Тундровик, пригласивший Путина на Ямал, проголосовал на выборах президента РФ. Видео

Оленевод Пяк, пригласивший Путина в ЯНАО, отдал свой голос на выборах

15 марта 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Выборы проходят на всей территории ЯНАО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Оленевод из Пуровского района ЯНАО Енкся Пяк отдал свой голос на выборах президента России. Тундровик со своей семьей добрался до избирательного участка в Тарко-Сале из верховья реки Пурпе, где проживает. Об этом Пяк рассказал в видеоролике, опубликованном окружным правительством. «В начале на снегоходах, потом на машине до Тарко-Сале. Я всегда голосую, мы делаем это ради будущего, для наших внуков — это мой гражданский долг», — сообщил глава семейства Пяк на видео, опубликованном в telegram-канале правительства ЯНАО. Енкся Пяк известен тем, что пригласил Владимира Путина погостить на Ямале, будучи на встрече, посвященной многодетным семьям. В апреле чета Пяк отпразднует золотую свадьбу, Путин пообещал поздравить супругов с этой торжественной датой. Ранее URA.RU сообщало об оленеводе из отдаленного района ЯНАО, который преодолел 150 километров тундры со своей семьей, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. Семья тундровиков не смогла отдать голоса досрочно, поэтому приехала в ближайший избирательный участок в первый день выборов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оленевод из Пуровского района ЯНАО Енкся Пяк отдал свой голос на выборах президента России. Тундровик со своей семьей добрался до избирательного участка в Тарко-Сале из верховья реки Пурпе, где проживает. Об этом Пяк рассказал в видеоролике, опубликованном окружным правительством. «В начале на снегоходах, потом на машине до Тарко-Сале. Я всегда голосую, мы делаем это ради будущего, для наших внуков — это мой гражданский долг», — сообщил глава семейства Пяк на видео, опубликованном в telegram-канале правительства ЯНАО. Енкся Пяк известен тем, что пригласил Владимира Путина погостить на Ямале, будучи на встрече, посвященной многодетным семьям. В апреле чета Пяк отпразднует золотую свадьбу, Путин пообещал поздравить супругов с этой торжественной датой. Ранее URA.RU сообщало об оленеводе из отдаленного района ЯНАО, который преодолел 150 километров тундры со своей семьей, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. Семья тундровиков не смогла отдать голоса досрочно, поэтому приехала в ближайший избирательный участок в первый день выборов.