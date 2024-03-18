Мэр Орлов почти без денег стал успешнее Тунгусова на выборах

Как власть Екатеринбурга спасалась в финале: звонки бизнесу, школьные чаты и волонтеры

18 марта 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

До 2021 года Алексей Орлов не администрировал крупные избирательные кампании, и за это время прошел полный цикл Фото: Илья Московец © URA.RU Администрация Екатеринбурга, за результат которой на президентских выборах особенно переживал губернатор Евгений Куйвашев, спаслась в третий день голосования. И даже превзошла результаты прошлых кампаний, которые в городе проводил Владимир Тунгусов — легендарный экс-вице-мэр, ныне персона нон-грата свердловской политики. Детали спецоперации, которую координировал лично мэр Алексей Орлов, URA.RU привели источники в муниципальной власти. Явка в городе составила 66,13%, главу государства очно и через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) поддержали 78,12%. Известно, что перед голосованием мэрии ставили задачу обеспечить 68-процентную явку (ключевая задача) и «качество» не ниже 75%. Первый показатель хоть и не достигнут, результат признан удовлетворительным, рассказал корреспонденту мэр Алексей Орлов, который вечером 17 марта — сразу после закрытия участков — ездил к Куйвашеву. Евгений Куйвашев (справа) доволен результатами выборов в регионе: задачи от Кремля выполнены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Спасибо за хорошую работу. Я доволен результатом Екатеринбурга», — передал месседж шефа Орлов. Предыдущие муниципальные рекорды были установлены в 2000-м (61,35% явки) и 2018 годах (73,93% за Путина). Первую кампанию Тунгусов курировал в статусе пока только набирающего вес замглавы администрации, вторую — уже в статусе вице-губернатора. В сентябре 2018-го Куйвашев уволил его — за попытку в обход начальства удержать контроль над думой — и инициировал смену городской власти. Считалось, что после ухода Тунгусова и его людей мэрия утратила реальный контроль над админресурсом — систему во многом пришлось выстраивать заново. Орлов, ставший мэром в декабре 2020-го, его политический зам Сергей Плахотин и политтехнолог Александр Пирогов этим и занимались. С финансовыми проблемами Алексей Орлов и Сергей Плахотин сталкиваются из кампании в кампанию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Источник URA.RU в городском штабе знает, что основной целью как минимум некоторых его участников было именно превзойти «тунгусовский» результат, прежде всего 2018 года (явка — 60,51%). Но ресурсов катастрофически не хватало. Второй собеседник вспоминает, как политические заместители глав районов, нанятые как раз во времена «серого кардинала», на совещаниях постоянно сетовали, что «раньше денег было больше». Орлов и Плахотин пытались эту проблему решить — в частности, просили у «области» средства на продвижение в городе областной викторины «Опорный край» (сыграла в итоге огромную роль в повышении интереса к выборам) и якорный плахотинский проект, применяемый им во всех последних кампаниях, «Пенсионер». Но получили отказ, утверждает источник URA.RU в одной из районных администраций. «В итоге Орлов пошел к крупному бизнесу», — добавил один из депутатов думы. Новость по теме Куйвашев отметил успех на президентских выборах в кругу «самых достойных» На внебюджетные средства администрация запустила поквартирные обходы (250 волонтеров) с оповещениями о предстоящем голосовании и викторине, колл-центр (для обзвона горожан) и сформировала группы для работы с ДЭГом в муниципальных предприятиях. При мобилизации сторонников (по схеме «1+3») ставка была сделана именно на электронное голосование (в это отличие «городской» от «областной стратегий»). Также увеличили тираж муниципальной газеты «Вечерний Екатеринбург» с 200 до 350 тысяч, и ближе к событию запустили рекламу «Опорного края» в общественном транспорте, подъездах и магазинах/киосках. «Благодаря полностью обновленной за предыдущие два с половиной года базе контактов (Тунгусов же после себя ничего не оставил — все унесли), звонками и обходами удалось дотянуться до 400 тысяч горожан. Сделали все, что смогли», — рассказывал корреспонденту начальник одного из подразделений мэрии 14 марта. И сокрушался, что переговоры о финансировании кампании отняли слишком много времени, начать можно было месяца на полтора раньше. Будто заранее объясняя надвигающийся кризис. У Орлова сохраняются добрососедские отношения с Владимиром Тунгусовым (на фото) — они живут в одном поселке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый день прошел нервно: утром 15 марта по кабинетам прошла информация о серьезных расхождения в мобилизационных списках, чиновники срочно начали обзванивать сторонников, когда выяснилось, что тревога — ложная. Во второй день напряженность нарастала: город, как считалось, идет медленно — 48,8% избирателей. Куйвашев, понимая важность екатеринбургского результата для общеобластного, призвал министров подключить все свои резервы в городе. А Орлов тут же начал обзванивать знакомых бизнесменов — чтобы помогали людьми. Вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко вступил в переговоры с управляющими компаниями, его коллега Екатерина Сибирцева (курирует соцблок) распространила призывы по школьным WhatsApp-чатам. По оценке одного из свидетелей, это дало несколько тысяч избирателей, вклад Сибирцевой он оценивает как наивысший. Екатерине Сибирцевой приписывают одну из ключевых ролей в кампании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Параллельно в последний день запустили по ТЦ и в транспорте — где это было возможным технически — видео- и аудио-рекламу викторины. Плюс в колл-центр дополнительно посадили 20 волонтеров на обзвоны», — описал действия муниципальной власти один из источников. Другой важный фрагмент — корректировка графика мэра: поначалу он не планировал ехать на масленицу в парк Маяковского, но в последний момент передумал, захотел еще раз призвать людей. Итоговый результат политконсультант Алексей Ширинкин, прекрасно разбирающийся в местных раскладах, назвал результат Орлова «административным подвигом». «Екатеринбург — это электорально тяжелая территория. Огромный мегаполис с огромным количеством людей аполитичных, протестно настроенных и позитивных лоялистов. Кроме того, комиссии избирательные очень сложные — ведь чем более мозаична политика, тем более комиссии действуют осторожно, без чрезмерной активности, потому что слишком много центров влияния», — отметил эксперт. «Я доволен, что удалось настроить работу команды, выстроить диалог с сообществом городским», — сказал агентству сам Орлов. Услышав от корреспондента, что на волне ожидаемых кадровых перестановок по всей стране ему — будущему выпускнику кремлевской «школы губернаторов» — может быть предложено повышение, Орлов отрезал: «Я спокойно к этому отношусь. Как будет, так будет. Меня абсолютно устраивает то, чем я занимаюсь, я получаю огромное удовлетворение». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Екатеринбурга, за результат которой на президентских выборах особенно переживал губернатор Евгений Куйвашев, спаслась в третий день голосования. И даже превзошла результаты прошлых кампаний, которые в городе проводил Владимир Тунгусов — легендарный экс-вице-мэр, ныне персона нон-грата свердловской политики. Детали спецоперации, которую координировал лично мэр Алексей Орлов, URA.RU привели источники в муниципальной власти. Явка в городе составила 66,13%, главу государства очно и через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) поддержали 78,12%. Известно, что перед голосованием мэрии ставили задачу обеспечить 68-процентную явку (ключевая задача) и «качество» не ниже 75%. Первый показатель хоть и не достигнут, результат признан удовлетворительным, рассказал корреспонденту мэр Алексей Орлов, который вечером 17 марта — сразу после закрытия участков — ездил к Куйвашеву. «Спасибо за хорошую работу. Я доволен результатом Екатеринбурга», — передал месседж шефа Орлов. Предыдущие муниципальные рекорды были установлены в 2000-м (61,35% явки) и 2018 годах (73,93% за Путина). Первую кампанию Тунгусов курировал в статусе пока только набирающего вес замглавы администрации, вторую — уже в статусе вице-губернатора. В сентябре 2018-го Куйвашев уволил его — за попытку в обход начальства удержать контроль над думой — и инициировал смену городской власти. Считалось, что после ухода Тунгусова и его людей мэрия утратила реальный контроль над админресурсом — систему во многом пришлось выстраивать заново. Орлов, ставший мэром в декабре 2020-го, его политический зам Сергей Плахотин и политтехнолог Александр Пирогов этим и занимались. Источник URA.RU в городском штабе знает, что основной целью как минимум некоторых его участников было именно превзойти «тунгусовский» результат, прежде всего 2018 года (явка — 60,51%). Но ресурсов катастрофически не хватало. Второй собеседник вспоминает, как политические заместители глав районов, нанятые как раз во времена «серого кардинала», на совещаниях постоянно сетовали, что «раньше денег было больше». Орлов и Плахотин пытались эту проблему решить — в частности, просили у «области» средства на продвижение в городе областной викторины «Опорный край» (сыграла в итоге огромную роль в повышении интереса к выборам) и якорный плахотинский проект, применяемый им во всех последних кампаниях, «Пенсионер». Но получили отказ, утверждает источник URA.RU в одной из районных администраций. «В итоге Орлов пошел к крупному бизнесу», — добавил один из депутатов думы. На внебюджетные средства администрация запустила поквартирные обходы (250 волонтеров) с оповещениями о предстоящем голосовании и викторине, колл-центр (для обзвона горожан) и сформировала группы для работы с ДЭГом в муниципальных предприятиях. При мобилизации сторонников (по схеме «1+3») ставка была сделана именно на электронное голосование (в это отличие «городской» от «областной стратегий»). Также увеличили тираж муниципальной газеты «Вечерний Екатеринбург» с 200 до 350 тысяч, и ближе к событию запустили рекламу «Опорного края» в общественном транспорте, подъездах и магазинах/киосках. «Благодаря полностью обновленной за предыдущие два с половиной года базе контактов (Тунгусов же после себя ничего не оставил — все унесли), звонками и обходами удалось дотянуться до 400 тысяч горожан. Сделали все, что смогли», — рассказывал корреспонденту начальник одного из подразделений мэрии 14 марта. И сокрушался, что переговоры о финансировании кампании отняли слишком много времени, начать можно было месяца на полтора раньше. Будто заранее объясняя надвигающийся кризис. Первый день прошел нервно: утром 15 марта по кабинетам прошла информация о серьезных расхождения в мобилизационных списках, чиновники срочно начали обзванивать сторонников, когда выяснилось, что тревога — ложная. Во второй день напряженность нарастала: город, как считалось, идет медленно — 48,8% избирателей. Куйвашев, понимая важность екатеринбургского результата для общеобластного, призвал министров подключить все свои резервы в городе. А Орлов тут же начал обзванивать знакомых бизнесменов — чтобы помогали людьми. Вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко вступил в переговоры с управляющими компаниями, его коллега Екатерина Сибирцева (курирует соцблок) распространила призывы по школьным WhatsApp-чатам. По оценке одного из свидетелей, это дало несколько тысяч избирателей, вклад Сибирцевой он оценивает как наивысший. «Параллельно в последний день запустили по ТЦ и в транспорте — где это было возможным технически — видео- и аудио-рекламу викторины. Плюс в колл-центр дополнительно посадили 20 волонтеров на обзвоны», — описал действия муниципальной власти один из источников. Другой важный фрагмент — корректировка графика мэра: поначалу он не планировал ехать на масленицу в парк Маяковского, но в последний момент передумал, захотел еще раз призвать людей. Итоговый результат политконсультант Алексей Ширинкин, прекрасно разбирающийся в местных раскладах, назвал результат Орлова «административным подвигом». «Екатеринбург — это электорально тяжелая территория. Огромный мегаполис с огромным количеством людей аполитичных, протестно настроенных и позитивных лоялистов. Кроме того, комиссии избирательные очень сложные — ведь чем более мозаична политика, тем более комиссии действуют осторожно, без чрезмерной активности, потому что слишком много центров влияния», — отметил эксперт. «Я доволен, что удалось настроить работу команды, выстроить диалог с сообществом городским», — сказал агентству сам Орлов. Услышав от корреспондента, что на волне ожидаемых кадровых перестановок по всей стране ему — будущему выпускнику кремлевской «школы губернаторов» — может быть предложено повышение, Орлов отрезал: «Я спокойно к этому отношусь. Как будет, так будет. Меня абсолютно устраивает то, чем я занимаюсь, я получаю огромное удовлетворение».