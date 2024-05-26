Мимо трендов: почему Курганскую область игнорируют туристы

URA.RU проанализировало, чего не хватает региону, чтобы стать центром паломничества

27 мая 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Курганской области множество святых мест, к которые могут привлечь паломников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российский внутренний туризм набирает обороты, но Курганская область пока не является популярным направлением для отдыхающих. В то же время регион обладает уникальными историческими и религиозными объектами, которые могут привлекать паломнических туристов. Издание URA.RU исследовало потенциал области в этом направлении. Спойлер: спланировать и организоваться путешествие онлайн точно не получится. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил встречается с паломниками и часто общается с прихожанами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Статистика посещений и мнение эксперта По данным Росстата, весной текущего года более половины россиян выбрали отдых в пределах страны. В Уральском федеральном округе зафиксировано 8 876 495 туристических поездок за последние 12 месяцев, из которых 619 305 пришлись на Курганскую область. Это меньше по сравнению с предыдущим годом, когда было совершено 672 289 поездок. Оксана Ковалева, общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Курганской области, подчеркивает значимость сохранения исторического наследия для развития туристического потенциала региона: «Культуру, заложенную людьми из истории города и региона надо поддерживать. Сохранять историческую застройку. Для меня, для моего восприятия туристический потенциал существует, но раз за разом возможности упускаются». Отношение к паломническому туризму Курганские турагентства не наблюдают значительного интереса к паломническим турам. В одной из фирм корреспонденту URA.RU сообщили: «Например, за два последних месяца о таких экскурсиях и турах спрашивали два человека». Явленный Чудотворный Казанский-Чимеевский образ Божией Матери, к которому в Чимеевский монастырь прибывают паломники (икона сгорела, но была восстановлена) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прихожане Александро-Невского собора, расположенного в самом сердце Кургана, поделились, что верующие курганцы организуют группы паломников без посредников — турфирм. По словам местных христиан, некоторые желающие отправиться, например, к курганским монастырям, путешествуют узким кругом лиц на личном транспорте. В отдельных случаях люди знакомятся с курганским наследием в одиночку. Наличие святых мест и религиозных объектов Курганская область известна своими старинными православными храмами, монастырями и святыми местами, такими как Далматовский Успенский мужской монастырь, Спасо-Преображенский собор в городе Шадринске и множество других в разных уголках региона. Однако, для привлечения паломников и туристов необходимо больше объектов религиозного значения и святынь — нужно восстанавливать историческое наследие, уверены православные эксперты. Далматовский мужской монастырь был основан в 1644 и является одним из крупнейших в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отсутствие инфраструктуры паломнического туризма и гостиничного бизнеса Для того чтобы паломники и туристы могли комфортно и с удовольствием проводить время в Курганской области, необходимо развивать инфраструктуру паломнического туризма, строить новые гостиницы, хостелы, места для питания. Также важно обеспечить доступность транспортных услуг: возможность аренды автомобилей, автобусов, велосипедов для более удобного и быстрого передвижения по области. У некоторых объектов уже обустроены специальные места для паломников, например, при Далматовском монастыре есть гостиница «Дом Паломника». «Ночлег и пищу найдет каждый приехавший к преподобному Далмату», — указано на сайте монастыря. С 1945 на территории монастыря располагался завод молочного машиностроения «Старт». В связи с этим многие постройки были разрушены. Сегодня за счет средств федеральной программы реставрируют Успенский собор, а также Юго-Западную башню Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В этой гостинице могут разместиться 80 паломников. Также в ней есть две келии по 15 мест для небольших групп, шестиместные келии, кухня и душевые. Мужчины и женщины размещаются в гостинице раздельно вне зависимости от степени родства. «Даже посещающие монастырь священники с женами проживают раздельно», — отметил корреспонденту служащий при монастыре отец Игнатий. Также он рассказал, что добраться из Кургана возможно на автобусе или поезде. По наблюдению священнослужителя, в Далматовский монастырь приезжают группы паломников со всей России. Ранее Минкультуры РФ распорядилось о выделении средств на реставрацию архитектурного ансамбля монастыря. Именно на доработку проекта восстановления цифирной школы выделено 10 миллионов рублей из федерального бюджета. До Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря можно добраться из Кургана автобусами «Курган-Белозерское» или «Курган-Тюмень» за 1 час 50 минут. Затем из села Белозерское до села Чимеево нужно преодолеть 56 километров. Сделать это можно, сев на автобус, который следует от села Белозерское до села Ягодное по понедельникам и пятницам. Корреспондент пытался связаться с представителями монастыря по телефону, чтобы узнать о возможности размещения в гостинице при монастыре. На звонок никто не ответил. На сайте самого монастыря нет информации о гостинице. Тогда журналист стал искать информацию в открытых источниках. Большинство объявлений о возможности размещения в селе Чимеево устарели: они датированы 2010—2014 годами. Организация культурных и образовательных программ Александро-Невский Кафедральный Собор получил храмозданную грамоту в 1896 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Важно разработать и предложить паломникам и туристам интересные культурные и образовательные программы, которые позволят им познакомиться с историей и культурой Курганской области, ее традициями и обычаями. Это могут быть экскурсии по святым местам, мастер-классы по иконописи или изготовлению церковной утвари, лекции по истории религии и прочее. Например, сейчас паломники при Далматовском монастыре могут трудиться по желанию. «Монастырь всегда с радостью принимает паломников, желающих потрудиться во Славу Божию», — пояснили в монастыре. Для этого нужно получить благословение у наместника монастыря, а также иметь при себе паспорт, медицинский полис и деньги на обратную дорогу. Те, кто желает поработать в Далматовском монастыре, могут помочь с выращиванием рассады Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Труд паломников может быть разным: от участия в круглогодичных реставрационно-восстановительных работах до ухода за территорией монастыря. Трудящимся паломникам проживание и питание будет бесплатным. Кроме того, при монастыре есть ферма с коровами, пчелами, на которой также выращивают до 40 сортов томатов, около десятка перца, баклажаны, огурцы, тыквы, кабачки, дыни, арбузы, другие овощные культуры и цветы. Есть при монастыре столярная мастерская, которая участвует в строительстве и восстановлении храмов, монастырей, соборов и приходов. Мастера проектируют, изготавливают и монтируют иконостасы, киоты, церковную мебель с резьбой по дереву, золочением сусальным золотом и другими технологиями. Иконостас для храма в честь иконы «Торжество Пресвятой Богородицы» (Порт-Артурская) в городе Кургане был изготовлен именно далматовскими мастерами. Изготавливают при монастыре также церковный уголь, сыры и церковные свечи. Привлечение инвестиций и развитие сотрудничества с другими регионами В Курганской области устраивают гастро-фестивали на православные праздники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы сделать Курганскую область центром паломнического и религиозного туризма, необходимо привлечь инвестиции для развития инфраструктуры, строительства новых объектов и реализации культурных программ. Также важно налаживать сотрудничество с другими российскими регионами, где есть святые места, чтобы организовывать совместные паломнические туры и фестивали. В Курганской области власти устраивают гулянья на православную тематику. Например, к празднованию воскресения Иисуса Христа в Кургане был организован Пасхальный фестиваль. На нем горожан угощали куличами и проводили мастер-классы по росписи пасхальных яиц. Кроме того, по решению правительства региона в городе Далматово запланировано строительство новой гостиницы. В ней власти обещали 10 номеров повышенной комфортности и 20 эконом-класса. Поесть паломники смогут в кафе на первом этаже здания. Пропаганда и продвижение Курганской области как центра паломнического туризма на внутреннем и международном уровне Храм в честь Преображения Господня села Батурино Шадринского муниципального округа восстанавливали несколько лет Фото: Александр Кадников © URA.RU Необходимо активно рекламировать и продвигать Курганскую область, как центр паломнического туризма внутри России и за ее пределами. Для этого можно использовать различные каналы коммуникации, включая социальные сети, интернет-ресурсы, телевидение и радио. Православное сообщество в Курганской области по большей части остается закрытым для современного туриста. Такое впечатление создалось у корреспондента URA.RU при подготовке данной статьи. Ведь простые вопросы — как добраться, где остановиться, где поесть — не решить паломнику в пару кликов, как при планировании обычного тура. 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Российский внутренний туризм набирает обороты, но Курганская область пока не является популярным направлением для отдыхающих. В то же время регион обладает уникальными историческими и религиозными объектами, которые могут привлекать паломнических туристов. Издание URA.RU исследовало потенциал области в этом направлении. Спойлер: спланировать и организоваться путешествие онлайн точно не получится. Статистика посещений и мнение эксперта По данным Росстата, весной текущего года более половины россиян выбрали отдых в пределах страны. В Уральском федеральном округе зафиксировано 8 876 495 туристических поездок за последние 12 месяцев, из которых 619 305 пришлись на Курганскую область. Это меньше по сравнению с предыдущим годом, когда было совершено 672 289 поездок. Оксана Ковалева, общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Курганской области, подчеркивает значимость сохранения исторического наследия для развития туристического потенциала региона: Отношение к паломническому туризму Курганские турагентства не наблюдают значительного интереса к паломническим турам. В одной из фирм корреспонденту URA.RU сообщили: «Например, за два последних месяца о таких экскурсиях и турах спрашивали два человека». Прихожане Александро-Невского собора, расположенного в самом сердце Кургана, поделились, что верующие курганцы организуют группы паломников без посредников — турфирм. По словам местных христиан, некоторые желающие отправиться, например, к курганским монастырям, путешествуют узким кругом лиц на личном транспорте. В отдельных случаях люди знакомятся с курганским наследием в одиночку. Наличие святых мест и религиозных объектов Курганская область известна своими старинными православными храмами, монастырями и святыми местами, такими как Далматовский Успенский мужской монастырь, Спасо-Преображенский собор в городе Шадринске и множество других в разных уголках региона. Однако, для привлечения паломников и туристов необходимо больше объектов религиозного значения и святынь — нужно восстанавливать историческое наследие, уверены православные эксперты. Отсутствие инфраструктуры паломнического туризма и гостиничного бизнеса Для того чтобы паломники и туристы могли комфортно и с удовольствием проводить время в Курганской области, необходимо развивать инфраструктуру паломнического туризма, строить новые гостиницы, хостелы, места для питания. Также важно обеспечить доступность транспортных услуг: возможность аренды автомобилей, автобусов, велосипедов для более удобного и быстрого передвижения по области. В этой гостинице могут разместиться 80 паломников. Также в ней есть две келии по 15 мест для небольших групп, шестиместные келии, кухня и душевые. Мужчины и женщины размещаются в гостинице раздельно вне зависимости от степени родства. «Даже посещающие монастырь священники с женами проживают раздельно», — отметил корреспонденту служащий при монастыре отец Игнатий. Также он рассказал, что добраться из Кургана возможно на автобусе или поезде. По наблюдению священнослужителя, в Далматовский монастырь приезжают группы паломников со всей России. Ранее Минкультуры РФ распорядилось о выделении средств на реставрацию архитектурного ансамбля монастыря. Именно на доработку проекта восстановления цифирной школы выделено 10 миллионов рублей из федерального бюджета. До Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря можно добраться из Кургана автобусами «Курган-Белозерское» или «Курган-Тюмень» за 1 час 50 минут. Затем из села Белозерское до села Чимеево нужно преодолеть 56 километров. Сделать это можно, сев на автобус, который следует от села Белозерское до села Ягодное по понедельникам и пятницам. Корреспондент пытался связаться с представителями монастыря по телефону, чтобы узнать о возможности размещения в гостинице при монастыре. На звонок никто не ответил. На сайте самого монастыря нет информации о гостинице. Тогда журналист стал искать информацию в открытых источниках. Большинство объявлений о возможности размещения в селе Чимеево устарели: они датированы 2010—2014 годами. Организация культурных и образовательных программ Важно разработать и предложить паломникам и туристам интересные культурные и образовательные программы, которые позволят им познакомиться с историей и культурой Курганской области, ее традициями и обычаями. Это могут быть экскурсии по святым местам, мастер-классы по иконописи или изготовлению церковной утвари, лекции по истории религии и прочее. Например, сейчас паломники при Далматовском монастыре могут трудиться по желанию. Труд паломников может быть разным: от участия в круглогодичных реставрационно-восстановительных работах до ухода за территорией монастыря. Трудящимся паломникам проживание и питание будет бесплатным. Кроме того, при монастыре есть ферма с коровами, пчелами, на которой также выращивают до 40 сортов томатов, около десятка перца, баклажаны, огурцы, тыквы, кабачки, дыни, арбузы, другие овощные культуры и цветы. Есть при монастыре столярная мастерская, которая участвует в строительстве и восстановлении храмов, монастырей, соборов и приходов. Мастера проектируют, изготавливают и монтируют иконостасы, киоты, церковную мебель с резьбой по дереву, золочением сусальным золотом и другими технологиями. Иконостас для храма в честь иконы «Торжество Пресвятой Богородицы» (Порт-Артурская) в городе Кургане был изготовлен именно далматовскими мастерами. Изготавливают при монастыре также церковный уголь, сыры и церковные свечи. Привлечение инвестиций и развитие сотрудничества с другими регионами Чтобы сделать Курганскую область центром паломнического и религиозного туризма, необходимо привлечь инвестиции для развития инфраструктуры, строительства новых объектов и реализации культурных программ. Также важно налаживать сотрудничество с другими российскими регионами, где есть святые места, чтобы организовывать совместные паломнические туры и фестивали. В Курганской области власти устраивают гулянья на православную тематику. Например, к празднованию воскресения Иисуса Христа в Кургане был организован Пасхальный фестиваль. На нем горожан угощали куличами и проводили мастер-классы по росписи пасхальных яиц. Кроме того, по решению правительства региона в городе Далматово запланировано строительство новой гостиницы. В ней власти обещали 10 номеров повышенной комфортности и 20 эконом-класса. Поесть паломники смогут в кафе на первом этаже здания. Пропаганда и продвижение Курганской области как центра паломнического туризма на внутреннем и международном уровне Необходимо активно рекламировать и продвигать Курганскую область, как центр паломнического туризма внутри России и за ее пределами. Для этого можно использовать различные каналы коммуникации, включая социальные сети, интернет-ресурсы, телевидение и радио. Православное сообщество в Курганской области по большей части остается закрытым для современного туриста. Такое впечатление создалось у корреспондента URA.RU при подготовке данной статьи. Ведь простые вопросы — как добраться, где остановиться, где поесть — не решить паломнику в пару кликов, как при планировании обычного тура.