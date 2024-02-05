Власти нашли способ победить одно из главных последствий пандемии

Для этого Мишустину придется разрешить серьезное противоречие в экономике

06 февраля 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

Мишустин и Хуснуллин сейчас активно работают над вопросом сохранения льготной ипотеки Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство нашло способ сбалансировать рынок ипотеки, перегретый введенными с начала пандемии льготными программами. Их заменят на новые, что должно остановить рост цен на жилье, но оставить его доступным для граждан. Одним из таких шагов станет введение льготных ставок только на большое жилье, предназначенное для многодетных семей, говорят опрошенные URA.RU эксперты. По их словам, власти сейчас вынуждены лавировать между двумя крайностями: ипотечный бум привел к перегреву рынка, но при этом отмена любой помощи в совокупности с высокой ключевой ставкой сделает жилье менее доступным для граждан. Депутат Анатолий Аксаков рассказал о работе по стимулированию спроса на квартиры с большой площадью для решения, в том числе, демографических задач Фото: Владимир Андреев © URA.RU Программа льготной ипотеки введена премьером Михаилом Мишустиным в разгар пандемии коронавируса — в апреле 2020 года — и закончится вместе с программой семейной ипотеки 1 июля 2024-го. Эти меры помогли разогнать российскую экономику и пережить сложный период: несмотря на общее падение ВВП на 3,5 процента в 2020 году, меры правительства привнесли в отрасль полмиллиарда рублей и сохранили темпы жилищного строительства. Уже к ноябрю 2020 года продажи новостроек выросли на 29%. Рекордным стал 2023 год: граждане заняли более 8 трлн рублей на жилье, при этом половина из них пришлась именно на семейную и льготную ипотеки. У этих программ есть как сторонники, так и противники: первые говорят, что такие займы позволили переселиться миллионам граждан в новое жилье и одновременно поддержали государство, а вторые — что они привели к росту цен в строительном секторе: подорожала как вторичка, так и все стройматериалы. В январе глава государства Владимир Путин даст правительству задание — подумать о продлении льготного кредитования, но с учетом ситуации на рынке недвижимости. Доля ипотеки с господдержкой в январе снизилась до рекордных 8,2%, хотя еще год назад занимала почти 34% от всех заявок по льготным кредитам, объяснил URA.RU директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Сейчас доминирующее положение у семейной ипотеки, доля которой в январе 2024 года выросла почти до 75%. Но льготная и семейная ипотека уйдут с рынка в том виде, в котором существуют, поскольку они выполнили свою задачу — сохранили спрос на жилье во время пандемии, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, сегодня программы не достигают цели по улучшению демографической ситуации, поскольку граждане в основном покупают малогабаритное жилье, непригодное для большой семьи. Поэтому льготные программы пересмотрят, чтобы поддержать спрос у семей на жилье с большой площадью. «Параметры по программам льготной ипотеки уточняются в первую очередь с учетом стимулирования покупки жилья большей площади для больших семей», — заявил Аксаков. Новость по теме Российские семьи начали скупать однокомнатные квартиры Однако учтены будут интересы не только многодетных семей, но и другой категории граждан — участников специальной военной операции. «В течение нескольких недель мы [в Госдуме] очень быстро определимся с условиями льготной ипотеки для участников СВО и их семей», — заключил депутат. Неделей ранее такое поручение — распространить дальневосточную и арктическую ипотеки на участников спецоперации — дал президент России Владимир Путин, назначив ответственным за него Михаила Мишустина. Также в январе премьер уже утвердил льготную ипотеку для новых регионов под 2%. Сейчас ведется разработка единых долгосрочных условий льготного кредитования, которые предотвратят будущие перегревы рынка жилья, сообщил член комитета ГД по обеспечению жилищных прав граждан Александр Аксененко. «Мы понимаем, что, когда семейная ипотека длится короткий промежуток времени, создаются колебания на рынке недвижимости, которые формируют спекулятивный спрос. Семейная ипотека не будет прекращена — наоборот: продлена, но с понятными для участников рынка условиями», — прокомментировал работу в данном направлении Аксененко. Дополнительно государству нужно «остудить» сегмент вторичного жилья и внедрить субсидии на его покупку, как, например, на Дальнем Востоке, констатирует профессор Финуниверситета при правительстве РФ Гульнара Ручкина. По ее словам, власти сейчас вынуждены лавировать между двумя крайностями: ипотечный бум привел к перегреву рынка, но при этом отмена любой помощи в совокупности с высокой ключевой ставкой сделает жилье менее доступным для граждан. «Поддержать рынок недвижимости в регионах, где мало возводится нового жилья, могло бы распространение льготной ипотеки на „вторичку“. К тому же не всегда новостройки удовлетворяют запросы молодых семей. Для таких покупателей важна локация и мобильность, молодым семьям важно жить ближе к родителям или к работе», — считает Ручкина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство нашло способ сбалансировать рынок ипотеки, перегретый введенными с начала пандемии льготными программами. Их заменят на новые, что должно остановить рост цен на жилье, но оставить его доступным для граждан. Одним из таких шагов станет введение льготных ставок только на большое жилье, предназначенное для многодетных семей, говорят опрошенные URA.RU эксперты. По их словам, власти сейчас вынуждены лавировать между двумя крайностями: ипотечный бум привел к перегреву рынка, но при этом отмена любой помощи в совокупности с высокой ключевой ставкой сделает жилье менее доступным для граждан. Программа льготной ипотеки введена премьером Михаилом Мишустиным в разгар пандемии коронавируса — в апреле 2020 года — и закончится вместе с программой семейной ипотеки 1 июля 2024-го. Эти меры помогли разогнать российскую экономику и пережить сложный период: несмотря на общее падение ВВП на 3,5 процента в 2020 году, меры правительства привнесли в отрасль полмиллиарда рублей и сохранили темпы жилищного строительства. Уже к ноябрю 2020 года продажи новостроек выросли на 29%. Рекордным стал 2023 год: граждане заняли более 8 трлн рублей на жилье, при этом половина из них пришлась именно на семейную и льготную ипотеки. У этих программ есть как сторонники, так и противники: первые говорят, что такие займы позволили переселиться миллионам граждан в новое жилье и одновременно поддержали государство, а вторые — что они привели к росту цен в строительном секторе: подорожала как вторичка, так и все стройматериалы. В январе глава государства Владимир Путин даст правительству задание — подумать о продлении льготного кредитования, но с учетом ситуации на рынке недвижимости. Доля ипотеки с господдержкой в январе снизилась до рекордных 8,2%, хотя еще год назад занимала почти 34% от всех заявок по льготным кредитам, объяснил URA.RU директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Сейчас доминирующее положение у семейной ипотеки, доля которой в январе 2024 года выросла почти до 75%. Но льготная и семейная ипотека уйдут с рынка в том виде, в котором существуют, поскольку они выполнили свою задачу — сохранили спрос на жилье во время пандемии, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, сегодня программы не достигают цели по улучшению демографической ситуации, поскольку граждане в основном покупают малогабаритное жилье, непригодное для большой семьи. Поэтому льготные программы пересмотрят, чтобы поддержать спрос у семей на жилье с большой площадью. Однако учтены будут интересы не только многодетных семей, но и другой категории граждан — участников специальной военной операции. «В течение нескольких недель мы [в Госдуме] очень быстро определимся с условиями льготной ипотеки для участников СВО и их семей», — заключил депутат. Неделей ранее такое поручение — распространить дальневосточную и арктическую ипотеки на участников спецоперации — дал президент России Владимир Путин, назначив ответственным за него Михаила Мишустина. Также в январе премьер уже утвердил льготную ипотеку для новых регионов под 2%. Сейчас ведется разработка единых долгосрочных условий льготного кредитования, которые предотвратят будущие перегревы рынка жилья, сообщил член комитета ГД по обеспечению жилищных прав граждан Александр Аксененко. Дополнительно государству нужно «остудить» сегмент вторичного жилья и внедрить субсидии на его покупку, как, например, на Дальнем Востоке, констатирует профессор Финуниверситета при правительстве РФ Гульнара Ручкина. По ее словам, власти сейчас вынуждены лавировать между двумя крайностями: ипотечный бум привел к перегреву рынка, но при этом отмена любой помощи в совокупности с высокой ключевой ставкой сделает жилье менее доступным для граждан. «Поддержать рынок недвижимости в регионах, где мало возводится нового жилья, могло бы распространение льготной ипотеки на „вторичку“. К тому же не всегда новостройки удовлетворяют запросы молодых семей. Для таких покупателей важна локация и мобильность, молодым семьям важно жить ближе к родителям или к работе», — считает Ручкина.