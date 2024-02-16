В центре Авдеевки установили российский флаг. Фото

17 февраля 2024 в 01:55 Размер текста - 17 +

Флаг установили на месте братской могилы советских солдат Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В центре Авдеевки (ДНР) появился российский флаг, который установили бойцы Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили военкоры, уточнив, что флаг установили на месте братской могилы советских солдат. «Флаг водрузили военные подразделения „Черные барсы“ 55-й бригады из Тувы. Воинское знамя поднято на месте братской могилы советских воинов в городском парке», — сообщили «Военкоры Русской весны» в telegram-канал. Украинская армия спустя несколько месяцев противостояния подтвердила отступление на юге Авдеевки. Экс-разведчик Анатолий Матвийчук в разговоре с URA.RU предположил, что до взятия Авдеевки российскими войсками остались считанные дни. Фото: telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», https://t.me/RVvoenkor/62206

В центре Авдеевки (ДНР) появился российский флаг, который установили бойцы Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили военкоры, уточнив, что флаг установили на месте братской могилы советских солдат. «Флаг водрузили военные подразделения „Черные барсы“ 55-й бригады из Тувы. Воинское знамя поднято на месте братской могилы советских воинов в городском парке», — сообщили «Военкоры Русской весны» в telegram-канал. Украинская армия спустя несколько месяцев противостояния подтвердила отступление на юге Авдеевки. Экс-разведчик Анатолий Матвийчук в разговоре с URA.RU предположил, что до взятия Авдеевки российскими войсками остались считанные дни.