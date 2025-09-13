13 сентября 2025

Избирком Тюменской области рассказал, сколько жителей проголосовали к 14:00. Инфографика

Более 135 тысяч тюменцев проголосовали на выборах к 14:00
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
135 745 местных жителей проголосовали на 14:00
135 745 местных жителей проголосовали на 14:00 Фото:
новость из сюжета
Выборы в Тюменской области-2025

В Тюменской области 23,88% избирателей проголосовали на местных выборах на 14:00 14 сентября. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.

«По Тюменской области явка составила 23,88%. Проголосовало 135 745 жителей», — заявил Халин. Лидеры явки — Ишимский (48,24%) Сладковский (39,49%) и Аромашевский (39,48%) муниципальные округа.

Избирательные участки будут работать до 20:00. Досрочно (с 3 по 13 сентября) проголосовали свыше 28 тысяч жителей.

Явка составила 23,88%.
Явка составила 23,88%.
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области 23,88% избирателей проголосовали на местных выборах на 14:00 14 сентября. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин. «По Тюменской области явка составила 23,88%. Проголосовало 135 745 жителей», — заявил Халин. Лидеры явки — Ишимский (48,24%) Сладковский (39,49%) и Аромашевский (39,48%) муниципальные округа. Избирательные участки будут работать до 20:00. Досрочно (с 3 по 13 сентября) проголосовали свыше 28 тысяч жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...