Россия получила гарантии от важного союзника

Россия и Казахстан нашли возможности экономического роста и способы избежать западные санкции. Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов при этом продолжит следовать договоренностям, которые ранее достигли лидеры двух стран. Об этом URA.RU рассказали эксперты, следившие за ходом встречи премьеров России и Казахстана четвертого марта.
Отношения двух стран, казалось, были осложнены январскими событиями 2022 года, когда после поддержки Москвой действующего президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, политики Запада, сочувствующие протестам в Астане, оказывали давление на власти республики. Целью такого воздействия было ослабление влияния России в регионе, также огромные усилия в этом направлении были приложены после начала СВО в феврале того же года. Однако многие вопросы были сняты после визита в Казахстан президента РФ Владимира Путина, который обсудил с Токаевым ряд важных экономических и политических проектов.
«Уверен, исходя из приоритетов национального интереса, мы всегда, не нарушая никаких международных обязательств, сможем решить те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный национальный интерес, и будем тем самым укреплять свой суверенитет», — заявил тогда Владимир Путин, коснувшись болезненной темы международных санкций, фактор применения которых необходимо было учитывать.
Об успехе данных переговоров говорит и тот факт, что премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов местом своего первого международного визита выбрал Россию, приняв приглашение главы правительства РФ Михаила Мишустина, особо отметившего данный факт в начале своего приветствия. «Это отражает характер особых отношений между Российской Федерацией и Казахстаном, и эти отношения уверенно являются братскими. Подтверждаю готовность к конструктивной работе совместно с вами по всей содержательной повестке нашего сотрудничества и договоренностей, которые достигнуты нашими руководителями, президентами России и Казахстана», — отметил Мишустин. Россия остается главным торговым партнером Казахстана с 2,5 трлн рублей товарооборота в 2023 году, добавил премьер.
«Казахстан один из крупнейших торгово-экономических партнеров России. Главный посыл встречи двух премьеров — поиск путей экономического роста. При этом, сделать все необходимо так, чтобы не спровоцировать дальнейшие санкции», — рассказал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.
Эксперт считает, что Казахстан продолжает пребывать в орбите экономического влияния России, оставаясь в числе дружественных для стран. Это крайне важно, учитывая общую протяженность границ — 7500 километров. Между двумя странами продолжает реализовываться большая программа сотрудничества, а новый премьер Казахстана своим визитом показал готовность придерживаться намеченных договоренностей.
Политолог также обратил внимание, что Бектенов — бывший высокопоставленный руководитель антикоррупционной службы. Этот может оказать свое влияние в преодолении негативных процессов, которые так или иначе возникают при активной торговле. «Важное направление — работа с казахскими банками, с которыми продолжает взаимодействовать российский бизнес. Конечно, нужно учитывать, что у Казахстана есть свои интересы и тесные связи с Западом, терять которые республике нецелесообразно. Такой исход невыгоден и для самой России», — отметил Шмелев. Поэтому развитие логистики, ускорение транспортных коридоров и снижение документооборота играют в отношениях двух стран ключевую роль, о чем неоднократно говорил Мишустин.
Развитие отношений России и Казахстана — один из факторов дальнейшего экономического роста, считает ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, доцент Финуниверситета при Правительства РФ Артем Пылин. «Сейчас требуется наращивать сотрудничество за счет прироста взаимных инвестиций и развития совместных производств. Учитывая зависимость от Запада, Казахстан стремится усилить сотрудничество с Россией в тех сферах, которые не охвачены санкциями, соблюдая установленные ограничения», — пояснил экономист.
В современных условиях одним из важнейших направлений российско-казахстанского сотрудничества, отмечает эксперт, может стать создание совместных предприятий по выпуску несырьевой продукции с последующим выходом на рынки третьих стран (Ближний Восток, Китай, Монголия, Вьетнам и другие). Однако для реализации таких проектов необходимо подключение государственных институтов развития, например, «ВЭБ.РФ». «Опережающий рост взаимной торговли и совместный выход с продукцией на новые внешние рынки будут стимулировать экспорт, внося свой вклад в рост национальной экономики», — заключил Пылин.
Ранее сообщалось, что новый глава правительства Казахстана Олжас Бектенов будет продолжать традиции тесного сотрудничества с Россией. Первый звонок, который он совершил на посту премьера, был адресован председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом URA.RU сообщил политик из Казахстана.
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