Мишустин оценил работу геологов с природными богатствами России

Природные богатства России: сколько их и надолго ли хватит

27 марта 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Мишустина заинтересовало, как используются российские газ, нефть, уголь и металлы, и насколько их хватит Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские богатства неисчерпаемы, открываются новые месторождения, а также способы геологоразведки и извлечения ресурсов. Об этом говорилось на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым 27 марта. Статья по теме Россия нашла короткий путь для поставок нефти в Азию и Африку «Вы возглавляете ведомство, которое отвечает за природные богатства, за недра страны. Это и газ, и нефть, и уголь, металлы, подземные воды. Все это составляет во многом наш национальный суверенитет, в частности, по минерально-сырьевой базе. Очень важно, чтобы мы не только занимались учетом, мониторингом наших недр, но и разрабатывали новые месторождения», — такими словами Михаил Мишустин открыл совещание. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Роснедра отвечают за хранение всей геологической информации в стране, за использование ресурсов и выдачу лицензий на их разработку. Евгений Петров в ответном слове премьеру отметил, что природные богатства России не оставили скептикам сомнений — ресурсов хватит на многие десятилетия, а геологоразведка открывает все новые месторождения. Что сделано в 2023 году В прошлом году на балансе Роснедр появилась информация о разработке 1,4 млрд тонн сырой нефти и 1,6 млрд куб. газа, это на 20% больше, чем в 2022 году. Также открыты 142 месторождения золота, а прирост добычи твердых полезных ископаемых составил более 20%. В 2023 году завершена разработка автоматической системы лицензирования недр, с ее помощью выдано 90 тысяч лицензий. В России изменились подходы к геологоразведке По информации Роснедр, изменились принципы работы с месторождениями, открытыми после геологоразведки. Теперь составляется полный паспорт месторождения с оценкой потенциала разработки. В 2024 году разведка завершится на 22 площадках, что потенциально может принести бюджету 900 млрд рублей. В прошлом году аналогичная работа проведена на 104 месторождениях. Подготовка кадров В стране ведется популяризация профессии благодаря программам «Юный геолог», «Смена» и движению «Геовызов». Роснедра совместно с Минобрнауки готовят преподавателей для отрасли, а также создают новые молодежные движения. «Такие молодежные образовательные проекты надо, конечно, поддерживать, поскольку это фактически определит профиль работников ведомства на годы вперед. И привлекательность этой профессии для молодежи должна быть очевидна, с использованием самых интересных последних технологий, которые, конечно, есть в вашем ведомстве», — сказал в заключении совещания Михаил Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские богатства неисчерпаемы, открываются новые месторождения, а также способы геологоразведки и извлечения ресурсов. Об этом говорилось на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым 27 марта. «Вы возглавляете ведомство, которое отвечает за природные богатства, за недра страны. Это и газ, и нефть, и уголь, металлы, подземные воды. Все это составляет во многом наш национальный суверенитет, в частности, по минерально-сырьевой базе. Очень важно, чтобы мы не только занимались учетом, мониторингом наших недр, но и разрабатывали новые месторождения», — такими словами Михаил Мишустин открыл совещание. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Роснедра отвечают за хранение всей геологической информации в стране, за использование ресурсов и выдачу лицензий на их разработку. Евгений Петров в ответном слове премьеру отметил, что природные богатства России не оставили скептикам сомнений — ресурсов хватит на многие десятилетия, а геологоразведка открывает все новые месторождения. В прошлом году на балансе Роснедр появилась информация о разработке 1,4 млрд тонн сырой нефти и 1,6 млрд куб. газа, это на 20% больше, чем в 2022 году. Также открыты 142 месторождения золота, а прирост добычи твердых полезных ископаемых составил более 20%. В 2023 году завершена разработка автоматической системы лицензирования недр, с ее помощью выдано 90 тысяч лицензий. По информации Роснедр, изменились принципы работы с месторождениями, открытыми после геологоразведки. Теперь составляется полный паспорт месторождения с оценкой потенциала разработки. В 2024 году разведка завершится на 22 площадках, что потенциально может принести бюджету 900 млрд рублей. В прошлом году аналогичная работа проведена на 104 месторождениях. В стране ведется популяризация профессии благодаря программам «Юный геолог», «Смена» и движению «Геовызов». Роснедра совместно с Минобрнауки готовят преподавателей для отрасли, а также создают новые молодежные движения. «Такие молодежные образовательные проекты надо, конечно, поддерживать, поскольку это фактически определит профиль работников ведомства на годы вперед. И привлекательность этой профессии для молодежи должна быть очевидна, с использованием самых интересных последних технологий, которые, конечно, есть в вашем ведомстве», — сказал в заключении совещания Михаил Мишустин.