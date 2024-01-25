Правительство спасает Камчатку от «разгильдяйства»

От этого выиграют еще два десятка регионов

25 января 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Краевую больницу на Камчатке не могут построить с 2011 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На достройку краевой больницы на Камчатке правительство выделило еще два миллиарда рублей, ее не могут возвести с 2011 года из-за «разгильдяйства» на местах. В целом, в «реновацию» Дальнего Востока правительство вложило более 400 миллиардов рублей, и это наряду с программами по стимулированию рождаемости, льготной ипотекой и бесплатной раздачей гектаров земли. Однако отток рабочей силы оттуда продолжается: сегодня на 40% территории РФ, которую занимает Дальний Восток, проживает только 5,5% населения. Опрошенные URA.RU эксперты настроены менее пессимистично и уверены, что усилия властей окупятся к окончанию всех госпрограмм. Правительство РФ выделило дополнительно два млрд рублей на достройку новой краевой больницы на Камчатке, возведение которой длится с 2011 года. Об этом сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин. «Ранее на эти цели уже было выделено свыше шесть миллиардов рублей. Сегодня рассмотрим вопрос о дополнительном предоставлении более двух миллиардов рублей. В том числе на ввод в эксплуатацию лечебно-диагностического и палатного корпусов на 175 мест, а также инженерных сетей для их функционирования», — сообщил Мишустин. В 2020 году в ходе поездки в регион Мишустин критиковал затянувшуюся стройку краевой больницы, назвав сложившуюся ситуацию «разгильдяйством». В январе правительство продлило сроки строительства больницы еще на год — до конца 2024 года. Также на заседании правительства Мишустин напомнил, что на территориях Дальнего Востока должна формироваться новая среда, «где, естественно, в центре должен быть человек, его потребности, запросы». За десять лет в «реновацию» Дальнего Востока правительство вложило более 400 млрд руб. Фото: Владимир Андреев © URA.RU В целом за последнее десятилетие на «на реновацию Дальнего Востока» направлено более 400 миллиардов рублей, заявлял в октябре 2023 года на отчете в Совете Федерации вице-премьер правительства и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По данным вице-премьера, с 2013 года правительство подготовило 75 федеральных законов, «улучшающих жизнь дальневосточников», в экономику инвестировано 3,4 триллиона рублей, построено 685 предприятий. На Дальнем Востоке за эти годы возникли территории опережающего развития, работает программа «Дальневосточный гектар», а также до 2030 года действует льготная ипотека под 2% годовых. В то же время, как сообщало региональное издание «ИрСити» со ссылкой на исследование «Восточного центра государственного планирования», отток населения из региона продолжается, и с 1990 года по 2022 год оттуда уехали почти 2,5 миллиона человек. В 2023 году население Дальнего Востока составляло 7,9 миллиона человек или 5,5% от населения страны, при этом Дальний Восток занимает территориально 40% от всей РФ. Статья по теме Путин объявил о перезагрузке Дальнего Востока Впрочем, опрошенные URA.RU эксперты считают, что правительственные меры поддержки все же демонстрируют положительный эффект. По мнению кандидата экономических наук, доцента департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Аллы Новицкой, основная проблема, с которой сталкивается федеральный центр в развитии Дальнего Востока, — это нехватка рабочей силы. «Однако здесь я бы хотела отметить, что федеральный центр прикладывает достаточно много усилий для того, чтобы не просто сократить этот миграционный отток, но и для того, чтобы стимулировать приток в регион новых специалистов, и в определенной степени эти программы приносят свои плоды», — сказала URA.RU Новицкая. По мнению эксперта, глобально оценить итоги реализации программ на Дальнем Востоке можно будет по окончании, но постепенно отношение жителей Дальнего Востока и других регионов страны к перспективе работы и проживания в данном регионе меняется. Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов отметил, что экономическая ситуация на Дальнем Востоке стала лучше, отток населения еще есть, но замедлился. «Там идет большая строительная программа, мы не находимся в положении, когда государство только вкладывает, а для людей не возникает возможностей. Нет, они возникают», — уверен эксперт. В частности, по его мнению, этому способствует увеличение товарооборота с Китаем и изменение торговых потоков с Запада на Восток. «Мы не должны сомневаться в том, что региональное развитие продолжится, это касается вообще всей суммы сибирских регионов, потому что значение Сибири с точки зрения международной торговли возрастет. И, как следствие, будет улучшаться социальная и экономическая ситуация на Дальнем Востоке», — сказал URA.RU Колташов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На достройку краевой больницы на Камчатке правительство выделило еще два миллиарда рублей, ее не могут возвести с 2011 года из-за «разгильдяйства» на местах. В целом, в «реновацию» Дальнего Востока правительство вложило более 400 миллиардов рублей, и это наряду с программами по стимулированию рождаемости, льготной ипотекой и бесплатной раздачей гектаров земли. Однако отток рабочей силы оттуда продолжается: сегодня на 40% территории РФ, которую занимает Дальний Восток, проживает только 5,5% населения. Опрошенные URA.RU эксперты настроены менее пессимистично и уверены, что усилия властей окупятся к окончанию всех госпрограмм. Правительство РФ выделило дополнительно два млрд рублей на достройку новой краевой больницы на Камчатке, возведение которой длится с 2011 года. Об этом сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин. «Ранее на эти цели уже было выделено свыше шесть миллиардов рублей. Сегодня рассмотрим вопрос о дополнительном предоставлении более двух миллиардов рублей. В том числе на ввод в эксплуатацию лечебно-диагностического и палатного корпусов на 175 мест, а также инженерных сетей для их функционирования», — сообщил Мишустин. Также на заседании правительства Мишустин напомнил, что на территориях Дальнего Востока должна формироваться новая среда, «где, естественно, в центре должен быть человек, его потребности, запросы». В целом за последнее десятилетие на «на реновацию Дальнего Востока» направлено более 400 миллиардов рублей, заявлял в октябре 2023 года на отчете в Совете Федерации вице-премьер правительства и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По данным вице-премьера, с 2013 года правительство подготовило 75 федеральных законов, «улучшающих жизнь дальневосточников», в экономику инвестировано 3,4 триллиона рублей, построено 685 предприятий. На Дальнем Востоке за эти годы возникли территории опережающего развития, работает программа «Дальневосточный гектар», а также до 2030 года действует льготная ипотека под 2% годовых. В то же время, как сообщало региональное издание «ИрСити» со ссылкой на исследование «Восточного центра государственного планирования», отток населения из региона продолжается, и с 1990 года по 2022 год оттуда уехали почти 2,5 миллиона человек. В 2023 году население Дальнего Востока составляло 7,9 миллиона человек или 5,5% от населения страны, при этом Дальний Восток занимает территориально 40% от всей РФ. Впрочем, опрошенные URA.RU эксперты считают, что правительственные меры поддержки все же демонстрируют положительный эффект. По мнению кандидата экономических наук, доцента департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Аллы Новицкой, основная проблема, с которой сталкивается федеральный центр в развитии Дальнего Востока, — это нехватка рабочей силы. «Однако здесь я бы хотела отметить, что федеральный центр прикладывает достаточно много усилий для того, чтобы не просто сократить этот миграционный отток, но и для того, чтобы стимулировать приток в регион новых специалистов, и в определенной степени эти программы приносят свои плоды», — сказала URA.RU Новицкая. По мнению эксперта, глобально оценить итоги реализации программ на Дальнем Востоке можно будет по окончании, но постепенно отношение жителей Дальнего Востока и других регионов страны к перспективе работы и проживания в данном регионе меняется. Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов отметил, что экономическая ситуация на Дальнем Востоке стала лучше, отток населения еще есть, но замедлился. «Там идет большая строительная программа, мы не находимся в положении, когда государство только вкладывает, а для людей не возникает возможностей. Нет, они возникают», — уверен эксперт. В частности, по его мнению, этому способствует увеличение товарооборота с Китаем и изменение торговых потоков с Запада на Восток. «Мы не должны сомневаться в том, что региональное развитие продолжится, это касается вообще всей суммы сибирских регионов, потому что значение Сибири с точки зрения международной торговли возрастет. И, как следствие, будет улучшаться социальная и экономическая ситуация на Дальнем Востоке», — сказал URA.RU Колташов.