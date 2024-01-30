Правительство РФ анонсировало предвыборную повестку Путина

Она будет строиться на двух китах, считает эксперт

30 января 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Правительство подвело предварительные итоги реализации нацпроектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Правительство довольно предварительными итогами нацпроектов. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, все запланированное близится к 100%, а нацпроект по жилью исполнен досрочно. Предварительные итоги нацпроектов — предвыборной программы Владимира Путина в 2018 году — кабмин подвел на следующий день после его регистрации кандидатом на еще один президентский срок. Эксперты считают, что нацпроекты станут одним из столпов предвыборной программы Путина и в этом году, их цель — трансляция позитивной повестки. Глава правительства РФ Михаил Мишустин провел 30 января стратегическую сессию по реализации нацпроектов и достижению национальных целей развития, где озвучил предварительные итоги работы проектов. «Все, что запланировано, выполняется. Средний уровень достижения текущих задач близок к 100%. Есть весомые результаты во всех сферах, которые охватывают эти проекты», — сообщил глава кабмина. Нацпроекты станут одним из ключевых пунктов будущей предвыборной кампании Путина, считают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU Напомним, национальные проекты стали результатом воплощения в жизнь девяти национальных целей развития, которые 7 мая 2018 года — после инаугурации на пост президента — обозначил в своем указе Владимир Путин. Сегодня функционируют 13 нацпроектов в сферах здоровья, образования, науки, демографии, культуры, дорог, предпринимательства, жилья, труда и занятости, экспорта, цифровой экономики, туризма и экологии. Также в статусе нацпроекта исполняется комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Действие нацпректов заканчивается в 2024 году, но кабмин прорабатывает их продление до 2030 года. В частности, по словам Мишустина, в рамках нацпроектов построено или реконструировано примерно 900 больниц, поликлиник и фельдшерских пунктов. Кроме того, в регионах создано свыше 17 тыс. центров образования «Точка роста» и 15 научно-образовательных центров, объединяющих потенциал почти 160 вузов, более 140 профильных учреждений и 400 предприятий. Реализация нацпроектов позволила улучшить условия проживания 4,3 млн семей, около 800 тыс. родителей с детьми получили льготную ипотеку. В 2023 году, по словам Мишустина, введено более 110 млн кв. м. жилья, что является рекордным показателем для РФ. «Порядка 670 тысяч человек переселены из непригодного для проживания жилищного фонда. И примерно треть из них — в прошлом году. В целом запланированный в национальном проекте результат достигнут досрочно», — сообщил Мишустин. Также, по его словам, благодаря нацпроекту на 21% снижен объем отводимых в Волгу загрязненных сточных вод и почти на треть сократились их сбросы и в объекты Байкальской природной территории. Результаты по экономическим направлениям нацпроектов привнесли вклад в экономику: по предварительным расчетам рост ВВП в 2023 году составил 3,5%. «Если соотнести с январским обзором Всемирного банка, то это существенно выше среднемирового значения. Кстати, в Европе, которая регулярно вводит в наш адрес различного рода ограничения, рост вообще оценивается на околонулевом уровне», — отметил Мишустин. Новость по теме Путин зарегистрирован кандидатом на должность президента По мнению политолога Александра Немцева, нацпроекты являются «важными реперными точками» предстоящей кампании Путина. «Роль нацпроектов крайне важна, потому то они будут воплощать позитивную повестку. Сейчас у Владимира Путина существуют две основные повестки. Первая — это спецоперация, эту повестку нельзя назвать позитивной, она сложная. А позитивная — это нацпроекты, которые показывают развитие страны в разных направлениях», — отметил эксперт. По мнению политолога, во время кампании Путин может представить избирателю планы следующего нацпроекта — по развитию новых территорий. «Его программа будет строиться на двух китах: победим и достигнем целей спецоперации и будем развиваться усиленными темпами», — считает Немцев. «Нацпроекты были запущены в первый день нынешнего срока президентства Путина 7 мая 2018 и включили в себя основные его предвыборные обещания, а потому, конечно, являются его обязательствами перед гражданами России, его избирателями», — считает доцент кафедры политологии Финансового университета Александр Коньков. По мнению эксперта, в этом смысле результаты нацпроектов будут ключевым аргументом в предвыборной кампании и одновременно основой для новых перспективных обязательств на следующий шестилетний срок. «Мишустин подключился к исполнению нацпроектов в 2020-м, но то, что ему удалось их своевременно подвести к нужным результатам — тоже результат Путина, выбравшего его кандидатуру в качестве премьера в весьма непростых условиях», — резюмировал Коньков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство довольно предварительными итогами нацпроектов. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, все запланированное близится к 100%, а нацпроект по жилью исполнен досрочно. Предварительные итоги нацпроектов — предвыборной программы Владимира Путина в 2018 году — кабмин подвел на следующий день после его регистрации кандидатом на еще один президентский срок. Эксперты считают, что нацпроекты станут одним из столпов предвыборной программы Путина и в этом году, их цель — трансляция позитивной повестки. Глава правительства РФ Михаил Мишустин провел 30 января стратегическую сессию по реализации нацпроектов и достижению национальных целей развития, где озвучил предварительные итоги работы проектов. «Все, что запланировано, выполняется. Средний уровень достижения текущих задач близок к 100%. Есть весомые результаты во всех сферах, которые охватывают эти проекты», — сообщил глава кабмина. Напомним, национальные проекты стали результатом воплощения в жизнь девяти национальных целей развития, которые 7 мая 2018 года — после инаугурации на пост президента — обозначил в своем указе Владимир Путин. Сегодня функционируют 13 нацпроектов в сферах здоровья, образования, науки, демографии, культуры, дорог, предпринимательства, жилья, труда и занятости, экспорта, цифровой экономики, туризма и экологии. Также в статусе нацпроекта исполняется комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Действие нацпректов заканчивается в 2024 году, но кабмин прорабатывает их продление до 2030 года. В частности, по словам Мишустина, в рамках нацпроектов построено или реконструировано примерно 900 больниц, поликлиник и фельдшерских пунктов. Кроме того, в регионах создано свыше 17 тыс. центров образования «Точка роста» и 15 научно-образовательных центров, объединяющих потенциал почти 160 вузов, более 140 профильных учреждений и 400 предприятий. Реализация нацпроектов позволила улучшить условия проживания 4,3 млн семей, около 800 тыс. родителей с детьми получили льготную ипотеку. В 2023 году, по словам Мишустина, введено более 110 млн кв. м. жилья, что является рекордным показателем для РФ. «Порядка 670 тысяч человек переселены из непригодного для проживания жилищного фонда. И примерно треть из них — в прошлом году. В целом запланированный в национальном проекте результат достигнут досрочно», — сообщил Мишустин. Также, по его словам, благодаря нацпроекту на 21% снижен объем отводимых в Волгу загрязненных сточных вод и почти на треть сократились их сбросы и в объекты Байкальской природной территории. Результаты по экономическим направлениям нацпроектов привнесли вклад в экономику: по предварительным расчетам рост ВВП в 2023 году составил 3,5%. «Если соотнести с январским обзором Всемирного банка, то это существенно выше среднемирового значения. Кстати, в Европе, которая регулярно вводит в наш адрес различного рода ограничения, рост вообще оценивается на околонулевом уровне», — отметил Мишустин. По мнению политолога Александра Немцева, нацпроекты являются «важными реперными точками» предстоящей кампании Путина. «Роль нацпроектов крайне важна, потому то они будут воплощать позитивную повестку. Сейчас у Владимира Путина существуют две основные повестки. Первая — это спецоперация, эту повестку нельзя назвать позитивной, она сложная. А позитивная — это нацпроекты, которые показывают развитие страны в разных направлениях», — отметил эксперт. По мнению политолога, во время кампании Путин может представить избирателю планы следующего нацпроекта — по развитию новых территорий. «Его программа будет строиться на двух китах: победим и достигнем целей спецоперации и будем развиваться усиленными темпами», — считает Немцев. «Нацпроекты были запущены в первый день нынешнего срока президентства Путина 7 мая 2018 и включили в себя основные его предвыборные обещания, а потому, конечно, являются его обязательствами перед гражданами России, его избирателями», — считает доцент кафедры политологии Финансового университета Александр Коньков. По мнению эксперта, в этом смысле результаты нацпроектов будут ключевым аргументом в предвыборной кампании и одновременно основой для новых перспективных обязательств на следующий шестилетний срок. «Мишустин подключился к исполнению нацпроектов в 2020-м, но то, что ему удалось их своевременно подвести к нужным результатам — тоже результат Путина, выбравшего его кандидатуру в качестве премьера в весьма непростых условиях», — резюмировал Коньков.