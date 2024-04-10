Пенсионерка, чья родня живет в США, просит еду в уральском фонде

Чтобы прокормить себя и мужа-инвалида

10 апреля 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Ида Казакова несмотря на жизненные обстоятельства, смогла сохранить доброе сердце (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 86-летняя екатеринбурженка Ида Казакова (в девичестве Соболева), чья единственная внучка давно эмигрировала в США, вынуждена просить еду в благотворительном фонде, чтобы прокормить себя и слегшего после трех инсультов 87-летнего мужа. История уральской пенсионерки, которая в 14 лет осталась сиротой, но смогла выжить в тяжелое послевоенное время и при этом не озлобилась на мир, — в материале URA.RU. Ида Гавриловна родилась в 1938-м. Отца не знала. Ее воспитывала только мама. Она умерла от тяжелой болезни, когда Иде Гавриловне было 14. «Я осталась совсем одна. Надо было как-то выживать в послевоенное время. После седьмого класса я пошла работать. Кем только не трудилась: и швеей была, и на почте работала. Бралась за любую работу, лишь бы прокормить себя и обеспечить хоть какую-то крышу над головой. Соседи помогали, чем могли», — вспоминает женщина. Ида Казакова переживает за внучку, которая больше 10 лет живет в США Фото: Фонд «Люблю и благодарю» Когда ей исполнилось 18 лет, она устроилась на железную дорогу, где и встретила своего будущего мужа Валентина. «Я проводником работала, мы приехали в Егоршино за новобранцами. Он моряком был. Так и познакомились. Четыре года его ждала. Муж ради меня из Московской области переехал на Урал. Ну вот, шестьдесят два года живем». После переезда в Свердловск Валентин до пенсии проработал в свердловской радиошколе завучем. В 1960-е у них родилась дочь. Единственная внучка Иды Гавриловны переехала в Штаты около десяти лет назад. Семьи у нее пока нет, и это Иду Гавриловну беспокоит. «Она окончила институт с красным дипломом, ездила в Америку на практику и почему-то осталась. Она была замужем, но разошлась. Детей нет и не хочет. Я очень переживаю за нее. Общаемся мы редко, она работает практически без выходных. Ну вот скажите мне, это разве жизнь? Ни мужа, ни детей, ни работы с высоким заработком. Но она уже привыкла там и не вернется». Дочь Казаковых (живет в Екатеринбурге) не имеет возможности помогать родителям по состоянию здоровья. Несмотря на активный образ жизни в прошлом, сейчас Ида Гавриловна вынуждена ухаживать за мужем, который после трех инсультов стал лежачим больным. Статья по теме Дочь офицера КГБ оказалась на улице — выгнал собственный сын Последний инсульт особенно сильно повлиял на его состояние здоровья. «Первый инсульт у Валентина случился в 2016 году. Тогда парализовало одну руку. Я полагала, что беда миновала, но не тут-то было. Уже через год случился повторный удар. А третий инсульт (в 2019 году) стал роковым — мужа полностью парализовало. Он может лишь немного двигать руками и ногами. Уход за Валентином мне дается тяжело», — поделилась пенсионерка. Пенсия у Иды Гавриловны — 22 тысячи рублей, а у мужа — 19 тысяч. Значительная часть этих денег уходит на лекарства и реабилитацию. «На еду остаются копейки», — сетует пенсионерка. О существовании благотворительного фонда, который раздает еду нуждающимся, Казакова узнала от соседки. «Помню, это была ранняя зима. Я спустилась вниз, чтобы посмотреть, что это такое происходит во дворе дома. Увиденное, честное слово, поразило меня. Там собрались такие же старушки, как и я. Тогда поняла, что стесняться нечего — подошла и забрала обед. Принесла пакет с едой домой». Пенсионерка пожаловалась на высокие цены в продуктовых магазинах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К ее удивлению супруг не стал ругать и осуждать. «Мне была важна его реакция. Валентин отреагировал спокойно, лишь добавил, чтобы я не наглела и не просила каждый день. Фонд для таких, как мы, наверно, единственная возможность хоть как-то облегчить жизнь на старость лет». Директор фонда «Люблю и благодарю» Римма Мочалкина рассказала журналисту, что в организации много пенсионеров, которые из-за разных жизненных обстоятельств не могут самостоятельно обслуживать себя. Готовка еды становится для них целым квестом. Тогда на помощь приходят волонтеры со своими бесплатными обедами. В рацион входят суп, салат и второе. Бесплатные обеды помогают семье Казаковых облегчить быт Фото:Римма Мочалкина «Ида Гавриловна — самое настоящее солнышко. Она всегда улыбается, благодарит и очень стесняется. У нее чистое и доброе сердце, и мы рады, что можем хоть чем-то ей помочь и облегчить ежедневный быт. А вообще удивительно, что, несмотря на все сложности жизни, она продолжает любить людей и видит в них только лучшее», — подчеркнула Мочалкина. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

86-летняя екатеринбурженка Ида Казакова (в девичестве Соболева), чья единственная внучка давно эмигрировала в США, вынуждена просить еду в благотворительном фонде, чтобы прокормить себя и слегшего после трех инсультов 87-летнего мужа. История уральской пенсионерки, которая в 14 лет осталась сиротой, но смогла выжить в тяжелое послевоенное время и при этом не озлобилась на мир, — в материале URA.RU. Ида Гавриловна родилась в 1938-м. Отца не знала. Ее воспитывала только мама. Она умерла от тяжелой болезни, когда Иде Гавриловне было 14. «Я осталась совсем одна. Надо было как-то выживать в послевоенное время. После седьмого класса я пошла работать. Кем только не трудилась: и швеей была, и на почте работала. Бралась за любую работу, лишь бы прокормить себя и обеспечить хоть какую-то крышу над головой. Соседи помогали, чем могли», — вспоминает женщина. Когда ей исполнилось 18 лет, она устроилась на железную дорогу, где и встретила своего будущего мужа Валентина. «Я проводником работала, мы приехали в Егоршино за новобранцами. Он моряком был. Так и познакомились. Четыре года его ждала. Муж ради меня из Московской области переехал на Урал. Ну вот, шестьдесят два года живем». После переезда в Свердловск Валентин до пенсии проработал в свердловской радиошколе завучем. В 1960-е у них родилась дочь. Единственная внучка Иды Гавриловны переехала в Штаты около десяти лет назад. Семьи у нее пока нет, и это Иду Гавриловну беспокоит. «Она окончила институт с красным дипломом, ездила в Америку на практику и почему-то осталась. Она была замужем, но разошлась. Детей нет и не хочет. Я очень переживаю за нее. Общаемся мы редко, она работает практически без выходных. Ну вот скажите мне, это разве жизнь? Ни мужа, ни детей, ни работы с высоким заработком. Но она уже привыкла там и не вернется». Дочь Казаковых (живет в Екатеринбурге) не имеет возможности помогать родителям по состоянию здоровья. Последний инсульт особенно сильно повлиял на его состояние здоровья. «Первый инсульт у Валентина случился в 2016 году. Тогда парализовало одну руку. Я полагала, что беда миновала, но не тут-то было. Уже через год случился повторный удар. А третий инсульт (в 2019 году) стал роковым — мужа полностью парализовало. Он может лишь немного двигать руками и ногами. Уход за Валентином мне дается тяжело», — поделилась пенсионерка. Пенсия у Иды Гавриловны — 22 тысячи рублей, а у мужа — 19 тысяч. Значительная часть этих денег уходит на лекарства и реабилитацию. «На еду остаются копейки», — сетует пенсионерка. О существовании благотворительного фонда, который раздает еду нуждающимся, Казакова узнала от соседки. «Помню, это была ранняя зима. Я спустилась вниз, чтобы посмотреть, что это такое происходит во дворе дома. Увиденное, честное слово, поразило меня. Там собрались такие же старушки, как и я. Тогда поняла, что стесняться нечего — подошла и забрала обед. Принесла пакет с едой домой». К ее удивлению супруг не стал ругать и осуждать. «Мне была важна его реакция. Валентин отреагировал спокойно, лишь добавил, чтобы я не наглела и не просила каждый день. Фонд для таких, как мы, наверно, единственная возможность хоть как-то облегчить жизнь на старость лет». Директор фонда «Люблю и благодарю» Римма Мочалкина рассказала журналисту, что в организации много пенсионеров, которые из-за разных жизненных обстоятельств не могут самостоятельно обслуживать себя. Готовка еды становится для них целым квестом. Тогда на помощь приходят волонтеры со своими бесплатными обедами. В рацион входят суп, салат и второе. «Ида Гавриловна — самое настоящее солнышко. Она всегда улыбается, благодарит и очень стесняется. У нее чистое и доброе сердце, и мы рады, что можем хоть чем-то ей помочь и облегчить ежедневный быт. А вообще удивительно, что, несмотря на все сложности жизни, она продолжает любить людей и видит в них только лучшее», — подчеркнула Мочалкина. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.