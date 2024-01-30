Российские семьи начали скупать однокомнатные квартиры

Агентство недвижимости «Этажи»: в РФ увеличились продажи однокомнатных квартир

31 января 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Однокомнатные квартиры и студии являются самыми востребованными на рынке жилья, считает Решетникова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2023 году по программе «Семейная ипотека» россияне в 44% случаев покупали однокомнатные квартиры и студии. Об этом URA.RU рассказала замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» (агентство недвижимости) Татьяна Решетникова. Сколько однушек и студий покупается по семейной ипотеке Новость по теме В России наметился опасный тренд по уменьшению площади квартир «Если посмотреть структуру спроса за последние 12 месяцев по „семейной ипотеке“, то 44% заемщиков приобретали однокомнатные квартиры и студии, 32% — двухкомнатные, 19,5% — трехкомнатные. Остальное приходится на квартиры от четырех комнат и более», — объяснила Татьяна Решетникова. Россияне сейчас стали активно покупать однокомнатные квартиры и студии благодаря программе «Семейная ипотека», согласился руководитель Циан. Аналитики Алексей Попов. «Общие цифры по всему рынку говорят о том, что с использованием семейной ипотеки граждане активно приобретают не только жилье, подходящее для домохозяйства с детьми, но и небольшие квартиры, которые спроектированы для проживания одного или двух взрослых. Люди используют покупки студий или компактных однушек через семейную ипотеку как один из шагов, который позволит им улучшить жилищные условия, например, поменяв место жительства с родственниками, или с прицелом на то, что после выплаты кредита недвижимость можно будет передать подросшим детям», — пояснил он URA.RU. Почему россияне покупают однушки и студии В целом, по словам Решетниковой, в 2023 году в России значительно выросла доля продаж однокомнатных квартир и студий. «Однокомнатные квартиры и студии — это один из самых востребованных видов жилья. К примеру, в 2023 году их доля в общем объеме продаж в России была на уровне 54-55%. Остальное приходилось на квартиры другого формата», — отметила она. По словам Попова, все чаще россияне выбирают студии, а не классические однушки. «Суммарная доля однушек и студий в продажах новостроек на протяжении последних пяти лет колеблется в достаточно узком диапазоне — от 59% до 64%. Основные изменения связаны с сокращением доли классических однушек в пользу студий, тогда как вклад двушек, трешек и многокомнатных квартир в общий объем продаж почти не меняется», — сообщили в Циан.Аналитике. Какие квартиры покупали в новостройках Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2023 году: однокомнатные квартиры — 36%;

студии и двухкомнатные квартиры — по 25%;

трехкомнатные — 12%;

четырехкомнатные — 2%. Замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» назвала четыре цели покупки такого вида жилья. «В первую очередь однокомнатные квартиры и студии покупают в качестве стартового жилья те, кто не имеет достаточного количества собственных сбережений для покупки недвижимости. Вторая категория — это те, кто вкладывает в такое жилье средства материнского капитала. По сути, они покупают квартиру „на вырост“ для детей. И нередко какое-то время сдают в аренду. Третья категория — это родители, приобретающие такие квартиры для своих детей-студентов. Четвертая — инвесторы. Студии и однокомнатные квартиры были и остаются одними из самых ликвидных. Их проще всего реализовать, спрос на них относительно стабильный, даже в условиях высоких ипотечных ставок, поскольку такое жилье по сути своей базовое», — перечислила она. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о продлении программы льготной семейной ипотеки под 6% годовых. Банки получили дополнительные лимиты в размере 2,3 триллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году по программе «Семейная ипотека» россияне в 44% случаев покупали однокомнатные квартиры и студии. Об этом URA.RU рассказала замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» (агентство недвижимости) Татьяна Решетникова. «Если посмотреть структуру спроса за последние 12 месяцев по „семейной ипотеке“, то 44% заемщиков приобретали однокомнатные квартиры и студии, 32% — двухкомнатные, 19,5% — трехкомнатные. Остальное приходится на квартиры от четырех комнат и более», — объяснила Татьяна Решетникова. Россияне сейчас стали активно покупать однокомнатные квартиры и студии благодаря программе «Семейная ипотека», согласился руководитель Циан. Аналитики Алексей Попов. «Общие цифры по всему рынку говорят о том, что с использованием семейной ипотеки граждане активно приобретают не только жилье, подходящее для домохозяйства с детьми, но и небольшие квартиры, которые спроектированы для проживания одного или двух взрослых. Люди используют покупки студий или компактных однушек через семейную ипотеку как один из шагов, который позволит им улучшить жилищные условия, например, поменяв место жительства с родственниками, или с прицелом на то, что после выплаты кредита недвижимость можно будет передать подросшим детям», — пояснил он URA.RU. В целом, по словам Решетниковой, в 2023 году в России значительно выросла доля продаж однокомнатных квартир и студий. «Однокомнатные квартиры и студии — это один из самых востребованных видов жилья. К примеру, в 2023 году их доля в общем объеме продаж в России была на уровне 54-55%. Остальное приходилось на квартиры другого формата», — отметила она. По словам Попова, все чаще россияне выбирают студии, а не классические однушки. «Суммарная доля однушек и студий в продажах новостроек на протяжении последних пяти лет колеблется в достаточно узком диапазоне — от 59% до 64%. Основные изменения связаны с сокращением доли классических однушек в пользу студий, тогда как вклад двушек, трешек и многокомнатных квартир в общий объем продаж почти не меняется», — сообщили в Циан.Аналитике. Какие квартиры покупали в новостройках Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2023 году: Замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» назвала четыре цели покупки такого вида жилья. «В первую очередь однокомнатные квартиры и студии покупают в качестве стартового жилья те, кто не имеет достаточного количества собственных сбережений для покупки недвижимости. Вторая категория — это те, кто вкладывает в такое жилье средства материнского капитала. По сути, они покупают квартиру „на вырост“ для детей. И нередко какое-то время сдают в аренду. Третья категория — это родители, приобретающие такие квартиры для своих детей-студентов. Четвертая — инвесторы. Студии и однокомнатные квартиры были и остаются одними из самых ликвидных. Их проще всего реализовать, спрос на них относительно стабильный, даже в условиях высоких ипотечных ставок, поскольку такое жилье по сути своей базовое», — перечислила она. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о продлении программы льготной семейной ипотеки под 6% годовых. Банки получили дополнительные лимиты в размере 2,3 триллиона рублей.