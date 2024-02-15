Путин приехал на «Уралвагонзавод»: главное из разговора президента с работниками

Путин: новые меры поддержки семей анонсируют перед обращением к парламенту

15 февраля 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина Президент РФ Владимир Путин прилетел в Свердловскую область с рабочим визитом 15 февраля. Он посетил предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. В ходе визита глава государства анонсировал новые меры поддержки для семей. Они могут быть согласованы накануне послания Федеральному собранию. URA.RU собрало главные заявления президент РФ. Новые меры поддержки для семей могут согласовать и сформулировать к моменту оглашения послания Федеральному собранию. Глава РФ подчеркнул, что там большая программа, ее необходимо совершенствовать.

РФ будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма. Путин уверен, что сотрудники «Уралвагонзавода» согласны с данной позицией. Он похвалил завод за качественную военную технику.

Сочувствия к нацистам в РФ нет и не будет. Российский президент подчеркнул, что украинские политики, настроенные против РФ, пришли к власти после распада СССР, так как «вели себя нагловато и имели поддержку из-за рубежа, прежде всего из Штатов».

В РФ никогда не было разницы между русскими и украинцами, а подавляющее большинство граждан РФ всегда считало, что Россия и Украина это одно и то же. Однако он отметил, что к нынешнему киевскому режиму отношение всегда будет жестким.

Путин назвал российский танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире на сегодняшний день. Он также поручил разрабатывать новые виды техники. По его словам, инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня.

В каждой молодой семье должно быть как минимум два ребенка, если РФ намерена сохранить свои этносы. По его словам, в 2024 году на реализацию программы поддержки молодых семей будет направлено 14,7 миллиарда рублей, средства предусмотрены и на следующий год.

В ходе осуществления спецоперации поставлены срочные задачи, но важной также является гражданская инициатива для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в РФ. Так Путин ответил на вопрос о том, каким он видит будущее ОПК через 5-10 лет.

Чтобы закрыть нехватку кадров на «Уралвагонзаводе», государство даст около 400 миллионов рублей на содержание двух техникумов в Нижнем Тагиле. По словам президента РФ, на данный момент наблюдается дефицит в полторы тысячи квалифицированных рабочих рук.

Путин назвал хорошей идеей вручение госнаград трудовым династиям. Он пообещал предложить задумку правительству.

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Свердловскую область с рабочим визитом 15 февраля. Он посетил предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. В ходе визита глава государства анонсировал новые меры поддержки для семей. Они могут быть согласованы накануне послания Федеральному собранию. URA.RU собрало главные заявления президент РФ.