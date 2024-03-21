Екатеринбургский разведчик провел через минные поля 100 бойцов

Как 24-летний солдат год назад спас роту с затопленного острова возле Каховской ГЭС. Видео

21 марта 2024 в 07:06 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский солдат спас 100 товарищей, оказавшихся отрезанными от своей группы (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбургский разведчик в одиночку вывел с затопленного острова возле Каховской ГЭС (Херсон) роту солдат, которая оказалась отрезана от своих двумя минными полями. Это было в июне прошлого года, но рассказал о ней доброволец только сейчас, отслужив по контракту. На прошлой неделе боец уже вместе с отцом вновь уехал на фронт. Перед отправкой 24-летний парень объяснил URA.RU, что для него значит тезис «своих не бросаем» и почему он всегда держит для себя гранату. После диверсии на ГЭС уровень воды местами поднимался на 12 метров, жителей нескольких поселков эвакуировали Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU «В прошлом году я служил в 126-й бригаде береговой обороны Крыма, разведбатальон. ВСУшники подорвали дамбу на Каховской ГЭС, случился потоп. Приказ на эвакуацию поступил в 10 часов на следующий день, к этому времени самый передний остров был уже по колено в воде. А там дальше, за двумя минными полями, у нас осталась целая рота штурмовиков и разведчиков. Они продвигались со штурмом вперед, и дороги обратно никто из них не знал. Сто ребят остались отрезанными ото всех на затопленном острове, без саперов, без карты минных полей», — рассказал боец, чье имя и позывной мы не называем в целях его безопасности. Екатеринбургский разведчик отправился за товарищами. Один. По минным полям и по пояс в воде. Он объяснил корреспонденту, что его так научил отец: «мы своих не бросаем». «Вода уже пошла, мощным течением начало смывать мины. Они поплыли, во что-то врезались, детонировали. Плюс остров обстреливали кассетными боеприпасами», — рассказал парень. По пояс в воде и под огнем он прошел два километра и встретил своих. Обратная дорога была еще сложнее: свердловский разведчик шел во главе группы, за ним вытянулась рота солдат. Этот путь он снял на видео. Кадры напоминают тропики в сезон дождей: зелень, цветы и море воды, по которой медленно движется колонна вооруженных людей. В воде то и дело мелькает плывущая живность. Одного из зверьков — ежика — екатеринбуржец подхватил и вынес на сушу. Через минные поля прошли все 100 солдат, никто не погиб и не был ранен. Сейчас отец и сын будут служить плечо к плечу (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Отслужив контракт, парень осенью 2023-го вернулся домой. А на прошлой неделе вместе с отцом вновь уехал на фронт — добровольцами в составе бригады «Терек». Для старшего это уже третья командировка: в прошлом пограничник и полицейский, он уже дважды побывал на СВО, штурмовал Изюм и Новомихайловку. Сейчас отец и сын попали на Бахмутское направление. «Едем по зову сердца, плечо к плечу. Когда мы друг с другом рядом, обоим морально легче. Как мама? Мама у нас железная женщина, жена офицера», — объясняет парень. У них с отцом даже одинаковые позывные, но для удобства младший возьмет себе другой. Товарищи называют молодого разведчика «волшебником троп». И не только после эпизода на Каховской ГЭС: он умеет в ночи, без приборов, в полной темноте, под коптерами и обстрелами водить за собой людей. «Я, разведчик, веду группу, мне надо ее завести на наблюдательный пункт. Например, я встречаю группу в пункте А, где ее ночью высаживает катер. Со снаряжением, рюкзаками и боекомплектами веду на передок острова. Довожу до домика, забираю старую смену и увожу на начальную точку, там их забирает катер», — объясняет свою задачу боец. С собой у него всегда граната — для себя. Он понимает, что попасть ему в плен нельзя. «У меня допуск к гостайне, знаю много. Да и вообще в плен попадать нельзя, особенно добровольцам: нас не обменивают, нас пытают до смерти. Каким бы человек ни был, сломать можно любого и вытянуть секреты. Поэтому всегда граната с собой», — просто объясняет разведчик. Сейчас его бригаде нужен хороший современный квадрокоптер. Солдат называет определенную марку — Mavic 3 T Thermal, который оснащен тепловизором. »[Бригада] Терек» славится своей артиллерией, а для корректировки нужна именно эта модель. Если я с таким коптером пойду в разведку, смогу видеть противника и днем, и ночью, и наводить на него артиллерию», — говорит солдат. Помогает бойцам фонд «Объединенная группа «Уральские самоцветы» и «Три Ивана». Квадрокоптер стоит 570 тысяч рублей. На данный момент собрано 192 тысячи, нужны еще 378. Если вы хотите помочь бригаде «Терек», вы можете отправить средства на следующие реквизиты: 2202206817566800 — номер карты Сбербанка. Алексей Викторович К. Парень окончил в Екатеринбурге техникум, потом служил в морской пехоте Тихоокеанского флота. А потом ушел по контракту на СВО Фото: предоставлено героем публикации История на затопленном острове рядом с ГЭС случилась чуть менее года назад, но рассказал о ней солдат лишь сейчас Фото: предоставлено героем публикации Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский разведчик в одиночку вывел с затопленного острова возле Каховской ГЭС (Херсон) роту солдат, которая оказалась отрезана от своих двумя минными полями. Это было в июне прошлого года, но рассказал о ней доброволец только сейчас, отслужив по контракту. На прошлой неделе боец уже вместе с отцом вновь уехал на фронт. Перед отправкой 24-летний парень объяснил URA.RU, что для него значит тезис «своих не бросаем» и почему он всегда держит для себя гранату. «В прошлом году я служил в 126-й бригаде береговой обороны Крыма, разведбатальон. ВСУшники подорвали дамбу на Каховской ГЭС, случился потоп. Приказ на эвакуацию поступил в 10 часов на следующий день, к этому времени самый передний остров был уже по колено в воде. А там дальше, за двумя минными полями, у нас осталась целая рота штурмовиков и разведчиков. Они продвигались со штурмом вперед, и дороги обратно никто из них не знал. Сто ребят остались отрезанными ото всех на затопленном острове, без саперов, без карты минных полей», — рассказал боец, чье имя и позывной мы не называем в целях его безопасности. «Вода уже пошла, мощным течением начало смывать мины. Они поплыли, во что-то врезались, детонировали. Плюс остров обстреливали кассетными боеприпасами», — рассказал парень. По пояс в воде и под огнем он прошел два километра и встретил своих. Обратная дорога была еще сложнее: свердловский разведчик шел во главе группы, за ним вытянулась рота солдат. Этот путь он снял на видео. Отслужив контракт, парень осенью 2023-го вернулся домой. А на прошлой неделе вместе с отцом вновь уехал на фронт — добровольцами в составе бригады «Терек». Для старшего это уже третья командировка: в прошлом пограничник и полицейский, он уже дважды побывал на СВО, штурмовал Изюм и Новомихайловку. Сейчас отец и сын попали на Бахмутское направление. «Едем по зову сердца, плечо к плечу. Когда мы друг с другом рядом, обоим морально легче. Как мама? Мама у нас железная женщина, жена офицера», — объясняет парень. У них с отцом даже одинаковые позывные, но для удобства младший возьмет себе другой. «Я, разведчик, веду группу, мне надо ее завести на наблюдательный пункт. Например, я встречаю группу в пункте А, где ее ночью высаживает катер. Со снаряжением, рюкзаками и боекомплектами веду на передок острова. Довожу до домика, забираю старую смену и увожу на начальную точку, там их забирает катер», — объясняет свою задачу боец. С собой у него всегда граната — для себя. Он понимает, что попасть ему в плен нельзя. Сейчас его бригаде нужен хороший современный квадрокоптер. Солдат называет определенную марку — Mavic 3 T Thermal, который оснащен тепловизором. »[Бригада] Терек» славится своей артиллерией, а для корректировки нужна именно эта модель. Если я с таким коптером пойду в разведку, смогу видеть противника и днем, и ночью, и наводить на него артиллерию», — говорит солдат. Помогает бойцам фонд «Объединенная группа «Уральские самоцветы» и «Три Ивана». Квадрокоптер стоит 570 тысяч рублей. На данный момент собрано 192 тысячи, нужны еще 378. Если вы хотите помочь бригаде «Терек», вы можете отправить средства на следующие реквизиты: 2202206817566800 — номер карты Сбербанка. Алексей Викторович К.