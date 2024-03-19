В России кардинально меняется система управления регионами

Россия коренным образом меняет региональную политику, что поможет создать новые центры экономического роста и повысить обеспеченность граждан. Сформированное единое экономическое пространство страны позволит преодолеть «региональное неравенство». Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги стратегической сессии правительства 19 марта.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 марта начал стратегическую сессию «Пространственное развитие страны» словами о том, что в каждом регионе, с учетом его потенциала, будут созданы центры экономического роста. Это поможет повысить благосостояние граждан, обеспечить приток инвестиций и создать новые рабочие места. «[Для этого] необходимо направить усилия на решение ряда первоочередных задач. Прежде всего, на сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди российских субъектов», — подчеркнул премьер, обращаясь к членам правительства.
Стратегия пространственного развития, о которой говорил премьер, была принята в 2019 году. По словам Мишустина, существующий документ перестал отвечать сложившейся внешнеполитической ситуации и экономическим потребностям государства. Новый документ должен быть актуальным, в первую очередь, учитывать потребности общества и единства экономического пространства страны. «Необходимо, чтобы всем была понятна экономическая модель, по которой должны развиваться наши регионы с учетом именно территориального планирования, связанности и пространственного развития всей страны», — поставил задачу по разработке новой программы развития регионов Мишустин.
Стратегия пространственного развития позволяет объединить все существующие программы субъектов РФ в единое целое, создать однородное экономическое пространство внутри макрорегионов, а это настоящий вызов сложившейся «тоннельной» системе управления, считает политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
«Поручение Мишустина — настоящий вызов сложившейся модели управления регионами, премьер фактически воплощает эффективные мировые тренды. Регионы России взаимозависимы, что мы видим на примере логистики и энергообеспечения Москвы, а единая экономика макрорегиона позволяет выстраивать процессы и комплексную логистику в долгосрочной перспективе. Такая модель была успешно реализована во Франции в программе „Большой Париж“», — рассказал Дмитрий Абзалов.
Мишустин неслучайно в начале совещания коснулся темы развития малых городов, уверен политолог. После пандемии, приводит пример Абзалов, когда большинство людей в мире работали из дома, правительства ряда стран поняли необходимость развития малых городов и спутников. «Чтобы решить проблемы крупных экономических центров, больших городов при помощи малых, необходимо развивать логистику первых и — инфраструктуру вторых. Это можно сделать, объединив пестрые по своей структуре экономики отдельных субъектов в единые макрорегионы», — разъяснил смысл стратсессии Дмитрий Абзалов.
Горизонтальное экономическое взаимодействие в рамках макрорегионов — в фокусе внимания правительства, поскольку в России 21 века не должно существовать «неравенство регионов», уверен заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Уменьшения разрыва между регионами по уровню жизни власти будут добиваться различными методами — в рамках бюджетной и налоговой политики, и через создание региональных центров роста, и путем инфраструктурной поддержки. В этом процессе роль федерального центра ключевая, только своими силами регионы не справятся», — пояснил необходимость создания единой стратегии пространственного развития парламентарий.
Действующая с 2019 года стратегия пространственного развития имеет свои положительные результаты, но требует доработки, о чем сегодня и говорил Михаил Мишустин, считает профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Коробов. «Макрорегионы и субъекты РФ в их составе — очень разные по своей экономической структуре. Развитие перспективных экономических специализаций субъектов РФ, реализация в них крупных инвестиционных проектов, помогут в процессе преодоления „неравенства регионов“ в будущем», — считает профессор Коробов.
Всего в России 12 макрорегионов, рассказал собеседник агентства, однако, среди них есть как лидеры, так и аутсайдеры. Специально для URA.RU профессор Юрий Коробов рассчитал рейтинги макрорегионов, основываясь на данных агентства «РИА-Рейтинг», которое ранее опубликовало «Итоговый рейтинг регионов России-2023». Эксперт пояснил, что в исследовании был рассчитан интегральный рейтинг каждого субъекта Российской Федерации по совокупности факторов (качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие, приверженность жителей здоровому образу жизни). Сложив параметры субъектов РФ, доктор экономических наук наглядно показал, что лидирует Уральско-Сибирский макрорегион, а замыкает список на данный момент Северо-Кавказский.
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