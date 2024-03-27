Россия меняет приоритеты в нефтегазовой отрасли

Власти придумали, как преодолеть санкции и извлечь пользу из смены направлений экспорта

27 марта 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Мишустин на встрече с главой Роснедр обратил особое внимание на необходимость подготовки кадров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Акценты России в нефтегазодобыче смещаются в сторону Арктики, Дальнего Востока и Якутии. Сейчас там исследуются новые месторождения, которые помогут увеличить экспорт природных ресурсов в Азию и решить энергетические задачи восточных регионов страны. Об этом URA.RU рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, раскрыв значение совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Роснедр Евгением Петровым 27 марта. «Процесс геологоразведки должен быть непрерывным. Старые месторождения постепенно будут уходить, а ресурсная база сокращаться, поэтому необходимо восполнять добытые объемы новыми запасами. Пока компаниям удается это делать: почти у всех недропользователей восполнение ресурсной баз больше 100%. Государство решает стратегическую задачу восполнения ресурсов, а многие процессы перемещаются на Дальний Восток и в Арктику, материковые шельфы», — рассказал URA.RU Игорь Юшков. Россия расширяет географию нефтедобычи Месторождение на Ямале, где расположено огромное количество невыработанных запасов нефти и газа. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Государство и бизнес параллельно ведут геологоразведку, рассказал эксперт. Это стратегическая задача, поскольку ресурс крупных западносибирских месторождений, открытых в советский период, не безграничен, а России, так или иначе, придется расширять географию нефтедобычи. По словам эксперта, сейчас идет поиск новых нефтяных месторождений, здесь есть определенные сложности: крупные уникальные месторождения уже фактически не встречаются, открытия приходятся в основном на средние и малые месторождения, либо происходит доразведка уже известных участков. При этом необходимо создавать новые нефтегазовые провинции. «У России, как и у других нефтедобывающих стран, происходит ухудшение качества ресурсной базы. Компании все больше вынуждены переходить на более сложные проекты, где себестоимость добычи нефти выше. Здесь Роснедрам предстоит провести колоссальную работу по восполнению ресурсной базы», — пояснил Юшков. Новость по теме Мишустин оценил работу геологов с природными богатствами России Показательно, что одним из первых с данной проблемой столкнулись в США, рассказал аналитик, поскольку там в конце XIX века начали активно добывать нефть в промышленных масштабах. В Америке началось стимулирование разработки сложных месторождений, в том числе за счет налоговых льгот еще с 1970-х годов, поскольку уже тогда было понимание перспективы истощения ресурсной базы и снижения объемов нефтедобычи. В начале 2000-х годов это позволило совершить «сланцевую революцию». Больше газа будет добываться на Востоке России Развитие газодобычи в Якутии важно и для самой республики в силу ее климатических особенностей. На фото — город Якутск. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сейчас стране необходимо вести геологоразведку в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, рассказал эксперт, ввиду международных санкций и сокращения рынков сбыта ресурсов на Западе. «У нас по газу очень хорошо разведаны крупные месторождения. И на Ямале еще очень много запасов, в том числе, невыработанные месторождения в Надым-Пур-Тазовском районе ЯНАО. „Газпром“ ранее разрабатывал более северные месторождения и вышел на Ямальский полуостров (Бованенковское месторождение), с учетом того, что это было выгоднее для экспорта в Европу по северным маршрутам („Северный поток“). Теперь необходимо, прежде всего, осваивать восточные территории», — рассказал Юшков. Геологическим службам, отметил эксперт, предстоит осваивать Восточную Сибирь, Дальний Восток, Якутию. Во-первых, сами эти регионы нуждаются в газоснабжении, во-вторых, необходимо заполнять экспортные мощности «Силы Сибири» и поставлять газ для газопровода, о строительстве которого объявил «Газпром»: перемычка между «Силой Сибири» и газопроводом «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». В Якутии создан целый газовый кластер, который будет снабжать голубым топливом и «Силу Сибири». Но обнаружение и разработка дополнительной ресурсной базы позволит получить газ для снабжения регионов и нового газопровода в сторону Дальнего Востока. «В 2022 году „Газпром“ подписал контракт на поставку в Китай 10 млрд куб. газа по дальневосточному маршруту. Здесь задача состоит в том, чтобы заполнять трубы топливом, добытым, в первую очередь, на Дальнем Востоке и в Якутии», — пояснил Юшков. Кадры ценнее нефти и газа Российским университетам предстоит решить задачу подготовки кадров для нефтяников и газовиков. На фото — МГУ им. Ломоносова. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Аналитик обратил внимание на реакцию премьер-министра, когда доклад Евгения Петрова коснулся вопросов подготовки кадров для нефтегазовой отрасли, особенно — геологоразведки. Если крупные нефтяные компании и «Газпром» открывают свои классы в школах и программы подготовки в университетах, то с разведчиками дела обстоят куда хуже. По мнению эксперта, это связано с тем, что в сегменте добычи нефти и газа зарплаты выше и студенты идут учиться на соответствующие профессии с большей уверенностью. «Традиционно деньги в российскую геологию вкладываются в меньшем объеме, чем в добычу, поскольку она не дает быстрой экономической отдачи. Однако ситуация меняется, в России проводится все больше геологических исследований. Государственное финансирование также возрастает. Кроме того, компании вынуждены переучивать свой персонал для работы с оборудованием незападного производства и с новым программным обеспечением, так как западные компании закрыли свои поставки из-за санкций», — заключил Игорь Юшков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Акценты России в нефтегазодобыче смещаются в сторону Арктики, Дальнего Востока и Якутии. Сейчас там исследуются новые месторождения, которые помогут увеличить экспорт природных ресурсов в Азию и решить энергетические задачи восточных регионов страны. Об этом URA.RU рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, раскрыв значение совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Роснедр Евгением Петровым 27 марта. «Процесс геологоразведки должен быть непрерывным. Старые месторождения постепенно будут уходить, а ресурсная база сокращаться, поэтому необходимо восполнять добытые объемы новыми запасами. Пока компаниям удается это делать: почти у всех недропользователей восполнение ресурсной баз больше 100%. Государство решает стратегическую задачу восполнения ресурсов, а многие процессы перемещаются на Дальний Восток и в Арктику, материковые шельфы», — рассказал URA.RU Игорь Юшков. Государство и бизнес параллельно ведут геологоразведку, рассказал эксперт. Это стратегическая задача, поскольку ресурс крупных западносибирских месторождений, открытых в советский период, не безграничен, а России, так или иначе, придется расширять географию нефтедобычи. По словам эксперта, сейчас идет поиск новых нефтяных месторождений, здесь есть определенные сложности: крупные уникальные месторождения уже фактически не встречаются, открытия приходятся в основном на средние и малые месторождения, либо происходит доразведка уже известных участков. При этом необходимо создавать новые нефтегазовые провинции. Показательно, что одним из первых с данной проблемой столкнулись в США, рассказал аналитик, поскольку там в конце XIX века начали активно добывать нефть в промышленных масштабах. В Америке началось стимулирование разработки сложных месторождений, в том числе за счет налоговых льгот еще с 1970-х годов, поскольку уже тогда было понимание перспективы истощения ресурсной базы и снижения объемов нефтедобычи. В начале 2000-х годов это позволило совершить «сланцевую революцию». Сейчас стране необходимо вести геологоразведку в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, рассказал эксперт, ввиду международных санкций и сокращения рынков сбыта ресурсов на Западе. «У нас по газу очень хорошо разведаны крупные месторождения. И на Ямале еще очень много запасов, в том числе, невыработанные месторождения в Надым-Пур-Тазовском районе ЯНАО. „Газпром“ ранее разрабатывал более северные месторождения и вышел на Ямальский полуостров (Бованенковское месторождение), с учетом того, что это было выгоднее для экспорта в Европу по северным маршрутам („Северный поток“). Теперь необходимо, прежде всего, осваивать восточные территории», — рассказал Юшков. Геологическим службам, отметил эксперт, предстоит осваивать Восточную Сибирь, Дальний Восток, Якутию. Во-первых, сами эти регионы нуждаются в газоснабжении, во-вторых, необходимо заполнять экспортные мощности «Силы Сибири» и поставлять газ для газопровода, о строительстве которого объявил «Газпром»: перемычка между «Силой Сибири» и газопроводом «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». В Якутии создан целый газовый кластер, который будет снабжать голубым топливом и «Силу Сибири». Но обнаружение и разработка дополнительной ресурсной базы позволит получить газ для снабжения регионов и нового газопровода в сторону Дальнего Востока. Аналитик обратил внимание на реакцию премьер-министра, когда доклад Евгения Петрова коснулся вопросов подготовки кадров для нефтегазовой отрасли, особенно — геологоразведки. Если крупные нефтяные компании и «Газпром» открывают свои классы в школах и программы подготовки в университетах, то с разведчиками дела обстоят куда хуже. По мнению эксперта, это связано с тем, что в сегменте добычи нефти и газа зарплаты выше и студенты идут учиться на соответствующие профессии с большей уверенностью. «Традиционно деньги в российскую геологию вкладываются в меньшем объеме, чем в добычу, поскольку она не дает быстрой экономической отдачи. Однако ситуация меняется, в России проводится все больше геологических исследований. Государственное финансирование также возрастает. Кроме того, компании вынуждены переучивать свой персонал для работы с оборудованием незападного производства и с новым программным обеспечением, так как западные компании закрыли свои поставки из-за санкций», — заключил Игорь Юшков.