Правительство РФ анонсировало предвыборную повестку Путина

Правительство довольно предварительными итогами нацпроектов. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, все запланированное близится к 100%, а нацпроект по жилью исполнен досрочно. Предварительные итоги нацпроектов — предвыборной программы Владимира Путина в 2018 году — кабмин подвел на следующий день после его регистрации кандидатом на еще один президентский срок. Эксперты считают, что нацпроекты станут одним из столпов предвыборной программы Путина и в этом году, их цель — трансляция позитивной повестки.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин провел 30 января стратегическую сессию по реализации нацпроектов и достижению национальных целей развития, где озвучил предварительные итоги работы проектов. «Все, что запланировано, выполняется. Средний уровень достижения текущих задач близок к 100%. Есть весомые результаты во всех сферах, которые охватывают эти проекты», — сообщил глава кабмина.
Нацпроекты станут одним из ключевых пунктов будущей предвыборной кампании Путина, считают эксперты
Напомним, национальные проекты стали результатом воплощения в жизнь девяти национальных целей развития, которые 7 мая 2018 года — после инаугурации на пост президента — обозначил в своем указе Владимир Путин. Сегодня функционируют 13 нацпроектов в сферах здоровья, образования, науки, демографии, культуры, дорог, предпринимательства, жилья, труда и занятости, экспорта, цифровой экономики, туризма и экологии. Также в статусе нацпроекта исполняется комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Действие нацпректов заканчивается в 2024 году, но кабмин прорабатывает их продление до 2030 года.
В частности, по словам Мишустина, в рамках нацпроектов построено или реконструировано примерно 900 больниц, поликлиник и фельдшерских пунктов. Кроме того, в регионах создано свыше 17 тыс. центров образования «Точка роста» и 15 научно-образовательных центров, объединяющих потенциал почти 160 вузов, более 140 профильных учреждений и 400 предприятий. Реализация нацпроектов позволила улучшить условия проживания 4,3 млн семей, около 800 тыс. родителей с детьми получили льготную ипотеку. В 2023 году, по словам Мишустина, введено более 110 млн кв. м. жилья, что является рекордным показателем для РФ. «Порядка 670 тысяч человек переселены из непригодного для проживания жилищного фонда. И примерно треть из них — в прошлом году. В целом запланированный в национальном проекте результат достигнут досрочно», — сообщил Мишустин. Также, по его словам, благодаря нацпроекту на 21% снижен объем отводимых в Волгу загрязненных сточных вод и почти на треть сократились их сбросы и в объекты Байкальской природной территории.
Результаты по экономическим направлениям нацпроектов привнесли вклад в экономику: по предварительным расчетам рост ВВП в 2023 году составил 3,5%. «Если соотнести с январским обзором Всемирного банка, то это существенно выше среднемирового значения. Кстати, в Европе, которая регулярно вводит в наш адрес различного рода ограничения, рост вообще оценивается на околонулевом уровне», — отметил Мишустин.
По мнению политолога Александра Немцева, нацпроекты являются «важными реперными точками» предстоящей кампании Путина. «Роль нацпроектов крайне важна, потому то они будут воплощать позитивную повестку. Сейчас у Владимира Путина существуют две основные повестки. Первая — это спецоперация, эту повестку нельзя назвать позитивной, она сложная. А позитивная — это нацпроекты, которые показывают развитие страны в разных направлениях», — отметил эксперт. По мнению политолога, во время кампании Путин может представить избирателю планы следующего нацпроекта — по развитию новых территорий. «Его программа будет строиться на двух китах: победим и достигнем целей спецоперации и будем развиваться усиленными темпами», — считает Немцев.
«Нацпроекты были запущены в первый день нынешнего срока президентства Путина 7 мая 2018 и включили в себя основные его предвыборные обещания, а потому, конечно, являются его обязательствами перед гражданами России, его избирателями», — считает доцент кафедры политологии Финансового университета Александр Коньков. По мнению эксперта, в этом смысле результаты нацпроектов будут ключевым аргументом в предвыборной кампании и одновременно основой для новых перспективных обязательств на следующий шестилетний срок. «Мишустин подключился к исполнению нацпроектов в 2020-м, но то, что ему удалось их своевременно подвести к нужным результатам — тоже результат Путина, выбравшего его кандидатуру в качестве премьера в весьма непростых условиях», — резюмировал Коньков.
Правительство довольно предварительными итогами нацпроектов. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, все запланированное близится к 100%, а нацпроект по жилью исполнен досрочно. Предварительные итоги нацпроектов — предвыборной программы Владимира Путина в 2018 году — кабмин подвел на следующий день после его регистрации кандидатом на еще один президентский срок. Эксперты считают, что нацпроекты станут одним из столпов предвыборной программы Путина и в этом году, их цель — трансляция позитивной повестки. Глава правительства РФ Михаил Мишустин провел 30 января стратегическую сессию по реализации нацпроектов и достижению национальных целей развития, где озвучил предварительные итоги работы проектов. «Все, что запланировано, выполняется. Средний уровень достижения текущих задач близок к 100%. Есть весомые результаты во всех сферах, которые охватывают эти проекты», — сообщил глава кабмина. Напомним, национальные проекты стали результатом воплощения в жизнь девяти национальных целей развития, которые 7 мая 2018 года — после инаугурации на пост президента — обозначил в своем указе Владимир Путин. Сегодня функционируют 13 нацпроектов в сферах здоровья, образования, науки, демографии, культуры, дорог, предпринимательства, жилья, труда и занятости, экспорта, цифровой экономики, туризма и экологии. Также в статусе нацпроекта исполняется комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Действие нацпректов заканчивается в 2024 году, но кабмин прорабатывает их продление до 2030 года. В частности, по словам Мишустина, в рамках нацпроектов построено или реконструировано примерно 900 больниц, поликлиник и фельдшерских пунктов. Кроме того, в регионах создано свыше 17 тыс. центров образования «Точка роста» и 15 научно-образовательных центров, объединяющих потенциал почти 160 вузов, более 140 профильных учреждений и 400 предприятий. Реализация нацпроектов позволила улучшить условия проживания 4,3 млн семей, около 800 тыс. родителей с детьми получили льготную ипотеку. В 2023 году, по словам Мишустина, введено более 110 млн кв. м. жилья, что является рекордным показателем для РФ. «Порядка 670 тысяч человек переселены из непригодного для проживания жилищного фонда. И примерно треть из них — в прошлом году. В целом запланированный в национальном проекте результат достигнут досрочно», — сообщил Мишустин. Также, по его словам, благодаря нацпроекту на 21% снижен объем отводимых в Волгу загрязненных сточных вод и почти на треть сократились их сбросы и в объекты Байкальской природной территории. Результаты по экономическим направлениям нацпроектов привнесли вклад в экономику: по предварительным расчетам рост ВВП в 2023 году составил 3,5%. «Если соотнести с январским обзором Всемирного банка, то это существенно выше среднемирового значения. Кстати, в Европе, которая регулярно вводит в наш адрес различного рода ограничения, рост вообще оценивается на околонулевом уровне», — отметил Мишустин. По мнению политолога Александра Немцева, нацпроекты являются «важными реперными точками» предстоящей кампании Путина. «Роль нацпроектов крайне важна, потому то они будут воплощать позитивную повестку. Сейчас у Владимира Путина существуют две основные повестки. Первая — это спецоперация, эту повестку нельзя назвать позитивной, она сложная. А позитивная — это нацпроекты, которые показывают развитие страны в разных направлениях», — отметил эксперт. По мнению политолога, во время кампании Путин может представить избирателю планы следующего нацпроекта — по развитию новых территорий. «Его программа будет строиться на двух китах: победим и достигнем целей спецоперации и будем развиваться усиленными темпами», — считает Немцев. «Нацпроекты были запущены в первый день нынешнего срока президентства Путина 7 мая 2018 и включили в себя основные его предвыборные обещания, а потому, конечно, являются его обязательствами перед гражданами России, его избирателями», — считает доцент кафедры политологии Финансового университета Александр Коньков. По мнению эксперта, в этом смысле результаты нацпроектов будут ключевым аргументом в предвыборной кампании и одновременно основой для новых перспективных обязательств на следующий шестилетний срок. «Мишустин подключился к исполнению нацпроектов в 2020-м, но то, что ему удалось их своевременно подвести к нужным результатам — тоже результат Путина, выбравшего его кандидатуру в качестве премьера в весьма непростых условиях», — резюмировал Коньков.