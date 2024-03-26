Россию ждет большая чистка от западных ценностей

Путин начал с культуры как самой чувствительной сферы. Рассказ URA.RU из Кремля

26 марта 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин вручил ежегодные премии в области культуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россию ждет большое очищение. Начать президент Владимир Путин решил с самой чувствительной сферы — с культуры. 26 марта он вручил ежегодные премии молодым работникам этой отрасли и авторам произведений для детей и юношества. Лауреаты воспринимают свое творчество как служение Отечеству. Они убеждены, что должны помочь государству и обществу вернуться к истокам, но не к застою. Эксперты же уверены, что как раз такие люди позволят искоренить в России чуждые западные ценности. Виолончелист Александр Рамм волновался перед встречей с президентом: рука потела, а чтобы не сбиться с ответным словом, свою речь написал на бумаге Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС В ожидании президента в Екатерининском зале лауреаты (они сидели отдельно) жестами общались со своими родными, которые были по центру — за спинами вице-премьера Татьяны Голиковой и министра культуры Ольги Любимовой, режиссера Карена Шахназарова и музыканта Юрия Башмета и других членов Совета по культуре. Больше всех, кажется, волновался виолончелист Александр Рамм, который то и дело вытирал руку и дул на нее, чтобы «подсушить» перед тем, как протянуть Путину. Путин появился в зале неожиданно. Присутствующие даже не сразу поняли это. «Сигнал» подал президентский оркестр. Глава государства кивком головы поприветствовал гостей и прошел к трибуне. «В тяжелые, трагические периоды еще больше возрастает значение культуры и ее духовных, нравственных, моральных ценностей, — начал Путин. - Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу [теракт в «Крокус Сити Холле»], опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших, в нашей решимости быть сильными и сплоченными». По словам Путина, «колоссальную роль в этом играет четкая, однозначная позиция тех, кто служит культуре». «Ваше слово сегодня, ваше мнение и само творчество напрямую влияет на настроение людей, на укрепление их патриотических чувств. Вы сохраняете и дополняете знания и традиции отечественной культуры, ее преемственность и вносите вклад высшей пробы в воспитание и становление подрастающих поколений, по сути, формируете будущее России», — заявил он. Художник Алексей Крюков посвятил считает, что служит Отечеству в авангарде культурного фронта Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Путин вкратце рассказал о каждом из лауреатов. И каждого поблагодарил. Он подчеркнул, что своей деятельностью они придают «новое, выразительное звучание нашим важнейшим, традиционным ценностям: духовно-нравственным идеалам, исторической памяти, любви к Отечеству и ответственности за его судьбу». «Благодарю вас за преданное служение своему делу и великой культуре России», — сказал президент. Он вручил три премии молодым деятелям культуры. 36-летний художник Алексей Крюков получил награду за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы. С 2015 года он ездит в Донбасс и пишет портреты его защитников, а также детей и взрослых, которые столкнулись с войной. Сегодня одну из своих работ, на которой изображена девочка, рисующая на асфальте мир, Алексей подарил президенту. Он первым в ходе этой церемонии произнес фразу «Служу Отечеству!» подхватив посыл президента о служении. Менга Ондар отмечена за вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия тувинского народа Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Замдиректора Центра развития тувинской традиционной культуры 35-летняя Менга Ондар отмечена за вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия тувинского народа. Она занимается фольклором и пытается сохранить для будущих поколений тувинские народные песни и особенности тувинского языка. 35-летнего виолончелиста Александра Рамма президент наградил за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и просветительскую деятельность. Рамм единственный, кто исполняет все сюиты английского композитора Бенджамина Бриттена в одном концерте. Он передает свой опыт детям. Лауреатом премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стал президент фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи «Белый пароход» Николай Диденко. Он создал фестиваль с одноименным названием. Сегодня в своем ответном слове Диденко сказал о финансовых трудностях, которые возникли с организацией очередного фестиваля. Сразу после окончания церемонии вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на вопрос журналиста URA.RU сказала, что уже обменялись мнениями на этот счет с министром культуры. Можно сказать, что деньги будут, и фестиваль состоится. Директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов получил премию за вклад в развитие отечественного театрального искусства. В репертуаре театра около 50 спектаклей для взрослых и детей. Вся работа деятелей культуры и власти в этой сфере направлена прежде всего на детей, которые, как считают собеседники URA.RU, должны воспитываться в родной среде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свою премию сегодня получила и и. о. ректора Московской академии хореографии Марина Леонова за вклад в сохранение и развитие традиций отечественного хореографического образования. Академию под руководством Леоновой называют уникальным международным образовательным центром. Лауреаты воспринимают свое творчество как служение, потому что оно, как рассказали URA.RU сами награжденные, помогает очищать общество от чуждых ему западных ценностей. По словам Алексея Крюкова, если бойцы, с которыми постоянно находится рядом почти 10 лет, служат «на передке», находятся «в авангарде русского мира», то его собственный «фронт» — «авангард культурного русского мира». «Мы должны ковать победу здесь, в тылу. И это приведет нас к общей победе, сказал Алексей URA.RU. — Мы должны приумножать то, чем сильна Россия, мы должны вернуть наши традиции. Переформатирование, очищение в обществе уже началось. В разумных пределах можно что-то заимствовать, но главное — культивировать свои ценности, которые не будут разрушать в человеке человека, как это было в 1990-е годы, когда росло мое поколение. Тогда все были заражены прозападными, ненастоящими ценностями. Запад создает мертвечину в искусстве. А люди устают от мертвых вещей. Мы должны противостоять этому: через искусство давать детям фундаментальные ориентиры». Николай Диденко сегодня не только получил премию, но и привлек внимание руководства страны к фестивалю «Белый пароход», на который пока не хватает финансирования Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Такой же позиции придерживается и Николай Диденко. По его словам, особенно сейчас важно передавать культурные ценности детям, прививать им любовь к русской культуре, к русским традициям и ценностям. «Наше общество действительно очищается сегодня от засилья западного. 1990-е годы — страшный период, когда модно было уезжать из России, когда в видеосалонах все смотрели боевики, когда все танцевали под песни «Американ бой». Сейчас все по-другому, — убежден Диденко. — Мы поворачиваемся к родному. Но мы не будем отворачиваться от американских, европейских композиторов, потому что понимаем, что такое настоящее искусство. Но в приоритете — наша родная культура». Новость по теме Путин наградил деятелей культуры Вручая премии в области культуры, президент придерживается своей линии по укреплению традиционных основ в российском обществе, поясняет старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Российские ценности «не должны стать экспонатом в музеях», но их нужно «защищать». «Это вопрос не одного года, может быть, и не одного десятилетия, — считает Зудин. — Поэтому особенно актуально становится то, что придет на смену этим чуждым нашей цивилизации ценностям, и кто их будет нести в народ, передавать детям, молодежи. Президент тем самым проводит процесс оздоровления общества». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россию ждет большое очищение. Начать президент Владимир Путин решил с самой чувствительной сферы — с культуры. 26 марта он вручил ежегодные премии молодым работникам этой отрасли и авторам произведений для детей и юношества. Лауреаты воспринимают свое творчество как служение Отечеству. Они убеждены, что должны помочь государству и обществу вернуться к истокам, но не к застою. Эксперты же уверены, что как раз такие люди позволят искоренить в России чуждые западные ценности. В ожидании президента в Екатерининском зале лауреаты (они сидели отдельно) жестами общались со своими родными, которые были по центру — за спинами вице-премьера Татьяны Голиковой и министра культуры Ольги Любимовой, режиссера Карена Шахназарова и музыканта Юрия Башмета и других членов Совета по культуре. Больше всех, кажется, волновался виолончелист Александр Рамм, который то и дело вытирал руку и дул на нее, чтобы «подсушить» перед тем, как протянуть Путину. Путин появился в зале неожиданно. Присутствующие даже не сразу поняли это. «Сигнал» подал президентский оркестр. Глава государства кивком головы поприветствовал гостей и прошел к трибуне. «В тяжелые, трагические периоды еще больше возрастает значение культуры и ее духовных, нравственных, моральных ценностей, — начал Путин. - По словам Путина, «колоссальную роль в этом играет четкая, однозначная позиция тех, кто служит культуре». «Ваше слово сегодня, ваше мнение и само творчество напрямую влияет на настроение людей, на укрепление их патриотических чувств. Вы сохраняете и дополняете знания и традиции отечественной культуры, ее преемственность и вносите вклад высшей пробы в воспитание и становление подрастающих поколений, по сути, формируете будущее России», — заявил он. Путин вкратце рассказал о каждом из лауреатов. И каждого поблагодарил. Он подчеркнул, что своей деятельностью они придают «новое, выразительное звучание нашим важнейшим, традиционным ценностям: духовно-нравственным идеалам, исторической памяти, любви к Отечеству и ответственности за его судьбу». «Благодарю вас за преданное служение своему делу и великой культуре России», — сказал президент. Он вручил три премии молодым деятелям культуры. 36-летний художник Алексей Крюков получил награду за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы. С 2015 года он ездит в Донбасс и пишет портреты его защитников, а также детей и взрослых, которые столкнулись с войной. Сегодня одну из своих работ, на которой изображена девочка, рисующая на асфальте мир, Алексей подарил президенту. Он первым в ходе этой церемонии произнес фразу «Служу Отечеству!» подхватив посыл президента о служении. Замдиректора Центра развития тувинской традиционной культуры 35-летняя Менга Ондар отмечена за вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия тувинского народа. Она занимается фольклором и пытается сохранить для будущих поколений тувинские народные песни и особенности тувинского языка. 35-летнего виолончелиста Александра Рамма президент наградил за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и просветительскую деятельность. Рамм единственный, кто исполняет все сюиты английского композитора Бенджамина Бриттена в одном концерте. Он передает свой опыт детям. Лауреатом премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стал президент фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи «Белый пароход» Николай Диденко. Он создал фестиваль с одноименным названием. Сегодня в своем ответном слове Диденко сказал о финансовых трудностях, которые возникли с организацией очередного фестиваля. Сразу после окончания церемонии вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на вопрос журналиста URA.RU сказала, что уже обменялись мнениями на этот счет с министром культуры. Можно сказать, что деньги будут, и фестиваль состоится. Директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов получил премию за вклад в развитие отечественного театрального искусства. В репертуаре театра около 50 спектаклей для взрослых и детей. Свою премию сегодня получила и и. о. ректора Московской академии хореографии Марина Леонова за вклад в сохранение и развитие традиций отечественного хореографического образования. Академию под руководством Леоновой называют уникальным международным образовательным центром. Лауреаты воспринимают свое творчество как служение, потому что оно, как рассказали URA.RU сами награжденные, помогает очищать общество от чуждых ему западных ценностей. По словам Алексея Крюкова, если бойцы, с которыми постоянно находится рядом почти 10 лет, служат «на передке», находятся «в авангарде русского мира», то его собственный «фронт» — «авангард культурного русского мира». «Мы должны ковать победу здесь, в тылу. И это приведет нас к общей победе, сказал Алексей URA.RU. — Мы должны приумножать то, чем сильна Россия, мы должны вернуть наши традиции. Такой же позиции придерживается и Николай Диденко. По его словам, особенно сейчас важно передавать культурные ценности детям, прививать им любовь к русской культуре, к русским традициям и ценностям. «Наше общество действительно очищается сегодня от засилья западного. 1990-е годы — страшный период, когда модно было уезжать из России, когда в видеосалонах все смотрели боевики, когда все танцевали под песни «Американ бой». Сейчас все по-другому, — убежден Диденко. — Вручая премии в области культуры, президент придерживается своей линии по укреплению традиционных основ в российском обществе, поясняет старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Российские ценности «не должны стать экспонатом в музеях», но их нужно «защищать». «Это вопрос не одного года, может быть, и не одного десятилетия, — считает Зудин. — Поэтому особенно актуально становится то, что придет на смену этим чуждым нашей цивилизации ценностям, и кто их будет нести в народ, передавать детям, молодежи. Президент тем самым проводит процесс оздоровления общества».