Замначальника полиции Екатеринбурга покидает свой пост

Заместитель главы УМВД по Екатеринбургу Александр Кашигин написал рапорт об увольнении из-за дефицита кадров. Об этом рассказал информированный источник.
«Из УМВД Екатеринбурга уходит один из самых достойных офицеров — начальник полиции Александр Кашигин. Полковник уже написал рапорт об увольнении по собственному желанию, документ зарегистрирован в отделе кадров. Причина банальна — тотальный дефицит кадров», — пишет telegram-канал «Лампа» со ссылкой на источник. Издание отмечает, что в ближайшее время УМВД покинут еще два высокопоставленных силовика — начальник ОП №7 Андрей Киселев и ОП №9 Александр Маликов.
Примечательно, что Кашигин выступил в гордуме 20 февраля с отчетом начальника УМВ РФ по городу Екатеринбургу за 2023 год. Парламентарии приняли информацию к сведению без доклада, но задали ряд вопросов и высказали предложения.
Кашигина поставили на должность замначальника полиции в Екатеринбурге в июне 2023 года. До этого он временно исполнял обязанности зама. Силовик был шестым замглавы городской полиции.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. На момент публикации ответ получить не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.