Мишустин призвал железнодорожников ускориться

В строительстве путей, подготовке кадров, доставке грузов и туристов на Юг

07 марта 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Мишустин взялся за исполнение поручений Путина по развитию транспортной инфраструктуры России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство воплощает в жизнь поручения президента РФ Владимира Путина по ускорению железнодорожного сообщения. Это поможет главному достоинству страны, которая нигде не заканчивается, не стать ее недостатком в условиях международного давления. Так эксперты прокомментировали URA.RU встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Росжелдора Алексеем Дружининым 7 марта. Россия — огромная страна, главную роль в логистике которой по праву занимают железные дороги. Об этом не раз говорил президент, в том числе — вчера, давая поручение сократить время движения поездов на Юг России из Москвы до 16 часов. Повестка встречи Мишустина и Дружинина, в этой связи, не могла сильно отличаться от риторики первого лица государства. В своем приветствии премьер отметил важность Росжелдора в вопросах организации ж/д-перевозок в стране, на которые приходится 90% всех грузов и миллиард пассажиров. «Очень важно далее улучшать пропускную способность сети, чтобы у нас по всем возможностям и по скорости передвижения был прогресс», — поставил главную задачу премьер. Мишустин осматривает стенд «Ласточка» на выставке «ИННОПРОМ» в июле 2023 года Фото: Георгий Бергал © URA.RU Дружинин отчитался об увеличении до 57 тысяч количества оказанных госуслуг, исполнении федбюджета и работе по концессионным соглашениям стоимостью более 648 млрд рублей. «Отдельно хотел бы сказать о Крымской железной дороге. Показатели перевозок грузов и пассажиров растут. И это с учетом того, что в 2023 году работа была связана с восстановлением Крымского моста после теракта», — упомянул возникающие сложности в своей работе Дружинин. Сейчас в России обучаются 142 тысячи студентов, чтобы в будущем стать железнодорожниками. «Якорным заказчиком приема», по словам Дружинина, для всех студентов является РЖД. Также в полную силу с 1 января заработали «Железные дороги Новороссии» — предприятие объединяет логистические мощности и более 15 тысяч работающих в новых регионах России железнодорожников. В завершении встречи глава правительства отметил важность ремонта и модернизации подвижного состава, ж/д-путей и подъездов к портам, строительства БАМа и Транссиба. «Конечно, все это надо учитывать, когда мы будем новые транспортные маршруты оптимизировать в соответствии со стратегией внешнеэкономического развития, все наши логистические коридоры, для того чтобы приоритизировать максимизацию доходов при такой транспортной задаче», — подчеркнул Мишустин. «Президент накануне поставил четкую задачу правительству: нельзя превратить главное достоинство России — огромную территорию — в ее недостаток. Справиться с внешним давлением экономике страны может помочь, в первую очередь, логистика», — уверен политолог Никита Ляховецкий. Подготовка будущих железнодорожников на примере открытия детской железной дороги в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU В условиях санкций Россия вынужденно столкнулась с ограничениями в авиасообщении и ремонте воздушного транспорта, поясняет политолог. «Достичь роста экономики и комфорта граждан можно только развивая скоростное железнодорожное сообщение, о чем накануне и в своем февральском послании говорил президент», — объяснил политический подтекст совещания Никита Ляховецкий. Развитие сети железных дорог в южном направлении является важным и необходимым шагом для экспорта и внутреннего туризма, объясняет доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Роман Данилов. «В условиях изменения направлений экспортно-импортных потоков все большее значение приобретает южное и дальневосточное направление. Но если на востоке модернизация и расширение сети железных дорог идет опережающими темпами, то южное направление, в сравнении с восточным, запаздывает», — раскрыл свою мысль экономист. «Разделение южного транспортного коридора на грузовой и пассажирский является первостепенной задачей. Это увеличит скорость и обеспечит независимость движения каждого из потоков, улучшая логистику грузов и комфорт туристов», — заключил Данилов. Статья по теме Путин дал РЖД 10 лет на обновление железных дорог РФ О том, как в современных условиях развития IT-отрасли происходит проверка подвижных железнодорожных составов, URA.RU рассказал эксперт в цифровизации предприятий транспортной отрасли Сергей Иващенко. «С помощью доступных RFID-технологий и отечественного ПО на вагоноремонтных предприятиях России и Казахстана отслеживают ремонт вагонов на каждом этапе, получая цифровой след и контроль над важными технологическими процессами», — рассказал IT-эксперт. В транспортной отрасли также применяют передовые решения для цифровизации процесса осмотра вагонов, пояснил Иващенко, а многие разработки российских экспертов проходят опытную эксплуатацию на предприятиях РФ. «Например, лазерный стенд для бесконтактного автоматического измерения колесных пар, с его помощью можно снизить расход металла при обточке деталей. Эксперты также разработали модель оценки остаточного ресурса деталей вагонов на основе математического анализа и искусственного интеллекта», — объяснил важность цифровизации процессов в жд-отрасли Иващенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство воплощает в жизнь поручения президента РФ Владимира Путина по ускорению железнодорожного сообщения. Это поможет главному достоинству страны, которая нигде не заканчивается, не стать ее недостатком в условиях международного давления. Так эксперты прокомментировали URA.RU встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Росжелдора Алексеем Дружининым 7 марта. Россия — огромная страна, главную роль в логистике которой по праву занимают железные дороги. Об этом не раз говорил президент, в том числе — вчера, давая поручение сократить время движения поездов на Юг России из Москвы до 16 часов. Повестка встречи Мишустина и Дружинина, в этой связи, не могла сильно отличаться от риторики первого лица государства. В своем приветствии премьер отметил важность Росжелдора в вопросах организации ж/д-перевозок в стране, на которые приходится 90% всех грузов и миллиард пассажиров. «Очень важно далее улучшать пропускную способность сети, чтобы у нас по всем возможностям и по скорости передвижения был прогресс», — поставил главную задачу премьер. Дружинин отчитался об увеличении до 57 тысяч количества оказанных госуслуг, исполнении федбюджета и работе по концессионным соглашениям стоимостью более 648 млрд рублей. «Отдельно хотел бы сказать о Крымской железной дороге. Показатели перевозок грузов и пассажиров растут. И это с учетом того, что в 2023 году работа была связана с восстановлением Крымского моста после теракта», — упомянул возникающие сложности в своей работе Дружинин. Сейчас в России обучаются 142 тысячи студентов, чтобы в будущем стать железнодорожниками. «Якорным заказчиком приема», по словам Дружинина, для всех студентов является РЖД. Также в полную силу с 1 января заработали «Железные дороги Новороссии» — предприятие объединяет логистические мощности и более 15 тысяч работающих в новых регионах России железнодорожников. В завершении встречи глава правительства отметил важность ремонта и модернизации подвижного состава, ж/д-путей и подъездов к портам, строительства БАМа и Транссиба. «Конечно, все это надо учитывать, когда мы будем новые транспортные маршруты оптимизировать в соответствии со стратегией внешнеэкономического развития, все наши логистические коридоры, для того чтобы приоритизировать максимизацию доходов при такой транспортной задаче», — подчеркнул Мишустин. В условиях санкций Россия вынужденно столкнулась с ограничениями в авиасообщении и ремонте воздушного транспорта, поясняет политолог. «Достичь роста экономики и комфорта граждан можно только развивая скоростное железнодорожное сообщение, о чем накануне и в своем февральском послании говорил президент», — объяснил политический подтекст совещания Никита Ляховецкий. Развитие сети железных дорог в южном направлении является важным и необходимым шагом для экспорта и внутреннего туризма, объясняет доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Роман Данилов. «В условиях изменения направлений экспортно-импортных потоков все большее значение приобретает южное и дальневосточное направление. Но если на востоке модернизация и расширение сети железных дорог идет опережающими темпами, то южное направление, в сравнении с восточным, запаздывает», — раскрыл свою мысль экономист. О том, как в современных условиях развития IT-отрасли происходит проверка подвижных железнодорожных составов, URA.RU рассказал эксперт в цифровизации предприятий транспортной отрасли Сергей Иващенко. «С помощью доступных RFID-технологий и отечественного ПО на вагоноремонтных предприятиях России и Казахстана отслеживают ремонт вагонов на каждом этапе, получая цифровой след и контроль над важными технологическими процессами», — рассказал IT-эксперт. В транспортной отрасли также применяют передовые решения для цифровизации процесса осмотра вагонов, пояснил Иващенко, а многие разработки российских экспертов проходят опытную эксплуатацию на предприятиях РФ. «Например, лазерный стенд для бесконтактного автоматического измерения колесных пар, с его помощью можно снизить расход металла при обточке деталей. Эксперты также разработали модель оценки остаточного ресурса деталей вагонов на основе математического анализа и искусственного интеллекта», — объяснил важность цифровизации процессов в жд-отрасли Иващенко.