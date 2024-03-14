Мэр Перми Соснин пришел на выборы президента вместе с семьей. Фото

15 марта 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин призвал пермяков последовать его примеру и приходить целыми семьями Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин пришел на выборы президента вместе с супругой и детьми. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Выполнил свой гражданский долг — проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок пришел с самыми близкими людьми — моей семьей. Думаю, многие пермяки сегодня и в предстоящие два дня также будут голосовать целями семьями», — отметил многодетный отец Соснин. Он подчеркнул, что участием в выборах каждый человек показывает «свое неравнодушие как к будущему России, так и к малой Родине». В эти три дня, 15—17 марта, выбирается путь развития страны на «годы вперед». «В Перми 770 175 избирателей. В их числе — и наши с вами голоса. Не будьте равнодушными — приходите на выборы Президента!», — призвал глава города жителей к участию в выборах. Голосование началось в 08:00 15 марта. На участках с утра образовались очереди из желающих проголосовать. telegram-канал Эдуарда Соснина telegram-канал Эдуарда Соснина Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Перми Эдуард Соснин пришел на выборы президента вместе с супругой и детьми. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Выполнил свой гражданский долг — проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок пришел с самыми близкими людьми — моей семьей. Думаю, многие пермяки сегодня и в предстоящие два дня также будут голосовать целями семьями», — отметил многодетный отец Соснин. Он подчеркнул, что участием в выборах каждый человек показывает «свое неравнодушие как к будущему России, так и к малой Родине». В эти три дня, 15—17 марта, выбирается путь развития страны на «годы вперед». «В Перми 770 175 избирателей. В их числе — и наши с вами голоса. Не будьте равнодушными — приходите на выборы Президента!», — призвал глава города жителей к участию в выборах. Голосование началось в 08:00 15 марта. На участках с утра образовались очереди из желающих проголосовать.