Омбудсмен Сапко не нашел нарушений на выборах президента в Пермском крае

По словам Сапко, на участках царит благостная атмосфера Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко проехался по нескольким участкам в Прикамье, в том числе, в глубинке. Он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что на УИК №1023 избирателей угощают блинами с вареньем и травяным чаем. А нарушений нет нигде.

«Продолжаю проводить мониторинг соблюдения избирательных прав граждан. На станции Пальники, в УИК №1023, избирателей встречают горячим травяным чаем, блинами с вареньем! Здесь царить добродушная атмосфера. На данный момент нарушений нигде не обнаружено, мониторинг продолжаю» — написал Сапко.

В ДК в Полазне организована фотозона для избирателей. И они активно ей пользуются. Также Сапко побывал на участке в д. Залесная Добрянского округа. Здесь УИК размещен в деревянном доме. «А с УИК №1009 буквально при нас выехали на аэросанях в деревню Лябово два члена избирательной комиссии. Там проживают более 20 избирателе», — обратил внимание Сапко.

Омбудсмен подчеркнул, что настроение на всех участках, где он побывал, приподнятое. Где-то играет музыка. Он заключил, что в Добрянском округе созданы комфортные условия для всех категорий избирателей. И везде соблюдаются все меры безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что голосование 16 марта проходит в Госпитале ветеранов войн на ул. Подлесная. Явка в Прикамье по данным на 15:00 составляет 47,2%.

В Пальниках избирателей угощают блинами Страница Игоря Сапко в соцсети «ВКонтакте»

В Полазне организована фотозона Страница Игоря Сапко в соцсети «ВКонтакте»

В д. Залесная на УИК — довольно низкие потолки, но общей радостной атмосфере это не препятствует Страница Игоря Сапко в соцсети «ВКонтакте»

На участках созданы комфортные условия для всех категорий избирателей Страница Игоря Сапко в соцсети «ВКонтакте»

А так выглядят аэросани, на которых члены УИК поехали в удаленную деревню Лябово Фото предоставлено пресс-службой Избирательной комиссии Пермского края