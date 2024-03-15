Взрывы петард, поджог и зеленка в урнах: как в России пытались сорвать выборы

СК возбудил дело против женщины, которая на выборах испортила бюллетень зеленкой

15 марта 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Провокаторы заливают урны с бюллетенями зеленкой, а также поджигают их, передают Общественная палата и ЦИК РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В первый день голосования за президента России на нескольких избирательных участках из разных регионов страны были зафиксированы случаи с провокациями. URA.RU рассказывает о каждом из таких случаев за день. Зеленка в урнах для голосования Общественная палата РФ к середине первого избирательного дня сообщила о нескольких случаях, когда на участках граждане устраивали провокации. Например, на участках в Москве, Воронежской (город Борисоглебск) и Ростовской области (Азовский район), а также в Карачаево-Черкессии (Малокарачаевский район) избиратели заливали урны для голосования зеленкой. Отмечается, что эти случаи произошли синхронно, из чего в палате сделали вывод, все это является организованной провокацией. «Это вопиющий случай. Фактически люди совершили преступление, нарушив избирательные права других граждан. Сделано это публично, с особым цинизмом», — подчеркнули в Общественной палате. Тем не менее отмечается, что несмотря на подобные случаи, выборы сорвать не удалось. Все участники провокаций были задержаны. Сейчас участки работают в штатном режиме. Поджог ящиков с бюллетенями Провокационные акции проходят в различных регионах страны и носят разный уровень опасности. Помимо зеленки были зафиксированы случаи поджога стационарных ящиков для голосования. Например, такое произошло в Когалыме (ХМАО). Подозреваемую оперативно задержали. Голосование продолжается. Также аналогичный случай был зафиксирован в Москве — женщина облила урну с бюллетенями бензином. ЦИК РФ призвал усилить безопасность Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев также отмечал случаи, когда избиратели пытались осознанно испортить бюллетени. В связи с этим он призвал усилить безопасность на участках. Булаев также выразил уверенность, что все провокации проводятся за деньги. Также всех задержанных за порчу бюллетеней прямо сейчас проверяют на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова также рассказывала о соответствующих провокациях со стороны избирателей. Она назвала их подонками и пригрозила им пятью годами лишения свободы. Причем председатель подчеркнула, что зачастую участники таких провокаций не знают о том, что им может грозить уголовная ответственность. Памфилова также подчеркнула, что провокации проходят в различных формах. Например, в Санкт-Петербурге и некоторых других регионах появились журналисты с фальшивыми аккредитациями, также сообщалось о звонках якобы от Росгвардии с сообщениями о проверке тревожных кнопок. Президентские выборы в России проходят в период с 15 по 17 марта. Впервые россияне голосуют за президента в течение трех дней. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков (Новые люди), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Все главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первый день голосования за президента России на нескольких избирательных участках из разных регионов страны были зафиксированы случаи с провокациями. URA.RU рассказывает о каждом из таких случаев за день. Общественная палата РФ к середине первого избирательного дня сообщила о нескольких случаях, когда на участках граждане устраивали провокации. Например, на участках в Москве, Воронежской (город Борисоглебск) и Ростовской области (Азовский район), а также в Карачаево-Черкессии (Малокарачаевский район) избиратели заливали урны для голосования зеленкой. Отмечается, что эти случаи произошли синхронно, из чего в палате сделали вывод, все это является организованной провокацией. Тем не менее отмечается, что несмотря на подобные случаи, выборы сорвать не удалось. Все участники провокаций были задержаны. Сейчас участки работают в штатном режиме. Провокационные акции проходят в различных регионах страны и носят разный уровень опасности. Помимо зеленки были зафиксированы случаи поджога стационарных ящиков для голосования. Например, такое произошло в Когалыме (ХМАО). Подозреваемую оперативно задержали. Голосование продолжается. Также аналогичный случай был зафиксирован в Москве — женщина облила урну с бюллетенями бензином. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев также отмечал случаи, когда избиратели пытались осознанно испортить бюллетени. В связи с этим он призвал усилить безопасность на участках. Булаев также выразил уверенность, что все провокации проводятся за деньги. Также всех задержанных за порчу бюллетеней прямо сейчас проверяют на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова также рассказывала о соответствующих провокациях со стороны избирателей. Она назвала их подонками и пригрозила им пятью годами лишения свободы. Причем председатель подчеркнула, что зачастую участники таких провокаций не знают о том, что им может грозить уголовная ответственность. Памфилова также подчеркнула, что провокации проходят в различных формах. Например, в Санкт-Петербурге и некоторых других регионах появились журналисты с фальшивыми аккредитациями, также сообщалось о звонках якобы от Росгвардии с сообщениями о проверке тревожных кнопок. Президентские выборы в России проходят в период с 15 по 17 марта. Впервые россияне голосуют за президента в течение трех дней. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков (Новые люди), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Все главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.