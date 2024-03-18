Как явка на выборы скажется на главах тюменских муниципалитетов

Мэры ввязались в соревнование, боясь оказаться в числе аутсайдеров

18 марта 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

В Тюмени развернулась борьба за явку между главами муниципалитетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рекордные результаты по явке показали большинство муниципалитетов Тюменской области, в этом году в регионе даже обошлись без явных аутсайдеров. Минимальную явку, не считая областного центра, зафиксировали в Ялуторовске: 85,15%. В тюменском правительстве работу глав оценили высоко. В топы вырвались Омутинский (98,47%), Голышмановский (96,54%), Упоровский (95,85%), Ишимский (95,35%) и Ялуторовский (94,98%) районы. Результат за Владимира Путина от 93 до 97%, что сильно выше, чем по стране в целом. Главы постарались заманить на участки как можно больше людей Фото: Илья Московец © URA.RU Известно, что большинство муниципалитетов на этих выборах находились в состоянии жесткой конкуренции. Быть последним, даже при высокой явке, не престижно, а иногда даже опасно. К примеру, выбившийся в лидеры Голышмановский район, когда-то, попав в аутсайдеры, лишился главы. Это произошло в 2019 году на местных выборах. Должность покинул проработавший 18 лет Александр Желтоухов. Перед новым главой, находящимся после инцидента «под микроскопом» у внутрипола, стояла важная задача: не только не провалить выборы, но и показать один из лучших результатов, чтобы отделаться от темного прошлого. Мотивированный этим глава Александр Ледаков обеспечил району второй по области результат. «Оба рекордсмена набрали политических очков. Глава Омутинского района Олег Кузнецов вполне может быть повышен до столичного уровня. Возможно, получит должность в администрации Тюменского района. Александр Ледаков, несомненно, попал в список на повышение. Одних хорошо проведенных выборов, конечно, недостаточно, но если будут держать планку, в скором времени смогут расчитывать на новые должности», — сообщает собеседник агентства, близкий к областному правительству. Традиционно и соперничество между городами. На этих выборах традиционно победил Ишим с явкой 93, 34%. (96,2% за Путина). Глава Федор Шишкин известен на всю Тюменскую область своими умениями обеспечить явку и качество. Благодаря этому он сохраняется на посту уже более 16 лет. Как говорят источники, в муниципалитете отлажены механизмы мобилизации. Жесткая борьба развернулась между Тобольском и Ялуторовском. Мэры Максим Афанасьев и Вячеслав Смелик состязались в умении привлечь людей на избирательные участки. В городе были организованы масштабные развлекательные программы, жителей угощали блинами. Большая ставка была сделана и на мобилизационный ресурс, которого у Тобольска, конечно, больше. Не стоит забывать, что в городе работает промышленный гигант СИБУР. Возможно, это обеспечило победу Афанасьеву над Смеликом. Явка в Тобольске составила 88, 3%. В Ялуторовске —85,15%. Самая низкая явка на выборах-2024 была в областной столице. Тюмень отчиталась о явке в 78% избирателей (77% за Путина). Конечно, в процентном соотношении город проиграл. Но в количественных показателях — это очень хороший результат. Мэром Русланом Кухаруком так же довольны, как и другими главами. «Областные центры с высокой долей образованного класса, к коим относится Тюмень, имеют более низку явку. Оценивать руководителя муниципалитета по этому критерию — не совсем правильно. У Кухарука много серьезных заслуг в сфере муниципальной политики. Он работает эффективно, и невысокая явка на оценку его работы не повлияет. Повышение он, безусловно, заслуживает», —прокомментировал URA.RU гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Разносов по итогам выборов-2024 в Тюменской области ждать не стоит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Несомненно, выводы по итогам кампании будут сделаны на самом высоком уровне. Но, по данным агентства, ожидать резких карьерных изменений у тех или иных глав не следует. В Тюменской области больше распространена практика наказаний, нежели поощрений. Если результат плохой — летят головы. Если хороший — повышение политического веса, но никак не сиюминутное повышение. «Вообще, это их (глав) работа. Региональное правительство исходит из того, что задача по обеспечению явки и организации выборов в том числе входит в круг их обязанностей. Очки и репутацию они себе заработают. Но я не думаю, что это будет отражаться на их карьере. Если бы результаты были негативные, тогда да. А в позитивном случае заслуга будет отмечена, главы будут на хорошем счету у губернатора и у его зама по внутренней политике», — считает политолог Александр Безделов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рекордные результаты по явке показали большинство муниципалитетов Тюменской области, в этом году в регионе даже обошлись без явных аутсайдеров. Минимальную явку, не считая областного центра, зафиксировали в Ялуторовске: 85,15%. В тюменском правительстве работу глав оценили высоко. В топы вырвались Омутинский (98,47%), Голышмановский (96,54%), Упоровский (95,85%), Ишимский (95,35%) и Ялуторовский (94,98%) районы. Результат за Владимира Путина от 93 до 97%, что сильно выше, чем по стране в целом. Известно, что большинство муниципалитетов на этих выборах находились в состоянии жесткой конкуренции. Быть последним, даже при высокой явке, не престижно, а иногда даже опасно. К примеру, выбившийся в лидеры Голышмановский район, когда-то, попав в аутсайдеры, лишился главы. Это произошло в 2019 году на местных выборах. Должность покинул проработавший 18 лет Александр Желтоухов. Перед новым главой, находящимся после инцидента «под микроскопом» у внутрипола, стояла важная задача: не только не провалить выборы, но и показать один из лучших результатов, чтобы отделаться от темного прошлого. Мотивированный этим глава Александр Ледаков обеспечил району второй по области результат. «Оба рекордсмена набрали политических очков. Глава Омутинского района Олег Кузнецов вполне может быть повышен до столичного уровня. Возможно, получит должность в администрации Тюменского района. Александр Ледаков, несомненно, попал в список на повышение. Одних хорошо проведенных выборов, конечно, недостаточно, но если будут держать планку, в скором времени смогут расчитывать на новые должности», — сообщает собеседник агентства, близкий к областному правительству. Жесткая борьба развернулась между Тобольском и Ялуторовском. Мэры Максим Афанасьев и Вячеслав Смелик состязались в умении привлечь людей на избирательные участки. В городе были организованы масштабные развлекательные программы, жителей угощали блинами. Большая ставка была сделана и на мобилизационный ресурс, которого у Тобольска, конечно, больше. Не стоит забывать, что в городе работает промышленный гигант СИБУР. Возможно, это обеспечило победу Афанасьеву над Смеликом. Явка в Тобольске составила 88, 3%. В Ялуторовске —85,15%. Самая низкая явка на выборах-2024 была в областной столице. Тюмень отчиталась о явке в 78% избирателей (77% за Путина). Конечно, в процентном соотношении город проиграл. Но в количественных показателях — это очень хороший результат. Мэром Русланом Кухаруком так же довольны, как и другими главами. «Областные центры с высокой долей образованного класса, к коим относится Тюмень, имеют более низку явку. Оценивать руководителя муниципалитета по этому критерию — не совсем правильно. У Кухарука много серьезных заслуг в сфере муниципальной политики. Он работает эффективно, и невысокая явка на оценку его работы не повлияет. Повышение он, безусловно, заслуживает», —прокомментировал URA.RU гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Несомненно, выводы по итогам кампании будут сделаны на самом высоком уровне. Но, по данным агентства, ожидать резких карьерных изменений у тех или иных глав не следует. В Тюменской области больше распространена практика наказаний, нежели поощрений. Если результат плохой — летят головы. Если хороший — повышение политического веса, но никак не сиюминутное повышение. «Вообще, это их (глав) работа. Региональное правительство исходит из того, что задача по обеспечению явки и организации выборов в том числе входит в круг их обязанностей. Очки и репутацию они себе заработают. Но я не думаю, что это будет отражаться на их карьере. Если бы результаты были негативные, тогда да. А в позитивном случае заслуга будет отмечена, главы будут на хорошем счету у губернатора и у его зама по внутренней политике», — считает политолог Александр Безделов.