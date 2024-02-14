Мишустин нашел новую поддержку бренду «Сделано в России»

Поездка на кондитерскую фабрику аукнулась на встрече с главой Росаккредитации

14 февраля 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Россия на экспорте продуктов в мусульманские страны Азии может заработать миллиарды Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер Михаил Мишустин продолжает добиваться от госструктур продвижения за рубежом бренда «Сделано в России». На встрече с главой Росаккредитации Назарием Скрыпником глава правительства вернулся к задаче выдачи сертификатов «халяль» внутри страны для последующего экспорта в исламские государства. Это отдельный длинный проект правительства: перед новым годом Мишустин лично промоутировал российскую халяльную продукцию для премьеров стран ЕАЭС. Росаккредитация ежедневно контролирует качество товаров, оказывая бизнесу 5 — 7 тыс. услуг по сертификации, 96% из них — в электронной форме. Благодаря этому с 2021 года предприниматели сэкономили 600 млн. рублей, отчитался Скрыпник на встрече. В центре внимания Росаккредитации находятся и российские маркетплейсы. Ведомство совместно с интернет-площадками развивает систему мгновенного получения информации о качестве интересующих потребителя товаров. Российские продукты станут «халяльными» для продажи в мусульманских странах Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер указал на главную задачу ведомства — «Взаимодействие бизнеса с вашей службой [Росаккредитацией] должно быть максимально эффективным. И здесь на первом месте стоит безопасность людей, тех, кто использует приобретаемую продукцию, которая подлежит соответствующим проверкам», — а затем поднял тему освоения ближневосточных и азиатских рынков. Она является одной из постоянных в повестке правительства. Перед новым годом Михаил Мишустин привез своих гостей — премьеров стран ЕАЭС — на кондитерскую фабрику, которая получила сертификат «халяль» и готовилась к выходу на мусульманские рынки. Сегодня Скрыпник отчитался, что внедрение «халяль»-сертификата позволит поставлять продукты на мусульманские рынки без посредников, сокращая расходы российского бизнеса. Есть договоренности по «халяльной» сертификации со странами Персидского залива, в планах России на 2024 год вести аналогичную работу с Малайзией, Индонезией и Турцией. «Именно качество должно оставаться в центре внимания Росаккредитации. Чтобы надпись «Сделано в России» была синонимом слов «качественно, удобно, надежно», — акцентировал Мишустин. Статья по теме Шоколад «Аленка» как мягкая сила России в исламских странах СНГ После введения масштабных санкций Запада российские компании стали активнее выходить на новые ближневосточные и азиатские рынки, рассказал ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, доцент Финуниверситета при Правительстве РФ Артем Пылин. Он подтверждает важность укрепления национального бренда Made in Russia. В 2023 г. экспорт России в страны Азии вырос на 5,6% и достиг 28 трлн рублей или 72,1% всего товарного экспорта страны. Поддержка правительства нужна, считает Пылин, особенно для малого и среднего бизнеса, поставляющего на внешние рынки продукцию с высокой добавленной стоимостью. «Потенциал экспорта российской продукции с сертификатом „халяль“ по разным оценкам в 2024 году может достичь 40 млрд рублей», — считает кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Ольга Горбунова. Россия благодаря сертификации способна увеличить продажи зерна, всех видов мяса, кондитерских и хлебобулочных изделий, жировой и молочной продукции, а также косметических средств, перечислила интересы азиатских рынков экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер Михаил Мишустин продолжает добиваться от госструктур продвижения за рубежом бренда «Сделано в России». На встрече с главой Росаккредитации Назарием Скрыпником глава правительства вернулся к задаче выдачи сертификатов «халяль» внутри страны для последующего экспорта в исламские государства. Это отдельный длинный проект правительства: перед новым годом Мишустин лично промоутировал российскую халяльную продукцию для премьеров стран ЕАЭС. Росаккредитация ежедневно контролирует качество товаров, оказывая бизнесу 5 — 7 тыс. услуг по сертификации, 96% из них — в электронной форме. Благодаря этому с 2021 года предприниматели сэкономили 600 млн. рублей, отчитался Скрыпник на встрече. В центре внимания Росаккредитации находятся и российские маркетплейсы. Ведомство совместно с интернет-площадками развивает систему мгновенного получения информации о качестве интересующих потребителя товаров. Премьер указал на главную задачу ведомства — «Взаимодействие бизнеса с вашей службой [Росаккредитацией] должно быть максимально эффективным. И здесь на первом месте стоит безопасность людей, тех, кто использует приобретаемую продукцию, которая подлежит соответствующим проверкам», — а затем поднял тему освоения ближневосточных и азиатских рынков. Она является одной из постоянных в повестке правительства. Перед новым годом Михаил Мишустин привез своих гостей — премьеров стран ЕАЭС — на кондитерскую фабрику, которая получила сертификат «халяль» и готовилась к выходу на мусульманские рынки. Сегодня Скрыпник отчитался, что внедрение «халяль»-сертификата позволит поставлять продукты на мусульманские рынки без посредников, сокращая расходы российского бизнеса. Есть договоренности по «халяльной» сертификации со странами Персидского залива, в планах России на 2024 год вести аналогичную работу с Малайзией, Индонезией и Турцией. После введения масштабных санкций Запада российские компании стали активнее выходить на новые ближневосточные и азиатские рынки, рассказал ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, доцент Финуниверситета при Правительстве РФ Артем Пылин. Он подтверждает важность укрепления национального бренда Made in Russia. В 2023 г. экспорт России в страны Азии вырос на 5,6% и достиг 28 трлн рублей или 72,1% всего товарного экспорта страны. Поддержка правительства нужна, считает Пылин, особенно для малого и среднего бизнеса, поставляющего на внешние рынки продукцию с высокой добавленной стоимостью. «Потенциал экспорта российской продукции с сертификатом „халяль“ по разным оценкам в 2024 году может достичь 40 млрд рублей», — считает кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Ольга Горбунова. Россия благодаря сертификации способна увеличить продажи зерна, всех видов мяса, кондитерских и хлебобулочных изделий, жировой и молочной продукции, а также косметических средств, перечислила интересы азиатских рынков экономист.