Кого коснется конфискация имущества за фейки об армии РФ

Лишать имущества и денег россиян за фейки о Вооруженных силах России могут только по решению суда, если будет доказан умысел. Об этом в беседе с URA.RU сообщил депутат Госдумы, который входит в число тех, кто вносит на рассмотрение данный законопроект, Евгений Федоров.
В Госдуму 22 января внесли проект изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, согласно которому граждан смогут лишать имущества и денег за фейки о российской армии. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин перечислил перечень преступлений. Среди них: дискредитация ВС РФ, публичные действия против безопасности страны, призывы вести санкции против России, реабилитация нацизма и сотрудничество с международными организациями, в которых РФ не участвует.
«У нас в судебной процедуре уже давно работает механизм конфискации имущества и крупных штрафов, например, по коррупционным преступлениям. Он проработан и детализирован. В данном случае этот механизм будет распространен на те уголовные преступления, которые касаются фейков в отношении нашей армии. Которые уже сейчас зафиксированы законодательством, идут судебные процедуры, должен быть умысел. То есть это совершенно сознательная позиция россиян, а не случайный какой-то репост», — сказал Евгений Федоров.
Этот умысел должен быть установлен судом, отметил депутат. «Суд определяет это как умышленное действие и в дополнение к тем основаниям, которые есть в уголовном кодексе, добавляется конфискация имущества либо части имущества. Все решает суд и последовательность конфискации определяют судебные исполнители», — объяснил собеседник агентства.
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