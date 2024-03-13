Политика Замначальника полиции Екатеринбурга покидает свой пост 14 марта 2024 в 11:38 Размер текста - 17 + Недавно Александр Кашигин выступал в гордуме с отчетом за 2023 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель главы УМВД по Екатеринбургу Александр Кашигин написал рапорт об увольнении из-за дефицита кадров. Об этом рассказал информированный источник. «Из УМВД Екатеринбурга уходит один из самых достойных офицеров — начальник полиции Александр Кашигин. Полковник уже написал рапорт об увольнении по собственному желанию, документ зарегистрирован в отделе кадров. Причина банальна — тотальный дефицит кадров», — пишет telegram-канал «Лампа» со ссылкой на источник. Издание отмечает, что в ближайшее время УМВД покинут еще два высокопоставленных силовика — начальник ОП №7 Андрей Киселев и ОП №9 Александр Маликов. Примечательно, что Кашигин выступил в гордуме 20 февраля с отчетом начальника УМВ РФ по городу Екатеринбургу за 2023 год. Парламентарии приняли информацию к сведению без доклада, но задали ряд вопросов и высказали предложения. Кашигина поставили на должность замначальника полиции в Екатеринбурге в июне 2023 года. До этого он временно исполнял обязанности зама. Силовик был шестым замглавы городской полиции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. На момент публикации ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заместитель главы УМВД по Екатеринбургу Александр Кашигин написал рапорт об увольнении из-за дефицита кадров. Об этом рассказал информированный источник. «Из УМВД Екатеринбурга уходит один из самых достойных офицеров — начальник полиции Александр Кашигин. Полковник уже написал рапорт об увольнении по собственному желанию, документ зарегистрирован в отделе кадров. Причина банальна — тотальный дефицит кадров», — пишет telegram-канал «Лампа» со ссылкой на источник. Издание отмечает, что в ближайшее время УМВД покинут еще два высокопоставленных силовика — начальник ОП №7 Андрей Киселев и ОП №9 Александр Маликов. Примечательно, что Кашигин выступил в гордуме 20 февраля с отчетом начальника УМВ РФ по городу Екатеринбургу за 2023 год. Парламентарии приняли информацию к сведению без доклада, но задали ряд вопросов и высказали предложения. Кашигина поставили на должность замначальника полиции в Екатеринбурге в июне 2023 года. До этого он временно исполнял обязанности зама. Силовик был шестым замглавы городской полиции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. На момент публикации ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям