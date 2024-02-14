Сколько раз и зачем Путин приезжал в Екатеринбург

Вспоминаем все визиты президента в Свердловскую область за 24 года

15 февраля 2024 в 08:32 Размер текста - 17 +

За 24 года Путин побывал на Урале не менее 14 раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина В четверг, 15 февраля, свердловчане ждут приезда президента Владимира Путина. Глава государства ожидается с рабочим визитом. Официально приезд российского лидера еще не анонсирован, однако обсуждается, что он может посетить Екатеринбург, Верхнюю Пышму и Нижний Тагил. URA.RU собрало подборку предыдущих поездок Путина в Свердловскую область. В каких годах он был на Урале, что видел и с кем встречался — в материале агентства. 2000 год Впервые Владимир Путин как президент посетил Свердловскую область в июле 2000 года. К тому моменту после снятия с себя полномочий Борисом Ельциным 31 декабря 1999 года он уже вступил в свою должность. Тогдашний свердловский губернатор Эдуард Россель пригласил нового главу государства на выставку «УралЭкспоАрмс-2000» в Нижнем Тагиле. Президент открыл парад ритуальным выстрелом из 122-миллиметровой гаубицы и дальше наблюдал за маневрами из бинокля. Потом Путин переместился во Дворец культуры металлургов, где наградил 20 рабочих орденами и почетными званиями. Позже он провел совещание с руководителями регионов УрФО по развитию военно-промышленного комплекса. 2003 год Встреча двух лидеров на Урале проходила в дружеской обстановке Фото: официальный сайт правительства РФ, http://www.kremlin.ru В 2003 году в Екатеринбурге состоялись российско-германские консультации, на которые прибыли главы держав — Владимир Путин и Герхард Шредер. Российский президент встречал немецкого канцлера у трапа самолета. Из аэропорта лидеры двух стран в одном автомобиле отправились в резиденцию свердловского правительства «Малый исток». Там прошла встреча один на один, без переводчиков. Как сообщал официальный сайт Кремля, в центре внимания переговоров были экономическое сотрудничество и международные вопросы. А Свердловская область для российско-немецких переговоров была выбрана потому, что тогда Урал давно и плодотворно сотрудничал с Германией. 2009 год В 2009 году Путин в третий раз побывал в Екатеринбурге, но уже в качестве премьер-министра. Тогда в Свердловской области проходил саммит стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Председательствовал на саммите президент Дмитрий Медведев, а Путин особое внимание уделил вопросу успешного взаимодействия России и Китая. В декабре того же года Путин проездом из Перми вновь заехал на Урал, но уже в Нижний Тагил. Там на полигоне «Старатель» ему показали новую продукцию «Уралвагонзавода». Побывал Путин и в «секретном цехе» этого предприятия, где посмотрел на производство легендарного танка Т-90. 2010 год Точная программа нынешнего визита Путина в Свердловской области пока неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В конце 2010 года Владимир Путин посетил Урал опять же в качестве премьер-министра. Он побывал на нескольких промышленных предприятиях региона. Например, ознакомился с программой модернизации крупнейшего в мире производителя титана ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Посмотрел на работу «Первоуральского новотрубного завода» и «Уральских локомотивов» в Верхней Пышме. Там премьеру представили первый российско-германский грузовой электровоз, разработанный со специалистами компании «Сименс». 2011 год В 2011 году Путин приезжал в Свердловскую область дважды. Первый раз летом, тогда премьер принял участие в конференции «Единой России» в Екатеринбурге. Второй раз в сентябре, по случаю выставки вооружений «Russian Expo Arms — 2011» в Нижнем Тагиле. Там премьер осмотрел засекреченный танк Т-90С. Он внимательно изучил устройство новой машины и даже забрался в отделение управления танка. Оставшись довольным увиденным, он переместился к бронированному грузовику для перевозки личного состава «Урал». Как и танк, премьер испытал «Урал» лично. 2012 год На УВЗ Владимир Путин пообщался с рабочими Фото: официальный сайт правительства РФ, http://www.kremlin.ru В 2012 году Владимир Путин уже в качестве президента вскоре после инаугурации вновь приехал в Нижний Тагил — на «Уралвагонзавод». Там он встречался с рабочими, благодарил членов рабочего комитета за поддержку в ходе кампании по президентским выборам, сообщил о подписании контракта между Минобороны России и заводом. В рабочей поездке главу государства сопровождал Игорь Холманских — на тот момент начальник сборочного цеха УВЗ. В декабре 2011 года он в разгар протестов в столице сказал президенту по телемосту: «Если наша милиция, или, как сейчас она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность, но, разумеется, в рамках закона». В Нижний Тагил президент приезжал 10 мая, а уже 18-го он предложил Холманских стать его полпредом в УрФО. В этот же день президентом был подписан указ о назначении. 2013 год В 2013 году Путин, как и в 2011-м, побывал в Екатеринбурге дважды. Сначала в июне — на 31-м саммите Россия — Европейский союз. Тогда президент осмотрел макет заявочного проекта Екатеринбурга на право проведения «Экспо-2020». Второй раз — в ноябре, на форуме «Россия-Казахстан», где присутствовал и Нурсултан Назарбаев. На встрече обсуждались вопросы партнерства в торгово-экономической сфере. «Екатеринбург в очередной раз продемонстрировал готовность организовать международные мероприятия самого высокого уровня, за что хочу поблагодарить наших коллег из Екатеринбурга», — говорил, завершая форум, президент. Во время того же визита он снова побывал на предприятии «Уральские локомотивы». Там ему продемонстрировали скоростной электропоезд «Ласточка» совместного российско-германского производства. 2015 год В 2015-м Владимир Путин открыл в Екатеринбурге Ельцин Центр. Вместе с председателем правительства Дмитрием Медведевым он возложил цветы к памятнику первому российскому президенту, а потом в сопровождении Наины Ельциной и Татьяны Юмашевой осмотрел музейную экспозицию «Семь дней, которые изменили Россию». Путин открыл Ельцин Центр и сказал много добрых слов о первом президенте России Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Это действительно честный рассказ о том, как строилась современная Россия, с какими трудностями сталкивалась, какие проблемы решала. Мы учимся объективно, бережно относиться к своей истории, к неразрывному многовековому пути нашей страны. Пути, который был наполнен и великими достижениями, и крутыми поворотами, и ошибками, и блестящими победами», — сказал тогда Путин. В тот же визит он заехал и в Нижний Тагил — взглянуть на преображение города. «Экскурсию» ему провел тогдашний мэр Сергей Носов. Путин осмотрел спортивный комплекс ФОК «Президентский», реконструированный драмтеатр, прогулялся по Театральному скверу и строящейся набережной. СМИ писали, что глава России остался доволен увиденным. 2017 год В 2017 году президент открыл в Екатеринбурге «Иннопром». Путин говорил, что идея организовать промышленную выставку на Урале неслучайна. «Этот город — крупнейший индустриальный, научно-образовательный и культурный центр нашей страны», — высказался президент. Президент с интересом осматривал все новинки «Иннопрома» Фото: официальный сайт правительства РФ, http://www.kremlin.ru Будучи на Урале, Путин передал свердловскому врио губернатора Евгению Куйвашеву обращения и жалобы, поступившие во время «Прямой линии». Одна из них особенно возмутила главу государства. «В Нижнем Тагиле на заводе теплоизоляционных изделий людям не просто задерживают зарплату, но и хамят. Владелец ЗАО якобы заявил рабочим: „Пока президент лично ко мне не обратится — ничего не получите“. Надо понять, откуда эта так называемая борзота», — рассказал Куйвашеву Путин. Губернатор обещал разобраться. Вскоре «борзый» директор был задержан, его ожидали следствие и суд. 2018 год В 2018 году Владимир Путин принял участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в Нижнем Тагиле. Он был направлен на повышение популярности рабочих профессий. В мероприятии приняли участие более 300 девушек и парней. Президента знакомили с проектом подготовки инфраструктуры в рамках заявки Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025», показывали на мультимедийном экране первые проекты международной выставки, на которую претендовал Урал. В тот же визит глава государства в очередной раз побывал на «Уралвагонзаводе», поговорил с рабочими предприятия и посмотрел на линию производства подвижных составов. 2019 год Владимир Путин два года подряд — в 2018-м и 2019-м — общался со свердловской молодежью Фото: официальный сайт правительства РФ, http://www.kremlin.ru Предыдущий приезд Путина на Урал случился более четырех лет назад: в июле 2019-го он вновь открывал «Иннопром». Глава государства осмотрел продукцию, представленную корпорациями. В частности, его заинтересовала отечественная мобильная операционная система «Аврора», ориентированная на госорганы и имеющая повышенную информбезопасность. Понравился президенту и другой российский программный продукт — система «умного дома» SmartFlat. Также Путин выступил на саммите GMIS-2019, встретился с многодетной семьей Сыропятовых и посетил Уральский федеральный университет, где пообщался со студентами и аспирантами и осмотрел экспозицию инновационных разработок юных талантов. Возле вуза президента ждали обычные горожане, и он нашел возможность пообщаться с народом и пожать людям руки. О том, что у Путина запланирована поездка в Свердловскую область, URA.RU сообщило 7 февраля. С 8-го числа губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции. План президента пока неизвестен. В конце января URA.RU сообщало, что он может посетить Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В четверг, 15 февраля, свердловчане ждут приезда президента Владимира Путина. Глава государства ожидается с рабочим визитом. Официально приезд российского лидера еще не анонсирован, однако обсуждается, что он может посетить Екатеринбург, Верхнюю Пышму и Нижний Тагил. URA.RU собрало подборку предыдущих поездок Путина в Свердловскую область. В каких годах он был на Урале, что видел и с кем встречался — в материале агентства. 2000 год Впервые Владимир Путин как президент посетил Свердловскую область в июле 2000 года. К тому моменту после снятия с себя полномочий Борисом Ельциным 31 декабря 1999 года он уже вступил в свою должность. Тогдашний свердловский губернатор Эдуард Россель пригласил нового главу государства на выставку «УралЭкспоАрмс-2000» в Нижнем Тагиле. Президент открыл парад ритуальным выстрелом из 122-миллиметровой гаубицы и дальше наблюдал за маневрами из бинокля. Потом Путин переместился во Дворец культуры металлургов, где наградил 20 рабочих орденами и почетными званиями. Позже он провел совещание с руководителями регионов УрФО по развитию военно-промышленного комплекса. 2003 год В 2003 году в Екатеринбурге состоялись российско-германские консультации, на которые прибыли главы держав — Владимир Путин и Герхард Шредер. Российский президент встречал немецкого канцлера у трапа самолета. Из аэропорта лидеры двух стран в одном автомобиле отправились в резиденцию свердловского правительства «Малый исток». Там прошла встреча один на один, без переводчиков. Как сообщал официальный сайт Кремля, в центре внимания переговоров были экономическое сотрудничество и международные вопросы. А Свердловская область для российско-немецких переговоров была выбрана потому, что тогда Урал давно и плодотворно сотрудничал с Германией. 2009 год В 2009 году Путин в третий раз побывал в Екатеринбурге, но уже в качестве премьер-министра. Тогда в Свердловской области проходил саммит стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Председательствовал на саммите президент Дмитрий Медведев, а Путин особое внимание уделил вопросу успешного взаимодействия России и Китая. В декабре того же года Путин проездом из Перми вновь заехал на Урал, но уже в Нижний Тагил. Там на полигоне «Старатель» ему показали новую продукцию «Уралвагонзавода». Побывал Путин и в «секретном цехе» этого предприятия, где посмотрел на производство легендарного танка Т-90. 2010 год В конце 2010 года Владимир Путин посетил Урал опять же в качестве премьер-министра. Он побывал на нескольких промышленных предприятиях региона. Например, ознакомился с программой модернизации крупнейшего в мире производителя титана ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Посмотрел на работу «Первоуральского новотрубного завода» и «Уральских локомотивов» в Верхней Пышме. Там премьеру представили первый российско-германский грузовой электровоз, разработанный со специалистами компании «Сименс». 2011 год В 2011 году Путин приезжал в Свердловскую область дважды. Первый раз летом, тогда премьер принял участие в конференции «Единой России» в Екатеринбурге. Второй раз в сентябре, по случаю выставки вооружений «Russian Expo Arms — 2011» в Нижнем Тагиле. Там премьер осмотрел засекреченный танк Т-90С. Он внимательно изучил устройство новой машины и даже забрался в отделение управления танка. Оставшись довольным увиденным, он переместился к бронированному грузовику для перевозки личного состава «Урал». Как и танк, премьер испытал «Урал» лично. 2012 год В 2012 году Владимир Путин уже в качестве президента вскоре после инаугурации вновь приехал в Нижний Тагил — на «Уралвагонзавод». Там он встречался с рабочими, благодарил членов рабочего комитета за поддержку в ходе кампании по президентским выборам, сообщил о подписании контракта между Минобороны России и заводом. В рабочей поездке главу государства сопровождал Игорь Холманских — на тот момент начальник сборочного цеха УВЗ. В декабре 2011 года он в разгар протестов в столице сказал президенту по телемосту: «Если наша милиция, или, как сейчас она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность, но, разумеется, в рамках закона». В Нижний Тагил президент приезжал 10 мая, а уже 18-го он предложил Холманских стать его полпредом в УрФО. В этот же день президентом был подписан указ о назначении. 2013 год В 2013 году Путин, как и в 2011-м, побывал в Екатеринбурге дважды. Сначала в июне — на 31-м саммите Россия — Европейский союз. Тогда президент осмотрел макет заявочного проекта Екатеринбурга на право проведения «Экспо-2020». Второй раз — в ноябре, на форуме «Россия-Казахстан», где присутствовал и Нурсултан Назарбаев. На встрече обсуждались вопросы партнерства в торгово-экономической сфере. «Екатеринбург в очередной раз продемонстрировал готовность организовать международные мероприятия самого высокого уровня, за что хочу поблагодарить наших коллег из Екатеринбурга», — говорил, завершая форум, президент. Во время того же визита он снова побывал на предприятии «Уральские локомотивы». Там ему продемонстрировали скоростной электропоезд «Ласточка» совместного российско-германского производства. 2015 год В 2015-м Владимир Путин открыл в Екатеринбурге Ельцин Центр. Вместе с председателем правительства Дмитрием Медведевым он возложил цветы к памятнику первому российскому президенту, а потом в сопровождении Наины Ельциной и Татьяны Юмашевой осмотрел музейную экспозицию «Семь дней, которые изменили Россию». «Это действительно честный рассказ о том, как строилась современная Россия, с какими трудностями сталкивалась, какие проблемы решала. Мы учимся объективно, бережно относиться к своей истории, к неразрывному многовековому пути нашей страны. Пути, который был наполнен и великими достижениями, и крутыми поворотами, и ошибками, и блестящими победами», — сказал тогда Путин. В тот же визит он заехал и в Нижний Тагил — взглянуть на преображение города. «Экскурсию» ему провел тогдашний мэр Сергей Носов. Путин осмотрел спортивный комплекс ФОК «Президентский», реконструированный драмтеатр, прогулялся по Театральному скверу и строящейся набережной. СМИ писали, что глава России остался доволен увиденным. 2017 год В 2017 году президент открыл в Екатеринбурге «Иннопром». Путин говорил, что идея организовать промышленную выставку на Урале неслучайна. «Этот город — крупнейший индустриальный, научно-образовательный и культурный центр нашей страны», — высказался президент. Будучи на Урале, Путин передал свердловскому врио губернатора Евгению Куйвашеву обращения и жалобы, поступившие во время «Прямой линии». Одна из них особенно возмутила главу государства. «В Нижнем Тагиле на заводе теплоизоляционных изделий людям не просто задерживают зарплату, но и хамят. Владелец ЗАО якобы заявил рабочим: „Пока президент лично ко мне не обратится — ничего не получите“. Надо понять, откуда эта так называемая борзота», — рассказал Куйвашеву Путин. Губернатор обещал разобраться. Вскоре «борзый» директор был задержан, его ожидали следствие и суд. 2018 год В 2018 году Владимир Путин принял участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в Нижнем Тагиле. Он был направлен на повышение популярности рабочих профессий. В мероприятии приняли участие более 300 девушек и парней. Президента знакомили с проектом подготовки инфраструктуры в рамках заявки Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025», показывали на мультимедийном экране первые проекты международной выставки, на которую претендовал Урал. В тот же визит глава государства в очередной раз побывал на «Уралвагонзаводе», поговорил с рабочими предприятия и посмотрел на линию производства подвижных составов. 2019 год Предыдущий приезд Путина на Урал случился более четырех лет назад: в июле 2019-го он вновь открывал «Иннопром». Глава государства осмотрел продукцию, представленную корпорациями. В частности, его заинтересовала отечественная мобильная операционная система «Аврора», ориентированная на госорганы и имеющая повышенную информбезопасность. Понравился президенту и другой российский программный продукт — система «умного дома» SmartFlat. Также Путин выступил на саммите GMIS-2019, встретился с многодетной семьей Сыропятовых и посетил Уральский федеральный университет, где пообщался со студентами и аспирантами и осмотрел экспозицию инновационных разработок юных талантов. Возле вуза президента ждали обычные горожане, и он нашел возможность пообщаться с народом и пожать людям руки. О том, что у Путина запланирована поездка в Свердловскую область, URA.RU сообщило 7 февраля. С 8-го числа губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции. План президента пока неизвестен. В конце января URA.RU сообщало, что он может посетить Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург.