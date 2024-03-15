Россияне не испугались провокаций в первый день выборов

Помешать сплочению народа не смог ни внешний враг, ни внутренний

16 марта 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Явка на выборах президента России составила 36,12% по состоянию на 22:15 (мск) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Россияне не испугались провокаций со стороны недружественных стран в первый день выборов президента страны. Высокая явка (36,12% по состоянию на 22:15 мск), которую продемонстрировали граждане, говорит о консолидации и высокой сплоченности в непростое для России время. Так политологи комментируют прошедшего итоги дня. По их словам, случаи с залитием зеленки и поджогов урн, атаки на территорию России, в частности Белгородскую область, не смогут запугать россиян. В России подошел к концу первый из трех дней голосования на выборах президента. Результаты определят следующего главу государства на предстоящие шесть лет. В этом году в выборах принимают участие четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий. Жители ДНР показали самую высокую явку в первый день голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Это не первое трехдневное голосование в России — в 2021 году на выборах в Госдуму отдать свой голос можно было в период с 17 по 19 сентября. Тогда в первый день проголосовало 16,85% избирателей. Самую высокую активность в тот день продемонстрировали избиратели на Чукотке (31,39%). В этот раз пришло проголосовать в общей сложности 36,12% россиян (по состоянию на 22:15 мск). Самая высокая явка, по результатам дня, была зафиксирована в Донецкой народной республике (69,28%). Явка выше 50% также была зафиксирована в Чукотском автономном округе (66,33%), Туве (62,25%), Чечне (55,63%), Еврейской автономной области (55,63%), Кабардино-Балкарской республике (52,6%), ЯНАО (58,27%), Белгородской (67,21%), Херсонской (68,66%) и Запорожской областях (56%). Кроме того, в Минцифры России сообщили, что в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие более 3 млн человек, или 65% подавших заявления на такой формат. Выборы проходят на фоне различных провокаций. В частности, были сообщения о создании фейковых аккаунтов глав регионов, в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассказывали о нескольких случаях в Москве, Воронежской и Ростовской областях, связанных с заливанием жидкостей в избирательные урны, попытках поджога стационарных ящиков в ХМАО. Председатель ЦИК Элла Памфилова отреагировала на подобные акции. Она назвала «подонками» тех, кто занимается этим, а также напомнила об уголовной ответственности за совершение таких действий. «Нам уже с утра пришлось столкнуться с целым рядом провокаций, которые готовились из-за рубежа теми, кто с ними взаимодействует», — сказала она, добавив, что Россия справится с этими вызовами. Песков заявил, что атаки Украины, направлены в том числе на дискредитацию выборов президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В том числе день сопровождался различными внешними угрозами. Например, ВСУ практически ежедневно стали посылать диверсионные группы на территорию России, активизировались обстрелы приграничных границ. В Белгородской области 15 марта неоднократно объявляли ракетную опасность. Были и сообщения об атаках дронов. Так, два беспилотника были сбиты в Липецкой, и пять БПЛА — в Белгородской и Калужской областях. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос URA.RU, подчеркнул, что атаки Украины, направлены, в том числе, на дискредитацию выборов президента России. Об этом высказался и президент России Владимир Путин. На совещании с членами Совета Безопасности он подчеркнул, что киевский режим наносит удары по населенным пунктам в России, чтобы сорвать голосование на президентских выборах. «Начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода и закрепления на нашей территории. Был совершен целый ряд диверсионных террористических атак», — сказал Путин. Путин на совещании с Советом Безопасности заявил, что киевский режим наносит удары по населенным пунктам в России, чтобы сорвать голосование на президентских выборах Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Целью этих бессмысленных с военной и преступных с гуманитарной точки зрения акций является попытка помешать выборам президента России <…> Уверен: наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет», — резюмировал глава государства. По окончанию совещания в Кремле сообщили, что Путин проголосовал на выборах в формате онлайн. Высокой явкой россияне показали, что разделяют важность президентских выборов в непростое для страны время, считает директор института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев. По его словам, текущая ситуация в стране, в отличии от президентских выборов 2018 года и парламентских 2021 года, стала «более жесткой». В связи с этим россияне высокой явкой показывают большую консолидацию и активность. Даже несмотря на тот страх, который пытаются посеять недруги: «Россияне более последовательно идут на выборы. Если бы наших не трогали, может, и меньше была бы явка. Не любит наш человек, когда нас пытаются учить, трогать, запугивать нас — мы так воспитаны». С этим мнением согласна и политконсультант Алена Август. Она отметила, что атаки беспилотников, вылазки диверсионных групп на территорию страны, фейковые аккаунты губернаторов — все это направлено, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране в период президентских выборов. «Наши противники не понимают русского характера абсолютно. Чем больше нас запугивают, пытаются давить санкциями, информационными атаками, тем мы больше идем наперекор всему этому — это русская черта. Люди активно голосуют и в силу этого русского характера, и в силу того, что они понимают, что все, что сейчас происходит, это попытки наших недругов как-то укусить, запугать. Народ наш запугать сложно», — подчеркнула она. Алена Август подчеркнула, что президентские выборы — историческое для страны событие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко поясняет, что высокая явка, в том числе, — логичное явление в условиях большого геополитического противостояния. «При этом понятно, что пытаются сорвать выборы, но мне кажется, выглядит это достаточно нелепо и неэффективно», — добавил он. Еще одной причиной высокой явки Алена Август называет то, что президентские выборы — историческое для страны событие: «Это не просто голосование, это то, за чем следит весь мир и конечно хочется свой кирпичик в это большое здание положить и понимать, что тоже принял участие в историческом событии. Это тоже важно и оправдывает то, что в первый день такая активность, потому что хочется еще быть и первым. Не просто в этом участвовать, а еще и быть в первых рядах. Все вместе это порождает небывалые явки в первые дни». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне не испугались провокаций со стороны недружественных стран в первый день выборов президента страны. Высокая явка (36,12% по состоянию на 22:15 мск), которую продемонстрировали граждане, говорит о консолидации и высокой сплоченности в непростое для России время. Так политологи комментируют прошедшего итоги дня. По их словам, случаи с залитием зеленки и поджогов урн, атаки на территорию России, в частности Белгородскую область, не смогут запугать россиян. В России подошел к концу первый из трех дней голосования на выборах президента. Результаты определят следующего главу государства на предстоящие шесть лет. В этом году в выборах принимают участие четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий. Это не первое трехдневное голосование в России — в 2021 году на выборах в Госдуму отдать свой голос можно было в период с 17 по 19 сентября. Тогда в первый день проголосовало 16,85% избирателей. Самую высокую активность в тот день продемонстрировали избиратели на Чукотке (31,39%). В этот раз пришло проголосовать в общей сложности 36,12% россиян (по состоянию на 22:15 мск). Самая высокая явка, по результатам дня, была зафиксирована в Донецкой народной республике (69,28%). Явка выше 50% также была зафиксирована в Чукотском автономном округе (66,33%), Туве (62,25%), Чечне (55,63%), Еврейской автономной области (55,63%), Кабардино-Балкарской республике (52,6%), ЯНАО (58,27%), Белгородской (67,21%), Херсонской (68,66%) и Запорожской областях (56%). Кроме того, в Минцифры России сообщили, что в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие более 3 млн человек, или 65% подавших заявления на такой формат. Выборы проходят на фоне различных провокаций. В частности, были сообщения о создании фейковых аккаунтов глав регионов, в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассказывали о нескольких случаях в Москве, Воронежской и Ростовской областях, связанных с заливанием жидкостей в избирательные урны, попытках поджога стационарных ящиков в ХМАО. Председатель ЦИК Элла Памфилова отреагировала на подобные акции. Она назвала «подонками» тех, кто занимается этим, а также напомнила об уголовной ответственности за совершение таких действий. «Нам уже с утра пришлось столкнуться с целым рядом провокаций, которые готовились из-за рубежа теми, кто с ними взаимодействует», — сказала она, добавив, что Россия справится с этими вызовами. В том числе день сопровождался различными внешними угрозами. Например, ВСУ практически ежедневно стали посылать диверсионные группы на территорию России, активизировались обстрелы приграничных границ. В Белгородской области 15 марта неоднократно объявляли ракетную опасность. Были и сообщения об атаках дронов. Так, два беспилотника были сбиты в Липецкой, и пять БПЛА — в Белгородской и Калужской областях. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос URA.RU, подчеркнул, что атаки Украины, направлены, в том числе, на дискредитацию выборов президента России. Об этом высказался и президент России Владимир Путин. На совещании с членами Совета Безопасности он подчеркнул, что киевский режим наносит удары по населенным пунктам в России, чтобы сорвать голосование на президентских выборах. «Начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода и закрепления на нашей территории. Был совершен целый ряд диверсионных террористических атак», — сказал Путин. «Целью этих бессмысленных с военной и преступных с гуманитарной точки зрения акций является попытка помешать выборам президента России <…> Уверен: наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет», — резюмировал глава государства. По окончанию совещания в Кремле сообщили, что Путин проголосовал на выборах в формате онлайн. Высокой явкой россияне показали, что разделяют важность президентских выборов в непростое для страны время, считает директор института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев. По его словам, текущая ситуация в стране, в отличии от президентских выборов 2018 года и парламентских 2021 года, стала «более жесткой». В связи с этим россияне высокой явкой показывают большую консолидацию и активность. Даже несмотря на тот страх, который пытаются посеять недруги: «Россияне более последовательно идут на выборы. Если бы наших не трогали, может, и меньше была бы явка. Не любит наш человек, когда нас пытаются учить, трогать, запугивать нас — мы так воспитаны». С этим мнением согласна и политконсультант Алена Август. Она отметила, что атаки беспилотников, вылазки диверсионных групп на территорию страны, фейковые аккаунты губернаторов — все это направлено, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране в период президентских выборов. «Наши противники не понимают русского характера абсолютно. Чем больше нас запугивают, пытаются давить санкциями, информационными атаками, тем мы больше идем наперекор всему этому — это русская черта. Люди активно голосуют и в силу этого русского характера, и в силу того, что они понимают, что все, что сейчас происходит, это попытки наших недругов как-то укусить, запугать. Народ наш запугать сложно», — подчеркнула она. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко поясняет, что высокая явка, в том числе, — логичное явление в условиях большого геополитического противостояния. «При этом понятно, что пытаются сорвать выборы, но мне кажется, выглядит это достаточно нелепо и неэффективно», — добавил он. Еще одной причиной высокой явки Алена Август называет то, что президентские выборы — историческое для страны событие: «Это не просто голосование, это то, за чем следит весь мир и конечно хочется свой кирпичик в это большое здание положить и понимать, что тоже принял участие в историческом событии. Это тоже важно и оправдывает то, что в первый день такая активность, потому что хочется еще быть и первым. Не просто в этом участвовать, а еще и быть в первых рядах. Все вместе это порождает небывалые явки в первые дни».