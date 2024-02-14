14 февраля 2024

Сколько раз и зачем Путин приезжал в Екатеринбург

Вспоминаем все визиты президента в Свердловскую область за 24 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Президента РФ Владимира Путина на "VI Всероссийский форум рабочей молодёжи". Екатеринбург, портрет, указательный палец, путин владимир, жест рукой
За 24 года Путин побывал на Урале не менее 14 раз Фото:
статья из сюжета
В Свердловской области ждут Владимира Путина

В четверг, 15 февраля, свердловчане ждут приезда президента Владимира Путина. Глава государства ожидается с рабочим визитом. Официально приезд российского лидера еще не анонсирован, однако обсуждается, что он может посетить Екатеринбург, Верхнюю Пышму и Нижний Тагил. URA.RU собрало подборку предыдущих поездок Путина в Свердловскую область. В каких годах он был на Урале, что видел и с кем встречался — в материале агентства.

2000 год

Впервые Владимир Путин как президент посетил Свердловскую область в июле 2000 года. К тому моменту после снятия с себя полномочий Борисом Ельциным 31 декабря 1999 года он уже вступил в свою должность. Тогдашний свердловский губернатор Эдуард Россель пригласил нового главу государства на выставку «УралЭкспоАрмс-2000» в Нижнем Тагиле.

Президент открыл парад ритуальным выстрелом из 122-миллиметровой гаубицы и дальше наблюдал за маневрами из бинокля. Потом Путин переместился во Дворец культуры металлургов, где наградил 20 рабочих орденами и почетными званиями. Позже он провел совещание с руководителями регионов УрФО по развитию военно-промышленного комплекса.

2003 год

Встреча двух лидеров на Урале проходила в дружеской обстановке
Встреча двух лидеров на Урале проходила в дружеской обстановке
Фото:

В 2003 году в Екатеринбурге состоялись российско-германские консультации, на которые прибыли главы держав — Владимир Путин и Герхард Шредер. Российский президент встречал немецкого канцлера у трапа самолета. Из аэропорта лидеры двух стран в одном автомобиле отправились в резиденцию свердловского правительства «Малый исток». Там прошла встреча один на один, без переводчиков.

Как сообщал официальный сайт Кремля, в центре внимания переговоров были экономическое сотрудничество и международные вопросы. А Свердловская область для российско-немецких переговоров была выбрана потому, что тогда Урал давно и плодотворно сотрудничал с Германией.

2009 год

В 2009 году Путин в третий раз побывал в Екатеринбурге, но уже в качестве премьер-министра. Тогда в Свердловской области проходил саммит стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Председательствовал на саммите президент Дмитрий Медведев, а Путин особое внимание уделил вопросу успешного взаимодействия России и Китая.

В декабре того же года Путин проездом из Перми вновь заехал на Урал, но уже в Нижний Тагил. Там на полигоне «Старатель» ему показали новую продукцию «Уралвагонзавода». Побывал Путин и в «секретном цехе» этого предприятия, где посмотрел на производство легендарного танка Т-90.

2010 год

Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург
Точная программа нынешнего визита Путина в Свердловской области пока неизвестна
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В конце 2010 года Владимир Путин посетил Урал опять же в качестве премьер-министра. Он побывал на нескольких промышленных предприятиях региона. Например, ознакомился с программой модернизации крупнейшего в мире производителя титана ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Посмотрел на работу «Первоуральского новотрубного завода» и «Уральских локомотивов» в Верхней Пышме. Там премьеру представили первый российско-германский грузовой электровоз, разработанный со специалистами компании «Сименс».

2011 год

В 2011 году Путин приезжал в Свердловскую область дважды. Первый раз летом, тогда премьер принял участие в конференции «Единой России» в Екатеринбурге. Второй раз в сентябре, по случаю выставки вооружений «Russian Expo Arms — 2011» в Нижнем Тагиле. Там премьер осмотрел засекреченный танк Т-90С. Он внимательно изучил устройство новой машины и даже забрался в отделение управления танка. Оставшись довольным увиденным, он переместился к бронированному грузовику для перевозки личного состава «Урал». Как и танк, премьер испытал «Урал» лично.

2012 год

На УВЗ Владимир Путин пообщался с рабочими
Фото: официальный сайт правительства РФ, http://www.kremlin.ru

В 2012 году Владимир Путин уже в качестве президента вскоре после инаугурации вновь приехал в Нижний Тагил — на «Уралвагонзавод». Там он встречался с рабочими, благодарил членов рабочего комитета за поддержку в ходе кампании по президентским выборам, сообщил о подписании контракта между Минобороны России и заводом.

В рабочей поездке главу государства сопровождал Игорь Холманских — на тот момент начальник сборочного цеха УВЗ. В декабре 2011 года он в разгар протестов в столице сказал президенту по телемосту: «Если наша милиция, или, как сейчас она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность, но, разумеется, в рамках закона». В Нижний Тагил президент приезжал 10 мая, а уже 18-го он предложил Холманских стать его полпредом в УрФО. В этот же день президентом был подписан указ о назначении.

2013 год

В 2013 году Путин, как и в 2011-м, побывал в Екатеринбурге дважды. Сначала в июне — на 31-м саммите Россия — Европейский союз. Тогда президент осмотрел макет заявочного проекта Екатеринбурга на право проведения «Экспо-2020».

Второй раз — в ноябре, на форуме «Россия-Казахстан», где присутствовал и Нурсултан Назарбаев. На встрече обсуждались вопросы партнерства в торгово-экономической сфере. «Екатеринбург в очередной раз продемонстрировал готовность организовать международные мероприятия самого высокого уровня, за что хочу поблагодарить наших коллег из Екатеринбурга», — говорил, завершая форум, президент.

Во время того же визита он снова побывал на предприятии «Уральские локомотивы». Там ему продемонстрировали скоростной электропоезд «Ласточка» совместного российско-германского производства.

2015 год

В 2015-м Владимир Путин открыл в Екатеринбурге Ельцин Центр. Вместе с председателем правительства Дмитрием Медведевым он возложил цветы к памятнику первому российскому президенту, а потом в сопровождении Наины Ельциной и Татьяны Юмашевой осмотрел музейную экспозицию «Семь дней, которые изменили Россию».

Открытие Ельцин центра. Екатеринбург
Путин открыл Ельцин Центр и сказал много добрых слов о первом президенте России
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Это действительно честный рассказ о том, как строилась современная Россия, с какими трудностями сталкивалась, какие проблемы решала. Мы учимся объективно, бережно относиться к своей истории, к неразрывному многовековому пути нашей страны. Пути, который был наполнен и великими достижениями, и крутыми поворотами, и ошибками, и блестящими победами», — сказал тогда Путин.

В тот же визит он заехал и в Нижний Тагил — взглянуть на преображение города. «Экскурсию» ему провел тогдашний мэр Сергей Носов. Путин осмотрел спортивный комплекс ФОК «Президентский», реконструированный драмтеатр, прогулялся по Театральному скверу и строящейся набережной. СМИ писали, что глава России остался доволен увиденным.

2017 год

В 2017 году президент открыл в Екатеринбурге «Иннопром». Путин говорил, что идея организовать промышленную выставку на Урале неслучайна. «Этот город — крупнейший индустриальный, научно-образовательный и культурный центр нашей страны», — высказался президент.

Президент с интересом осматривал все новинки «Иннопрома»
Фото: официальный сайт правительства РФ, http://www.kremlin.ru

Будучи на Урале, Путин передал свердловскому врио губернатора Евгению Куйвашеву обращения и жалобы, поступившие во время «Прямой линии». Одна из них особенно возмутила главу государства. «В Нижнем Тагиле на заводе теплоизоляционных изделий людям не просто задерживают зарплату, но и хамят. Владелец ЗАО якобы заявил рабочим: „Пока президент лично ко мне не обратится — ничего не получите“. Надо понять, откуда эта так называемая борзота», — рассказал Куйвашеву Путин.

Губернатор обещал разобраться. Вскоре «борзый» директор был задержан, его ожидали следствие и суд.

2018 год

В 2018 году Владимир Путин принял участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в Нижнем Тагиле. Он был направлен на повышение популярности рабочих профессий. В мероприятии приняли участие более 300 девушек и парней.

Президента знакомили с проектом подготовки инфраструктуры в рамках заявки Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025», показывали на мультимедийном экране первые проекты международной выставки, на которую претендовал Урал. В тот же визит глава государства в очередной раз побывал на «Уралвагонзаводе», поговорил с рабочими предприятия и посмотрел на линию производства подвижных составов.

2019 год

Владимир Путин два года подряд — в 2018-м и 2019-м — общался со свердловской молодежью
Фото: официальный сайт правительства РФ, http://www.kremlin.ru

Предыдущий приезд Путина на Урал случился более четырех лет назад: в июле 2019-го он вновь открывал «Иннопром». Глава государства осмотрел продукцию, представленную корпорациями. В частности, его заинтересовала отечественная мобильная операционная система «Аврора», ориентированная на госорганы и имеющая повышенную информбезопасность. Понравился президенту и другой российский программный продукт — система «умного дома» SmartFlat.

Также Путин выступил на саммите GMIS-2019, встретился с многодетной семьей Сыропятовых и посетил Уральский федеральный университет, где пообщался со студентами и аспирантами и осмотрел экспозицию инновационных разработок юных талантов. Возле вуза президента ждали обычные горожане, и он нашел возможность пообщаться с народом и пожать людям руки.

О том, что у Путина запланирована поездка в Свердловскую область, URA.RU сообщило 7 февраля. С 8-го числа губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции. План президента пока неизвестен. В конце января URA.RU сообщало, что он может посетить Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург.

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В четверг, 15 февраля, свердловчане ждут приезда президента Владимира Путина. Глава государства ожидается с рабочим визитом. Официально приезд российского лидера еще не анонсирован, однако обсуждается, что он может посетить Екатеринбург, Верхнюю Пышму и Нижний Тагил. URA.RU собрало подборку предыдущих поездок Путина в Свердловскую область. В каких годах он был на Урале, что видел и с кем встречался — в материале агентства. 2000 год Впервые Владимир Путин как президент посетил Свердловскую область в июле 2000 года. К тому моменту после снятия с себя полномочий Борисом Ельциным 31 декабря 1999 года он уже вступил в свою должность. Тогдашний свердловский губернатор Эдуард Россель пригласил нового главу государства на выставку «УралЭкспоАрмс-2000» в Нижнем Тагиле. Президент открыл парад ритуальным выстрелом из 122-миллиметровой гаубицы и дальше наблюдал за маневрами из бинокля. Потом Путин переместился во Дворец культуры металлургов, где наградил 20 рабочих орденами и почетными званиями. Позже он провел совещание с руководителями регионов УрФО по развитию военно-промышленного комплекса. 2003 год В 2003 году в Екатеринбурге состоялись российско-германские консультации, на которые прибыли главы держав — Владимир Путин и Герхард Шредер. Российский президент встречал немецкого канцлера у трапа самолета. Из аэропорта лидеры двух стран в одном автомобиле отправились в резиденцию свердловского правительства «Малый исток». Там прошла встреча один на один, без переводчиков. Как сообщал официальный сайт Кремля, в центре внимания переговоров были экономическое сотрудничество и международные вопросы. А Свердловская область для российско-немецких переговоров была выбрана потому, что тогда Урал давно и плодотворно сотрудничал с Германией. 2009 год В 2009 году Путин в третий раз побывал в Екатеринбурге, но уже в качестве премьер-министра. Тогда в Свердловской области проходил саммит стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Председательствовал на саммите президент Дмитрий Медведев, а Путин особое внимание уделил вопросу успешного взаимодействия России и Китая. В декабре того же года Путин проездом из Перми вновь заехал на Урал, но уже в Нижний Тагил. Там на полигоне «Старатель» ему показали новую продукцию «Уралвагонзавода». Побывал Путин и в «секретном цехе» этого предприятия, где посмотрел на производство легендарного танка Т-90. 2010 год В конце 2010 года Владимир Путин посетил Урал опять же в качестве премьер-министра. Он побывал на нескольких промышленных предприятиях региона. Например, ознакомился с программой модернизации крупнейшего в мире производителя титана ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Посмотрел на работу «Первоуральского новотрубного завода» и «Уральских локомотивов» в Верхней Пышме. Там премьеру представили первый российско-германский грузовой электровоз, разработанный со специалистами компании «Сименс». 2011 год В 2011 году Путин приезжал в Свердловскую область дважды. Первый раз летом, тогда премьер принял участие в конференции «Единой России» в Екатеринбурге. Второй раз в сентябре, по случаю выставки вооружений «Russian Expo Arms — 2011» в Нижнем Тагиле. Там премьер осмотрел засекреченный танк Т-90С. Он внимательно изучил устройство новой машины и даже забрался в отделение управления танка. Оставшись довольным увиденным, он переместился к бронированному грузовику для перевозки личного состава «Урал». Как и танк, премьер испытал «Урал» лично. 2012 год В 2012 году Владимир Путин уже в качестве президента вскоре после инаугурации вновь приехал в Нижний Тагил — на «Уралвагонзавод». Там он встречался с рабочими, благодарил членов рабочего комитета за поддержку в ходе кампании по президентским выборам, сообщил о подписании контракта между Минобороны России и заводом. В рабочей поездке главу государства сопровождал Игорь Холманских — на тот момент начальник сборочного цеха УВЗ. В декабре 2011 года он в разгар протестов в столице сказал президенту по телемосту: «Если наша милиция, или, как сейчас она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность, но, разумеется, в рамках закона». В Нижний Тагил президент приезжал 10 мая, а уже 18-го он предложил Холманских стать его полпредом в УрФО. В этот же день президентом был подписан указ о назначении. 2013 год В 2013 году Путин, как и в 2011-м, побывал в Екатеринбурге дважды. Сначала в июне — на 31-м саммите Россия — Европейский союз. Тогда президент осмотрел макет заявочного проекта Екатеринбурга на право проведения «Экспо-2020». Второй раз — в ноябре, на форуме «Россия-Казахстан», где присутствовал и Нурсултан Назарбаев. На встрече обсуждались вопросы партнерства в торгово-экономической сфере. «Екатеринбург в очередной раз продемонстрировал готовность организовать международные мероприятия самого высокого уровня, за что хочу поблагодарить наших коллег из Екатеринбурга», — говорил, завершая форум, президент. Во время того же визита он снова побывал на предприятии «Уральские локомотивы». Там ему продемонстрировали скоростной электропоезд «Ласточка» совместного российско-германского производства. 2015 год В 2015-м Владимир Путин открыл в Екатеринбурге Ельцин Центр. Вместе с председателем правительства Дмитрием Медведевым он возложил цветы к памятнику первому российскому президенту, а потом в сопровождении Наины Ельциной и Татьяны Юмашевой осмотрел музейную экспозицию «Семь дней, которые изменили Россию». «Это действительно честный рассказ о том, как строилась современная Россия, с какими трудностями сталкивалась, какие проблемы решала. Мы учимся объективно, бережно относиться к своей истории, к неразрывному многовековому пути нашей страны. Пути, который был наполнен и великими достижениями, и крутыми поворотами, и ошибками, и блестящими победами», — сказал тогда Путин. В тот же визит он заехал и в Нижний Тагил — взглянуть на преображение города. «Экскурсию» ему провел тогдашний мэр Сергей Носов. Путин осмотрел спортивный комплекс ФОК «Президентский», реконструированный драмтеатр, прогулялся по Театральному скверу и строящейся набережной. СМИ писали, что глава России остался доволен увиденным. 2017 год В 2017 году президент открыл в Екатеринбурге «Иннопром». Путин говорил, что идея организовать промышленную выставку на Урале неслучайна. «Этот город — крупнейший индустриальный, научно-образовательный и культурный центр нашей страны», — высказался президент. Будучи на Урале, Путин передал свердловскому врио губернатора Евгению Куйвашеву обращения и жалобы, поступившие во время «Прямой линии». Одна из них особенно возмутила главу государства. «В Нижнем Тагиле на заводе теплоизоляционных изделий людям не просто задерживают зарплату, но и хамят. Владелец ЗАО якобы заявил рабочим: „Пока президент лично ко мне не обратится — ничего не получите“. Надо понять, откуда эта так называемая борзота», — рассказал Куйвашеву Путин. Губернатор обещал разобраться. Вскоре «борзый» директор был задержан, его ожидали следствие и суд. 2018 год В 2018 году Владимир Путин принял участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в Нижнем Тагиле. Он был направлен на повышение популярности рабочих профессий. В мероприятии приняли участие более 300 девушек и парней. Президента знакомили с проектом подготовки инфраструктуры в рамках заявки Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025», показывали на мультимедийном экране первые проекты международной выставки, на которую претендовал Урал. В тот же визит глава государства в очередной раз побывал на «Уралвагонзаводе», поговорил с рабочими предприятия и посмотрел на линию производства подвижных составов. 2019 год Предыдущий приезд Путина на Урал случился более четырех лет назад: в июле 2019-го он вновь открывал «Иннопром». Глава государства осмотрел продукцию, представленную корпорациями. В частности, его заинтересовала отечественная мобильная операционная система «Аврора», ориентированная на госорганы и имеющая повышенную информбезопасность. Понравился президенту и другой российский программный продукт — система «умного дома» SmartFlat. Также Путин выступил на саммите GMIS-2019, встретился с многодетной семьей Сыропятовых и посетил Уральский федеральный университет, где пообщался со студентами и аспирантами и осмотрел экспозицию инновационных разработок юных талантов. Возле вуза президента ждали обычные горожане, и он нашел возможность пообщаться с народом и пожать людям руки. О том, что у Путина запланирована поездка в Свердловскую область, URA.RU сообщило 7 февраля. С 8-го числа губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции. План президента пока неизвестен. В конце января URA.RU сообщало, что он может посетить Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург.
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