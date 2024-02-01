Почему Казахстан и Киргизия не поддерживают санкции против РФ

Мишустин нашел ответ на этот вопрос

01 февраля 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о росте товарооборота с Казахстаном и Киргизией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Торгово-экономические отношения России с Киргизией и Казахстаном даже под угрозой вторичных санкций не прекратятся. Об этом заявили URA.RU эксперты, комментируя итоги беседы премьер-министра РФ Михаила Мишустина с Акылбеком Жапаровым и Алиханом Смаиловым 1 февраля в Алматы. По их мнению, ни одна из этих стран не готова закрывать двери перед РФ. Такая прагматичная политика продолжится, поскольку власти и бизнес заинтересованы друг в друге. Первый день визита Мишустина в Казахстан начался с встречи с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым. Глава правительства РФ назвал торгово-экономическое партнерство стран успешным. «В январе—ноябре прошлого года взаимный товарооборот вышел на уровень 285 миллиардов рублей, и доля национальных валют в межгосрасчетах превысила 88%. Это имеет особое значение для защиты взаимодействия России и Киргизии от незаконных санкций коллективного Запада», — подчеркнул премьер. С премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым глава российского правительства говорил о перспективах сотрудничества Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его словам, самые крупные совместные инвестиционные проекты реализуются в обрабатывающей промышленности, геологоразведке, добыче полезных ископаемых. «Мы создаем новые рабочие места в различных областях Киргизии, укрепляем межрегиональные связи, в том числе по линии малого и среднего предпринимательства. У нас есть горизонты для расширения сотрудничества: в области энергетики, по транспортной инфраструктуре, по вопросам, связанным с развитием цифровой экономики», — отметил Мишустин. Он добавил, что Москва рассчитывает на обеспечение в Киргизии комфортных условий для работы российских компаний. Казахстан был и остается «братским» для России, сказал Михаил Мишустин на встрече со своим коллегой Алиханом Смаиловым Фото: Владимир Андреев © URA.RU С «братским Казахстаном», отметил Мишустин в начале встречи с главой республиканского правительства Алиханом Смаиловым, контакты идут «в режиме реального времени», поэтому «все вопросы повестки решаются оперативно». «В январе—ноябре 2023 года взаимный товарооборот составил 2,3 трлн российских рублей. Накопленные инвестиции российских компаний в экономику Казахстана превысили 1,5 трлн рублей. Это все без учета капитала вложений, которые поступили через третьи страны», — сказал Мишустин. Совместные проекты реализуются в промышленности, машиностроении, энергетике, нефтехимии, в цифровой экономике и т. д. «Мы предлагаем ускорить построение новых производственных цепочек, — сообщил премьер. — Хорошая основа для этого создает взаимная дополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов как РФ, так и Казахстана». Угроза вторичных санкций остается, но и Западу, пока он заигрывает со странами Центральной Азии, это невыгодно Фото: Георгий Бергал © URA.RU Контакты российских властей с партнерами по ЕАЭС Казахстаном и Киргизией, как, впрочем, и с другими странами Центральной Азии, активизировались в 2022 году с принятием первых санкционных пакетов со стороны США и ЕС. Через эти государства был налажен параллельный импорт продукции, попавшей под рестрикции. Осенью 2023-го ЕС провел саммит с центральноазиатской «пятеркой». В его коммюнике говорится, что «ЕС проинформировал об 11 пакетах ограничительных мер» и «подчеркнул важность предотвращения обхода санкций», а «участники согласились продолжать свое сотрудничество в этом отношении». Через страны Центральной Азии в Россию поступают товары по механизму параллельного импорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Однако официально ни Казахстан, ни Киргизия не признают, что через их территории товары в Россию идут по параллельному импорту. Более того, в Астане неоднократно звучали заявления, что власти не намерены помогать кому-либо обходить санкции, но и присоединяться к ним тоже не будут. В Киргизии, как заявил в декабре 2023 года глава МИД Жээнбек Кулубаев, антироссийские санкции соблюдаются «по возможности». Несмотря угрозы введения вторичных санкций со стороны США, в Бишкеке намерены продолжать торговлю с Москвой как основным партнером. Судя по статистике товарооборота, которую озвучил Михаил Мишустин, ни Казахстану, ни тем более Киргизии прекращение экономического сотрудничества с Россией невыгодно. Рост объемов отмечается в обоих случаях: по итогам первого полугодия с Киргизией — плюс 17,5%, с Казахстаном — почти 3%. При этом президент РФ Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров поставили правительствам задачу довести товарооборот до 5 млрд долларов. Эти цифры свидетельствуют, что санкции не мешают развиваться, заявил URA.RU президент РСПП Александр Шохин. «Тот же МВФ вдруг неожиданно для нас самих повысил прогноз роста экономики России на 2024 год с 1,1% до 2,6%. Такой скачок — признание того, что санкции стимулируют импортозамещение, технологический суверенитет, поиск альтернативных систем, платежно-расчетных отношений и так далее, и то, что правительство РФ, российский бизнес и Центробанк справляются с этими задачами», — сказал Шохин. Глава РСПП Александр Шохин дал понять, что уже и МВФ не верит в крах российской экономики — все наоборот, а потом партнерам нечего опасаться вторичных санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава РСПП убежден, что Казахстан и Киргизия могут говорить публично одно, но делают так, как будет выгодно им. «Если посмотреть на темпы роста экономик стран-членов ЕАЭС, они выше среднемирового показателя. В Казахстане и Киргизии хорошие результаты. Эти страны видят, что замещение иностранных поставщиков, в том числе в схемах параллельного импорта, дает им мощный приток доходов, объемов товарооборота. Отказываться от этого им, мягко говоря, не хотелось бы. Да, на них давит Запад, и они вынуждены постоянно балансировать. Но они не могут закрыть дверь в Россию — это и исторические связи, и геополитика, и, извините, бизнес», — пояснил Шохин. Год только начался, и Мишустину нужно сверить позиции и планы по развитию торгово-экономического сотрудничества с партнерами, объяснили URA.RU эксперты итоги встреч премьер-министра РФ с коллегами из Казахстана и Киргизии. Очевидно, что санкции никуда не денутся, и сторонам нужно понимать, как выстраивать дальнейшее взаимодействие. Как отметила директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина, влияние санкций в данном случае на эти отношения сродни «соломинке, которую пытаются подложить под идущий локомотив». «Этот процесс [между нашими странами] не остановить. Тем более у Казахстана и у Киргизии на фоне антироссийских санкций пошел рост экономики, — сказала Панина. — Пока это выгодно и государству, и бизнесу, наши страны будут торговать между собой. Это — деньги. Страны ЕАЭС проводят прагматичную политику». Статья по теме Доверенные лица Путина доказали, что санкции не страшны Перспективы роста товарооборота и развития экономического сотрудничества между Россией и Казахстаном и Киргизией серьезные, несмотря на давление Запада, полагает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Мишустин четко выстраивает работу правительства по сотрудничеству с партнерами. Он всегда находит взаимовыгодные форматы сотрудничества, причем не только в части параллельного импорта, но и совместных предприятий, производства различных продуктов. Потому эти встречи — это продолжение выстраивания стратегической линии взаимодействия не на текущий момент, а скорее на перспективу — 5, 10, 15 лет», — считает Кирьянов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Торгово-экономические отношения России с Киргизией и Казахстаном даже под угрозой вторичных санкций не прекратятся. Об этом заявили URA.RU эксперты, комментируя итоги беседы премьер-министра РФ Михаила Мишустина с Акылбеком Жапаровым и Алиханом Смаиловым 1 февраля в Алматы. По их мнению, ни одна из этих стран не готова закрывать двери перед РФ. Такая прагматичная политика продолжится, поскольку власти и бизнес заинтересованы друг в друге. Первый день визита Мишустина в Казахстан начался с встречи с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым. Глава правительства РФ назвал торгово-экономическое партнерство стран успешным. «В январе—ноябре прошлого года взаимный товарооборот вышел на уровень 285 миллиардов рублей, и доля национальных валют в межгосрасчетах превысила 88%. Это имеет особое значение для защиты взаимодействия России и Киргизии от незаконных санкций коллективного Запада», — подчеркнул премьер. По его словам, самые крупные совместные инвестиционные проекты реализуются в обрабатывающей промышленности, геологоразведке, добыче полезных ископаемых. «Мы создаем новые рабочие места в различных областях Киргизии, укрепляем межрегиональные связи, в том числе по линии малого и среднего предпринимательства. С «братским Казахстаном», отметил Мишустин в начале встречи с главой республиканского правительства Алиханом Смаиловым, контакты идут «в режиме реального времени», поэтому «все вопросы повестки решаются оперативно». «В январе—ноябре 2023 года взаимный товарооборот составил 2,3 трлн российских рублей. Накопленные инвестиции российских компаний в экономику Казахстана превысили 1,5 трлн рублей. Это все без учета капитала вложений, которые поступили через третьи страны», — сказал Мишустин. Совместные проекты реализуются в промышленности, машиностроении, энергетике, нефтехимии, в цифровой экономике и т. д. «Мы предлагаем ускорить построение новых производственных цепочек, — сообщил премьер. — Хорошая основа для этого создает взаимная дополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов как РФ, так и Казахстана». Контакты российских властей с партнерами по ЕАЭС Казахстаном и Киргизией, как, впрочем, и с другими странами Центральной Азии, активизировались в 2022 году с принятием первых санкционных пакетов со стороны США и ЕС. Через эти государства был налажен параллельный импорт продукции, попавшей под рестрикции. Осенью 2023-го ЕС провел саммит с центральноазиатской «пятеркой». В его коммюнике говорится, что «ЕС проинформировал об 11 пакетах ограничительных мер» и «подчеркнул важность предотвращения обхода санкций», а «участники согласились продолжать свое сотрудничество в этом отношении». Однако официально ни Казахстан, ни Киргизия не признают, что через их территории товары в Россию идут по параллельному импорту. Более того, в Астане неоднократно звучали заявления, что власти не намерены помогать кому-либо обходить санкции, но и присоединяться к ним тоже не будут. В Киргизии, как заявил в декабре 2023 года глава МИД Жээнбек Кулубаев, антироссийские санкции соблюдаются «по возможности». Несмотря угрозы введения вторичных санкций со стороны США, в Бишкеке намерены продолжать торговлю с Москвой как основным партнером. Судя по статистике товарооборота, которую озвучил Михаил Мишустин, ни Казахстану, ни тем более Киргизии прекращение экономического сотрудничества с Россией невыгодно. Рост объемов отмечается в обоих случаях: по итогам первого полугодия с Киргизией — плюс 17,5%, с Казахстаном — почти 3%. При этом президент РФ Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров поставили правительствам задачу довести товарооборот до 5 млрд долларов. Глава РСПП убежден, что Казахстан и Киргизия могут говорить публично одно, но делают так, как будет выгодно им. «Если посмотреть на темпы роста экономик стран-членов ЕАЭС, они выше среднемирового показателя. В Казахстане и Киргизии хорошие результаты. Эти страны видят, что замещение иностранных поставщиков, в том числе в схемах параллельного импорта, дает им мощный приток доходов, объемов товарооборота. Отказываться от этого им, мягко говоря, не хотелось бы. Да, на них давит Запад, и они вынуждены постоянно балансировать. Но они не могут закрыть дверь в Россию — это и исторические связи, и геополитика, и, извините, бизнес», — пояснил Шохин. Год только начался, и Мишустину нужно сверить позиции и планы по развитию торгово-экономического сотрудничества с партнерами, объяснили URA.RU эксперты итоги встреч премьер-министра РФ с коллегами из Казахстана и Киргизии. Очевидно, что санкции никуда не денутся, и сторонам нужно понимать, как выстраивать дальнейшее взаимодействие. Как отметила директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина, влияние санкций в данном случае на эти отношения сродни «соломинке, которую пытаются подложить под идущий локомотив». Перспективы роста товарооборота и развития экономического сотрудничества между Россией и Казахстаном и Киргизией серьезные, несмотря на давление Запада, полагает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Мишустин четко выстраивает работу правительства по сотрудничеству с партнерами. Он всегда находит взаимовыгодные форматы сотрудничества, причем не только в части параллельного импорта, но и совместных предприятий, производства различных продуктов. Потому эти встречи — это продолжение выстраивания стратегической линии взаимодействия не на текущий момент, а скорее на перспективу — 5, 10, 15 лет», — считает Кирьянов.