В России кардинально меняется система управления регионами

Так правительство отвечает на внешние вызовы и внутренние запросы общества

19 марта 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Мишустин поручил правительству разработать новую стратегию, согласно которой регионы России станут экономически самодостаточными Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Россия коренным образом меняет региональную политику, что поможет создать новые центры экономического роста и повысить обеспеченность граждан. Сформированное единое экономическое пространство страны позволит преодолеть «региональное неравенство». Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги стратегической сессии правительства 19 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 марта начал стратегическую сессию «Пространственное развитие страны» словами о том, что в каждом регионе, с учетом его потенциала, будут созданы центры экономического роста. Это поможет повысить благосостояние граждан, обеспечить приток инвестиций и создать новые рабочие места. «[Для этого] необходимо направить усилия на решение ряда первоочередных задач. Прежде всего, на сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди российских субъектов», — подчеркнул премьер, обращаясь к членам правительства. Уральско-Сибирский макрорегион, в который входит Свердловская область, по своему экономическому развитию опережает остальные, привел статистику профессор Юрий Коробов. На фото: Екатеринбург. Фото: Размик Закарян © URA.RU Стратегия пространственного развития, о которой говорил премьер, была принята в 2019 году. По словам Мишустина, существующий документ перестал отвечать сложившейся внешнеполитической ситуации и экономическим потребностям государства. Новый документ должен быть актуальным, в первую очередь, учитывать потребности общества и единства экономического пространства страны. «Необходимо, чтобы всем была понятна экономическая модель, по которой должны развиваться наши регионы с учетом именно территориального планирования, связанности и пространственного развития всей страны», — поставил задачу по разработке новой программы развития регионов Мишустин. Стратегия пространственного развития позволяет объединить все существующие программы субъектов РФ в единое целое, создать однородное экономическое пространство внутри макрорегионов, а это настоящий вызов сложившейся «тоннельной» системе управления, считает политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. «Поручение Мишустина — настоящий вызов сложившейся модели управления регионами, премьер фактически воплощает эффективные мировые тренды. Регионы России взаимозависимы, что мы видим на примере логистики и энергообеспечения Москвы, а единая экономика макрорегиона позволяет выстраивать процессы и комплексную логистику в долгосрочной перспективе. Такая модель была успешно реализована во Франции в программе „Большой Париж“», — рассказал Дмитрий Абзалов. Новость по теме Власти помогут регионам стать экономически самодостаточными Мишустин неслучайно в начале совещания коснулся темы развития малых городов, уверен политолог. После пандемии, приводит пример Абзалов, когда большинство людей в мире работали из дома, правительства ряда стран поняли необходимость развития малых городов и спутников. «Чтобы решить проблемы крупных экономических центров, больших городов при помощи малых, необходимо развивать логистику первых и — инфраструктуру вторых. Это можно сделать, объединив пестрые по своей структуре экономики отдельных субъектов в единые макрорегионы», — разъяснил смысл стратсессии Дмитрий Абзалов. Горизонтальное экономическое взаимодействие в рамках макрорегионов — в фокусе внимания правительства, поскольку в России 21 века не должно существовать «неравенство регионов», уверен заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Уменьшения разрыва между регионами по уровню жизни власти будут добиваться различными методами — в рамках бюджетной и налоговой политики, и через создание региональных центров роста, и путем инфраструктурной поддержки. В этом процессе роль федерального центра ключевая, только своими силами регионы не справятся», — пояснил необходимость создания единой стратегии пространственного развития парламентарий. Удаленная работа позитивно сказывается на экономике и логистике крупных городов. Но работать лучше, когда рядом с домом школа, детский сад и комфортные детские площадки, считает политолог Дмитрий Абзалов. Фото: Размик Закарян © URA.RU Действующая с 2019 года стратегия пространственного развития имеет свои положительные результаты, но требует доработки, о чем сегодня и говорил Михаил Мишустин, считает профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Коробов. «Макрорегионы и субъекты РФ в их составе — очень разные по своей экономической структуре. Развитие перспективных экономических специализаций субъектов РФ, реализация в них крупных инвестиционных проектов, помогут в процессе преодоления „неравенства регионов“ в будущем», — считает профессор Коробов. Всего в России 12 макрорегионов, рассказал собеседник агентства, однако, среди них есть как лидеры, так и аутсайдеры. Специально для URA.RU профессор Юрий Коробов рассчитал рейтинги макрорегионов, основываясь на данных агентства «РИА-Рейтинг», которое ранее опубликовало «Итоговый рейтинг регионов России-2023». Эксперт пояснил, что в исследовании был рассчитан интегральный рейтинг каждого субъекта Российской Федерации по совокупности факторов (качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие, приверженность жителей здоровому образу жизни). Сложив параметры субъектов РФ, доктор экономических наук наглядно показал, что лидирует Уральско-Сибирский макрорегион, а замыкает список на данный момент Северо-Кавказский. Инфографика рейтинга макрорегионов, подготовленная для URA.RU профессором Финуниверситета при правительстве РФ Юрием Коробовым Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия коренным образом меняет региональную политику, что поможет создать новые центры экономического роста и повысить обеспеченность граждан. Сформированное единое экономическое пространство страны позволит преодолеть «региональное неравенство». Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги стратегической сессии правительства 19 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 марта начал стратегическую сессию «Пространственное развитие страны» словами о том, что в каждом регионе, с учетом его потенциала, будут созданы центры экономического роста. Это поможет повысить благосостояние граждан, обеспечить приток инвестиций и создать новые рабочие места. «[Для этого] необходимо направить усилия на решение ряда первоочередных задач. Прежде всего, на сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди российских субъектов», — подчеркнул премьер, обращаясь к членам правительства. Стратегия пространственного развития, о которой говорил премьер, была принята в 2019 году. По словам Мишустина, существующий документ перестал отвечать сложившейся внешнеполитической ситуации и экономическим потребностям государства. Новый документ должен быть актуальным, в первую очередь, учитывать потребности общества и единства экономического пространства страны. «Необходимо, чтобы всем была понятна экономическая модель, по которой должны развиваться наши регионы с учетом именно территориального планирования, связанности и пространственного развития всей страны», — поставил задачу по разработке новой программы развития регионов Мишустин. Стратегия пространственного развития позволяет объединить все существующие программы субъектов РФ в единое целое, создать однородное экономическое пространство внутри макрорегионов, а это настоящий вызов сложившейся «тоннельной» системе управления, считает политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Мишустин неслучайно в начале совещания коснулся темы развития малых городов, уверен политолог. После пандемии, приводит пример Абзалов, когда большинство людей в мире работали из дома, правительства ряда стран поняли необходимость развития малых городов и спутников. «Чтобы решить проблемы крупных экономических центров, больших городов при помощи малых, необходимо развивать логистику первых и — инфраструктуру вторых. Это можно сделать, объединив пестрые по своей структуре экономики отдельных субъектов в единые макрорегионы», — разъяснил смысл стратсессии Дмитрий Абзалов. Горизонтальное экономическое взаимодействие в рамках макрорегионов — в фокусе внимания правительства, поскольку в России 21 века не должно существовать «неравенство регионов», уверен заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Уменьшения разрыва между регионами по уровню жизни власти будут добиваться различными методами — в рамках бюджетной и налоговой политики, и через создание региональных центров роста, и путем инфраструктурной поддержки. В этом процессе роль федерального центра ключевая, только своими силами регионы не справятся», — пояснил необходимость создания единой стратегии пространственного развития парламентарий. Действующая с 2019 года стратегия пространственного развития имеет свои положительные результаты, но требует доработки, о чем сегодня и говорил Михаил Мишустин, считает профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Коробов. «Макрорегионы и субъекты РФ в их составе — очень разные по своей экономической структуре. Развитие перспективных экономических специализаций субъектов РФ, реализация в них крупных инвестиционных проектов, помогут в процессе преодоления „неравенства регионов“ в будущем», — считает профессор Коробов. Всего в России 12 макрорегионов, рассказал собеседник агентства, однако, среди них есть как лидеры, так и аутсайдеры. Специально для URA.RU профессор Юрий Коробов рассчитал рейтинги макрорегионов, основываясь на данных агентства «РИА-Рейтинг», которое ранее опубликовало «Итоговый рейтинг регионов России-2023». Эксперт пояснил, что в исследовании был рассчитан интегральный рейтинг каждого субъекта Российской Федерации по совокупности факторов (качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие, приверженность жителей здоровому образу жизни). Сложив параметры субъектов РФ, доктор экономических наук наглядно показал, что лидирует Уральско-Сибирский макрорегион, а замыкает список на данный момент Северо-Кавказский.