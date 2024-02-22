Курганские бойцы три дня доставляли боеприпасы через подземную трубу в Авдеевке Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганские бойцы трое суток в грязи без перерывов поставляли боеприпасы и эвакуировали раненых по четырехкилометровой подземной трубе, чтобы взять Авдеевку. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Бойцы из Кургана трое суток без перерывов выполняли задачи по доставке боеприпасов и эвакуации раненых по четырехкилометровой подземной артерии», — сообщает Shot. Взятие города ВС РФ отпраздновали прямо в «авдеевской трубе».

Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы поднимали флаг России в Авдеевке. Также шадринские разведчики помогали разминировать дороги к Авдеевке и ликвидировали снайперов.