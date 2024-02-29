Солдат с Уралмаша пять дней выживал в тылу противника в Авдеевке

Как бойцу «Рокеру» с товарищами удалось остаться незамеченным под носом у врага. Видео

29 февраля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Профессионализм, стойкость и смекалка помогли бойцам не просто выстоять, но и освободить донецкий город (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский штурмовик с позывным «Рокер» и его группа пять дней провели в тылу украинских солдат, оказавшись отрезанными от своих во время штурма Авдеевки. Солдат с Уралмаша — известного в Екатеринбурге рабочего района — рассказал URA.RU, как попал на территорию ВСУ, как потерял в бою товарищей и взял командование на себя, и как тащил раненого с переодетыми украинскими военными. Как бойцам удалось выжить под носом у противника и взять крепость врага — в материале URA.RU. «Наше подразделение было небольшое, всего четыре человека. Двое пошли с первой волной, а двое остались в резерве. Мы взяли только самое необходимое, чтобы войти и закрепиться. Для нашей колонны, которая заходила в Авдеевку, организовали коридор, а дальше мы должны были действовать по своим задачам. Но не все пошло по плану: противник внес коррективы, держась за свои позиции», — рассказал «Рокер» о том, как российские бойцы входили в город. Операция по освобождению Авдеевки была долгой, сложной, но успешной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В суматохе боя БМП, на броне которой находился екатеринбуржец, повернула не туда и на 200 метров заехала на территорию противника. ВСУ открыли огонь по машине, на глазах «Рокера» в сидевших на противоположном борту солдат «бэхи» попал гранатометный выстрел. «Рокера» и его товарищей спасло то, что их БМП частично прикрыл от огня бетонный забор. Но одной гусеницей машина провалилась в гигантскую воронку и заглохла. Штурмовую группу и основную часть российских войск разделяли два капитальных здания, полностью оборудованные ВСУ для ведения длительной обороны. В одном из них засел снайпер. «Мы начали сразу прыгать с брони, отстреливаясь по этим зданиям. Воронка была заполнена ледяной водой, там еще плавал кусок „айсберга“, и мы оказались по пояс в ледяной жиже. Выбираться было тяжело, края осыпались. Я в экипировке, с оружием, с рюкзаком. Хотел его бросить, но не бросил, и хорошо: там оказалось много полезного, это нам помогло впоследствии», — продолжал боец. Парни забежали в ближайший дом, там же укрылась группа солдат из другой «бэхи», они тоже выжили после обстрела. «А некоторые парни навсегда остались на броне. Они приняли удар на себя, и это спасло БМП, она не сгорела», — добавил «Рокер». Бойцы собрались в одном крыле ветхого здания и стали обсуждать, что им делать. В это время ВСУшники пошли добивать уцелевший десант, но екатеринбуржца от огня противника заслонил другой боец. Он и еще трое парней погибли. «Я упал, выпустил очередь из автомата, потом схватил другой, дал еще одну очередь. Мы разбежались по комнатам, стали отстреливаться, полетели гранаты. В этом здании мы потеряли четверых, в том числе командира. Я принял командование на себя», — сказал екатеринбургский солдат. Бойцы вышли на радиосвязь со своими — первое время они думали, что вокруг только свои и получили приказ двигаться от дома к дому, в поисках другой штурмовой группы. «Рокер» и его товарищ отправились на вылазку, когда над ними залетали «птички» (на фронте так называют дроны — прим.ред.). Бойцы укрывались в заброшенных зданиях и делали вылазки за припасами к боевым машинам (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Мы вернулись, решили не искушать судьбу, и не зря: оказалось, что мы шли вглубь территории противника. Но мы-то в первые два дня этого не знали, считали, что вокруг свои, а стреляют, чтобы мы не высовывались. Уже потом стало понятно, что наша задача — сидеть тихо, чтобы никто нас не замечал», — объяснил боец. В своем хлипком укрытии они занавесили окна, выломали кирпич, образовав амбразуру для наблюдения, по ночам не подходили к окнам, чтобы не заметили тепловизоры. За припасами делали вылазки к БМП. Однажды «Рокеру» даже пришлось прикинуться трупом, когда во время очередной вылазки над боевой машиной начала летать «птичка». «Наш рацион в сутки составляла треть «Сникерса», галета, вода и горячий чай раз в день. Его мы умудрялись готовить в туалете на блиндажной свече. Летом мы не понимали, зачем нам шлют столько этих свечей и шерстяных носков, а зимой они нам очень пригодились! Одна свеча продержалась с нами до самого конца, мы ее понемногу жгли и могли себе позволить горячий чай. А горячий чай — это не просто напиток. Горячий чай поддерживает не только физически, но и морально. Когда у тебя есть горячий чай — значит, не все пропало», — объяснил «Рокер». Теперь бойцы знали, что находятся в тылу врага, что вокруг везде противник. Между ними и основной частью российских войск было 200 метров, а ВСУшники находились в пяти метрах за забором. Они не подозревали, что российские штурмовики сидят у них под носом. «Рокер» и его товарищи понимали: малейшая неосторожность, и их обнаружат. Кружка горячего чая поднимала бойцам моральный дух (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Дежурили по трое, спали по двое. Четверо раненых сидели с нами, один из них — с подбитым глазом — тоже дежурил, очень помогал. Удавалось даже немного отдыхать: у нас было кресло на кухне, очень удобное, мягкое. Скрючившись, в нем можно было чуть-чуть расслабиться», — вспоминает «Рокер». Кроме рюкзака со «Сникерсами», воды и сигарет, бойцы забрали с подбитой БМП все боеприпасы. Они были нужны, чтобы отбиться, если заметит противник. Екатеринбуржец считает, что в этом случае им бы даже удалось остановить врагов и первыми пойти на прорыв. «Мы понимали, что в плену нас, штурмовиков, не ждет ничего хорошего. Наш противник беспринципен, особенно, если сам окажется в кольце. Каждый для себя держал гранату. Я думаю, что нам можно было прорваться, тут главное, чтобы не перестреляли свои: кто добежит — тот добежит, а иначе никак. Но мы решили подождать, держали связь с нашими. Их командир говорил, что нас вытащат. И это давало силы держаться», — говорит солдат. По плану группа «Рокера» должна была ждать наката от российских бойцов, главной задачей которых было продвинуться вперед и вытеснить противника. Тогда бы «Рокер» и его команда могли встретить врага и не дать отойти, либо одновременно атаковать противника с тыла — откуда не ждут. В группе было четверо раненых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Когда начались накаты и подмога подошла ближе, родился план: было решено обойти здания, где засели ВСУ, и атаковать огнем. На четвертый день «Рокер» и его группа получили задачу прорываться со своей стороны навстречу к основной части бойцов. Те начинали бой и двигались к ним на помощь. «Мне дали команду, мы распределили группу, оружие и пошли на прорыв. Я шел первый, за мной еще двое — пулеметчик и механик-водитель. Потом остальная группа — раненые, и еще двое прикрывали. Пальба уже шла вовсю, и тут я оборачиваюсь — а сзади почти никого нет! Как потом оказалось, у одного заклинило автомат, они остановились, отстали от нас, потеряли из виду и вернулись обратно. Дальше мы пошли втроем: я, пулеметчик и механик», — продолжил «Рокер». Втроем они побежали к зданию противника, когда по ним начали стрелять в упор. «Я пробегаю, пулеметчик за мной бежит, спотыкается, теряет пулемет, но по нему не попало. А механик не добежал — получил очередь», — говорит солдат. Возле укрытия противника штурмовики наткнулись на российского солдата из другой группы. Втроем они продолжили штурм. «Рокер» залез в окно, но по нему враг открыл очередь из автомата. Стрелял в упор с расстояния трех метров и не попал — в ответ боец сам открыл огонь и метнул гранату. В итоге противника загнали на второй этаж. К этому времени все трое российских солдат были уже внутри здания. «Парень, который прибился к нам из другой группы, давай с ним разговаривать: «Сдавайся!» «Нет, вы сдавайтесь!» «Да пошел ты!» — «Да сам ты пошел!» — таким примерно был тот диалог. Потом нам показалось, что к противнику пришла подмога, и мы начали постепенно отходить, а этот третий остался заговаривать вэсэушника. В Авдеевке в рядах ВСУ было много иностранных наемников Фото: NIDS/NATO Multimedia Library «И тут появляется какое-то тело, явно недружелюбное — вроде это был польский наемник. У него автомат, и он садит по нам и начинает закидывать гранатами. Я по нему отстрелялся, но автомат был уже нерабочий. Спасло то, что поляк не пошел за нами. Мы нашли какой-то гараж, залезли. Стены заслоняли от тепловизоров, а в смотровой яме можно было укрыться от обстрелов. Нашего третьего было не видно, не слышно. Ну все, думаем, пропал, накрыли его», — вспоминает «Рокер». Позже выяснилось, что третий боец не просто выжил, но и еще привел пленного. Из сломанных и разряженных радиостанций «Рокер» соорудил одну рабочую и вышел на связь со своими. Ему сказали, что будет еще один накат и приказали ждать. План у штурмовиков был таким: обойти два здания ВСУшников, блокировать их огнем, взять в кольцо и отрезать от возможной подмоги, потом вытащить оставшуюся часть группы и раненых и додавить противника. «Мы стали ждать в смотровой яме, нашли там дистилированную воду, попили, у меня оставался еще один „Сникерс“, перекусили и кое-как в скрюченном состоянии переночевали. Старались не спать, чтобы не храпеть — иначе враг бы нас даже в гараже услышал», — «Рокер» эти моменты вспоминает с улыбкой. Наутро, когда основная часть штурмовиков пошла в наступление, гараж екатеринбуржца и его напарника оказались под перекрестным огнем. Чтобы не пристрелили свои, «Рокер» просунул красную повязку в дульный тормоз автомата и начал им размахивать. 18 февраля над Авдеевкой был поднят флаг России Фото: Сергей Русанов © URA.RU «И наконец-то они заметили, даже узнали меня! Вижу, они выкидывают из дома дым, чтобы мы могли к своим пройти. Шашка разгорается, вокруг пелена, мы проскочили простреливаемое пространство и забежали в их дом! Они нас встречают — такой радости мы не испытывали никогда! Своих увидели», — даже спустя время «Рокер» с волнением вспоминает этот миг. Оставшуюся часть группы, включая раненых, тоже вытащили из их укрытия. Все они были живы. Штурмовики закрепились, заняли близлежащие дома и зачистили противника. Потом бойцы дошли до вокзала и подняли над ним российский флаг. Эти кадры из освобожденной Авдеевки потом облетели весь Интернет. Но и на этом встречи с ВСУ для «Рокера» и его товарищей в Авдеевке не закончились. Когда они эвакуировались, то несли с собой тяжелораненого бойца. В подмогу им снарядили двух местных, авдеевских, мужиков. «Мы дотащили раненого и проводили этих местных на фильтрацию (система проверки на фронте — прим.ред.). Выяснилось, что это никакие не местные, а вэсэушники из какого-то резервного подразделения, которых под конец кинули в Авдеевку. Они попали под замес, переоделись в гражданское и вышли к нашим», — сказал российский боец. Российским саперам предстоит разминировать сотни боеприпасов, которыми усыпана Авдеевка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Авдеевка была освобождена 18 февраля. Российские войска провели уникальную операцию — от ВСУ были очищены залитые бетоном укрепленные рубежи, зарытые на много метров под землю. Проломить оборону противника удалось с помощью крупнокалиберной артиллерии и планирующих авиабомб, которые самолеты сбрасывали с безопасного расстояния. Освобождение города шло несколько месяцев — чтобы прорвать оборону, российские штурмовые подразделения пошли на военную хитрость: расчистили заброшенную подземную трубу и смогли взять базу отдыха «Царская охота» — один из важных узлов обороны ВСУ. Президент России Владимир Путин объявил благодарность войскам за взятие одного из основных оборонительных рубежей ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский штурмовик с позывным «Рокер» и его группа пять дней провели в тылу украинских солдат, оказавшись отрезанными от своих во время штурма Авдеевки. Солдат с Уралмаша — известного в Екатеринбурге рабочего района — рассказал URA.RU, как попал на территорию ВСУ, как потерял в бою товарищей и взял командование на себя, и как тащил раненого с переодетыми украинскими военными. Как бойцам удалось выжить под носом у противника и взять крепость врага — в материале URA.RU. «Наше подразделение было небольшое, всего четыре человека. Двое пошли с первой волной, а двое остались в резерве. Мы взяли только самое необходимое, чтобы войти и закрепиться. Для нашей колонны, которая заходила в Авдеевку, организовали коридор, а дальше мы должны были действовать по своим задачам. Но не все пошло по плану: противник внес коррективы, держась за свои позиции», — рассказал «Рокер» о том, как российские бойцы входили в город. В суматохе боя БМП, на броне которой находился екатеринбуржец, повернула не туда и на 200 метров заехала на территорию противника. ВСУ открыли огонь по машине, на глазах «Рокера» в сидевших на противоположном борту солдат «бэхи» попал гранатометный выстрел. «Рокера» и его товарищей спасло то, что их БМП частично прикрыл от огня бетонный забор. Но одной гусеницей машина провалилась в гигантскую воронку и заглохла. Штурмовую группу и основную часть российских войск разделяли два капитальных здания, полностью оборудованные ВСУ для ведения длительной обороны. В одном из них засел снайпер. Парни забежали в ближайший дом, там же укрылась группа солдат из другой «бэхи», они тоже выжили после обстрела. «А некоторые парни навсегда остались на броне. Они приняли удар на себя, и это спасло БМП, она не сгорела», — добавил «Рокер». Бойцы собрались в одном крыле ветхого здания и стали обсуждать, что им делать. В это время ВСУшники пошли добивать уцелевший десант, но екатеринбуржца от огня противника заслонил другой боец. Он и еще трое парней погибли. Бойцы вышли на радиосвязь со своими — первое время они думали, что вокруг только свои и получили приказ двигаться от дома к дому, в поисках другой штурмовой группы. «Рокер» и его товарищ отправились на вылазку, когда над ними залетали «птички» (на фронте так называют дроны — прим.ред.). «Мы вернулись, решили не искушать судьбу, и не зря: оказалось, что мы шли вглубь территории противника. Но мы-то в первые два дня этого не знали, считали, что вокруг свои, а стреляют, чтобы мы не высовывались. Уже потом стало понятно, что наша задача — сидеть тихо, чтобы никто нас не замечал», — объяснил боец. В своем хлипком укрытии они занавесили окна, выломали кирпич, образовав амбразуру для наблюдения, по ночам не подходили к окнам, чтобы не заметили тепловизоры. За припасами делали вылазки к БМП. Однажды «Рокеру» даже пришлось прикинуться трупом, когда во время очередной вылазки над боевой машиной начала летать «птичка». «Наш рацион в сутки составляла треть «Сникерса», галета, вода и горячий чай раз в день. Его мы умудрялись готовить в туалете на блиндажной свече. Летом мы не понимали, зачем нам шлют столько этих свечей и шерстяных носков, а зимой они нам очень пригодились! Одна свеча продержалась с нами до самого конца, мы ее понемногу жгли и могли себе позволить горячий чай. Теперь бойцы знали, что находятся в тылу врага, что вокруг везде противник. Между ними и основной частью российских войск было 200 метров, а ВСУшники находились в пяти метрах за забором. Они не подозревали, что российские штурмовики сидят у них под носом. «Рокер» и его товарищи понимали: малейшая неосторожность, и их обнаружат. «Дежурили по трое, спали по двое. Четверо раненых сидели с нами, один из них — с подбитым глазом — тоже дежурил, очень помогал. Удавалось даже немного отдыхать: у нас было кресло на кухне, очень удобное, мягкое. Скрючившись, в нем можно было чуть-чуть расслабиться», — вспоминает «Рокер». Кроме рюкзака со «Сникерсами», воды и сигарет, бойцы забрали с подбитой БМП все боеприпасы. Они были нужны, чтобы отбиться, если заметит противник. Екатеринбуржец считает, что в этом случае им бы даже удалось остановить врагов и первыми пойти на прорыв. Я думаю, что нам можно было прорваться, тут главное, чтобы не перестреляли свои: кто добежит — тот добежит, а иначе никак. Но мы решили подождать, держали связь с нашими. Их командир говорил, что нас вытащат. И это давало силы держаться», — говорит солдат. По плану группа «Рокера» должна была ждать наката от российских бойцов, главной задачей которых было продвинуться вперед и вытеснить противника. Тогда бы «Рокер» и его команда могли встретить врага и не дать отойти, либо одновременно атаковать противника с тыла — откуда не ждут. Когда начались накаты и подмога подошла ближе, родился план: было решено обойти здания, где засели ВСУ, и атаковать огнем. На четвертый день «Рокер» и его группа получили задачу прорываться со своей стороны навстречу к основной части бойцов. Те начинали бой и двигались к ним на помощь. «Мне дали команду, мы распределили группу, оружие и пошли на прорыв. Я шел первый, за мной еще двое — пулеметчик и механик-водитель. Потом остальная группа — раненые, и еще двое прикрывали. Пальба уже шла вовсю, и тут я оборачиваюсь — а сзади почти никого нет! Как потом оказалось, у одного заклинило автомат, они остановились, отстали от нас, потеряли из виду и вернулись обратно. Дальше мы пошли втроем: я, пулеметчик и механик», — продолжил «Рокер». Возле укрытия противника штурмовики наткнулись на российского солдата из другой группы. Втроем они продолжили штурм. «Рокер» залез в окно, но по нему враг открыл очередь из автомата. Стрелял в упор с расстояния трех метров и не попал — в ответ боец сам открыл огонь и метнул гранату. В итоге противника загнали на второй этаж. К этому времени все трое российских солдат были уже внутри здания. «Парень, который прибился к нам из другой группы, давай с ним разговаривать: «Сдавайся!» «Нет, вы сдавайтесь!» «Да пошел ты!» — «Да сам ты пошел!» — таким примерно был тот диалог. Потом нам показалось, что к противнику пришла подмога, и мы начали постепенно отходить, а этот третий остался заговаривать вэсэушника. «И тут появляется какое-то тело, явно недружелюбное — вроде это был польский наемник. У него автомат, и он садит по нам и начинает закидывать гранатами. Я по нему отстрелялся, но автомат был уже нерабочий. Спасло то, что поляк не пошел за нами. Мы нашли какой-то гараж, залезли. Стены заслоняли от тепловизоров, а в смотровой яме можно было укрыться от обстрелов. Нашего третьего было не видно, не слышно. Ну все, думаем, пропал, накрыли его», — вспоминает «Рокер». Позже выяснилось, что третий боец не просто выжил, но и еще привел пленного. Из сломанных и разряженных радиостанций «Рокер» соорудил одну рабочую и вышел на связь со своими. Ему сказали, что будет еще один накат и приказали ждать. План у штурмовиков был таким: обойти два здания ВСУшников, блокировать их огнем, взять в кольцо и отрезать от возможной подмоги, потом вытащить оставшуюся часть группы и раненых и додавить противника. Наутро, когда основная часть штурмовиков пошла в наступление, гараж екатеринбуржца и его напарника оказались под перекрестным огнем. Чтобы не пристрелили свои, «Рокер» просунул красную повязку в дульный тормоз автомата и начал им размахивать. «И наконец-то они заметили, даже узнали меня! Вижу, они выкидывают из дома дым, чтобы мы могли к своим пройти. Шашка разгорается, вокруг пелена, мы проскочили простреливаемое пространство и забежали в их дом! Они нас встречают — такой радости мы не испытывали никогда! Своих увидели», — даже спустя время «Рокер» с волнением вспоминает этот миг. Оставшуюся часть группы, включая раненых, тоже вытащили из их укрытия. Все они были живы. Штурмовики закрепились, заняли близлежащие дома и зачистили противника. Потом бойцы дошли до вокзала и подняли над ним российский флаг. Эти кадры из освобожденной Авдеевки потом облетели весь Интернет. Но и на этом встречи с ВСУ для «Рокера» и его товарищей в Авдеевке не закончились. Когда они эвакуировались, то несли с собой тяжелораненого бойца. В подмогу им снарядили двух местных, авдеевских, мужиков. «Мы дотащили раненого и проводили этих местных на фильтрацию (система проверки на фронте — прим.ред.). Авдеевка была освобождена 18 февраля. Российские войска провели уникальную операцию — от ВСУ были очищены залитые бетоном укрепленные рубежи, зарытые на много метров под землю. Проломить оборону противника удалось с помощью крупнокалиберной артиллерии и планирующих авиабомб, которые самолеты сбрасывали с безопасного расстояния. Освобождение города шло несколько месяцев — чтобы прорвать оборону, российские штурмовые подразделения пошли на военную хитрость: расчистили заброшенную подземную трубу и смогли взять базу отдыха «Царская охота» — один из важных узлов обороны ВСУ. Президент России Владимир Путин объявил благодарность войскам за взятие одного из основных оборонительных рубежей ВСУ.