13 марта 2024

Замначальника полиции Екатеринбурга покидает свой пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург, кашигин александр
Недавно Александр Кашигин выступал в гордуме с отчетом за 2023 год Фото:

Заместитель главы УМВД по Екатеринбургу Александр Кашигин написал рапорт об увольнении из-за дефицита кадров. Об этом рассказал информированный источник.

«Из УМВД Екатеринбурга уходит один из самых достойных офицеров — начальник полиции Александр Кашигин. Полковник уже написал рапорт об увольнении по собственному желанию, документ зарегистрирован в отделе кадров. Причина банальна — тотальный дефицит кадров», — пишет telegram-канал «Лампа» со ссылкой на источник. Издание отмечает, что в ближайшее время УМВД покинут еще два высокопоставленных силовика — начальник ОП №7 Андрей Киселев и ОП №9 Александр Маликов.

Примечательно, что Кашигин выступил в гордуме 20 февраля с отчетом начальника УМВ РФ по городу Екатеринбургу за 2023 год. Парламентарии приняли информацию к сведению без доклада, но задали ряд вопросов и высказали предложения.

Кашигина поставили на должность замначальника полиции в Екатеринбурге в июне 2023 года. До этого он временно исполнял обязанности зама. Силовик был шестым замглавы городской полиции.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. На момент публикации ответ получить не удалось.

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Заместитель главы УМВД по Екатеринбургу Александр Кашигин написал рапорт об увольнении из-за дефицита кадров. Об этом рассказал информированный источник. «Из УМВД Екатеринбурга уходит один из самых достойных офицеров — начальник полиции Александр Кашигин. Полковник уже написал рапорт об увольнении по собственному желанию, документ зарегистрирован в отделе кадров. Причина банальна — тотальный дефицит кадров», — пишет telegram-канал «Лампа» со ссылкой на источник. Издание отмечает, что в ближайшее время УМВД покинут еще два высокопоставленных силовика — начальник ОП №7 Андрей Киселев и ОП №9 Александр Маликов. Примечательно, что Кашигин выступил в гордуме 20 февраля с отчетом начальника УМВ РФ по городу Екатеринбургу за 2023 год. Парламентарии приняли информацию к сведению без доклада, но задали ряд вопросов и высказали предложения. Кашигина поставили на должность замначальника полиции в Екатеринбурге в июне 2023 года. До этого он временно исполнял обязанности зама. Силовик был шестым замглавы городской полиции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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