

Насими Мамедов с котом Леонидом Фото: telegram-канал «Спаси Насими!» [https://t.me/save_nasimi]

Мамедов с женой Анастасией Фото: telegram-канал «Спаси Насими!» [https://t.me/save_nasimi]