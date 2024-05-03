Свердловские слухи: замминистра собирал на яхту

Про «сменщика Куйвашева», поход Орлова в АП и мэра под подпиской. Выпуск 1072

03 мая 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов, правда часто оказывается страшнее Фото: Анна Майорова © URA.RU Одни представители свердловского истеблишмента конкурируют за места на VIP-трибуне парада Победы, другие в это время обсуждают новый слух про губернатора Евгения Куйвашева и его возможного «сменщика», третьи — уже готовятся к выборам-2026. В это же время появилась информация о походе мэра Екатеринбурга Алексея Орлова в администрацию президента РФ, возможных проблемах у любимчика «клуба генералов» и неожиданная версия о задержанном замминистра. Об этих и других интригах недели — в новых «Слухах». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Кремль отправит в регион участника СВО Евгений Куйвашев всячески демонстрирует внешнему миру, что никуда не собирается Фото: Илья Московец © URA.RU Не утихают всевозможные слухи о том, кто может сменить губернатора Евгения Куйвашева. Если его заберут на повышение в Москву. «Последнее, что обсуждалось, — приезд некоего участника спецоперации РФ на Украине», — поделился участник пересудов. Карапетян вернул расположение губернатора Вице-спикер свердловского заксобрания Армен Карапетян, про которого в последнее время говорили, что он якобы впал в немилость, видимо, «реабилитирован». «Он присутствовал на всех первомайских мероприятиях с участием руководства области (в том числе закрытых) и даже добился новых подрядов», — делятся товарищи политика. Хусаинова подкалывает Бабушкину Говорят, одним из главных генераторов слухов о замене спикера свердловского парламента Людмилы Бабушкиной на молодую Анну Гурарий (глава думы Екатеринбурга) может быть директор департамента информполитики региона Юлия Хусаинова. Она якобы никак не может простить Бабушкиной желание завести собственную пресс-службу. Юлия Хусаинова не в восторге от готовящейся в заксо реформы Фото: Илья Московец © URA.RU Министр метит в ректоры Министр сельского хозяйства Свердловской области Анна Кузнецова, которой прочат скорую отставку, не уйдет в бизнес, а будет претендовать на место ректора Уральского государственного аграрного университета. «Тем более аппаратных возможностей у нее хватает», — констатируют сторонники неожиданной версии. Глава российских профсоюзов просил у Куйвашева за товарища Приезд главы российских профсоюзов Михаила Шмакова в Екатеринбург на празднование Первомая, по слухам, был связан с желанием уговорить губернатора Евгения Куйвашева сделать его младшего партнера Андрея Ветлужских — главу свердловских профсоюзов — хотя бы депутатом регионального парламента. При том, что у Ветлужских есть опыт работы в Госдуме. Щукину сменит Картуз В ближайшее время может состояться отставка директора ГТРК «Урал» Ирины Щукиной. Якобы ее не очень высоко ценят в Москве. Кандидатом на место Щукиной называют директора уральского филиала ТАСС Марию Картуз — бывшего пресс-секретаря главы региона. Мария Картуз может стать телевизионщицей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Задержанный замминистра был доверенным у шефа… Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, которого в конце апреля арестовали по подозрению во взятке, пользовался доверием своего шефа Николая Смирнова. Говорят, он не только заменял его на совещаниях, но и был представителем на бюджетном процессе. …а сам Смирнов стал жертвой пиар-атаки Сразу после того, как появились новости о задержании Кислицына, по telegram-каналам массово запустили анонимную рассылку — о том, что настоящей целью силовиков является якобы министр, а не его зам. Информированные собеседники URA.RU говорят, что это неправда. Кислицын собирал деньги на яхту Любопытную версию задержания Кислицына транслируют источники из его ближнего круга. Говорят, вместе с другим задержанным — экс-депутатом заксо Павлом Мякишевым — он готовился к регате в Перми 7 мая (оба увлекались парусным спортом). И в частности, собирали деньги на оснащение яхты. «Вполне возможно, деньги, которые фигурируют в деле, взялись отсюда», — не исключает собеседник. Павла Мякишева арестовали 28 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат-коммунист уходит в ЕР По слухам, с коллегами-однопартийцами поссорился представитель КПРФ в заксо, бывший замначальника войсками Уральского округа Росгвардии генерал-лейтенант Тарас Исаков. Причем все настолько серьезно, что на выборах в парламент в 2026 году он хочет переизбираться от «Единой России». Говорят, военный уже начал переговоры. У Карякина появился конкурент Конкуренцию депутату-гонщику Сергею Карякину на выборах в заксо может составить молодой общественник, глава фонда «Зеленый Урал» Никита Соловьев — помощник депутата Вячеслава Вегнера. Говорят, в 2026 году он планирует пойти на выборы по округу Карякина и уже начал работать с избирателями. Те, по слухам, проявляют лояльность — тем более, что Карякин, говорят, на своей территории не появлялся давно. Намерен ли Сергей Карякин участвовать в выборах, неизвестно Фото: Илья Московец © URA.RU Ветеран заксо интригует против коллеги Депутат заксобрания Виктор Якимов (Каменский округ) — один из старожилов парламента — намерен сохраниться после выборов, несмотря на солидный возраст. Говорят, он запустил слух, что его коллега-списочница от Каменской тергруппы Анна Соломеина либо утратила интерес к политике, либо поссорилась со своим работодателем — холдингом «РУСАЛ». «Опасается, что активной Соломеиной в 2026-м отдадут его округ», — уверены наблюдатели. Гункевич может оказаться под ударом Серьезные последствия могут иметь итоги проверки Счетной палаты деятельности туркластера «Гора Белая» Леонида Гункевича. Речь о периоде с 2019 по 2021 годы — по версии источников, в отчете указаны как минимум три серьезных нарушения, на которые якобы обратили внимание силовики. Проверку ведут сразу два ведомства: прокуратура и следственный комитет. Последние, по слухам, рассматривают вопрос о возбуждении уголовных дел о нецелевом расходовании средств и мошенничестве. Старков мечтает стать мэром… Мэрские амбиции, по слухам, проявляет депутат заксо Евгений Старков. Как говорят источники, близкие к его окружению, он якобы вынашивает план возглавить Сысерть — город, где родился сам и которым четыре года (с 2009 по 2013 годы) руководил его отец. Причем возглавить Сысерть он рассчитывает еще до того, как у нынешнего главы Дмитрия Нисковских истекут полномочия (в 2027 году). Евгений Старков решил пойти по стопам отца Фото: Илья Московец © URA.RU …но ему может помешать УГМК Впрочем, вступиться за Нисковских готовы покровители — представители УГМК и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Орлов якобы заинтересован в позитивном исходе интриги не только потому, что дружит с Нисковских. С мэра спросят за гособоронзаказ По слухам, анонсируя задержание одного из мэров, шеф свердловской полиции Александр Мешков имел ввиду Алексея Герасимова — главу Каменска-Уральского. На его территории располагается завод «Исеть», директора которого — Малика Гайсина — обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении контрактов с Минобороны. По словам инсайдеров, претензии к Герасимову имеют похожий характер. По слухам, он находится под подпиской о невыезде. У силовика из окружения Куйвашева проблемы… Говорят, полковник внутренней службы в отставке Алексей Таврунов, первый зампред свердловского общества «Динамо» и советник губернатора Евгения Куйвашева, может или уже столкнулся с серьезными проблемами. Якобы у некоторых структур возникли вопросы к некоторым особенностям организации реконструкции стадиона «Динамо» у ККТ «Космос», приуроченной к отмененной Универсиаде-2023. Сам Леонид Рапопорт излучает спокойствие и оптимизм Фото: Илья Московец © URA.RU …это заденет Рапопорта По слухам, вместе с Тавруновым под ударом может оказаться и министр спорта региона Леонид Рапопорт. Впрочем, сам он говорит, что у него все в порядке. Как и у Таврунова. В минздрав нагрянула проверка из Москвы Говорят, в свердловский минздрав нагрянула без предупреждения большая проверка из Москвы. «Проверка внеплановая и надолго, недели на две. Такого никто не помнит», — рассказывает слухач. Орлова вызвали в АП… Говорят, во время последнего визита мэра Орлова на сессию «школы губернаторов» в Москве он посещал администрацию президента. «С ним были определенные консультации. Связанные со Свердловской областью», — знает собеседник агентства. …а его зам отомстит за дом Ельцина Компании Tetris Group, решившей снести дом на ул. 8 Марта, 179В, где в 1960-е три года с семьей жил первый президент РФ Борис Ельцин, будет непросто согласовать строительство чего-либо на этом месте. Все дело в том, что фирма не уведомила о сносе вице-мэра Рустама Галямова (хотя по правилам должна была это сделать). И теперь чиновник, спасая собственную репутацию, якобы настроен до последнего не согласовывать «Тетрису» проект. Рустам Галямов в последнее время вынужден отвлекаться на транспорт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суицид бизнесмена потряс друзей,… Бизнесмен и бывший акционер УБРиР Сергей Скубаков был спокоен и адекватен в день самоубийства. «Он общался со всеми как обычно, ничего не предвещало беды. Что могло послужить предпосылкой к трагедии, большая загадка. Его смерть потрясла всех. Это был человек незлобивый, честный, абсолютно без подлости», — сказал один из друзей Скубакова. …причиной беды могла стать личная драма И все же, поговаривают, что перед суицидом бизнесмен вел себя странно. Вернувшись домой, он разулся, бросился к шкафу и зачем-то переворошил всю одежду. Потом снял с пальца обручальное кольцо и бросил его на кровать. Вскоре после этих загадочных действий его нашли мертвым. «Вероятно, произошло что-то личное. С бизнесом никак не связано», — считает инсайдер. Новый главврач устроила реформы в вендиспансере… Новый главврач областного кожвендиспансера Марина Уфимцева не покладая рук старается изменить свой медицинский центр к лучшему. Теперь пациентов встречают на входе два регистратора — платный и бесплатный, которые работают даже в субботу. «Отныне все только в электронном виде, а бумажные медицинские карты спустили в подвал. Каждый новый день коллектив встречает с замиранием сердца — опять будут перемены или обойдется. Уфимцеву даже прозвали „женщина-реформа“», — рассказывает слухач. Перемены нравятся не всему коллективу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU …и лишила докторов кабинетов Говорят, некоторые врачи не очень рады такой активности. Например, Уфимцева задумала, чтобы у докторов не было своих кабинетов. «Пришел на работу, упал, где свободно, оттарабанил и ушел. Прежде всего это касается совместителей. Но места в диспансере не хватает, врачи мигрируют из одного кабинета в другой и жалуются, что это неудобно», — объясняет источник. На место замкома прочат двух кандидатов,… На место замкомандующего ЦВО Рустама Миннекаева, которого переводят в Ленинградский военный округ, прочат сразу двух кандидатов. Первый — генерал Кирилл Кулаков, командир Казанского высшего военного командного училища. Второй — нынешний врио замкома, подполковник Евгений Коломыцкий. Перестановки в штабе ЦВО обсуждают уже несколько недель Фото: Анна Майорова © URA.RU …которые жестче предшественника Говорят, что и тот, и другой отличаются по характеру от генерал-лейтенанта Миннекаева, которого сослуживцы считают дипломатичным. «Кулаков более прямолинеен, более жесткий. Коломыцкий тоже не промах: он очень стремится занять кресло замкома и иногда вживается в эту роль. Но занять его вряд ли получится, так как через звание не перепрыгнуть», — рассуждает слухач. Место легендарного свердловского офицера боятся занимать Говорят, руководство регионального ГУ МВД не может подобрать кандидата на место начальника Главного следственного управления генерал-майора Владимира Миронова, которому в этом году исполнится 65 лет. «Люди боятся брать такую ответственность», — обсуждают в главке. Начальник полиции Екатеринбурга не вышел из отпуска Замглавы УМВД Екатеринбурга, начальник полиции полковник Александр Кашигин, подавший в отставку, не вышел из отпуска, в который ушел 4 апреля. По данным источника URA.RU, офицер вернется только в июне. Продлил ли Кашигин отпуск, он пояснить не смог. Интрига с его отставкой сохраняется. По одной из версий, в майские праздники Кашигин на работе все же появится — вынужденно. После гибели свердловского капитана возбуждено дело После аварии, в которой погибла капитан уголовного розыска Нижнесергинского района Ирина Крючкова, возбуждено уголовное дело. Теперь следователям предстоит разобраться, кто был виноват в ДТП: водитель служебной машины, который ехал на тревожный вызов с проблесковыми маячками, либо водитель грузовика. Аресты в Екатеринбурге начались после визита московских генералов Сотрудники центрального аппарата СК были на Урале в марте Фото: Илья Московец © URA.RU По слухам, в марте в региональное управление Следственного комитета приезжали генералы из центрального аппарата ведомства. Свердловским следователям якобы была поставлена задача — начать зачистку среди чиновников. «Серьезный упор поставили именно по линии управленцев ЖКХ. Возможно, будут еще аресты», — предполагает слухач, комментируя недавние задержания бывшего начальника первоуральского «Водоканала» Артура Гузаирова и областного замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына. Сотрудники недовольны свердловским военкомом Говорят, работники военкомата недовольны тем, что военный комиссар области полковник Юрий Аксенов отправляет их работать на сборный пункт в Егоршино в выходные и праздники. «При этом направление идет в устном порядке, без приказов и оплаты труда. А скоро начнутся большие отправки, люди будут там безвылазно сидеть, и похоже, без оплаты», — жалуется знакомый офицер. Фигурант по делу «Прекрасной России» избежал задержания По слухам, Евгения Русских — оператора-журналиста и автора канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова, которого силовики задерживали из-за клеветы в адрес бизнесмена Богдана Новорока, — тоже должны были арестовать. «В момент, когда Анисимова задерживали, Русских якобы гулял в баре. Его просто не могли найти», — смеется собеседник. Русских числится в материалах уголовного дела, а 3 мая он сам все же явился на допрос в СК. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одни представители свердловского истеблишмента конкурируют за места на VIP-трибуне парада Победы, другие в это время обсуждают новый слух про губернатора Евгения Куйвашева и его возможного «сменщика», третьи — уже готовятся к выборам-2026. В это же время появилась информация о походе мэра Екатеринбурга Алексея Орлова в администрацию президента РФ, возможных проблемах у любимчика «клуба генералов» и неожиданная версия о задержанном замминистра. Об этих и других интригах недели — в новых «Слухах». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Кремль отправит в регион участника СВО Не утихают всевозможные слухи о том, кто может сменить губернатора Евгения Куйвашева. Если его заберут на повышение в Москву. «Последнее, что обсуждалось, — приезд некоего участника спецоперации РФ на Украине», — поделился участник пересудов. Карапетян вернул расположение губернатора Вице-спикер свердловского заксобрания Армен Карапетян, про которого в последнее время говорили, что он якобы впал в немилость, видимо, «реабилитирован». «Он присутствовал на всех первомайских мероприятиях с участием руководства области (в том числе закрытых) и даже добился новых подрядов», — делятся товарищи политика. Хусаинова подкалывает Бабушкину Говорят, одним из главных генераторов слухов о замене спикера свердловского парламента Людмилы Бабушкиной на молодую Анну Гурарий (глава думы Екатеринбурга) может быть директор департамента информполитики региона Юлия Хусаинова. Она якобы никак не может простить Бабушкиной желание завести собственную пресс-службу. Министр метит в ректоры Министр сельского хозяйства Свердловской области Анна Кузнецова, которой прочат скорую отставку, не уйдет в бизнес, а будет претендовать на место ректора Уральского государственного аграрного университета. «Тем более аппаратных возможностей у нее хватает», — констатируют сторонники неожиданной версии. Глава российских профсоюзов просил у Куйвашева за товарища Приезд главы российских профсоюзов Михаила Шмакова в Екатеринбург на празднование Первомая, по слухам, был связан с желанием уговорить губернатора Евгения Куйвашева сделать его младшего партнера Андрея Ветлужских — главу свердловских профсоюзов — хотя бы депутатом регионального парламента. При том, что у Ветлужских есть опыт работы в Госдуме. Щукину сменит Картуз В ближайшее время может состояться отставка директора ГТРК «Урал» Ирины Щукиной. Якобы ее не очень высоко ценят в Москве. Кандидатом на место Щукиной называют директора уральского филиала ТАСС Марию Картуз — бывшего пресс-секретаря главы региона. Задержанный замминистра был доверенным у шефа… Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, которого в конце апреля арестовали по подозрению во взятке, пользовался доверием своего шефа Николая Смирнова. Говорят, он не только заменял его на совещаниях, но и был представителем на бюджетном процессе. …а сам Смирнов стал жертвой пиар-атаки Сразу после того, как появились новости о задержании Кислицына, по telegram-каналам массово запустили анонимную рассылку — о том, что настоящей целью силовиков является якобы министр, а не его зам. Информированные собеседники URA.RU говорят, что это неправда. Кислицын собирал деньги на яхту Любопытную версию задержания Кислицына транслируют источники из его ближнего круга. Говорят, вместе с другим задержанным — экс-депутатом заксо Павлом Мякишевым — он готовился к регате в Перми 7 мая (оба увлекались парусным спортом). И в частности, собирали деньги на оснащение яхты. «Вполне возможно, деньги, которые фигурируют в деле, взялись отсюда», — не исключает собеседник. Депутат-коммунист уходит в ЕР По слухам, с коллегами-однопартийцами поссорился представитель КПРФ в заксо, бывший замначальника войсками Уральского округа Росгвардии генерал-лейтенант Тарас Исаков. Причем все настолько серьезно, что на выборах в парламент в 2026 году он хочет переизбираться от «Единой России». Говорят, военный уже начал переговоры. У Карякина появился конкурент Конкуренцию депутату-гонщику Сергею Карякину на выборах в заксо может составить молодой общественник, глава фонда «Зеленый Урал» Никита Соловьев — помощник депутата Вячеслава Вегнера. Говорят, в 2026 году он планирует пойти на выборы по округу Карякина и уже начал работать с избирателями. Те, по слухам, проявляют лояльность — тем более, что Карякин, говорят, на своей территории не появлялся давно. Ветеран заксо интригует против коллеги Депутат заксобрания Виктор Якимов (Каменский округ) — один из старожилов парламента — намерен сохраниться после выборов, несмотря на солидный возраст. Говорят, он запустил слух, что его коллега-списочница от Каменской тергруппы Анна Соломеина либо утратила интерес к политике, либо поссорилась со своим работодателем — холдингом «РУСАЛ». «Опасается, что активной Соломеиной в 2026-м отдадут его округ», — уверены наблюдатели. Гункевич может оказаться под ударом Серьезные последствия могут иметь итоги проверки Счетной палаты деятельности туркластера «Гора Белая» Леонида Гункевича. Речь о периоде с 2019 по 2021 годы — по версии источников, в отчете указаны как минимум три серьезных нарушения, на которые якобы обратили внимание силовики. Проверку ведут сразу два ведомства: прокуратура и следственный комитет. Последние, по слухам, рассматривают вопрос о возбуждении уголовных дел о нецелевом расходовании средств и мошенничестве. Старков мечтает стать мэром… Мэрские амбиции, по слухам, проявляет депутат заксо Евгений Старков. Как говорят источники, близкие к его окружению, он якобы вынашивает план возглавить Сысерть — город, где родился сам и которым четыре года (с 2009 по 2013 годы) руководил его отец. Причем возглавить Сысерть он рассчитывает еще до того, как у нынешнего главы Дмитрия Нисковских истекут полномочия (в 2027 году). …но ему может помешать УГМК Впрочем, вступиться за Нисковских готовы покровители — представители УГМК и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Орлов якобы заинтересован в позитивном исходе интриги не только потому, что дружит с Нисковских. С мэра спросят за гособоронзаказ По слухам, анонсируя задержание одного из мэров, шеф свердловской полиции Александр Мешков имел ввиду Алексея Герасимова — главу Каменска-Уральского. На его территории располагается завод «Исеть», директора которого — Малика Гайсина — обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении контрактов с Минобороны. По словам инсайдеров, претензии к Герасимову имеют похожий характер. По слухам, он находится под подпиской о невыезде. У силовика из окружения Куйвашева проблемы… Говорят, полковник внутренней службы в отставке Алексей Таврунов, первый зампред свердловского общества «Динамо» и советник губернатора Евгения Куйвашева, может или уже столкнулся с серьезными проблемами. Якобы у некоторых структур возникли вопросы к некоторым особенностям организации реконструкции стадиона «Динамо» у ККТ «Космос», приуроченной к отмененной Универсиаде-2023. …это заденет Рапопорта По слухам, вместе с Тавруновым под ударом может оказаться и министр спорта региона Леонид Рапопорт. Впрочем, сам он говорит, что у него все в порядке. Как и у Таврунова. В минздрав нагрянула проверка из Москвы Говорят, в свердловский минздрав нагрянула без предупреждения большая проверка из Москвы. «Проверка внеплановая и надолго, недели на две. Такого никто не помнит», — рассказывает слухач. Орлова вызвали в АП… Говорят, во время последнего визита мэра Орлова на сессию «школы губернаторов» в Москве он посещал администрацию президента. «С ним были определенные консультации. Связанные со Свердловской областью», — знает собеседник агентства. …а его зам отомстит за дом Ельцина Компании Tetris Group, решившей снести дом на ул. 8 Марта, 179В, где в 1960-е три года с семьей жил первый президент РФ Борис Ельцин, будет непросто согласовать строительство чего-либо на этом месте. Все дело в том, что фирма не уведомила о сносе вице-мэра Рустама Галямова (хотя по правилам должна была это сделать). И теперь чиновник, спасая собственную репутацию, якобы настроен до последнего не согласовывать «Тетрису» проект. Суицид бизнесмена потряс друзей,… Бизнесмен и бывший акционер УБРиР Сергей Скубаков был спокоен и адекватен в день самоубийства. «Он общался со всеми как обычно, ничего не предвещало беды. Что могло послужить предпосылкой к трагедии, большая загадка. Его смерть потрясла всех. Это был человек незлобивый, честный, абсолютно без подлости», — сказал один из друзей Скубакова. …причиной беды могла стать личная драма И все же, поговаривают, что перед суицидом бизнесмен вел себя странно. Вернувшись домой, он разулся, бросился к шкафу и зачем-то переворошил всю одежду. Потом снял с пальца обручальное кольцо и бросил его на кровать. Вскоре после этих загадочных действий его нашли мертвым. «Вероятно, произошло что-то личное. С бизнесом никак не связано», — считает инсайдер. Новый главврач устроила реформы в вендиспансере… Новый главврач областного кожвендиспансера Марина Уфимцева не покладая рук старается изменить свой медицинский центр к лучшему. Теперь пациентов встречают на входе два регистратора — платный и бесплатный, которые работают даже в субботу. «Отныне все только в электронном виде, а бумажные медицинские карты спустили в подвал. Каждый новый день коллектив встречает с замиранием сердца — опять будут перемены или обойдется. Уфимцеву даже прозвали „женщина-реформа“», — рассказывает слухач. …и лишила докторов кабинетов Говорят, некоторые врачи не очень рады такой активности. Например, Уфимцева задумала, чтобы у докторов не было своих кабинетов. «Пришел на работу, упал, где свободно, оттарабанил и ушел. Прежде всего это касается совместителей. Но места в диспансере не хватает, врачи мигрируют из одного кабинета в другой и жалуются, что это неудобно», — объясняет источник. На место замкома прочат двух кандидатов,… На место замкомандующего ЦВО Рустама Миннекаева, которого переводят в Ленинградский военный округ, прочат сразу двух кандидатов. Первый — генерал Кирилл Кулаков, командир Казанского высшего военного командного училища. Второй — нынешний врио замкома, подполковник Евгений Коломыцкий. …которые жестче предшественника Говорят, что и тот, и другой отличаются по характеру от генерал-лейтенанта Миннекаева, которого сослуживцы считают дипломатичным. «Кулаков более прямолинеен, более жесткий. Коломыцкий тоже не промах: он очень стремится занять кресло замкома и иногда вживается в эту роль. Но занять его вряд ли получится, так как через звание не перепрыгнуть», — рассуждает слухач. Место легендарного свердловского офицера боятся занимать Говорят, руководство регионального ГУ МВД не может подобрать кандидата на место начальника Главного следственного управления генерал-майора Владимира Миронова, которому в этом году исполнится 65 лет. «Люди боятся брать такую ответственность», — обсуждают в главке. Начальник полиции Екатеринбурга не вышел из отпуска Замглавы УМВД Екатеринбурга, начальник полиции полковник Александр Кашигин, подавший в отставку, не вышел из отпуска, в который ушел 4 апреля. По данным источника URA.RU, офицер вернется только в июне. Продлил ли Кашигин отпуск, он пояснить не смог. Интрига с его отставкой сохраняется. По одной из версий, в майские праздники Кашигин на работе все же появится — вынужденно. После гибели свердловского капитана возбуждено дело После аварии, в которой погибла капитан уголовного розыска Нижнесергинского района Ирина Крючкова, возбуждено уголовное дело. Теперь следователям предстоит разобраться, кто был виноват в ДТП: водитель служебной машины, который ехал на тревожный вызов с проблесковыми маячками, либо водитель грузовика. Аресты в Екатеринбурге начались после визита московских генералов По слухам, в марте в региональное управление Следственного комитета приезжали генералы из центрального аппарата ведомства. Свердловским следователям якобы была поставлена задача — начать зачистку среди чиновников. «Серьезный упор поставили именно по линии управленцев ЖКХ. Возможно, будут еще аресты», — предполагает слухач, комментируя недавние задержания бывшего начальника первоуральского «Водоканала» Артура Гузаирова и областного замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына. Сотрудники недовольны свердловским военкомом Говорят, работники военкомата недовольны тем, что военный комиссар области полковник Юрий Аксенов отправляет их работать на сборный пункт в Егоршино в выходные и праздники. «При этом направление идет в устном порядке, без приказов и оплаты труда. А скоро начнутся большие отправки, люди будут там безвылазно сидеть, и похоже, без оплаты», — жалуется знакомый офицер. Фигурант по делу «Прекрасной России» избежал задержания По слухам, Евгения Русских — оператора-журналиста и автора канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова, которого силовики задерживали из-за клеветы в адрес бизнесмена Богдана Новорока, — тоже должны были арестовать. «В момент, когда Анисимова задерживали, Русских якобы гулял в баре. Его просто не могли найти», — смеется собеседник. Русских числится в материалах уголовного дела, а 3 мая он сам все же явился на допрос в СК. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.