Кого коснется конфискация имущества за фейки об армии РФ

Депутат Федоров: суд должен доказать умысел автора фейка для конфискации жилья

22 января 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Конфисковывать имущество из-за фейков будут по опыту коррупционных преступлений, сказал Евгений Федоров Фото: Алексей Андронов © URA.RU Лишать имущества и денег россиян за фейки о Вооруженных силах России могут только по решению суда, если будет доказан умысел. Об этом в беседе с URA.RU сообщил депутат Госдумы, который входит в число тех, кто вносит на рассмотрение данный законопроект, Евгений Федоров. В Госдуму 22 января внесли проект изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, согласно которому граждан смогут лишать имущества и денег за фейки о российской армии. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин перечислил перечень преступлений. Среди них: дискредитация ВС РФ, публичные действия против безопасности страны, призывы вести санкции против России, реабилитация нацизма и сотрудничество с международными организациями, в которых РФ не участвует. «У нас в судебной процедуре уже давно работает механизм конфискации имущества и крупных штрафов, например, по коррупционным преступлениям. Он проработан и детализирован. В данном случае этот механизм будет распространен на те уголовные преступления, которые касаются фейков в отношении нашей армии. Которые уже сейчас зафиксированы законодательством, идут судебные процедуры, должен быть умысел. То есть это совершенно сознательная позиция россиян, а не случайный какой-то репост», — сказал Евгений Федоров. Этот умысел должен быть установлен судом, отметил депутат. «Суд определяет это как умышленное действие и в дополнение к тем основаниям, которые есть в уголовном кодексе, добавляется конфискация имущества либо части имущества. Все решает суд и последовательность конфискации определяют судебные исполнители», — объяснил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лишать имущества и денег россиян за фейки о Вооруженных силах России могут только по решению суда, если будет доказан умысел. Об этом в беседе с URA.RU сообщил депутат Госдумы, который входит в число тех, кто вносит на рассмотрение данный законопроект, Евгений Федоров. В Госдуму 22 января внесли проект изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, согласно которому граждан смогут лишать имущества и денег за фейки о российской армии. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин перечислил перечень преступлений. Среди них: дискредитация ВС РФ, публичные действия против безопасности страны, призывы вести санкции против России, реабилитация нацизма и сотрудничество с международными организациями, в которых РФ не участвует. «У нас в судебной процедуре уже давно работает механизм конфискации имущества и крупных штрафов, например, по коррупционным преступлениям. Он проработан и детализирован. В данном случае этот механизм будет распространен на те уголовные преступления, которые касаются фейков в отношении нашей армии. Которые уже сейчас зафиксированы законодательством, идут судебные процедуры, должен быть умысел. То есть это совершенно сознательная позиция россиян, а не случайный какой-то репост», — сказал Евгений Федоров. Этот умысел должен быть установлен судом, отметил депутат. «Суд определяет это как умышленное действие и в дополнение к тем основаниям, которые есть в уголовном кодексе, добавляется конфискация имущества либо части имущества. Все решает суд и последовательность конфискации определяют судебные исполнители», — объяснил собеседник агентства.