135 745 местных жителей проголосовали на 14:00
новость из сюжетаВыборы в Тюменской области-2025
В Тюменской области 23,88% избирателей проголосовали на местных выборах на 14:00 14 сентября. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.
«По Тюменской области явка составила 23,88%. Проголосовало 135 745 жителей», — заявил Халин. Лидеры явки — Ишимский (48,24%) Сладковский (39,49%) и Аромашевский (39,48%) муниципальные округа.
Избирательные участки будут работать до 20:00. Досрочно (с 3 по 13 сентября) проголосовали свыше 28 тысяч жителей.
