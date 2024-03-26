Путин объяснил, как не допустить нового «Крокуса»

Силовикам дали три важных поручения

26 марта 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин показал, что правоохранители должны сконцентрировать усилия на пресечении трагедий, подобных теракту в «Крокус Сити Холле». В связи с этим должна быть взята под контроль миграционная сфера, необходимо обезопасить несовершеннолетних от вовлечения в криминогенную среду, а борьбу с коррупцией важно усилить. Так политологи интерпретируют URA.RU слова президента на расширенной коллегии Генпрокуратуры России 26 марта. Открывая заседание коллегии Генеральной прокуратуры, Путин напомнил о событиях 22 марта, когда в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли десятки россиян. Он подчеркнул, что преступники, совершившие террористический акт, были арестованы, а следователи устанавливают обстоятельства преступления, выясняют детали, определяют роль и степень вины участников этого трагического события. Статья по теме Путин ответил на главный вызов заказчиков теракта в Москве Путин выразил уверенность, что прокуроры при предъявлении обвинения и в судебном процессе сделают все необходимое, чтобы «преступники понесли справедливое наказание, как того и требует российский закон». Он также отметил, что безопасность россиян, обеспечение суверенитета и укрепление правопорядка остаются ключевыми задачами государственной политики. Глава государства подчеркнул, что важнейшей задачей прокуратуры является контроль и координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. «Прошу совместно с коллегами из МВД, других правоохранительных органов… продумать систему дополнительных превентивных, профилактических, других антикриминальных мер. В том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере. Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем», — сказал Путин. По его словам, он также ожидает от прокуратуры большей эффективности в борьбе с коррупцией. Путин также обозначил еще один приоритет государства, на который должно обратить внимание Генеральная прокуратура. Речь идет о молодом поколении, его воспитании и становлении. Глава государства напомнил, что именно для этого запускается новый национальный проект «Молодежь России». Путин призвал «сделать все», чтобы оградить детей и подростков от преступных посягательств, от рисков втягивания в криминальную и экстремистскую среду Фото: Размик Закарян © URA.RU В ходе расширенного заседания коллегии президент указал на то, что Генпрокуратуре нужно усилить работу по защите прав несовершеннолетних. «Сделать все, чтобы оградить детей и подростков от преступных посягательств, от рисков втягивания в криминальную и экстремистскую среду», — сказал Путин, добавив, что, в том числе, прокурорам важно регулярно и тщательно проверять соблюдение требований безопасности в образовательных учреждениях, в местах детского отдыха. На коллегии Генпрокуратуры президент Путин показал, что правоохранители должны сконцентрировать усилия на предупреждении и пресечении трагедий, подобных теракту в «Крокус Сити Холле», совершенному 22 марта, отметил директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев. По его словам, президент дает сигнал о том, что для этого должна быть под контролем миграционная сфера, усилена борьба с коррупцией и защита детей от опасной криминогенной среды. «Есть хоть маленький шанс не пресечь, а предотвратить теракт — его всегда надо использовать. Прокуратура — центр надзора за законностью, то есть точка, находящаяся в некотором смысле над МВД и многими другими ведомствами. От того, как поведет себя прокуратура, будет определяться деятельность всех остальных ведомств», — пояснил политолог. Схожей позиции придерживается руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, Путин обозначил три важных момента: борьба с терроризмом, борьба с коррупцией и защита детей. Борьба с терроризмом, отмечает политолог, в том числе, должна быть связана с нормализацией миграционных процессов. «Мигранты являются плодородной средой и для вербовки западными, украинскими спецслужбами террористов и диверсантов, и для бытовых преступлений, — продолжил Ярошенко. — Нормализация миграционной политики решает сразу три задачи — борьба с терроризмом, с бытовыми преступлениями, с организованной преступностью. При этом нельзя нормализацию миграционной политики связывать исключительно с борьбой с терроризмом — это тот путь, по которому хотят нас толкнуть враги. Проблема мигрантов была и до событий в „Крокусе“, правоохранители и силовики, в том числе прокуратура, занимались этим». Ярошенко подчеркнул, что коррупция, во многом, причина больших крупных трагедий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ярошенко также подчеркивает, что антикоррупционная работа также является частью системы превентивных мер. «Коррупция подтачивает мощь государства, ее социально-экономическое развитие. Коррупция многоликая — это не только взятки и бытовая коррупция. Это действительно тесная связь некоторых чиновников, представителей власти с недобросовестными коммерсантами и эту связь надо разорвать. Коррупция, во многом, причина больших крупных трагедий, когда кто-то из представителей власти закрыл глаза на явные недочеты, помог коммерсантам. Можно прогнозировать, что в ближайшие годы борьба с коррупцией будет еще жестче и еще непримиримее», — добавил он. Журавлев, говоря о защите несовершеннолетних от рисков втягивания в криминальную среду, напоминает, что в Сети публиковали скриншоты, в которых подросткам из обезличенных аккаунтов предлагали за деньги осуществить террористические акты. «Предполагалось, что мы это уже пережили. Был момент, когда пытались именно детей натравливать на взрослых. Но мне казалось, что этот этап закончился», — подчеркнул политолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин показал, что правоохранители должны сконцентрировать усилия на пресечении трагедий, подобных теракту в «Крокус Сити Холле». В связи с этим должна быть взята под контроль миграционная сфера, необходимо обезопасить несовершеннолетних от вовлечения в криминогенную среду, а борьбу с коррупцией важно усилить. Так политологи интерпретируют URA.RU слова президента на расширенной коллегии Генпрокуратуры России 26 марта. Открывая заседание коллегии Генеральной прокуратуры, Путин напомнил о событиях 22 марта, когда в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли десятки россиян. Он подчеркнул, что преступники, совершившие террористический акт, были арестованы, а следователи устанавливают обстоятельства преступления, выясняют детали, определяют роль и степень вины участников этого трагического события. Путин выразил уверенность, что прокуроры при предъявлении обвинения и в судебном процессе сделают все необходимое, чтобы «преступники понесли справедливое наказание, как того и требует российский закон». Он также отметил, что безопасность россиян, обеспечение суверенитета и укрепление правопорядка остаются ключевыми задачами государственной политики. Глава государства подчеркнул, что важнейшей задачей прокуратуры является контроль и координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. «Прошу совместно с коллегами из МВД, других правоохранительных органов… продумать систему дополнительных превентивных, профилактических, других антикриминальных мер. В том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере. Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем», — сказал Путин. По его словам, он также ожидает от прокуратуры большей эффективности в борьбе с коррупцией. Путин также обозначил еще один приоритет государства, на который должно обратить внимание Генеральная прокуратура. Речь идет о молодом поколении, его воспитании и становлении. Глава государства напомнил, что именно для этого запускается новый национальный проект «Молодежь России». В ходе расширенного заседания коллегии президент указал на то, что Генпрокуратуре нужно усилить работу по защите прав несовершеннолетних. «Сделать все, чтобы оградить детей и подростков от преступных посягательств, от рисков втягивания в криминальную и экстремистскую среду», — сказал Путин, добавив, что, в том числе, прокурорам важно регулярно и тщательно проверять соблюдение требований безопасности в образовательных учреждениях, в местах детского отдыха. На коллегии Генпрокуратуры президент Путин показал, что правоохранители должны сконцентрировать усилия на предупреждении и пресечении трагедий, подобных теракту в «Крокус Сити Холле», совершенному 22 марта, отметил директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев. По его словам, президент дает сигнал о том, что для этого должна быть под контролем миграционная сфера, усилена борьба с коррупцией и защита детей от опасной криминогенной среды. Схожей позиции придерживается руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, Путин обозначил три важных момента: борьба с терроризмом, борьба с коррупцией и защита детей. Борьба с терроризмом, отмечает политолог, в том числе, должна быть связана с нормализацией миграционных процессов. «Мигранты являются плодородной средой и для вербовки западными, украинскими спецслужбами террористов и диверсантов, и для бытовых преступлений, — продолжил Ярошенко. — Нормализация миграционной политики решает сразу три задачи — борьба с терроризмом, с бытовыми преступлениями, с организованной преступностью. При этом нельзя нормализацию миграционной политики связывать исключительно с борьбой с терроризмом — это тот путь, по которому хотят нас толкнуть враги. Проблема мигрантов была и до событий в „Крокусе“, правоохранители и силовики, в том числе прокуратура, занимались этим». Ярошенко также подчеркивает, что антикоррупционная работа также является частью системы превентивных мер. «Коррупция подтачивает мощь государства, ее социально-экономическое развитие. Коррупция многоликая — это не только взятки и бытовая коррупция. Это действительно тесная связь некоторых чиновников, представителей власти с недобросовестными коммерсантами и эту связь надо разорвать. Коррупция, во многом, причина больших крупных трагедий, когда кто-то из представителей власти закрыл глаза на явные недочеты, помог коммерсантам. Можно прогнозировать, что в ближайшие годы борьба с коррупцией будет еще жестче и еще непримиримее», — добавил он. Журавлев, говоря о защите несовершеннолетних от рисков втягивания в криминальную среду, напоминает, что в Сети публиковали скриншоты, в которых подросткам из обезличенных аккаунтов предлагали за деньги осуществить террористические акты. «Предполагалось, что мы это уже пережили. Был момент, когда пытались именно детей натравливать на взрослых. Но мне казалось, что этот этап закончился», — подчеркнул политолог.