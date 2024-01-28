Путин вывел интересы Союзного государства за границы Евразии

Россия и Белоруссия решили закрепиться в Антарктике

28 января 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Александр Лукашенко расширяют границы Союзного государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Интересы Союзного государства вышли за пределы Евразии и достигли самой южной точки земного шара — Антарктиды. Президент РФ Владимир Путин 28 января запустил новый зимовочный комплекс станции «Восток». Современными технологиями смогут пользоваться и российские полярники, и их белорусские коллеги. По мнению экспертов, это показатель неразрывности связи двух стран и сохранения Россией своего научного и технологического потенциала. Церемония запуска нового зимовочного комплекса на станции «Восток» в Антарктиде проходила в формате телемоста. В петербургской резиденции Путина находился и белорусский лидер Александр Лукашенко. «Это наша общая история, история свершений наших предков, которыми по праву гордятся и в России, и в Белоруссии. Как известно, наши ученые постоянно трудятся в Антарктике с 1955 года. На их счету сотни величайших открытий, которые расширили горизонты знаний», — отметил Путин. После работы в Антарктиде российским полярникам домашние температуры наверняка кажутся вполне комфортными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Восток» — самая южная из пяти российских научных станций в Антарктике. Действующий комплекс не ремонтировался 40 лет. В новом в зимний период комфортно смогут жить и работать до 15 полярников, в сезонный — до 35 человек. Это — героические люди, подчеркнул президент. «Юг в Антарктике — это суровые, экстремальные в полном смысле этого слова условия. Температуры в августе достигают минус 80 градусов. Настоящее высокогорье, удаленность от берега порядка полутора тысяч километров и пять месяцев полной темноты — полярной ночи. В этих условиях ученые не просто здесь живут, но и проводят масштабные исследования», — рассказал Путин. Президент уверен, что станции «Восток» с вводом современного комплекса, оснащенного новейшим исследовательским оборудованием, дан «мощный импульс развития». А история России в Антарктиде получила «уверенное продолжение». «Новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, — считает Путин, — она станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы, окружающей среды, и конечно, для продвижения совместных научных, инновационных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии». Статья по теме Путин заложил новый «Ленинград» Лукашенко был приятно удивлен возможностями российских полярников. Он заметил, что белорусская станция находится по соседству с «Востоком» — «всего в 20 километрах». Правда, побывать на «новоселье» пока не позволяет погода. «Россия является лидером изучения Антарктики, никто не может с этим сравниться. При Советском Союзе мы вместе работали там. Кто-то надеялся, что это все погибнет. Оказывается, не погибло, а вышло на более высокий уровень, — отметил президент Белоруссии. — Мы очень горды, что имеем отношение к этому. Живите дружно. Мы братья, нам делить нечего. Вклад в науку должен быть как со стороны России, так и Белоруссии». По мнению экспертов, модернизация станции «Восток» отражает не только геополитические амбиции России, но и ее способности. «Ведь это сложно было сделать с научно-технологической точки зрения, но сделано. Новый комплекс — это показатель того, что научно-технический прогресс в России достиг высокого уровня, и мы можем на равных конкурировать с теми же США, — убежден политолог Ярошенко. — Становится очевидным, что Россия не зациклена на проведении СВО, а занимается разноплановым развитием. Да, мы способны противостоять геополитическим вызовам, и это противостояние не забирает все наши ресурсы, нашу энергию — страна не законсервировалась в своем развитии». Россия и Белоруссия открывают новую страницу сотрудничества в Антарктике Фото: kremlin.ru / Константин Завражин Похожей позиции придерживается и директор Института политических исследований Сергей Марков. Он считает, что открытие нового комплекса на станции «Восток» «опровергает западную пропаганду о том, что Россия является недоразвитой, отсталой страной». «Ясно, что Россия находится среди стран, которые задают тренды в современном технологическом развитии человечества», — отмечает политолог. Южный полюс интересен России с точки зрения больших возможностей для проведения научных исследований в самых разных областях, объясняет доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко. И здесь РФ вступает в конкуренцию не только с США, но и с другими странами, которые имеют полярные станции в Антарктиде. «Такие исследования являются показателями прогрессивности государства и отражают его готовность вкладываться в науку и дальше. Из этого извлекаются и экономические, и технологические, да и геополитические очки», — говорит Войко. Действительно Антарктика, как и Арктика, в современном мире стали полем столкновения геополитических интересов разных стран, прежде всего, крупнейших государств. Это борьба за территории, потенциально — за ресурсы: по мнению ученых на континенте есть ресурсы нефти и золота, но проблема — в их добыче. Статья по теме Путин наглядно показал, что такое геноцид Поэтому модернизация станции «Восток» подтверждает интерес РФ к этому региону и намерение закрепиться и развиваться там, отметил в разговоре с URA.RU руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Это такое пролонгированное поле столкновения. И присутствие Лукашенко на этой церемонии говорит о том, что Белоруссия и здесь наш союзник. На такой сложной геополитической теме, как Антарктика, где сталкивается много интересантов, демонстрируется, что Белоруссия однозначно выбрала свой исторический путь — быть с Россией, а не рисковать стать Украиной 2.0», — резюмировал Ярошенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Интересы Союзного государства вышли за пределы Евразии и достигли самой южной точки земного шара — Антарктиды. Президент РФ Владимир Путин 28 января запустил новый зимовочный комплекс станции «Восток». Современными технологиями смогут пользоваться и российские полярники, и их белорусские коллеги. По мнению экспертов, это показатель неразрывности связи двух стран и сохранения Россией своего научного и технологического потенциала. Церемония запуска нового зимовочного комплекса на станции «Восток» в Антарктиде проходила в формате телемоста. В петербургской резиденции Путина находился и белорусский лидер Александр Лукашенко. «Это наша общая история, история свершений наших предков, которыми по праву гордятся и в России, и в Белоруссии. Как известно, наши ученые постоянно трудятся в Антарктике с 1955 года. На их счету сотни величайших открытий, которые расширили горизонты знаний», — отметил Путин. «Восток» — самая южная из пяти российских научных станций в Антарктике. Действующий комплекс не ремонтировался 40 лет. В новом в зимний период комфортно смогут жить и работать до 15 полярников, в сезонный — до 35 человек. Это — героические люди, подчеркнул президент. «Юг в Антарктике — это суровые, экстремальные в полном смысле этого слова условия. Температуры в августе достигают минус 80 градусов. Настоящее высокогорье, удаленность от берега порядка полутора тысяч километров и пять месяцев полной темноты — полярной ночи. В этих условиях ученые не просто здесь живут, но и проводят масштабные исследования», — рассказал Путин. Президент уверен, что станции «Восток» с вводом современного комплекса, оснащенного новейшим исследовательским оборудованием, дан «мощный импульс развития». А история России в Антарктиде получила «уверенное продолжение». Лукашенко был приятно удивлен возможностями российских полярников. Он заметил, что белорусская станция находится по соседству с «Востоком» — «всего в 20 километрах». Правда, побывать на «новоселье» пока не позволяет погода. «Россия является лидером изучения Антарктики, никто не может с этим сравниться. При Советском Союзе мы вместе работали там. Кто-то надеялся, что это все погибнет. Оказывается, не погибло, а вышло на более высокий уровень, — отметил президент Белоруссии. — Мы очень горды, что имеем отношение к этому. Живите дружно. Мы братья, нам делить нечего. Вклад в науку должен быть как со стороны России, так и Белоруссии». По мнению экспертов, модернизация станции «Восток» отражает не только геополитические амбиции России, но и ее способности. «Ведь это сложно было сделать с научно-технологической точки зрения, но сделано. Новый комплекс — это показатель того, что научно-технический прогресс в России достиг высокого уровня, и мы можем на равных конкурировать с теми же США, — убежден политолог Ярошенко. — Похожей позиции придерживается и директор Института политических исследований Сергей Марков. Он считает, что открытие нового комплекса на станции «Восток» «опровергает западную пропаганду о том, что Россия является недоразвитой, отсталой страной». «Ясно, что Россия находится среди стран, которые задают тренды в современном технологическом развитии человечества», — отмечает политолог. Южный полюс интересен России с точки зрения больших возможностей для проведения научных исследований в самых разных областях, объясняет доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко. И здесь РФ вступает в конкуренцию не только с США, но и с другими странами, которые имеют полярные станции в Антарктиде. Действительно Антарктика, как и Арктика, в современном мире стали полем столкновения геополитических интересов разных стран, прежде всего, крупнейших государств. Это борьба за территории, потенциально — за ресурсы: по мнению ученых на континенте есть ресурсы нефти и золота, но проблема — в их добыче. Поэтому модернизация станции «Восток» подтверждает интерес РФ к этому региону и намерение закрепиться и развиваться там, отметил в разговоре с URA.RU руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Это такое пролонгированное поле столкновения. И присутствие Лукашенко на этой церемонии говорит о том, что Белоруссия и здесь наш союзник. На такой сложной геополитической теме, как Антарктика, где сталкивается много интересантов, демонстрируется, что Белоруссия однозначно выбрала свой исторический путь — быть с Россией, а не рисковать стать Украиной 2.0», — резюмировал Ярошенко.