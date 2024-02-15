Путин приехал на «Уралвагонзавод»: главное из разговора президента с работниками

Владимир Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире
новость из сюжетаВ Свердловской области ждут Владимира Путина
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Свердловскую область с рабочим визитом 15 февраля. Он посетил предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. В ходе визита глава государства анонсировал новые меры поддержки для семей. Они могут быть согласованы накануне послания Федеральному собранию. URA.RU собрало главные заявления президент РФ.
- Новые меры поддержки для семей могут согласовать и сформулировать к моменту оглашения послания Федеральному собранию. Глава РФ подчеркнул, что там большая программа, ее необходимо совершенствовать.
- РФ будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма. Путин уверен, что сотрудники «Уралвагонзавода» согласны с данной позицией. Он похвалил завод за качественную военную технику.
- Сочувствия к нацистам в РФ нет и не будет. Российский президент подчеркнул, что украинские политики, настроенные против РФ, пришли к власти после распада СССР, так как «вели себя нагловато и имели поддержку из-за рубежа, прежде всего из Штатов».
- В РФ никогда не было разницы между русскими и украинцами, а подавляющее большинство граждан РФ всегда считало, что Россия и Украина это одно и то же. Однако он отметил, что к нынешнему киевскому режиму отношение всегда будет жестким.
- Путин назвал российский танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире на сегодняшний день. Он также поручил разрабатывать новые виды техники. По его словам, инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня.
- В каждой молодой семье должно быть как минимум два ребенка, если РФ намерена сохранить свои этносы. По его словам, в 2024 году на реализацию программы поддержки молодых семей будет направлено 14,7 миллиарда рублей, средства предусмотрены и на следующий год.
- В ходе осуществления спецоперации поставлены срочные задачи, но важной также является гражданская инициатива для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в РФ. Так Путин ответил на вопрос о том, каким он видит будущее ОПК через 5-10 лет.
- Чтобы закрыть нехватку кадров на «Уралвагонзаводе», государство даст около 400 миллионов рублей на содержание двух техникумов в Нижнем Тагиле. По словам президента РФ, на данный момент наблюдается дефицит в полторы тысячи квалифицированных рабочих рук.
- Путин назвал хорошей идеей вручение госнаград трудовым династиям. Он пообещал предложить задумку правительству.
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