Россия получила гарантии от важного союзника

В этом Мишустин смог убедиться на первой встрече с новым коллегой

05 марта 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Мишустин провел важные переговоры со страной, с которой у России самая протяженная сухопутная граница Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Казахстан нашли возможности экономического роста и способы избежать западные санкции. Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов при этом продолжит следовать договоренностям, которые ранее достигли лидеры двух стран. Об этом URA.RU рассказали эксперты, следившие за ходом встречи премьеров России и Казахстана четвертого марта. Отношения двух стран, казалось, были осложнены январскими событиями 2022 года, когда после поддержки Москвой действующего президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, политики Запада, сочувствующие протестам в Астане, оказывали давление на власти республики. Целью такого воздействия было ослабление влияния России в регионе, также огромные усилия в этом направлении были приложены после начала СВО в феврале того же года. Однако многие вопросы были сняты после визита в Казахстан президента РФ Владимира Путина, который обсудил с Токаевым ряд важных экономических и политических проектов. Новость по теме Новый премьер Казахстана первым делом посетил Россию «Уверен, исходя из приоритетов национального интереса, мы всегда, не нарушая никаких международных обязательств, сможем решить те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный национальный интерес, и будем тем самым укреплять свой суверенитет», — заявил тогда Владимир Путин, коснувшись болезненной темы международных санкций, фактор применения которых необходимо было учитывать. Об успехе данных переговоров говорит и тот факт, что премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов местом своего первого международного визита выбрал Россию, приняв приглашение главы правительства РФ Михаила Мишустина, особо отметившего данный факт в начале своего приветствия. «Это отражает характер особых отношений между Российской Федерацией и Казахстаном, и эти отношения уверенно являются братскими. Подтверждаю готовность к конструктивной работе совместно с вами по всей содержательной повестке нашего сотрудничества и договоренностей, которые достигнуты нашими руководителями, президентами России и Казахстана», — отметил Мишустин. Россия остается главным торговым партнером Казахстана с 2,5 трлн рублей товарооборота в 2023 году, добавил премьер. «Казахстан один из крупнейших торгово-экономических партнеров России. Главный посыл встречи двух премьеров — поиск путей экономического роста. При этом, сделать все необходимо так, чтобы не спровоцировать дальнейшие санкции», — рассказал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. Премьер-министр Казахстана посетил Россию вместе с ключевыми фигурами правительства республики Фото: Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru/ Эксперт считает, что Казахстан продолжает пребывать в орбите экономического влияния России, оставаясь в числе дружественных для стран. Это крайне важно, учитывая общую протяженность границ — 7500 километров. Между двумя странами продолжает реализовываться большая программа сотрудничества, а новый премьер Казахстана своим визитом показал готовность придерживаться намеченных договоренностей. Политолог также обратил внимание, что Бектенов — бывший высокопоставленный руководитель антикоррупционной службы. Этот может оказать свое влияние в преодолении негативных процессов, которые так или иначе возникают при активной торговле. «Важное направление — работа с казахскими банками, с которыми продолжает взаимодействовать российский бизнес. Конечно, нужно учитывать, что у Казахстана есть свои интересы и тесные связи с Западом, терять которые республике нецелесообразно. Такой исход невыгоден и для самой России», — отметил Шмелев. Поэтому развитие логистики, ускорение транспортных коридоров и снижение документооборота играют в отношениях двух стран ключевую роль, о чем неоднократно говорил Мишустин. Статья по теме Путин перезапускает связи с Казахстаном, на который целится Запад Развитие отношений России и Казахстана — один из факторов дальнейшего экономического роста, считает ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, доцент Финуниверситета при Правительства РФ Артем Пылин. «Сейчас требуется наращивать сотрудничество за счет прироста взаимных инвестиций и развития совместных производств. Учитывая зависимость от Запада, Казахстан стремится усилить сотрудничество с Россией в тех сферах, которые не охвачены санкциями, соблюдая установленные ограничения», — пояснил экономист. В современных условиях одним из важнейших направлений российско-казахстанского сотрудничества, отмечает эксперт, может стать создание совместных предприятий по выпуску несырьевой продукции с последующим выходом на рынки третьих стран (Ближний Восток, Китай, Монголия, Вьетнам и другие). Однако для реализации таких проектов необходимо подключение государственных институтов развития, например, «ВЭБ.РФ». «Опережающий рост взаимной торговли и совместный выход с продукцией на новые внешние рынки будут стимулировать экспорт, внося свой вклад в рост национальной экономики», — заключил Пылин. Ранее сообщалось, что новый глава правительства Казахстана Олжас Бектенов будет продолжать традиции тесного сотрудничества с Россией. Первый звонок, который он совершил на посту премьера, был адресован председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом URA.RU сообщил политик из Казахстана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия и Казахстан нашли возможности экономического роста и способы избежать западные санкции. Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов при этом продолжит следовать договоренностям, которые ранее достигли лидеры двух стран. Об этом URA.RU рассказали эксперты, следившие за ходом встречи премьеров России и Казахстана четвертого марта. Отношения двух стран, казалось, были осложнены январскими событиями 2022 года, когда после поддержки Москвой действующего президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, политики Запада, сочувствующие протестам в Астане, оказывали давление на власти республики. Целью такого воздействия было ослабление влияния России в регионе, также огромные усилия в этом направлении были приложены после начала СВО в феврале того же года. Однако многие вопросы были сняты после визита в Казахстан президента РФ Владимира Путина, который обсудил с Токаевым ряд важных экономических и политических проектов. «Уверен, исходя из приоритетов национального интереса, мы всегда, не нарушая никаких международных обязательств, сможем решить те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный национальный интерес, и будем тем самым укреплять свой суверенитет», — заявил тогда Владимир Путин, коснувшись болезненной темы международных санкций, фактор применения которых необходимо было учитывать. Об успехе данных переговоров говорит и тот факт, что премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов местом своего первого международного визита выбрал Россию, приняв приглашение главы правительства РФ Михаила Мишустина, особо отметившего данный факт в начале своего приветствия. «Это отражает характер особых отношений между Российской Федерацией и Казахстаном, и эти отношения уверенно являются братскими. Подтверждаю готовность к конструктивной работе совместно с вами по всей содержательной повестке нашего сотрудничества и договоренностей, которые достигнуты нашими руководителями, президентами России и Казахстана», — отметил Мишустин. Россия остается главным торговым партнером Казахстана с 2,5 трлн рублей товарооборота в 2023 году, добавил премьер. Эксперт считает, что Казахстан продолжает пребывать в орбите экономического влияния России, оставаясь в числе дружественных для стран. Это крайне важно, учитывая общую протяженность границ — 7500 километров. Между двумя странами продолжает реализовываться большая программа сотрудничества, а новый премьер Казахстана своим визитом показал готовность придерживаться намеченных договоренностей. Политолог также обратил внимание, что Бектенов — бывший высокопоставленный руководитель антикоррупционной службы. Этот может оказать свое влияние в преодолении негативных процессов, которые так или иначе возникают при активной торговле. «Важное направление — работа с казахскими банками, с которыми продолжает взаимодействовать российский бизнес. Конечно, нужно учитывать, что у Казахстана есть свои интересы и тесные связи с Западом, терять которые республике нецелесообразно. Такой исход невыгоден и для самой России», — отметил Шмелев. Поэтому развитие логистики, ускорение транспортных коридоров и снижение документооборота играют в отношениях двух стран ключевую роль, о чем неоднократно говорил Мишустин. Развитие отношений России и Казахстана — один из факторов дальнейшего экономического роста, считает ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, доцент Финуниверситета при Правительства РФ Артем Пылин. «Сейчас требуется наращивать сотрудничество за счет прироста взаимных инвестиций и развития совместных производств. Учитывая зависимость от Запада, Казахстан стремится усилить сотрудничество с Россией в тех сферах, которые не охвачены санкциями, соблюдая установленные ограничения», — пояснил экономист. В современных условиях одним из важнейших направлений российско-казахстанского сотрудничества, отмечает эксперт, может стать создание совместных предприятий по выпуску несырьевой продукции с последующим выходом на рынки третьих стран (Ближний Восток, Китай, Монголия, Вьетнам и другие). Однако для реализации таких проектов необходимо подключение государственных институтов развития, например, «ВЭБ.РФ». «Опережающий рост взаимной торговли и совместный выход с продукцией на новые внешние рынки будут стимулировать экспорт, внося свой вклад в рост национальной экономики», — заключил Пылин. Ранее сообщалось, что новый глава правительства Казахстана Олжас Бектенов будет продолжать традиции тесного сотрудничества с Россией. Первый звонок, который он совершил на посту премьера, был адресован председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом URA.RU сообщил политик из Казахстана.