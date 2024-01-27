Путин наглядно показал, что такое геноцид

В лицах и истории 150 человек отразились судьбы миллионов

27 января 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин открыл мемориал жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Для жителей Санкт-Петербурга, особенно уроженцев города, вот уже 80 лет неделя с 18 по 27 января особенная — день прорыва и день полного освобождения города от фашистской блокады. На улицах Питера раздается стук метронома. Кто-то в шумном городском потоке может его даже не услышать или не понять, что это. Но для ленинградцев этот звук — напоминание о 900 днях героизма защитников и стойкости жителей города на Неве. Сегодня здесь появился еще один символ — в память о жертвах геноцида. На Пискаревском кладбище у тумбы с надписью «1942» Владимир Путин встал на колени: здесь, в братской могиле, вместе с тысячами других блокадников похоронен его брат Фото: kremlin.ru / Вячеслав Прокофьев, ТАСС Президент Владимир Путин всегда возвращается в эти дни в родной город. Для него это — память о брате Викторе, умершем в блокаду и похороненном на Пискаревском кладбище, как и еще почти 500 тысяч ленинградцев. Память об отце, который участвовал в обороне города на Невском пятачке — плацдарме, где шли самые ожесточенные, кровопролитные бои с 1941 по 1943 годы. Сегодня Путин вновь приехал в эти памятные для себя и для миллионов ленинградцев места. На Пискаревском кладбище он положил цветы на плиту с надписью 1942 (зимой 42-го умер его брат) и возложил венок к мемориалу «Мать-Родина», на Невском пятачке — к «Рубежному камню», монументу, сооруженному в память о тех, кто отстоял Ленинград. На Невском пятачке Ленинград защищал отец будущего президента Фото: kremlin.ru / Константин Завражин Ближе к вечеру Путин вместе с присоединившимся к нему президентом Белоруссии Александром Лукашенко приехал в деревню Зайцево, что в 75 километрах от Санкт-Петербурга. Над этой крохотной деревушкой, где живет всего 134 человека, теперь возвышается 47-метровый мемориал в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Его авторами стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Мемориал установили здесь как напоминание о том, что в этих местах, в Гатчинском районе, во время войны творили фашисты. Но в основание мемориала заложена капсула с землей из разных регионов, жители которых подверглись геноциду. «Эти преступления были совершены не на полях сражений, — сказал президент Путин. — Массовые убийства безоружных и беззащитных стариков, женщин, детей, инвалидов были продуманными, системными карательными акциями. Из общего числа потерь, которые понес Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, более половины составили именно мирные жители». Мемориал жертвам нацистского геноцида создан на основе судеб реальных людей Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Этого, убежден Путин, достаточно для понимания того, что для гитлеровцев важно было не уничтожить коммунистическую идеологию, а получить ресурсы и землю, уничтожить большинство жителей СССР. «Остальным они уготовили роль рабов, лишенных родной культуры, традиций и языка. Эти злодейские цели отражены во многих нацистских документах и воплотились в жутких, леденящих душу массовых казнях, убийствах гражданского населения», — отметил президент. В этих местах, где сегодня появился мемориал, фашисты создали лагеря для военнопленных и детские концентрационные лагеря. «Малыши использовались как доноры крови для немецких солдат», — с болью в голосе сказал Путин. В Гатчинском районе фашисты использовали детей как доноров крови для солдат Вермахта Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Более 8 тысяч из них погибли. Именно поэтому в центре мемориала — женщина, обнимающая детей и укрывающая их от беды. Как символ матери, которая до последнего вздоха защищает своих детей. Справа и слева — 150 барельефов. Вот двухгодовалый малыш: фашисты заживо сожгли его вместе с матерью и еще 1700 мирными жителями. Это произошло в Белгородской области на Камышитовом заводе. Вот учительница, которую гитлеровцы расстреляли вместе с учениками в поселке Михизеева поляна на Кубани. Вот образы подростков, замученных фашистами в карельских концлагерях, и образы 380 семей, которые были расстреляны в Орловской области. У многих из них закрыты глаза, а в груди горит огонь — эти люди погибли. Остальные изображены в момент ожидания расстрела. В их глазах — боль. Каждый барельеф создан с реальных людей, по реальным архивным фото, на основе реальных историй. «Именно им — всем мирным гражданам Советского Союза, чьи жизни унес молох нацистского геноцида, — посвящен этот мемориал. Он призван стать одним из символов нашей памяти, нашего нравственного, священного долга расследовать все преступления, установить виновных. Это важно для нас сегодня, это важно для будущего, — заявил Путин. — Фашисты не щадили никого — ни детей, ни женщин, ни стариков Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса. В некоторых странах реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены». Президент Белоруссии, где геноциду подверглись более полутора миллиона мирных жителей, назвал «величием решения» о возведении монумента то, что тем самым отдается «дань уважения людям, детишкам, которые не могли себя защитить». «Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее», — убежден Лукашенко. Русская женщина укрывает от фашистов своих детей — этот образ стал центральным в композиции монумента Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Вместе Путин и Лукашенко возложили цветы к Вечному огню у подножия мемориала. Они поднялись по лестнице к стеле матери, к тем самым 150 барельефам-образам замученных и убитых женщин, стариков и детей. Сколько их на самом деле — никто не знает. «Подсчеты ученых, думаю, никогда не завершатся, — отметил помощник президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. — На сегодня это примерно 15-16 миллионов человек. Только здесь, в маленьком Гатчинском районе было расстреляно и замучено 80 тысяч мирных граждан. Здесь были трудовой лагерь, куда сгоняли подростков, и детская лечебница, где откачивали кровь у детей для солдат Вермахта. Пока ребенок мог давать, его использовали, после — выбрасывали». Новость по теме Путин и Лукашенко открыли мемориал в Гатчине: главные заявления лидеров России и Беларуси Мединскому, как и многим, кто пришел сегодня на открытие мемориала, было трудно сдерживать слезы. Сенатор Сергей Перминов, который сам родом из Ленинграда, глядя на монумент, сказал URA.RU: «Здесь каждый сантиметр земли пропитан кровью. Здесь, вокруг Петербурга, миллионы душ неупокоенных. И этот мемориал — это память о них». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для жителей Санкт-Петербурга, особенно уроженцев города, вот уже 80 лет неделя с 18 по 27 января особенная — день прорыва и день полного освобождения города от фашистской блокады. На улицах Питера раздается стук метронома. Кто-то в шумном городском потоке может его даже не услышать или не понять, что это. Но для ленинградцев этот звук — напоминание о 900 днях героизма защитников и стойкости жителей города на Неве. Сегодня здесь появился еще один символ — в память о жертвах геноцида. Президент Владимир Путин всегда возвращается в эти дни в родной город. Для него это — память о брате Викторе, умершем в блокаду и похороненном на Пискаревском кладбище, как и еще почти 500 тысяч ленинградцев. Память об отце, который участвовал в обороне города на Невском пятачке — плацдарме, где шли самые ожесточенные, кровопролитные бои с 1941 по 1943 годы. Сегодня Путин вновь приехал в эти памятные для себя и для миллионов ленинградцев места. На Пискаревском кладбище он положил цветы на плиту с надписью 1942 (зимой 42-го умер его брат) и возложил венок к мемориалу «Мать-Родина», на Невском пятачке — к «Рубежному камню», монументу, сооруженному в память о тех, кто отстоял Ленинград. Ближе к вечеру Путин вместе с присоединившимся к нему президентом Белоруссии Александром Лукашенко приехал в деревню Зайцево, что в 75 километрах от Санкт-Петербурга. Над этой крохотной деревушкой, где живет всего 134 человека, теперь возвышается 47-метровый мемориал в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Его авторами стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Мемориал установили здесь как напоминание о том, что в этих местах, в Гатчинском районе, во время войны творили фашисты. Но в основание мемориала заложена капсула с землей из разных регионов, жители которых подверглись геноциду. «Эти преступления были совершены не на полях сражений, — сказал президент Путин. — Этого, убежден Путин, достаточно для понимания того, что для гитлеровцев важно было не уничтожить коммунистическую идеологию, а получить ресурсы и землю, уничтожить большинство жителей СССР. «Остальным они уготовили роль рабов, лишенных родной культуры, традиций и языка. Эти злодейские цели отражены во многих нацистских документах и воплотились в жутких, леденящих душу массовых казнях, убийствах гражданского населения», — отметил президент. В этих местах, где сегодня появился мемориал, фашисты создали лагеря для военнопленных и детские концентрационные лагеря. «Малыши использовались как доноры крови для немецких солдат», — с болью в голосе сказал Путин. Более 8 тысяч из них погибли. Именно поэтому в центре мемориала — женщина, обнимающая детей и укрывающая их от беды. Как символ матери, которая до последнего вздоха защищает своих детей. Справа и слева — 150 барельефов. Вот двухгодовалый малыш: фашисты заживо сожгли его вместе с матерью и еще 1700 мирными жителями. Это произошло в Белгородской области на Камышитовом заводе. Вот учительница, которую гитлеровцы расстреляли вместе с учениками в поселке Михизеева поляна на Кубани. Вот образы подростков, замученных фашистами в карельских концлагерях, и образы 380 семей, которые были расстреляны в Орловской области. У многих из них закрыты глаза, а в груди горит огонь — эти люди погибли. Остальные изображены в момент ожидания расстрела. В их глазах — боль. Каждый барельеф создан с реальных людей, по реальным архивным фото, на основе реальных историй. Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса. В некоторых странах реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены». Президент Белоруссии, где геноциду подверглись более полутора миллиона мирных жителей, назвал «величием решения» о возведении монумента то, что тем самым отдается «дань уважения людям, детишкам, которые не могли себя защитить». «Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее», — убежден Лукашенко. Вместе Путин и Лукашенко возложили цветы к Вечному огню у подножия мемориала. Они поднялись по лестнице к стеле матери, к тем самым 150 барельефам-образам замученных и убитых женщин, стариков и детей. Сколько их на самом деле — никто не знает. «Подсчеты ученых, думаю, никогда не завершатся, — отметил помощник президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. — Мединскому, как и многим, кто пришел сегодня на открытие мемориала, было трудно сдерживать слезы. Сенатор Сергей Перминов, который сам родом из Ленинграда, глядя на монумент, сказал URA.RU: «Здесь каждый сантиметр земли пропитан кровью. Здесь, вокруг Петербурга, миллионы душ неупокоенных. И этот мемориал — это память о них».