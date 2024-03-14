14 марта 2024

Мэр Перми Соснин пришел на выборы президента вместе с семьей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск производства бутс TREK. Пермь, соснин эдуард
Эдуард Соснин призвал пермяков последовать его примеру и приходить целыми семьями Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин пришел на выборы президента вместе с супругой и детьми. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Выполнил свой гражданский долг — проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок пришел с самыми близкими людьми — моей семьей. Думаю, многие пермяки сегодня и в предстоящие два дня также будут голосовать целями семьями», — отметил многодетный отец Соснин.

Он подчеркнул, что участием в выборах каждый человек показывает «свое неравнодушие как к будущему России, так и к малой Родине». В эти три дня, 15—17 марта, выбирается путь развития страны на «годы вперед». «В Перми 770 175 избирателей. В их числе — и наши с вами голоса. Не будьте равнодушными — приходите на выборы Президента!», — призвал глава города жителей к участию в выборах. Голосование началось в 08:00 15 марта. На участках с утра образовались очереди из желающих проголосовать.

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Глава Перми Эдуард Соснин пришел на выборы президента вместе с супругой и детьми. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Выполнил свой гражданский долг — проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок пришел с самыми близкими людьми — моей семьей. Думаю, многие пермяки сегодня и в предстоящие два дня также будут голосовать целями семьями», — отметил многодетный отец Соснин. Он подчеркнул, что участием в выборах каждый человек показывает «свое неравнодушие как к будущему России, так и к малой Родине». В эти три дня, 15—17 марта, выбирается путь развития страны на «годы вперед». «В Перми 770 175 избирателей. В их числе — и наши с вами голоса. Не будьте равнодушными — приходите на выборы Президента!», — призвал глава города жителей к участию в выборах. Голосование началось в 08:00 15 марта. На участках с утра образовались очереди из желающих проголосовать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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