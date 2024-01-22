Какого имущества будут лишать россиян за фейки об армии

Автомобили и квартиры могут уцелеть

22 января 2024 в 22:09 Размер текста - 17 +

Депутаты Госдумы предлагают конфисковывать имущество за фейки об армии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты Госдумы, включая лидеров фракций «Единой России», КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР, внесли 22 января законопроект о конфискации имущества за распространение фейков об армии и призывы к деятельности против безопасности государства, если виновные совершали это из корыстных побуждений. Опрошенные URA.RU эксперты полагают, что речь пойдет о гаджетах, компьютерах и полученном денежном вознаграждении, но необходимость применения конфискации должна быть доказана в суде. Внесенный законопроект предполагает поправки в Уголовный кодекс и расширяет перечень преступлений, по которым можно применять конфискацию имущества. В их число предлагается внести деяния по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (207.3 УК) и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК) из корыстных побуждений. Также документ предполагает лишение воинских и почетных званий и госнаград в отношении лиц, осужденных, в том числе: за фейки об армии; дискредитацию использования ВС РФ; публичные призывы к экстремистской деятельности; призывы к введению санкций против России; публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ; публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства; реабилитацию нацизма. Соавтор законопроекта, глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил URA.RU, что о конфискации недвижимости и автомобилей осужденных речь не идет. «Такое возможно было только в советском законодательстве. Сегодня конфискация возможна только того имущества, которое нажито преступным путем, или которое может быть орудием преступления. Если речь идет об орудиях, то это может быть гаджет, компьютер», — пояснил Хинштейн. Что же касается конфискации денег, то, по словам Хинштейна, прибыль, полученную в корыстных целях за совершение преступления, надо будет доказать. При этом депутат усомнился, что это будет легко сделать. Юрист, эксперт в сфере конституционного права Иван Брикульский согласен, что внесенный законопроект не предполагает конфискации квартир и машин за статью о фейках об армии. «Но если человек, к примеру, получил деньги за распространение этой информации, то вполне вероятно, что их отберут вместе с телефоном или ноутбуком. В первую очередь, эти риски касаются журналистов, которые пишут по военной тематике», — считает юрист. При этом политолог Александр Немцев допускает ситуации, когда у виновников будут конфисковывать недвижимое имущество. «Законопроект направлен, прежде всего, на критиков власти, находящихся за границей в Евросоюзе, в США, — полагает эксперт. — В Вильнюсе, например, находится большая команда Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), они сдают свои квартиры в Москве, в других местах. Многие здесь имеют достаточно хорошие активы, у них есть пассивные доходы в РФ, и Россия ничего не может с ними сделать». Так, например, по мнению Немцева, если выявится, что человек сдает квартиру, это может быть расценено как предпринимательская деятельность с целью финансирования работы по подрыву российской государственности. «У человека, например, нет иных источников дохода, а, значит, правосудие может сделать вывод, что основной источник дохода и финансирования преступной деятельности — его активы, и лишить их», — сказал URA.RU Немцев. Фракция «Новые люди» отказалась подписываться под законопроектом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Судя по электронной базе данных Госдумы, под документом подписались 394 депутата из 450, за исключением фракции «Новые люди» в полном составе (15 человек). Однако это еще не рекорд: максимальное число депутатов (438) подписались прошлой осенью под законопроектом о приостановке договора о запрете ядерных испытаний, отмечает руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства Павел Склянчук. «Многоавторские законопроекты — это изобретение спикера ГД Вячеслава Володина, которое используется для демонстрации политического единства депутатского корпуса. Коллективными в этом созыве были инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ, продажи вейпов, запрете смены пола человека, о пожизненном наказании за содействие диверсиям, о передачи школ с местного на региональный уровень», — сказал URA.RU Склянчук. По словам эксперта, все подобные инициативы принимаются единогласно в кратчайшие сроки, и в этот раз отказ «Новых людей» поставить под документом свои подписи вряд ли сильно повлияет на итог. Ранее URA.RU со ссылкой на соавтора законопроекта депутата Евгения Федорова сообщало, что лишать имущества и денег россиян за фейки о ВС РФ могут только по решению суда, если будет доказан умысел. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Госдумы, включая лидеров фракций «Единой России», КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР, внесли 22 января законопроект о конфискации имущества за распространение фейков об армии и призывы к деятельности против безопасности государства, если виновные совершали это из корыстных побуждений. Опрошенные URA.RU эксперты полагают, что речь пойдет о гаджетах, компьютерах и полученном денежном вознаграждении, но необходимость применения конфискации должна быть доказана в суде. Внесенный законопроект предполагает поправки в Уголовный кодекс и расширяет перечень преступлений, по которым можно применять конфискацию имущества. В их число предлагается внести деяния по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (207.3 УК) и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК) из корыстных побуждений. Также документ предполагает лишение воинских и почетных званий и госнаград в отношении лиц, осужденных, в том числе: за фейки об армии; дискредитацию использования ВС РФ; публичные призывы к экстремистской деятельности; призывы к введению санкций против России; публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ; публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства; реабилитацию нацизма. Что же касается конфискации денег, то, по словам Хинштейна, прибыль, полученную в корыстных целях за совершение преступления, надо будет доказать. При этом депутат усомнился, что это будет легко сделать. Юрист, эксперт в сфере конституционного права Иван Брикульский согласен, что внесенный законопроект не предполагает конфискации квартир и машин за статью о фейках об армии. «Но если человек, к примеру, получил деньги за распространение этой информации, то вполне вероятно, что их отберут вместе с телефоном или ноутбуком. В первую очередь, эти риски касаются журналистов, которые пишут по военной тематике», — считает юрист. Так, например, по мнению Немцева, если выявится, что человек сдает квартиру, это может быть расценено как предпринимательская деятельность с целью финансирования работы по подрыву российской государственности. «У человека, например, нет иных источников дохода, а, значит, правосудие может сделать вывод, что основной источник дохода и финансирования преступной деятельности — его активы, и лишить их», — сказал URA.RU Немцев. Судя по электронной базе данных Госдумы, под документом подписались 394 депутата из 450, за исключением фракции «Новые люди» в полном составе (15 человек). Однако это еще не рекорд: максимальное число депутатов (438) подписались прошлой осенью под законопроектом о приостановке договора о запрете ядерных испытаний, отмечает руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства Павел Склянчук. «Многоавторские законопроекты — это изобретение спикера ГД Вячеслава Володина, которое используется для демонстрации политического единства депутатского корпуса. Коллективными в этом созыве были инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ, продажи вейпов, запрете смены пола человека, о пожизненном наказании за содействие диверсиям, о передачи школ с местного на региональный уровень», — сказал URA.RU Склянчук. По словам эксперта, все подобные инициативы принимаются единогласно в кратчайшие сроки, и в этот раз отказ «Новых людей» поставить под документом свои подписи вряд ли сильно повлияет на итог. Ранее URA.RU со ссылкой на соавтора законопроекта депутата Евгения Федорова сообщало, что лишать имущества и денег россиян за фейки о ВС РФ могут только по решению суда, если будет доказан умысел.