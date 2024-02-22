Мишустин привлечет ИИ для защиты трудовых прав

Новые технологии изменят рынок труда

22 февраля 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Мишустин поставил Роструду задачи по сокращению проверок и ускорению цифровизации процессов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Искусственный интеллект (ИИ) поможет вывести рынок труда в России на новый уровень. Технологии позволят снизить нагрузку на бизнес и проверяющие органы, помогут ответить на самые сложные вопросы работников. Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководителем Роструда Михаилом Иванковым 22 февраля. Главу правительства на встрече интересовали вопросы защиты трудовых прав, сокращения проверок и работы в новых регионах России. «Важно, что в условиях санкций удалось не только избежать роста безработицы, но и выйти на ее минимальные значения», — отметил Мишустин положительную динамику реализации многочисленных госпрограмм. Иванков доложил премьеру о результатах работы его ведомства в 2023 году: удалось вернуть 12 млрд долгов по заработной плате и на 80% сократить количество проверок, сделав упор на профилактику. «Мы видим, что работодатель начинает воспринимать инспектора труда не как человека, который придет, проверит и накажет, а именно — как помощника», — рассказал руководитель Роструда. Чтобы снизить количество жалоб и ускорить реакцию на них, введены специальные «индикаторы риска», при помощи которых проведено 668 упреждающих проверок и восстановлены права 8 тысяч человек. Роструд уделяет пристальное внимание переобучению кадров для предприятий, защите прав мобилизованных и работников ушедших иностранных компаний. Искусственный интеллект нескоро заменит умелого рабочего, но уже сейчас поможет ему в поиске вакансий и защите трудовых прав Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Иванков рассказал и о развитии технологий ИИ в его ведомстве, которые позволят повысить эффективность проверочных мероприятий и ускорить подготовку ответов гражданам. Развиваются с помощью ИИ сервисы «Онлайнинспекция.рф», где содержатся 160 тысяч стандартных трудовых вопросов, ответы на которые можно получить через чат-бота. Продолжает функционировать и платформа «Работа России», собирая в себе информацию о рынке труда из отчетности работодателей при помощи технологий CV-matching (сопоставление резюме и вакансии с помощью ИИ — прим. URA.RU). «Для людей очень важно, чтобы требования трудового законодательства выполнялись в полном объеме. Это гарантирует защиту прав, интересов сотрудников. И позволяет кратно сократить количество проверок, используя современные методы, в том числе цифровой и технологической трансформации», — резюмировал услышанное Мишустин. «Неоспоримым преимуществом искусственного интеллекта в развитии рынка труда и экономики страны является снижение трудозатрат, как самих инспекторов, так и работодателей, которым не придется терять деньги, отвлекаясь от бизнес-процессов или нанимая юристов для подготовки ответов на запросы», — отметила важность цифровизации трудовых процессов профессор Финуниверситета при правительстве РФ Марина Абрамова. Выгода от использования ИИ на рынке труда также заключается в снижении расходов на обработку и хранение больших объемов данных, уменьшении влияния человеческого фактора и ускорении обратной связи между государством, работником и работодателем. Однако профессор обозначила и возможные риски. «ИИ может дать обратившемуся за консультацией более усредненный, стандартный ответ, чем того требует конкретная ситуация. Предотвращение ошибок и настройка всего процесса использования ИИ потребует тщательной проработки на ранних этапах», — заключила профессор. Статья по теме Власть продолжит реформы цифровизации России О совершенствовании процессов работы ИИ с ответами на обращения и возможными ошибками рассказал руководитель группы развития систем искусственного интеллекта «МойОфис» Андрей Наумов. «Сейчас применяются „большие языковые модели“, которые позволяют быстро отвечать на вопросы с применением знаний, полученных при обучении на огромном количестве текстовой информации», — пояснил эксперт. Генеративный ИИ может создавать логичный и грамматически правильный ответ, но поскольку модель «додумывает» часть ответов сама, иногда возможны фактические ошибки. Избежать их получится с помощью «дообучения» ИИ, когда человек показывает модели подготовленные данные, а та «впитывает» их и может в дальнейшем воспроизводить. Также в данном вопросе полезны технологии «поисковой генерации» — Retrieval Augmented Generation (RAG) — это более современный подход передачи ИИ вместе с вопросом пользователя тех знаний, которые были отфильтрованы специальным алгоритмом. Это экономит время и ресурсы. О том, почему применение современных подходов сейчас и в будущем является актуальным, рассказала главный эксперт по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности «Head Hunter» Наталья Данина. По ее наблюдениям, компании, не использующие прорывные разработки, в любом случае проигрывают игрокам, применяющим ИИ в качестве вспомогательного инструмента, в том числе, и в борьбе за трудовые ресурсы. «Сегодня рынок труда переживает беспрецедентную нехватку персонала. В начале 2024 года hh.индекс, показывающий соотношение активных резюме на одну вакансию, по стране в целом находится на уровне 3,5, что означает крайне низкую конкуренцию среди соискателей», — рассказала Данина. Эксперт напомнила о том, что начавшийся в 2022 году исход иностранных компаний из России фактически не повлиял на изменение численности соискателей, а массовых сокращений, в целом, удалось избежать. «В среднем, количество вакансий ежемесячно увеличивается на 47% по сравнению с данными 2022 года, значительно превышая темпы двух предыдущих лет. Количество резюме, напротив, показывает снижение», — рассказала эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Искусственный интеллект (ИИ) поможет вывести рынок труда в России на новый уровень. Технологии позволят снизить нагрузку на бизнес и проверяющие органы, помогут ответить на самые сложные вопросы работников. Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководителем Роструда Михаилом Иванковым 22 февраля. Главу правительства на встрече интересовали вопросы защиты трудовых прав, сокращения проверок и работы в новых регионах России. «Важно, что в условиях санкций удалось не только избежать роста безработицы, но и выйти на ее минимальные значения», — отметил Мишустин положительную динамику реализации многочисленных госпрограмм. Иванков доложил премьеру о результатах работы его ведомства в 2023 году: удалось вернуть 12 млрд долгов по заработной плате и на 80% сократить количество проверок, сделав упор на профилактику. «Мы видим, что работодатель начинает воспринимать инспектора труда не как человека, который придет, проверит и накажет, а именно — как помощника», — рассказал руководитель Роструда. Чтобы снизить количество жалоб и ускорить реакцию на них, введены специальные «индикаторы риска», при помощи которых проведено 668 упреждающих проверок и восстановлены права 8 тысяч человек. Роструд уделяет пристальное внимание переобучению кадров для предприятий, защите прав мобилизованных и работников ушедших иностранных компаний. Иванков рассказал и о развитии технологий ИИ в его ведомстве, которые позволят повысить эффективность проверочных мероприятий и ускорить подготовку ответов гражданам. Развиваются с помощью ИИ сервисы «Онлайнинспекция.рф», где содержатся 160 тысяч стандартных трудовых вопросов, ответы на которые можно получить через чат-бота. Продолжает функционировать и платформа «Работа России», собирая в себе информацию о рынке труда из отчетности работодателей при помощи технологий CV-matching (сопоставление резюме и вакансии с помощью ИИ — прим. URA.RU). «Для людей очень важно, чтобы требования трудового законодательства выполнялись в полном объеме. Это гарантирует защиту прав, интересов сотрудников. И позволяет кратно сократить количество проверок, используя современные методы, в том числе цифровой и технологической трансформации», — резюмировал услышанное Мишустин. Выгода от использования ИИ на рынке труда также заключается в снижении расходов на обработку и хранение больших объемов данных, уменьшении влияния человеческого фактора и ускорении обратной связи между государством, работником и работодателем. Однако профессор обозначила и возможные риски. «ИИ может дать обратившемуся за консультацией более усредненный, стандартный ответ, чем того требует конкретная ситуация. Предотвращение ошибок и настройка всего процесса использования ИИ потребует тщательной проработки на ранних этапах», — заключила профессор. О совершенствовании процессов работы ИИ с ответами на обращения и возможными ошибками рассказал руководитель группы развития систем искусственного интеллекта «МойОфис» Андрей Наумов. «Сейчас применяются „большие языковые модели“, которые позволяют быстро отвечать на вопросы с применением знаний, полученных при обучении на огромном количестве текстовой информации», — пояснил эксперт. Генеративный ИИ может создавать логичный и грамматически правильный ответ, но поскольку модель «додумывает» часть ответов сама, иногда возможны фактические ошибки. Избежать их получится с помощью «дообучения» ИИ, когда человек показывает модели подготовленные данные, а та «впитывает» их и может в дальнейшем воспроизводить. Также в данном вопросе полезны технологии «поисковой генерации» — Retrieval Augmented Generation (RAG) — это более современный подход передачи ИИ вместе с вопросом пользователя тех знаний, которые были отфильтрованы специальным алгоритмом. Это экономит время и ресурсы. О том, почему применение современных подходов сейчас и в будущем является актуальным, рассказала главный эксперт по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности «Head Hunter» Наталья Данина. По ее наблюдениям, компании, не использующие прорывные разработки, в любом случае проигрывают игрокам, применяющим ИИ в качестве вспомогательного инструмента, в том числе, и в борьбе за трудовые ресурсы. «Сегодня рынок труда переживает беспрецедентную нехватку персонала. В начале 2024 года hh.индекс, показывающий соотношение активных резюме на одну вакансию, по стране в целом находится на уровне 3,5, что означает крайне низкую конкуренцию среди соискателей», — рассказала Данина. Эксперт напомнила о том, что начавшийся в 2022 году исход иностранных компаний из России фактически не повлиял на изменение численности соискателей, а массовых сокращений, в целом, удалось избежать. «В среднем, количество вакансий ежемесячно увеличивается на 47% по сравнению с данными 2022 года, значительно превышая темпы двух предыдущих лет. Количество резюме, напротив, показывает снижение», — рассказала эксперт.