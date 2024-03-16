Что для Шумкова значит рекордная явка на выборы президента

Карт-бланш от курганцев очень пригодится губернатору в ближайшем будущем

17 марта 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков контролировал за подготовку к выборам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жители Курганской области, показав необычайно высокую для региона явку, продемонстрировали тем самым поддержку губернатору Вадиму Шумкову. На 18:00 17 марта явка в области составила 74,54%, побив рекорд за последние 28 лет. Источники URA.RU, связанные с политической сферой, считают, что если Шумков будет участвовать в выборах губернатора, федеральные власти, учитывая результаты выборов, вполне могут его поддержать. «На выборах курганцы продемонстрировали поддержку не только федеральный власти, но и Шумкову. При решении вопроса о выдвижении Шумкова Москва учтет его нынешние достижения», — сообщил источник, связанный с политической сферой. Выборы губернатора пройдут в регионе в сентябре, но Шумков пока не заявлялся на них. Нынешние выборы стали проверкой работоспособности команды Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Политолог Александр Безделов также считает, что показав хороший результат, Шумков получил плюс к репутации в глазах администрации президента. «Эти выборы стали для Шумкова и его команды проверкой. Потому что федеральным властям будет комфортнее работать с губернатором, который смог продемонстрировать политическую активность населения региона», — рассказал URA.RU Безделов. По его мнению, такие высокие показатели стали результатом поляризации общества, которое стало более монолитным. «Шумков за высокие показатели получит карт-бланш, а учитывая, что весной вероятно опять придется бороться со стихией, ему это пригодится. Возможно губернатор получит и дополнительные деньги на реализацию нацпроектов. Все еще будет зависеть от того, насколько выгодно результаты выборов в Курганской области будут выглядеть на фоне показателей других регионов», — поделился с URA.RU источник, связанный с политикой. Явка в Курганской области превысила показатели прошлых выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области явка превышает показатель прошлых президентских выборов — 61%. Однако, тогда россияне голосовали один день. На выборы в Госдуму в 2021, которые шли три дня, пришли голосовать 48,28% избирателей из Курганской области, а на многодневное голосование за поправки в Конституцию — 57,83%. Но и эти данные нельзя в полной мере назвать сопоставимыми с новыми, так как президентские выборы, по словам источников URA.RU, вызывают у населения больший ажиотаж. «Опять же нужно понимать, что посылы прошлогодних выборов отличаются от нынешних. Сейчас выборы президента — это еще и демонстрация некого единения. Участие в них является показателем, что люди активны и показывают это остальному миру», — объяснил URA.RU политолог Сергей Ширяев. В разговоре с URA.RU Безделов предположил, что дополнительные мероприятия, которые проходили возле участков этом году, могли в регионе привлечь примерно 15% электората, который раньше не принимал участие в голосовании. На избирательных участках были концерты и другие мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Впервые выборы президента проходили три дня: с 15 по 17 марта. На участки в первый день голосования пришли 38,7% избирателей, что создало властям региона возможность для дальнейшего маневра, и на следующий день регион также продемонстрировал высокие, для себя, показатели явки, обогнав в УрФО Свердловскую и Челябинскую области (68,7% и 73,91% на 18:00 17 марта соответственно). На избирательных участках проходили ярмарки, концерты и выставки. Параллельно жители региона могли принять участие в викторине «Весна в семью пришла», во время которой разыгрывалось более 4000 призов, и в голосовании за объекты благоустройства. В регионе работали 799 избирательных участков, за происходящим на которых следили 638 цифровых камер и около трех тысяч наблюдателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Курганской области, показав необычайно высокую для региона явку, продемонстрировали тем самым поддержку губернатору Вадиму Шумкову. На 18:00 17 марта явка в области составила 74,54%, побив рекорд за последние 28 лет. Источники URA.RU, связанные с политической сферой, считают, что если Шумков будет участвовать в выборах губернатора, федеральные власти, учитывая результаты выборов, вполне могут его поддержать. «На выборах курганцы продемонстрировали поддержку не только федеральный власти, но и Шумкову. При решении вопроса о выдвижении Шумкова Москва учтет его нынешние достижения», — сообщил источник, связанный с политической сферой. Выборы губернатора пройдут в регионе в сентябре, но Шумков пока не заявлялся на них. Политолог Александр Безделов также считает, что показав хороший результат, Шумков получил плюс к репутации в глазах администрации президента. «Эти выборы стали для Шумкова и его команды проверкой. Потому что федеральным властям будет комфортнее работать с губернатором, который смог продемонстрировать политическую активность населения региона», — рассказал URA.RU Безделов. По его мнению, такие высокие показатели стали результатом поляризации общества, которое стало более монолитным. «Шумков за высокие показатели получит карт-бланш, а учитывая, что весной вероятно опять придется бороться со стихией, ему это пригодится. Возможно губернатор получит и дополнительные деньги на реализацию нацпроектов. Все еще будет зависеть от того, насколько выгодно результаты выборов в Курганской области будут выглядеть на фоне показателей других регионов», — поделился с URA.RU источник, связанный с политикой. В Курганской области явка превышает показатель прошлых президентских выборов — 61%. Однако, тогда россияне голосовали один день. На выборы в Госдуму в 2021, которые шли три дня, пришли голосовать 48,28% избирателей из Курганской области, а на многодневное голосование за поправки в Конституцию — 57,83%. Но и эти данные нельзя в полной мере назвать сопоставимыми с новыми, так как президентские выборы, по словам источников URA.RU, вызывают у населения больший ажиотаж. «Опять же нужно понимать, что посылы прошлогодних выборов отличаются от нынешних. Сейчас выборы президента — это еще и демонстрация некого единения. Участие в них является показателем, что люди активны и показывают это остальному миру», — объяснил URA.RU политолог Сергей Ширяев. В разговоре с URA.RU Безделов предположил, что дополнительные мероприятия, которые проходили возле участков этом году, могли в регионе привлечь примерно 15% электората, который раньше не принимал участие в голосовании. Впервые выборы президента проходили три дня: с 15 по 17 марта. На участки в первый день голосования пришли 38,7% избирателей, что создало властям региона возможность для дальнейшего маневра, и на следующий день регион также продемонстрировал высокие, для себя, показатели явки, обогнав в УрФО Свердловскую и Челябинскую области (68,7% и 73,91% на 18:00 17 марта соответственно). На избирательных участках проходили ярмарки, концерты и выставки. Параллельно жители региона могли принять участие в викторине «Весна в семью пришла», во время которой разыгрывалось более 4000 призов, и в голосовании за объекты благоустройства. В регионе работали 799 избирательных участков, за происходящим на которых следили 638 цифровых камер и около трех тысяч наблюдателей.