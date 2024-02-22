Бойцы из Кургана трое суток поставляли боеприпасы по подземной трубе в Авдеевке. Видео

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Вооруженные силы РФ. stock, снаряд, боеприпас, артиллерия, stock
Курганские бойцы три дня доставляли боеприпасы через подземную трубу в Авдеевке Фото:
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Курганские бойцы трое суток в грязи без перерывов поставляли боеприпасы и эвакуировали раненых по четырехкилометровой подземной трубе, чтобы взять Авдеевку. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Бойцы из Кургана трое суток без перерывов выполняли задачи по доставке боеприпасов и эвакуации раненых по четырехкилометровой подземной артерии», — сообщает Shot. Взятие города ВС РФ отпраздновали прямо в «авдеевской трубе».

Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы поднимали флаг России в Авдеевке. Также шадринские разведчики помогали разминировать дороги к Авдеевке и ликвидировали снайперов.

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Курганские бойцы трое суток в грязи без перерывов поставляли боеприпасы и эвакуировали раненых по четырехкилометровой подземной трубе, чтобы взять Авдеевку. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Бойцы из Кургана трое суток без перерывов выполняли задачи по доставке боеприпасов и эвакуации раненых по четырехкилометровой подземной артерии», — сообщает Shot. Взятие города ВС РФ отпраздновали прямо в «авдеевской трубе». Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы поднимали флаг России в Авдеевке. Также шадринские разведчики помогали разминировать дороги к Авдеевке и ликвидировали снайперов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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