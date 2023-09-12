Путин объявил о перезагрузке Дальнего Востока

Вслед за экономикой президент ждет изменений для жителей

12 сентября 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин начал перезагрузку развития регионов Дальнего Востока Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Президент РФ Владимир Путин начал перезагрузку планов развития Дальнего Востока. В центре внимания — жители этого макрорегиона. Крупные и не очень инвестиционные проекты никто не отменял, но нужны люди, которые будут их реализовывать и развивать, говорят эксперты, комментируя выступление Путина и поставленные им задачи на пленарном заседании Восточного экономического форума 12 сентября. По словам собеседников URA.RU, дальневосточные города должны стать модными и привлекательными для жизни. На этот раз вместе с Путиным на сцене зала пленарного заседания находилась вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. Впрочем, она была немногословна: ее выступление оказалось коротким, а в дальнейшем ведущий практически не задавал госпоже Ятхоту вопросов, сконцентрировавшись на общении с российским лидером. Вице-президент Лаоса Пани Ятхоту стала гостем пленарной сессии ВЭФ-2023 Фото: kremlin.ru / Александр Вильф, РИА «Новости» Свое выступление Путин начал с изменений глобальной экономики, которые были во многом спровоцированы «некоторыми странами, прежде всего западными». «Рождается новая модель взаимоотношений, интеграции, но уже не по западным лекалам, для избранных, для избранного „золотого миллиарда“, а для всего человечества, для всего функционирующего и развивающегося многополярного мира», — подчеркнул Путин. Президент, как и в декабре 2013 года в своем Послании, заявил, что «опережающее развитие Дальнего Востока — это абсолютный приоритет на весь XXI век». Это касается и власти, и бизнеса. Итоги десяти лет говорят, что для инвесторов действительно созданы привлекательные условия: созданы территории опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток, запущен преференциальный режим на Курилах и т. д. «Благодаря господдержке дальневосточных проектов подписаны инвестиционные соглашения более чем на 7,7 триллиона рублей, из них 3,4 триллиона уже вложены. Создано 125 тысяч рабочих мест, начали работу около 700 новых предприятий», — перечислил Путин и добавил, что рост инвестиции на Дальнем Востоке в три раза опережает общероссийский уровень. Владимир Путин поставил задачу по развитию внутренних авиаперевозок Фото: Сергей Русанов © URA.RU По словам Путина, «нужно постоянно улучшать условия для ведения бизнеса». Масштабные проекты, по словам Путина, «требуют масштабного обновления энергосистемы». А еще для бизнеса и для жителей «важны транспортные проекты»: Севморпуть, БАМ и Транссиб, Тихоокеанская железная дорога, новый порт на побережье Охотского моря. Путин заверил, что Дальний Восток в перспективе соединит с Центральной Россией скоростная автомагистраль. Особое внимание он уделил развитию авиаперевозок внутри региона. «Чтобы к 2030 году пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырос не менее чем до четырех миллионов человек в год. Интегральная цель наших планов состоит в том, чтобы повысить качество жизни граждан, создать комфортные условия для учебы и работы, для отдыха и воспитания детей. Добиться устойчивого прироста населения», — сказал президент. Дальневосточный федеральный университет восьмой год подряд принимает на своей площадке главный экономический форум в макрорегионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государство будет поддерживать развитие индивидуального строительства. Кроме того, Путин объявил новые условия дальневосточной ипотеки: сумма кредита — до 9 млн рублей (вместо 6 млн рублей сегодня), также на 20 лет под 2% годовых. Воспользоваться льготной ипотекой теперь смогут не только молодые семьи, учителя и врачи, но все сотрудники оборонных предприятий. Совершенно в новых условиях будут жить те, кто переедет в город-спутник Владивостока. Но не только там, а и в других городах Дальнего Востока будет продолжено создание критически важной социальной инфраструктуры. Комфортную жизнь людям должны обеспечить мастер-планы 25 агломераций и городов, которые получат «новый облик», сказал Путин. Продолжится поддержка и малых муниципалитетов. «Дальний Восток должен быть не только территорией опережающего развития экономики, социальной сферы и городской среды», — заявил президент. Он заверил, что будет продолжаться поддержка национальных парков на Дальнем Востоке и креативных индустрий. Мастер-план развития Хабаровска президент Владимир Путин одобрил 11 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин подчеркнул, что все достижения Дальнего Востока — это заслуга его жителей. Очевидно, что на этом власти останавливаться не намерены. По сути, президент говорит о перезагрузке планов по развитию Дальнего Востока. Главное — создать условия для жизни человека, пояснил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. «Никакие пути — ни северный, ни южный — не будут работать без человека. Поэтому и ставится задача — остановить отток населения и сделать так, чтобы люди приезжали жить на Дальний Восток. Это перезагрузка планов развития, во главе которых — человек», — поделился с URA.RU Катырин. Похожее мнение URA.RU высказал и камчатский губернатор Владимир Солодов. По его словам, стратегия развития Дальнего Востока корректирует приоритеты: государство создало условия для бизнеса, теперь президент требует создать условия для жителей. «За 10 лет Дальний Восток стал привлекательным местом для работы. Следующий этап, о котором говорит президент, — Дальний Восток должен стать привлекательным местом для жизни. Конкретный инструмент — мастер-планы развития городов. Стоит задача — сделать так, чтобы города стали привлекательны для жизни, чтобы они стали модными. И в этой работе в центре стоит человек. Это перезагрузка дальневосточных городов и логическое продолжение политики, объявленной президентом», — убежден Солодов. Новый губернатор Чукотки Владислав Кузнецов в разговоре с журналистом URA.RU сказал, что на Чукотке это будут делать вместе с бизнесом. Планируется перестроить систему профобразовании так, чтобы дети никуда не уезжали из округа, а учились на месте и по итогу получали хорошие рабочие места. Пленарное заседание ВЭФ-2023 оказалось весьма продолжительным: у модератора накопилось слишком много вопросов к президенту Владимиру Путину Фото: Александр Жолобов, фотобанк Фонда «Росконгресс» Мастер-планы, разработку которых президент Путин инициировал еще пару лет назад, действительно могут подтолкнуть изменения, пояснил URA.RU доцент Дальневосточного федерального университета (ДвФУ) Максим Кривелевич. «За десять лет накопилась критическая масса проектов, [о них говорил Путин] то есть все эффекты, которые можно было достичь [в сфере бизнеса], чуть сократив административное давление и чуть снизив налоги, уже получены. Но это не все: нужен стратегический план, который имеет масштабные цели, но при этом реализуемые. В этом и есть суть мастер-планов», — считает Кривелевич. По словам политолога Дмитрия Нечаева, обновленный план развития Дальнего Востока, озвученный Путиным, предполагает «концентрацию ресурсов и перспективы, которые должны оправдать ожидания [жителей] от этих вложений». «Это конкретные, реалистичные планы», — убежден Нечаев. Статья по теме Путин перенес экономический центр России на Дальний Восток Они идут в тесной увязке с развитием экономических связей с азиатскими странами, зарубежными инвесторами, отметила исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. «За прошедший год Россия не просто приспособилась к ситуации, но и сделала выводы. И Путин четко обозначил, какое место Россия, Дальний Восток занимает в мире», — сказала политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин начал перезагрузку планов развития Дальнего Востока. В центре внимания — жители этого макрорегиона. Крупные и не очень инвестиционные проекты никто не отменял, но нужны люди, которые будут их реализовывать и развивать, говорят эксперты, комментируя выступление Путина и поставленные им задачи на пленарном заседании Восточного экономического форума 12 сентября. По словам собеседников URA.RU, дальневосточные города должны стать модными и привлекательными для жизни. На этот раз вместе с Путиным на сцене зала пленарного заседания находилась вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. Впрочем, она была немногословна: ее выступление оказалось коротким, а в дальнейшем ведущий практически не задавал госпоже Ятхоту вопросов, сконцентрировавшись на общении с российским лидером. Свое выступление Путин начал с изменений глобальной экономики, которые были во многом спровоцированы «некоторыми странами, прежде всего западными». «Рождается новая модель взаимоотношений, интеграции, но уже не по западным лекалам, для избранных, для избранного „золотого миллиарда“, а для всего человечества, для всего функционирующего и развивающегося многополярного мира», — подчеркнул Путин. Президент, как и в декабре 2013 года в своем Послании, заявил, что «опережающее развитие Дальнего Востока — это абсолютный приоритет на весь XXI век». Это касается и власти, и бизнеса. Итоги десяти лет говорят, что для инвесторов действительно созданы привлекательные условия: созданы территории опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток, запущен преференциальный режим на Курилах и т. д. По словам Путина, «нужно постоянно улучшать условия для ведения бизнеса». Масштабные проекты, по словам Путина, «требуют масштабного обновления энергосистемы». А еще для бизнеса и для жителей «важны транспортные проекты»: Севморпуть, БАМ и Транссиб, Тихоокеанская железная дорога, новый порт на побережье Охотского моря. Путин заверил, что Дальний Восток в перспективе соединит с Центральной Россией скоростная автомагистраль. Особое внимание он уделил развитию авиаперевозок внутри региона. «Чтобы к 2030 году пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырос не менее чем до четырех миллионов человек в год. Государство будет поддерживать развитие индивидуального строительства. Кроме того, Путин объявил новые условия дальневосточной ипотеки: сумма кредита — до 9 млн рублей (вместо 6 млн рублей сегодня), также на 20 лет под 2% годовых. Воспользоваться льготной ипотекой теперь смогут не только молодые семьи, учителя и врачи, но все сотрудники оборонных предприятий. Совершенно в новых условиях будут жить те, кто переедет в город-спутник Владивостока. Но не только там, а и в других городах Дальнего Востока будет продолжено создание критически важной социальной инфраструктуры. Комфортную жизнь людям должны обеспечить мастер-планы 25 агломераций и городов, которые получат «новый облик», сказал Путин. Продолжится поддержка и малых муниципалитетов. Путин подчеркнул, что все достижения Дальнего Востока — это заслуга его жителей. Очевидно, что на этом власти останавливаться не намерены. По сути, президент говорит о перезагрузке планов по развитию Дальнего Востока. Главное — создать условия для жизни человека, пояснил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. «Никакие пути — ни северный, ни южный — не будут работать без человека. Поэтому и ставится задача — остановить отток населения и сделать так, чтобы люди приезжали жить на Дальний Восток. Это перезагрузка планов развития, во главе которых — человек», — поделился с URA.RU Катырин. Похожее мнение URA.RU высказал и камчатский губернатор Владимир Солодов. По его словам, стратегия развития Дальнего Востока корректирует приоритеты: государство создало условия для бизнеса, теперь президент требует создать условия для жителей. «За 10 лет Дальний Восток стал привлекательным местом для работы. Следующий этап, о котором говорит президент, — Дальний Восток должен стать привлекательным местом для жизни. Конкретный инструмент — мастер-планы развития городов. Новый губернатор Чукотки Владислав Кузнецов в разговоре с журналистом URA.RU сказал, что на Чукотке это будут делать вместе с бизнесом. Планируется перестроить систему профобразовании так, чтобы дети никуда не уезжали из округа, а учились на месте и по итогу получали хорошие рабочие места. Мастер-планы, разработку которых президент Путин инициировал еще пару лет назад, действительно могут подтолкнуть изменения, пояснил URA.RU доцент Дальневосточного федерального университета (ДвФУ) Максим Кривелевич. «За десять лет накопилась критическая масса проектов, [о них говорил Путин] то есть все эффекты, которые можно было достичь [в сфере бизнеса], чуть сократив административное давление и чуть снизив налоги, уже получены. Но это не все: нужен стратегический план, который имеет масштабные цели, но при этом реализуемые. В этом и есть суть мастер-планов», — считает Кривелевич. По словам политолога Дмитрия Нечаева, обновленный план развития Дальнего Востока, озвученный Путиным, предполагает «концентрацию ресурсов и перспективы, которые должны оправдать ожидания [жителей] от этих вложений». «Это конкретные, реалистичные планы», — убежден Нечаев. Они идут в тесной увязке с развитием экономических связей с азиатскими странами, зарубежными инвесторами, отметила исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. «За прошедший год Россия не просто приспособилась к ситуации, но и сделала выводы. И Путин четко обозначил, какое место Россия, Дальний Восток занимает в мире», — сказала политолог.