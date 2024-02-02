Мишустин создает глобальную систему больших данных

В новый нацпроект интегрируют ЕАЭС

02 февраля 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Российские власти готовы увязать новый нацпроект «Экономика данных» с интересами ЕАЭС в сфере цифровизации Фото: Георгий Бергал © URA.RU Второй день визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Казахстан выдался насыщенным: участие в Цифровом форуме «Digital Almaty 2024: индустрия Х», заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Общей стала тема цифровизации, в которой каждая страна хочет стать лидером в ЕАЭС. Эксперты убеждены, что сегодня первенство — за Россией. Но Мишустин готов развивать единую платформу для экономики данных. Основой интеграции может стать новый нацпроект РФ. Старту форума предшествовала новость, что в нем, как и в заседании ЕМПС, не будет участвовать премьер Киргизии Акылбек Жапаров. Накануне с ним успел встретиться Михаил Мишустин. Но сегодня из-за крупной аварии на ТЭЦ в Бишкеке глава кабмина КР вынужден был покинуть Алматы. Свое выступление Мишустин начал со слов поддержки и готовности помочь с ликвидацией последствий ЧП. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин познакомился с выставкой новейших цифровых решений Фото: официальный сайт правительства РФ Перейдя к основной теме, премьер подчеркнул, что «современные технологии и решения в сфере экономической деятельности должны внедряться на базе единых принципов и подходов». Это важно для защиты своих экономик, особенно на фоне повышения значения «больших данных» (big data). «Страны, в которых нет собственных информационных платформ, рискуют попасть в зависимость от чужих разработок, — убежден премьер. — Технологические лидеры будут наращивать контроль над критическими системами в инфраструктуре. В рамках ЕАЭС у нас есть опыт успешного запуска общих инициатив: развиваем цифровые транспортные коридоры, используем интеграционную информационную платформу». Михаил Мишустин убежден, что западные нейросети несут определенные угрозы — они не соответствуют национальным интересам стран ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мишустин считает, что важно учитывать глобальные тренды: локализацию производств, обеспечение надежности цепочек поставок и логистики, построение альтернативных институтов международной финансовой системы, неразрывную связь ускоренного технологического прогресса с цифровым развитием, построение интегрированных систем госуправления. Внедрение цифровых решений позволило РФ добиться роста экономики в 3,5% в 2023 году. И внедрение цифровых технологий будет продолжено. Дальнейшую цифровизацию Мишустин связывает с развитием искусственного интеллекта. Использование цифровых решений на базе ИИ в экономике и в госуправлении дало РФ экономический эффект более 1 трлн рублей, к 2030 году будет уже 10 трлн рублей. Но важна региональная специфика. Премьер сравнил отечественную и зарубежную нейросети. «В „мозгах“ российского GigaChat и западного ChatGPT разные картины мира. При допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли важно использовать модели, отвечающие национальным интересам», — убежден он. На Цифровом форуме премьеров стран ЕАЭС усадили почти кругом: некоторым из них не видно было зал, но зато они хорошо видели друг друга Фото: официальный сайт правительства РФ По словам Михаила Мишустина, «РФ готова передавать партнерам технологические и платформенные решения для ускоренной цифровизации на пространстве ЕАЭС». «При этом каждая страна сохранит суверенитет данных — общими останутся только сервисы ядра платформ. Развитие ЕАЭС во многом зависит от нашей сплоченности. От внедрения цифровых решений во все отрасли — в госуправление, социальную сферу и экономику», — подчеркнул глава правительства. О единой политике в сфере цифровизациии Мишустин говорил и на заседании ЕМПС, которое провел премьер-министр Армении Никол Пашинян (эта страна в 2024 году председательствует в ЕАЭС). В этом году Союзу исполнится 10 лет. Семь из них вопросы цифровизации являются одним из приоритетов. Это направление отражено и в декларации «Евразийский экономический путь», принятой в декабре 2023-го в Санкт-Петербурге. Мишустин отметил, что Россия видит «хорошие перспективы в совместной работе по цифровой повестке». «Нам следует активнее развивать интегрированную информационную систему Союза, чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие всех наших уполномоченных органов», — подчеркнул премьер. Премьер-министры стран ЕАЭС договорились ускоренными темпами внедрять цифровые решения в свою работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В этом году истекает срок реализации основных направлений в цифровизации, которые были утверждены в 2017-м. Сейчас члены ЕАЭС вновь вырабатывают акценты. В ноябре 2023-го Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, на которой обсуждались параметры нового нацпроекта «Экономика данных» — он будет продолжением нацпроекта «Цифровизация». Его главные направления — разработка единой цифровой инфраструктуры для всех сфер, формирование надежных решений для обработки и хранения данных на основе отечественного ПО, обеспечение защиты национальной цифровой и критической инфраструктуры. Свои нацпроекты, в том числе «Экономику данных», РФ прорабатывает не только под внутренние задачи, но и «выстраивает их под интеграцию со странами ЕАЭС». Россия здесь является главным инициатором интеграции, сообщил URA.RU декан факультета международных отношений Финуниверситета при правительстве Павел Селезнев. «Экономика данных, внедрение передовых цифровых сервисов, которые могли бы обеспечить гармонизацию разного рода систем, эффективный и быстрый обмен данными с партнерами, — это все будет предусмотрено новым нацпроектом. Мишустин на примере ФНС продемонстрировал, что цифровизация может быть доведена до совершенства. Если это получилось в рамках одного ведомства, это может получиться и в рамках всей страны, и в рамках ЕАЭС. Главное — политическая воля лидеров всех стран», — полагает Селезнев. На встрече не было только премьер-министра Киргизии: он улетел в Бишкек, где произошло ЧП на местной ТЭЦ Фото: официальный сайт правительства РФ Обеспечение мирового технологического лидерства — одна из основных задач России, которая учитывается при разработке нацпроекта «Экономика данных», подтверждает URA.RU директор Международного евразийского индустриального фонда Надежда Сурова. Россия, считает эксперт, разработкой своего сервиса предоставления госуслуг и госзакупок продемонстрировала лидерство в таких решениях. Эти сервисы «напрямую зависят от единых требований к данным, классификаторам, рубрикаторам, валидности данных, а также обеспечивают мировой охват полноты больших данных». «В цифровой повестке ЕАЭС предусмотрено создание условий для гармонизации экономического и технологического развития стран-участников, в том числе создание экосистемы сервисов, с помощью которых бизнес стран ЕАЭС сможет оперативно подбирать партнеров. Это позволит стимулировать инновационные процессы путем трансфера технологий, создаст возможности для продвижения продукции с использованием международных цифровых экосистем», — отмечает Сурова. Статья по теме Почему Казахстан и Киргизия не поддерживают санкции против РФ Увязка нового нацпроекта «Экономика данных» с проектами в рамках ЕАЭС, как сообщила завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елена Кузьмина, произойдет: внутри Союза есть целое направление по цифровизации, ответственные люди и специальные структуры. «Как минимум речь идет о прозрачности сопровождения товаров, таможенного сопровождения, логистике. Увязано много вопросов: речь не просто о документации, а о цифровизации промышленности. Нацпроект только разрабатывается, но мы видим, как эти процессы интенсивно развиваются внутри Союзного государства. Опыт, полученный там, будет тоже учтен и привлечет другие страны ЕАЭС. Интеграция в цифровых технологиях, развитие экономики данных нужны — это будет полезно всем участникам», — убеждена Кузьмина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Второй день визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Казахстан выдался насыщенным: участие в Цифровом форуме «Digital Almaty 2024: индустрия Х», заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Общей стала тема цифровизации, в которой каждая страна хочет стать лидером в ЕАЭС. Эксперты убеждены, что сегодня первенство — за Россией. Но Мишустин готов развивать единую платформу для экономики данных. Основой интеграции может стать новый нацпроект РФ. Старту форума предшествовала новость, что в нем, как и в заседании ЕМПС, не будет участвовать премьер Киргизии Акылбек Жапаров. Накануне с ним успел встретиться Михаил Мишустин. Но сегодня из-за крупной аварии на ТЭЦ в Бишкеке глава кабмина КР вынужден был покинуть Алматы. Свое выступление Мишустин начал со слов поддержки и готовности помочь с ликвидацией последствий ЧП. Перейдя к основной теме, премьер подчеркнул, что «современные технологии и решения в сфере экономической деятельности должны внедряться на базе единых принципов и подходов». Это важно для защиты своих экономик, особенно на фоне повышения значения «больших данных» (big data). «Страны, в которых нет собственных информационных платформ, рискуют попасть в зависимость от чужих разработок, — убежден премьер. — Мишустин считает, что важно учитывать глобальные тренды: локализацию производств, обеспечение надежности цепочек поставок и логистики, построение альтернативных институтов международной финансовой системы, неразрывную связь ускоренного технологического прогресса с цифровым развитием, построение интегрированных систем госуправления. Внедрение цифровых решений позволило РФ добиться роста экономики в 3,5% в 2023 году. И внедрение цифровых технологий будет продолжено. Дальнейшую цифровизацию Мишустин связывает с развитием искусственного интеллекта. Использование цифровых решений на базе ИИ в экономике и в госуправлении дало РФ экономический эффект более 1 трлн рублей, к 2030 году будет уже 10 трлн рублей. Но важна региональная специфика. По словам Михаила Мишустина, «РФ готова передавать партнерам технологические и платформенные решения для ускоренной цифровизации на пространстве ЕАЭС». «При этом каждая страна сохранит суверенитет данных — общими останутся только сервисы ядра платформ. Развитие ЕАЭС во многом зависит от нашей сплоченности. От внедрения цифровых решений во все отрасли — в госуправление, социальную сферу и экономику», — подчеркнул глава правительства. О единой политике в сфере цифровизациии Мишустин говорил и на заседании ЕМПС, которое провел премьер-министр Армении Никол Пашинян (эта страна в 2024 году председательствует в ЕАЭС). В этом году Союзу исполнится 10 лет. Семь из них вопросы цифровизации являются одним из приоритетов. Это направление отражено и в декларации «Евразийский экономический путь», принятой в декабре 2023-го в Санкт-Петербурге. В этом году истекает срок реализации основных направлений в цифровизации, которые были утверждены в 2017-м. Сейчас члены ЕАЭС вновь вырабатывают акценты. В ноябре 2023-го Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, на которой обсуждались параметры нового нацпроекта «Экономика данных» — он будет продолжением нацпроекта «Цифровизация». Его главные направления — разработка единой цифровой инфраструктуры для всех сфер, формирование надежных решений для обработки и хранения данных на основе отечественного ПО, обеспечение защиты национальной цифровой и критической инфраструктуры. Свои нацпроекты, в том числе «Экономику данных», РФ прорабатывает не только под внутренние задачи, но и «выстраивает их под интеграцию со странами ЕАЭС». Россия здесь является главным инициатором интеграции, сообщил URA.RU декан факультета международных отношений Финуниверситета при правительстве Павел Селезнев. Обеспечение мирового технологического лидерства — одна из основных задач России, которая учитывается при разработке нацпроекта «Экономика данных», подтверждает URA.RU директор Международного евразийского индустриального фонда Надежда Сурова. Россия, считает эксперт, разработкой своего сервиса предоставления госуслуг и госзакупок продемонстрировала лидерство в таких решениях. Эти сервисы «напрямую зависят от единых требований к данным, классификаторам, рубрикаторам, валидности данных, а также обеспечивают мировой охват полноты больших данных». «В цифровой повестке ЕАЭС предусмотрено создание условий для гармонизации экономического и технологического развития стран-участников, в том числе создание экосистемы сервисов, с помощью которых бизнес стран ЕАЭС сможет оперативно подбирать партнеров. Это позволит стимулировать инновационные процессы путем трансфера технологий, создаст возможности для продвижения продукции с использованием международных цифровых экосистем», — отмечает Сурова. Увязка нового нацпроекта «Экономика данных» с проектами в рамках ЕАЭС, как сообщила завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елена Кузьмина, произойдет: внутри Союза есть целое направление по цифровизации, ответственные люди и специальные структуры. «Как минимум речь идет о прозрачности сопровождения товаров, таможенного сопровождения, логистике. Увязано много вопросов: речь не просто о документации, а о цифровизации промышленности. Нацпроект только разрабатывается, но мы видим, как эти процессы интенсивно развиваются внутри Союзного государства. Опыт, полученный там, будет тоже учтен и привлечет другие страны ЕАЭС. Интеграция в цифровых технологиях, развитие экономики данных нужны — это будет полезно всем участникам», — убеждена Кузьмина.