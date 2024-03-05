Россия меняет ориентиры на Южном Кавказе

Мишустин прилетел в Баку с новым планом (Пашиняну на заметку)

05 марта 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширяет взаимодействие России с Азербайджаном Фото: Георгий Бергал © URA.RU Россия меняет экономические ориентиры на Южном Кавказе. На фоне продолжающихся антироссийских выпадов премьер-министра Армении Никола Пашиняна власти расширяют партнерство с Азербайджаном. Как объяснили URA.RU эксперты визит главы правительства РФ Михаила Мишустина в Баку 5 марта, сотрудничество с Азербайджаном для России имеет действительно стратегический характер. Переговоры со своим коллегой Али Асадовым, вновь утвержденным на посту премьера две недели назад — после досрочных президентских выборов, премьер Мишустин начал словами о том, что Россия «искренне заинтересована в укреплении дружбы и сотрудничества с Азербайджаном». «Нашими приоритетными задачами мы считаем наращивание торгово-экономического сотрудничества и увеличение встречных взаимных инвестиций, — отметил Мишустин. — Взаимный товарооборот составил 370 миллиардов рублей, или 7 миллиардов манатов. Видим значительный потенциал для развития взаимодействия по целому ряду направлений: это энергетика, промышленность, судостроение, высокие технологии, инновации. Огромное поле для совместных проектов и инвестиций». Ключевыми направлениями сотрудничества Михаил Мишустин назвал логистику и транспорт. Он сообщил, что очереди на российско-азербайджанских пунктах пропуска нет, а после завершения их реконструкции, пропускная способность вырастет. Важнейшим совместным проектом остается транспортный коридор «Север — Юг», в том числе его западная часть, проходящая по территории Азербайджана. Вместе с тем, отметил Мишустин, Россия уделяет особое внимание «разблокированию экономических транспортных связей на Южном Кавказе» (заблокированный Ереваном после карабахской войны 2020 года Зангезурский коридор — 40-километровый участок через Нахичевань и Сюникскую область Армении, который ведет в Турцию). «Мы заинтересованы в мире, стабильности и процветании нашего общего региона», — подчеркнул Мишустин. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил позитивный настрой на развитие отношений с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Позитивный настрой по развитию двусторонних отношений выразил и премьер Асадов. По окончанию переговоров представители правительств обеих стран подписали ряд документов. В том числе планы по развитию пунктов пропуска через российско-азербайджанскую границу и по развитию туризма. Предыдущий визит Михаила Мишустина в Баку состоялся в ноябре 2022 года. В том же году лидеры двух стран Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, что, по словам Мишустина «придало новый импульс стратегическому партнерству». Наращивать это партнерство решено за счет развития совместных инфраструктурных и логистических проектов (прежде всего, международного коридора «Север — Юг» — железнодорожный, автомобильный и морской путь, объем перевозок по которому уже к 2030 году планируется нарастить до 15 млн тонн в год). Кроме того, уже сейчас в Азербайджане работает более 900 совместных предприятий. Из них примерно 300 — со стопроцентным капиталом из России. Премьер-министр Армении Никол Пашинян своими руками разрушает связи не только с Азербайджаном, но теперь и с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Интерес России к развитию сотрудничества с Азербайджаном (здесь работают более 900 совместных предприятий, из которых около 300 — российские) растет на фоне невнятной политики Еревана в отношении Москвы. В 2023 году армянский премьер Никол Пашинян демонстративно пропустил саммиты ЕАЭС и СНГ в Бишкеке, не приехал и на саммит ОДКБ в Минск. Буквально на днях на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума глава МИД РФ Сергей Лавров прямо заявил, что в отношениях России и Армении наступила новая реальность и констатировал их обвал. Он также предупредил, что в Москве в случае продолжения антироссийской политики Еревана могут «очень многое пересмотреть». Экономист Михаил Беляев считает, что у властей Азербайджана более трезвая оценка ситуации: Баку нацелен на сотрудничество с Россией. «Взаимосвязь Россия — Азербайджан усилится. Транспортные пути, которые идут через наши страны, открывают для этого возможности. Мишустину и правительству в целом еще предстоит серьезно прорабатывать многие вопросы: это и порядок расчетов, и совместное финансирование строительства транспортных путей, и многие другие», — отметил Беляев. По мнению научного сотрудника Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислава Притчина, до недавнего времени динамика отношений внутри треугольника Россия — Азербайджан — Армения во многом зависела от динамики отношений между Баку и Ереваном. «С Азербайджаном у России экономические отношения традиционно выстраивались успешно. Пашинян, да, идет на разрыв военно-политических связей с РФ. За этим скорее всего последует экономика, потому что не бывает такого, чтобы кто-то выстраивал с Россией отношения в недружеском ключе и при этом получал экономические преференции», — отметил он. Россия должна быть к этому готова, поэтому Мишустин «укрепляет почву» в Баку. Впрочем, это не означает, что Азербайджан, например, начнет заниматься поставками товаров параллельному импорту в Россию — он осторожничает. А ведь именно за счет этого, пояснил Станислав Притчин, Армения в 2023 году получила «запредельные цифры» товарооборота. «Это не потому, что Армения начала что-то производить, а потому, что она стала хабом для российского параллельного импорта. На Западе этому не рады, и уже начали расследования, — подчеркнул Притчин и добавил, что таким хабом Азербайджан не станет — здесь есть другие направления, а «база экономических отношений гораздо серьезнее и стабильнее». — Это инвестиционные проекты в нефтегазовом и машиностроительном комплексах, в торговле. Он также становится нашим основным нашим партнером в политическом плане в этом регионе. Соответственно, крупным проектам будет даваться зеленый свет, и любые возможности активизации сотрудничества будут приветствоваться [российским правительством]». Похожей позиции придерживается политолог Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. России важно укреплять экономическое сотрудничество, которое строится на равных, считает он. И Москва, и Баку заинтересованы в запуске транспортного коридора «Север — Юг», который обеспечит поставки товаров по морю, по автомобильным и железным дорогам. «Это очень дорогой проект. Особенно железная дорога из Азербайджана в Иран — ее нужно реконструировать: по нему еще во время Великой Отечественной войны из иранских портов наши союзники поставляли технику по Ленд-лизу. Но нужно совместное финансирование этого проекта — один Азербайджан вкладываться не хочет», — подчеркнул Суздальцев. Статья по теме Россия укрепляет экономическое влияние на Кавказе Не исключает, что России придется вложиться в сухопутную часть «Севера — Юга» не только на своей территории, но и в Азербайджане, и проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Морская часть очень дорогая. Но „живая нитка“ нужна сейчас, поэтому обеим сторонам важно вкладываться и в строительство железной, и в строительство автомобильной дороги. Обеспечить сухопутное движение можно быстрее, но Россия параллельно будет развивать морскую инфраструктуру, чтобы подстраховаться и обеспечить прямой выход в Иран по Каспию», — сказал Сафонов URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия меняет экономические ориентиры на Южном Кавказе. На фоне продолжающихся антироссийских выпадов премьер-министра Армении Никола Пашиняна власти расширяют партнерство с Азербайджаном. Как объяснили URA.RU эксперты визит главы правительства РФ Михаила Мишустина в Баку 5 марта, сотрудничество с Азербайджаном для России имеет действительно стратегический характер. Переговоры со своим коллегой Али Асадовым, вновь утвержденным на посту премьера две недели назад — после досрочных президентских выборов, премьер Мишустин начал словами о том, что Россия «искренне заинтересована в укреплении дружбы и сотрудничества с Азербайджаном». «Нашими приоритетными задачами мы считаем наращивание торгово-экономического сотрудничества и увеличение встречных взаимных инвестиций, — отметил Мишустин. — Взаимный товарооборот составил 370 миллиардов рублей, или 7 миллиардов манатов. Видим значительный потенциал для развития взаимодействия по целому ряду направлений: это энергетика, промышленность, судостроение, высокие технологии, инновации. Огромное поле для совместных проектов и инвестиций». Ключевыми направлениями сотрудничества Михаил Мишустин назвал логистику и транспорт. Он сообщил, что очереди на российско-азербайджанских пунктах пропуска нет, а после завершения их реконструкции, пропускная способность вырастет. Важнейшим совместным проектом остается транспортный коридор «Север — Юг», в том числе его западная часть, проходящая по территории Азербайджана. Позитивный настрой по развитию двусторонних отношений выразил и премьер Асадов. По окончанию переговоров представители правительств обеих стран подписали ряд документов. В том числе планы по развитию пунктов пропуска через российско-азербайджанскую границу и по развитию туризма. Предыдущий визит Михаила Мишустина в Баку состоялся в ноябре 2022 года. В том же году лидеры двух стран Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, что, по словам Мишустина «придало новый импульс стратегическому партнерству». Наращивать это партнерство решено за счет развития совместных инфраструктурных и логистических проектов (прежде всего, международного коридора «Север — Юг» — железнодорожный, автомобильный и морской путь, объем перевозок по которому уже к 2030 году планируется нарастить до 15 млн тонн в год). Кроме того, уже сейчас в Азербайджане работает более 900 совместных предприятий. Из них примерно 300 — со стопроцентным капиталом из России. Интерес России к развитию сотрудничества с Азербайджаном (здесь работают более 900 совместных предприятий, из которых около 300 — российские) растет на фоне невнятной политики Еревана в отношении Москвы. В 2023 году армянский премьер Никол Пашинян демонстративно пропустил саммиты ЕАЭС и СНГ в Бишкеке, не приехал и на саммит ОДКБ в Минск. Буквально на днях на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума глава МИД РФ Сергей Лавров прямо заявил, что в отношениях России и Армении наступила новая реальность и констатировал их обвал. Он также предупредил, что в Москве в случае продолжения антироссийской политики Еревана могут «очень многое пересмотреть». Экономист Михаил Беляев считает, что у властей Азербайджана более трезвая оценка ситуации: Баку нацелен на сотрудничество с Россией. «Взаимосвязь Россия — Азербайджан усилится. Транспортные пути, которые идут через наши страны, открывают для этого возможности. Мишустину и правительству в целом еще предстоит серьезно прорабатывать многие вопросы: это и порядок расчетов, и совместное финансирование строительства транспортных путей, и многие другие», — отметил Беляев. По мнению научного сотрудника Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислава Притчина, до недавнего времени динамика отношений внутри треугольника Россия — Азербайджан — Армения во многом зависела от динамики отношений между Баку и Ереваном. Россия должна быть к этому готова, поэтому Мишустин «укрепляет почву» в Баку. Впрочем, это не означает, что Азербайджан, например, начнет заниматься поставками товаров параллельному импорту в Россию — он осторожничает. А ведь именно за счет этого, пояснил Станислав Притчин, Армения в 2023 году получила «запредельные цифры» товарооборота. «Это не потому, что Армения начала что-то производить, а потому, что она стала хабом для российского параллельного импорта. На Западе этому не рады, и уже начали расследования, — подчеркнул Притчин и добавил, что таким хабом Азербайджан не станет — здесь есть другие направления, а «база экономических отношений гораздо серьезнее и стабильнее». — Похожей позиции придерживается политолог Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. России важно укреплять экономическое сотрудничество, которое строится на равных, считает он. И Москва, и Баку заинтересованы в запуске транспортного коридора «Север — Юг», который обеспечит поставки товаров по морю, по автомобильным и железным дорогам. «Это очень дорогой проект. Особенно железная дорога из Азербайджана в Иран — ее нужно реконструировать: по нему еще во время Великой Отечественной войны из иранских портов наши союзники поставляли технику по Ленд-лизу. Но нужно совместное финансирование этого проекта — один Азербайджан вкладываться не хочет», — подчеркнул Суздальцев. Не исключает, что России придется вложиться в сухопутную часть «Севера — Юга» не только на своей территории, но и в Азербайджане, и проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Морская часть очень дорогая. Но „живая нитка“ нужна сейчас, поэтому обеим сторонам важно вкладываться и в строительство железной, и в строительство автомобильной дороги. Обеспечить сухопутное движение можно быстрее, но Россия параллельно будет развивать морскую инфраструктуру, чтобы подстраховаться и обеспечить прямой выход в Иран по Каспию», — сказал Сафонов URA.RU.