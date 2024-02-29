Солдат с Уралмаша пять дней выживал в тылу противника в Авдеевке

Как бойцу «Рокеру» с товарищами удалось остаться незамеченным под носом у врага. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Профессионализм, стойкость и смекалка помогли бойцам не просто выстоять, но и освободить донецкий город (архивное фото) Фото:
статья из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловский штурмовик с позывным «Рокер» и его группа пять дней провели в тылу украинских солдат, оказавшись отрезанными от своих во время штурма Авдеевки. Солдат с Уралмаша — известного в Екатеринбурге рабочего района — рассказал URA.RU, как попал на территорию ВСУ, как потерял в бою товарищей и взял командование на себя, и как тащил раненого с переодетыми украинскими военными. Как бойцам удалось выжить под носом у противника и взять крепость врага — в материале URA.RU.

«Наше подразделение было небольшое, всего четыре человека. Двое пошли с первой волной, а двое остались в резерве. Мы взяли только самое необходимое, чтобы войти и закрепиться. Для нашей колонны, которая заходила в Авдеевку, организовали коридор, а дальше мы должны были действовать по своим задачам. Но не все пошло по плану: противник внес коррективы, держась за свои позиции», — рассказал «Рокер» о том, как российские бойцы входили в город.

Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР
Операция по освобождению Авдеевки была долгой, сложной, но успешной
Фото:

В суматохе боя БМП, на броне которой находился екатеринбуржец, повернула не туда и на 200 метров заехала на территорию противника. ВСУ открыли огонь по машине, на глазах «Рокера» в сидевших на противоположном борту солдат «бэхи» попал гранатометный выстрел. «Рокера» и его товарищей спасло то, что их БМП частично прикрыл от огня бетонный забор. Но одной гусеницей машина провалилась в гигантскую воронку и заглохла. Штурмовую группу и основную часть российских войск разделяли два капитальных здания, полностью оборудованные ВСУ для ведения длительной обороны. В одном из них засел снайпер.

«Мы начали сразу прыгать с брони, отстреливаясь по этим зданиям. Воронка была заполнена ледяной водой, там еще плавал кусок „айсберга“, и мы оказались по пояс в ледяной жиже. Выбираться было тяжело, края осыпались. Я в экипировке, с оружием, с рюкзаком. Хотел его бросить, но не бросил, и хорошо: там оказалось много полезного, это нам помогло впоследствии», — продолжал боец.

Парни забежали в ближайший дом, там же укрылась группа солдат из другой «бэхи», они тоже выжили после обстрела. «А некоторые парни навсегда остались на броне. Они приняли удар на себя, и это спасло БМП, она не сгорела», — добавил «Рокер».

Бойцы собрались в одном крыле ветхого здания и стали обсуждать, что им делать. В это время ВСУшники пошли добивать уцелевший десант, но екатеринбуржца от огня противника заслонил другой боец. Он и еще трое парней погибли.

«Я упал, выпустил очередь из автомата, потом схватил другой, дал еще одну очередь. Мы разбежались по комнатам, стали отстреливаться, полетели гранаты. В этом здании мы потеряли четверых, в том числе командира. Я принял командование на себя», — сказал екатеринбургский солдат.

Бойцы вышли на радиосвязь со своими — первое время они думали, что вокруг только свои и получили приказ двигаться от дома к дому, в поисках другой штурмовой группы. «Рокер» и его товарищ отправились на вылазку, когда над ними залетали «птички» (на фронте так называют дроны — прим.ред.).

Мариуполь. Украина
Бойцы укрывались в заброшенных зданиях и делали вылазки за припасами к боевым машинам (архивное фото)
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

«Мы вернулись, решили не искушать судьбу, и не зря: оказалось, что мы шли вглубь территории противника. Но мы-то в первые два дня этого не знали, считали, что вокруг свои, а стреляют, чтобы мы не высовывались. Уже потом стало понятно, что наша задача — сидеть тихо, чтобы никто нас не замечал», — объяснил боец.

В своем хлипком укрытии они занавесили окна, выломали кирпич, образовав амбразуру для наблюдения, по ночам не подходили к окнам, чтобы не заметили тепловизоры. За припасами делали вылазки к БМП. Однажды «Рокеру» даже пришлось прикинуться трупом, когда во время очередной вылазки над боевой машиной начала летать «птичка».

«Наш рацион в сутки составляла треть «Сникерса», галета, вода и горячий чай раз в день. Его мы умудрялись готовить в туалете на блиндажной свече. Летом мы не понимали, зачем нам шлют столько этих свечей и шерстяных носков, а зимой они нам очень пригодились! Одна свеча продержалась с нами до самого конца, мы ее понемногу жгли и могли себе позволить горячий чай.

А горячий чай — это не просто напиток. Горячий чай поддерживает не только физически, но и морально. Когда у тебя есть горячий чай — значит, не все пропало», — объяснил «Рокер».

Теперь бойцы знали, что находятся в тылу врага, что вокруг везде противник. Между ними и основной частью российских войск было 200 метров, а ВСУшники находились в пяти метрах за забором. Они не подозревали, что российские штурмовики сидят у них под носом. «Рокер» и его товарищи понимали: малейшая неосторожность, и их обнаружат.

Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва
Кружка горячего чая поднимала бойцам моральный дух (архивное фото)
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Дежурили по трое, спали по двое. Четверо раненых сидели с нами, один из них — с подбитым глазом — тоже дежурил, очень помогал. Удавалось даже немного отдыхать: у нас было кресло на кухне, очень удобное, мягкое. Скрючившись, в нем можно было чуть-чуть расслабиться», — вспоминает «Рокер».

Кроме рюкзака со «Сникерсами», воды и сигарет, бойцы забрали с подбитой БМП все боеприпасы. Они были нужны, чтобы отбиться, если заметит противник. Екатеринбуржец считает, что в этом случае им бы даже удалось остановить врагов и первыми пойти на прорыв.

«Мы понимали, что в плену нас, штурмовиков, не ждет ничего хорошего. Наш противник беспринципен, особенно, если сам окажется в кольце. Каждый для себя держал гранату.

Я думаю, что нам можно было прорваться, тут главное, чтобы не перестреляли свои: кто добежит — тот добежит, а иначе никак. Но мы решили подождать, держали связь с нашими. Их командир говорил, что нас вытащат. И это давало силы держаться», — говорит солдат.

По плану группа «Рокера» должна была ждать наката от российских бойцов, главной задачей которых было продвинуться вперед и вытеснить противника. Тогда бы «Рокер» и его команда могли встретить врага и не дать отойти, либо одновременно атаковать противника с тыла — откуда не ждут.

Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область
В группе было четверо раненых
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Когда начались накаты и подмога подошла ближе, родился план: было решено обойти здания, где засели ВСУ, и атаковать огнем. На четвертый день «Рокер» и его группа получили задачу прорываться со своей стороны навстречу к основной части бойцов. Те начинали бой и двигались к ним на помощь.

«Мне дали команду, мы распределили группу, оружие и пошли на прорыв. Я шел первый, за мной еще двое — пулеметчик и механик-водитель. Потом остальная группа — раненые, и еще двое прикрывали. Пальба уже шла вовсю, и тут я оборачиваюсь — а сзади почти никого нет! Как потом оказалось, у одного заклинило автомат, они остановились, отстали от нас, потеряли из виду и вернулись обратно. Дальше мы пошли втроем: я, пулеметчик и механик», — продолжил «Рокер».

Втроем они побежали к зданию противника, когда по ним начали стрелять в упор. «Я пробегаю, пулеметчик за мной бежит, спотыкается, теряет пулемет, но по нему не попало. А механик не добежал — получил очередь», — говорит солдат.

Возле укрытия противника штурмовики наткнулись на российского солдата из другой группы. Втроем они продолжили штурм. «Рокер» залез в окно, но по нему враг открыл очередь из автомата. Стрелял в упор с расстояния трех метров и не попал — в ответ боец сам открыл огонь и метнул гранату. В итоге противника загнали на второй этаж. К этому времени все трое российских солдат были уже внутри здания.

«Парень, который прибился к нам из другой группы, давай с ним разговаривать: «Сдавайся!» «Нет, вы сдавайтесь!» «Да пошел ты!» — «Да сам ты пошел!» — таким примерно был тот диалог. Потом нам показалось, что к противнику пришла подмога, и мы начали постепенно отходить, а этот третий остался заговаривать вэсэушника.

Нато.вооружение. техника. stock
В Авдеевке в рядах ВСУ было много иностранных наемников
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

«И тут появляется какое-то тело, явно недружелюбное — вроде это был польский наемник. У него автомат, и он садит по нам и начинает закидывать гранатами. Я по нему отстрелялся, но автомат был уже нерабочий. Спасло то, что поляк не пошел за нами. Мы нашли какой-то гараж, залезли. Стены заслоняли от тепловизоров, а в смотровой яме можно было укрыться от обстрелов. Нашего третьего было не видно, не слышно. Ну все, думаем, пропал, накрыли его», — вспоминает «Рокер». Позже выяснилось, что третий боец не просто выжил, но и еще привел пленного.

Из сломанных и разряженных радиостанций «Рокер» соорудил одну рабочую и вышел на связь со своими. Ему сказали, что будет еще один накат и приказали ждать. План у штурмовиков был таким: обойти два здания ВСУшников, блокировать их огнем, взять в кольцо и отрезать от возможной подмоги, потом вытащить оставшуюся часть группы и раненых и додавить противника.

«Мы стали ждать в смотровой яме, нашли там дистилированную воду, попили, у меня оставался еще один „Сникерс“, перекусили и кое-как в скрюченном состоянии переночевали. Старались не спать, чтобы не храпеть — иначе враг бы нас даже в гараже услышал», — «Рокер» эти моменты вспоминает с улыбкой.

Наутро, когда основная часть штурмовиков пошла в наступление, гараж екатеринбуржца и его напарника оказались под перекрестным огнем. Чтобы не пристрелили свои, «Рокер» просунул красную повязку в дульный тормоз автомата и начал им размахивать.

Ростов на Дону. Пермь
18 февраля над Авдеевкой был поднят флаг России
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«И наконец-то они заметили, даже узнали меня! Вижу, они выкидывают из дома дым, чтобы мы могли к своим пройти. Шашка разгорается, вокруг пелена, мы проскочили простреливаемое пространство и забежали в их дом! Они нас встречают — такой радости мы не испытывали никогда! Своих увидели», — даже спустя время «Рокер» с волнением вспоминает этот миг.

Оставшуюся часть группы, включая раненых, тоже вытащили из их укрытия. Все они были живы. Штурмовики закрепились, заняли близлежащие дома и зачистили противника. Потом бойцы дошли до вокзала и подняли над ним российский флаг. Эти кадры из освобожденной Авдеевки потом облетели весь Интернет.

Но и на этом встречи с ВСУ для «Рокера» и его товарищей в Авдеевке не закончились. Когда они эвакуировались, то несли с собой тяжелораненого бойца. В подмогу им снарядили двух местных, авдеевских, мужиков.

«Мы дотащили раненого и проводили этих местных на фильтрацию (система проверки на фронте — прим.ред.).

Выяснилось, что это никакие не местные, а вэсэушники из какого-то резервного подразделения, которых под конец кинули в Авдеевку. Они попали под замес, переоделись в гражданское и вышли к нашим», — сказал российский боец.
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область
Российским саперам предстоит разминировать сотни боеприпасов, которыми усыпана Авдеевка
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авдеевка была освобождена 18 февраля. Российские войска провели уникальную операцию — от ВСУ были очищены залитые бетоном укрепленные рубежи, зарытые на много метров под землю. Проломить оборону противника удалось с помощью крупнокалиберной артиллерии и планирующих авиабомб, которые самолеты сбрасывали с безопасного расстояния.

Освобождение города шло несколько месяцев — чтобы прорвать оборону, российские штурмовые подразделения пошли на военную хитрость: расчистили заброшенную подземную трубу и смогли взять базу отдыха «Царская охота» — один из важных узлов обороны ВСУ. Президент России Владимир Путин объявил благодарность войскам за взятие одного из основных оборонительных рубежей ВСУ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский штурмовик с позывным «Рокер» и его группа пять дней провели в тылу украинских солдат, оказавшись отрезанными от своих во время штурма Авдеевки. Солдат с Уралмаша — известного в Екатеринбурге рабочего района — рассказал URA.RU, как попал на территорию ВСУ, как потерял в бою товарищей и взял командование на себя, и как тащил раненого с переодетыми украинскими военными. Как бойцам удалось выжить под носом у противника и взять крепость врага — в материале URA.RU. «Наше подразделение было небольшое, всего четыре человека. Двое пошли с первой волной, а двое остались в резерве. Мы взяли только самое необходимое, чтобы войти и закрепиться. Для нашей колонны, которая заходила в Авдеевку, организовали коридор, а дальше мы должны были действовать по своим задачам. Но не все пошло по плану: противник внес коррективы, держась за свои позиции», — рассказал «Рокер» о том, как российские бойцы входили в город. В суматохе боя БМП, на броне которой находился екатеринбуржец, повернула не туда и на 200 метров заехала на территорию противника. ВСУ открыли огонь по машине, на глазах «Рокера» в сидевших на противоположном борту солдат «бэхи» попал гранатометный выстрел. «Рокера» и его товарищей спасло то, что их БМП частично прикрыл от огня бетонный забор. Но одной гусеницей машина провалилась в гигантскую воронку и заглохла. Штурмовую группу и основную часть российских войск разделяли два капитальных здания, полностью оборудованные ВСУ для ведения длительной обороны. В одном из них засел снайпер. Парни забежали в ближайший дом, там же укрылась группа солдат из другой «бэхи», они тоже выжили после обстрела. «А некоторые парни навсегда остались на броне. Они приняли удар на себя, и это спасло БМП, она не сгорела», — добавил «Рокер». Бойцы собрались в одном крыле ветхого здания и стали обсуждать, что им делать. В это время ВСУшники пошли добивать уцелевший десант, но екатеринбуржца от огня противника заслонил другой боец. Он и еще трое парней погибли. Бойцы вышли на радиосвязь со своими — первое время они думали, что вокруг только свои и получили приказ двигаться от дома к дому, в поисках другой штурмовой группы. «Рокер» и его товарищ отправились на вылазку, когда над ними залетали «птички» (на фронте так называют дроны — прим.ред.). «Мы вернулись, решили не искушать судьбу, и не зря: оказалось, что мы шли вглубь территории противника. Но мы-то в первые два дня этого не знали, считали, что вокруг свои, а стреляют, чтобы мы не высовывались. Уже потом стало понятно, что наша задача — сидеть тихо, чтобы никто нас не замечал», — объяснил боец. В своем хлипком укрытии они занавесили окна, выломали кирпич, образовав амбразуру для наблюдения, по ночам не подходили к окнам, чтобы не заметили тепловизоры. За припасами делали вылазки к БМП. Однажды «Рокеру» даже пришлось прикинуться трупом, когда во время очередной вылазки над боевой машиной начала летать «птичка». «Наш рацион в сутки составляла треть «Сникерса», галета, вода и горячий чай раз в день. Его мы умудрялись готовить в туалете на блиндажной свече. Летом мы не понимали, зачем нам шлют столько этих свечей и шерстяных носков, а зимой они нам очень пригодились! Одна свеча продержалась с нами до самого конца, мы ее понемногу жгли и могли себе позволить горячий чай. Теперь бойцы знали, что находятся в тылу врага, что вокруг везде противник. Между ними и основной частью российских войск было 200 метров, а ВСУшники находились в пяти метрах за забором. Они не подозревали, что российские штурмовики сидят у них под носом. «Рокер» и его товарищи понимали: малейшая неосторожность, и их обнаружат. «Дежурили по трое, спали по двое. Четверо раненых сидели с нами, один из них — с подбитым глазом — тоже дежурил, очень помогал. Удавалось даже немного отдыхать: у нас было кресло на кухне, очень удобное, мягкое. Скрючившись, в нем можно было чуть-чуть расслабиться», — вспоминает «Рокер». Кроме рюкзака со «Сникерсами», воды и сигарет, бойцы забрали с подбитой БМП все боеприпасы. Они были нужны, чтобы отбиться, если заметит противник. Екатеринбуржец считает, что в этом случае им бы даже удалось остановить врагов и первыми пойти на прорыв. Я думаю, что нам можно было прорваться, тут главное, чтобы не перестреляли свои: кто добежит — тот добежит, а иначе никак. Но мы решили подождать, держали связь с нашими. Их командир говорил, что нас вытащат. И это давало силы держаться», — говорит солдат. По плану группа «Рокера» должна была ждать наката от российских бойцов, главной задачей которых было продвинуться вперед и вытеснить противника. Тогда бы «Рокер» и его команда могли встретить врага и не дать отойти, либо одновременно атаковать противника с тыла — откуда не ждут. Когда начались накаты и подмога подошла ближе, родился план: было решено обойти здания, где засели ВСУ, и атаковать огнем. На четвертый день «Рокер» и его группа получили задачу прорываться со своей стороны навстречу к основной части бойцов. Те начинали бой и двигались к ним на помощь. «Мне дали команду, мы распределили группу, оружие и пошли на прорыв. Я шел первый, за мной еще двое — пулеметчик и механик-водитель. Потом остальная группа — раненые, и еще двое прикрывали. Пальба уже шла вовсю, и тут я оборачиваюсь — а сзади почти никого нет! Как потом оказалось, у одного заклинило автомат, они остановились, отстали от нас, потеряли из виду и вернулись обратно. Дальше мы пошли втроем: я, пулеметчик и механик», — продолжил «Рокер». Возле укрытия противника штурмовики наткнулись на российского солдата из другой группы. Втроем они продолжили штурм. «Рокер» залез в окно, но по нему враг открыл очередь из автомата. Стрелял в упор с расстояния трех метров и не попал — в ответ боец сам открыл огонь и метнул гранату. В итоге противника загнали на второй этаж. К этому времени все трое российских солдат были уже внутри здания. «Парень, который прибился к нам из другой группы, давай с ним разговаривать: «Сдавайся!» «Нет, вы сдавайтесь!» «Да пошел ты!» — «Да сам ты пошел!» — таким примерно был тот диалог. Потом нам показалось, что к противнику пришла подмога, и мы начали постепенно отходить, а этот третий остался заговаривать вэсэушника. «И тут появляется какое-то тело, явно недружелюбное — вроде это был польский наемник. У него автомат, и он садит по нам и начинает закидывать гранатами. Я по нему отстрелялся, но автомат был уже нерабочий. Спасло то, что поляк не пошел за нами. Мы нашли какой-то гараж, залезли. Стены заслоняли от тепловизоров, а в смотровой яме можно было укрыться от обстрелов. Нашего третьего было не видно, не слышно. Ну все, думаем, пропал, накрыли его», — вспоминает «Рокер». Позже выяснилось, что третий боец не просто выжил, но и еще привел пленного. Из сломанных и разряженных радиостанций «Рокер» соорудил одну рабочую и вышел на связь со своими. Ему сказали, что будет еще один накат и приказали ждать. План у штурмовиков был таким: обойти два здания ВСУшников, блокировать их огнем, взять в кольцо и отрезать от возможной подмоги, потом вытащить оставшуюся часть группы и раненых и додавить противника. Наутро, когда основная часть штурмовиков пошла в наступление, гараж екатеринбуржца и его напарника оказались под перекрестным огнем. Чтобы не пристрелили свои, «Рокер» просунул красную повязку в дульный тормоз автомата и начал им размахивать. «И наконец-то они заметили, даже узнали меня! Вижу, они выкидывают из дома дым, чтобы мы могли к своим пройти. Шашка разгорается, вокруг пелена, мы проскочили простреливаемое пространство и забежали в их дом! Они нас встречают — такой радости мы не испытывали никогда! Своих увидели», — даже спустя время «Рокер» с волнением вспоминает этот миг. Оставшуюся часть группы, включая раненых, тоже вытащили из их укрытия. Все они были живы. Штурмовики закрепились, заняли близлежащие дома и зачистили противника. Потом бойцы дошли до вокзала и подняли над ним российский флаг. Эти кадры из освобожденной Авдеевки потом облетели весь Интернет. Но и на этом встречи с ВСУ для «Рокера» и его товарищей в Авдеевке не закончились. Когда они эвакуировались, то несли с собой тяжелораненого бойца. В подмогу им снарядили двух местных, авдеевских, мужиков. «Мы дотащили раненого и проводили этих местных на фильтрацию (система проверки на фронте — прим.ред.). Авдеевка была освобождена 18 февраля. Российские войска провели уникальную операцию — от ВСУ были очищены залитые бетоном укрепленные рубежи, зарытые на много метров под землю. Проломить оборону противника удалось с помощью крупнокалиберной артиллерии и планирующих авиабомб, которые самолеты сбрасывали с безопасного расстояния. Освобождение города шло несколько месяцев — чтобы прорвать оборону, российские штурмовые подразделения пошли на военную хитрость: расчистили заброшенную подземную трубу и смогли взять базу отдыха «Царская охота» — один из важных узлов обороны ВСУ. Президент России Владимир Путин объявил благодарность войскам за взятие одного из основных оборонительных рубежей ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...