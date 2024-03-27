Путин возродит культуру в малых городах и селах

Это сохранит им население и привлечет туристов

28 марта 2024 в 00:52 Размер текста - 17 +

Президент Путин посетил город Торжок в Тверской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин возродит культуру в малых городах и селах. Так эксперты поясняют URA.RU поездку главы государства в Торжок в Тверской области. По их словам, восстановление инфраструктуры позволит не только повысить туристическую привлекательность этих мест, но и решить проблему сокращения их населения. Поездка Путина в Тверскую область стала первой региональной после победы на выборах президента России. В начале президент посетил Всероссийский историко-этнографический музей. Там глава государства осмотрел коллекцию берестяных грамот, образцов древних вооружений, предметов ремесла и быта XI—XVII веков. После Путин встретился с работниками культуры Тверской области, где сообщил, что хотел приехать в Торжок раньше, но в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле», поездку пришлось перенести. Путин рассказал, что хотел приехать в Торжок раньше, но в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле», поездку пришлось перенести Фото: Роман Наумов © URA.RU «Культура, поскольку создает духовный каркас народа, идентичность нашу поддерживает, играет, конечно, очень важную роль. И в такие переломные, сложные моменты, даже и в трагические, потому что силу придает — народу придает силу, каждому конкретному человеку», — сказал президент на встрече. Говоря о небольших городах и сельской местности, Путин отметил, что отдает себе отчет в том, что это «особая стезя». Президент обратился к работникам культуры: «Это, во-первых, работа непосредственно с людьми <…> В вашем случае это прямое общение, прямо непосредственное — и это очень важно. Потому что поехать в Большой или Мариинский театр или даже в Новосибирск в Сибири не каждый может, а прийти в библиотеку или в местный музей, как я сейчас побывал в вашем музее, посмотреть, почувствовать себя частью истории своего народа, своего края, своей малой родины — вот здесь все и рождается: здесь рождается истинный, настоящий, не какой-то там квасной, а глубокий патриотизм». Роль по сохранению единства культурного пространства страны, по словам президента, отведена работникам культуры в малых городах и селах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин подчеркнул важность сохранения единства культурного пространства страны. Этому способствует разнообразие культурных традиций и историческое наследие. Именно эта роль по сохранению и ее продвижению, по словам президента, отведена работникам культуры в малых городах и селах. Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал президенту о сложностях при реставрации объектов культурного наследия и необходимость их выкупа для проведения работ, поскольку многие из них использовались в качестве жилья, а в дальнейшем были приватизированы. Путин ответил, что реставрация культурного наследия необходима, но при этом должны соблюдаться права владельцев этих объектов. Кроме того, Путину рассказали об усадьбе Глебовых-Стрешневых Знаменское-Раек, являющейся образцом русского палладианства (направление в архитектуре классицизма), который нуждается в реставрации, но выделенных средств может не хватить. Президент поддержал идею ее восстановления. В том числе российский лидер попросил главу Тверской области подготовить предложения по комплексной реставрации памятников культурного значения с прилегающими к ним территориями. О необходимости восстановления инфраструктуры культурных учреждений Путин говорил и в ходе послания Федеральному Собранию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU О необходимости восстановления инфраструктуры культурных учреждений в таких населенных пунктах Путин говорил и в ходе послания Федеральному Собранию. Тогда он предложил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия страны. Также предусмотреть меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, готовых участвовать в восстановлении объектов. Он подчеркнул, что в пилотном проекте Института развития «Дом.РФ» примут участие Забайкалье, Новгородская, Рязанская, Смоленская области и Тверская, в которую президент приехал лично. По его словам, к 2030 году в стране предстоит привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, «дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям и украшали наши города и села». «Старинные здания, усадьбы, храмы — это зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений. Прошу правительство, парламентариев, профильные комиссии Госсовета с участием общественности, проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия. Надо устранить явно избыточные, противоречивые требования, из-за которых порой памятник разрушается на глазах, а формально, по закону оперативно принять меры по его спасению невозможно», — сказал Путин в обращении к Федеральному Собранию. Нечаев подчеркивает, что Путин занялся возрождением культуры в малых городах и селах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент Путин занялся возрождением культуры в малых городах и селах, утверждает политолог Дмитрий Нечаев. По его словам, задача глобальная — создание культурного суверенитета страны: «Есть национальный, продовольственный суверенитеты, а сейчас не менее важным является культурный. Его можно обеспечить созданием смыслов и нарративов, инфраструктурой музеев, других культурных учреждений. Поэтому все должно базироваться на определенной исторической традиции, передаваться из поколения в поколения. Национальное государство, которое рассчитывает быть суверенным, должно обладать культурным суверенитетом». Нечаев также отметил, что сохранением культуры в малых городах и селах «всерьез не занимались порядка 30 лет». «Органы местного самоуправления не могли потянуть, у регионов не хватало средств, а тема со временем обострялась. Два-три года назад проблематика малых городов России была поставлена в политическую повестку. Традиционная, консервативная, народная культура во многом сконцентрирована именно в этих малых городах — там она более естественная, но под нее нужно подвести серьезную финансовую, организационную, политическую основу. Это только одна часть проблемы, на которую влияют не только внутренние, но и внешние факторы. Поэтому сегодня решается задача восстановления всей инфраструктуры культурных учреждений», — пояснил он. Климанов отметил, что в условиях демографического сжатия, больше всего населения теряет именно сельская местность и малые города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов также связывает вопрос возрождения культуры в малых городах и селах с решением задачи по демографии. «К сожалению, в условиях демографического сжатия больше всего населения теряет именно сельская местность и малые города. Такое обезлюживание, причем за счет активной части этого населения, способных создавать добавленную стоимость, порождает опасность, не экономического характера, а социальной деградации этих мест», — добавил эксперт. «Программа „Земский доктор“, „Земский учитель“, а теперь и „Земский работник культуры“, который вводится, тоже нацелены, чтобы квалифицированных специалистов привлечь не только в сельскую местность, но и в малые города с численностью до 50 тысяч человек, — продолжил Климанов. — В связи с этим, конечно, имеют место экономические последствия, но и недопущение социальной деградации». Собеседники URA.RU отмечают, что возрождение культуры, восстановление инфраструктуры в малых городах и селах приведет к заинтересованности россиян в культурно-историческом виде туризма. Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев поясняет, что исторические города являются точкой притяжения для нынешнего и будущих поколений. «Чем больше людей будет иметь доступ к ним, чем более они будут адаптированы большим туристическим потокам, тем лучше», — добавил депутат. Сангаджи Тарбаев пояснил, что исторические города являются точкой притяжения для нынешнего и будущих поколений Фото: Анна Майорова © URA.RU Схожей позиции придерживается заместитель завкафедрой факультета предпринимательства в индустрии гостеприимства и туризма РАНХиГС Вадим Прасов. По его словам, сегодня любая тема, связанная с российской историей, имеет серьезное значение. «Когда есть понимание, что в городе, как допустим в Торжке, есть приличное количество достопримечательностей, очевидно, что они являются местом притяжения туристов. Это те города, которые востребованы с точки зрения автомобильного туризма, туризма выходного дня. Плюс при восстановлении инфраструктуры, они вызовут корпоративный интерес для проведения там мероприятий, конференций, форумов. Потому что хорошее историческое наследие — раз, если будет создана достойная инфраструктура — два, комфортный центр города, который вызывает позитивные эмоции — три. Этого достаточно, чтобы воспринимать место, как место с высоким туристическим потенциалом», — пояснил эксперт. Статья по теме Россию ждет большая чистка от западных ценностей Поездка президента в Торжок, по словам Климанова — дополнительный стимул к тому, чтобы у россиян возник интерес в посещении подобных мест и в привлечении потенциальных инвесторов. Он также отмечает, что в России недооценивают потенциал культурно-исторических городов и сел. «Даже те решения или шаги, которые были приняты в сфере развития внутреннего туризма показали, что потенциал остается очень большой. Достаточно небольших решений, чтобы подобные места получили гигантский импульс к развитию. Тот же Торжок, например, за последние годы очень сильно преобразовался. Малый бизнес, который сопутствует туристской привлекательности, имеет место, и это повлекло за собой в том числе работу по восстановлению памятников», — резюмировал Климанов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин возродит культуру в малых городах и селах. Так эксперты поясняют URA.RU поездку главы государства в Торжок в Тверской области. По их словам, восстановление инфраструктуры позволит не только повысить туристическую привлекательность этих мест, но и решить проблему сокращения их населения. Поездка Путина в Тверскую область стала первой региональной после победы на выборах президента России. В начале президент посетил Всероссийский историко-этнографический музей. Там глава государства осмотрел коллекцию берестяных грамот, образцов древних вооружений, предметов ремесла и быта XI—XVII веков. После Путин встретился с работниками культуры Тверской области, где сообщил, что хотел приехать в Торжок раньше, но в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле», поездку пришлось перенести. «Культура, поскольку создает духовный каркас народа, идентичность нашу поддерживает, играет, конечно, очень важную роль. И в такие переломные, сложные моменты, даже и в трагические, потому что силу придает — народу придает силу, каждому конкретному человеку», — сказал президент на встрече. Говоря о небольших городах и сельской местности, Путин отметил, что отдает себе отчет в том, что это «особая стезя». Президент обратился к работникам культуры: «Это, во-первых, работа непосредственно с людьми <…> В вашем случае это прямое общение, прямо непосредственное — и это очень важно. Потому что поехать в Большой или Мариинский театр или даже в Новосибирск в Сибири не каждый может, а прийти в библиотеку или в местный музей, как я сейчас побывал в вашем музее, посмотреть, почувствовать себя частью истории своего народа, своего края, своей малой родины — вот здесь все и рождается: здесь рождается истинный, настоящий, не какой-то там квасной, а глубокий патриотизм». Путин подчеркнул важность сохранения единства культурного пространства страны. Этому способствует разнообразие культурных традиций и историческое наследие. Именно эта роль по сохранению и ее продвижению, по словам президента, отведена работникам культуры в малых городах и селах. Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал президенту о сложностях при реставрации объектов культурного наследия и необходимость их выкупа для проведения работ, поскольку многие из них использовались в качестве жилья, а в дальнейшем были приватизированы. Путин ответил, что реставрация культурного наследия необходима, но при этом должны соблюдаться права владельцев этих объектов. Кроме того, Путину рассказали об усадьбе Глебовых-Стрешневых Знаменское-Раек, являющейся образцом русского палладианства (направление в архитектуре классицизма), который нуждается в реставрации, но выделенных средств может не хватить. Президент поддержал идею ее восстановления. В том числе российский лидер попросил главу Тверской области подготовить предложения по комплексной реставрации памятников культурного значения с прилегающими к ним территориями. О необходимости восстановления инфраструктуры культурных учреждений в таких населенных пунктах Путин говорил и в ходе послания Федеральному Собранию. Тогда он предложил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия страны. Также предусмотреть меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, готовых участвовать в восстановлении объектов. Он подчеркнул, что в пилотном проекте Института развития «Дом.РФ» примут участие Забайкалье, Новгородская, Рязанская, Смоленская области и Тверская, в которую президент приехал лично. По его словам, к 2030 году в стране предстоит привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, «дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям и украшали наши города и села». Президент Путин занялся возрождением культуры в малых городах и селах, утверждает политолог Дмитрий Нечаев. По его словам, задача глобальная — создание культурного суверенитета страны: «Есть национальный, продовольственный суверенитеты, а сейчас не менее важным является культурный. Его можно обеспечить созданием смыслов и нарративов, инфраструктурой музеев, других культурных учреждений. Поэтому все должно базироваться на определенной исторической традиции, передаваться из поколения в поколения. Национальное государство, которое рассчитывает быть суверенным, должно обладать культурным суверенитетом». Нечаев также отметил, что сохранением культуры в малых городах и селах «всерьез не занимались порядка 30 лет». «Органы местного самоуправления не могли потянуть, у регионов не хватало средств, а тема со временем обострялась. Два-три года назад проблематика малых городов России была поставлена в политическую повестку. Традиционная, консервативная, народная культура во многом сконцентрирована именно в этих малых городах — там она более естественная, но под нее нужно подвести серьезную финансовую, организационную, политическую основу. Это только одна часть проблемы, на которую влияют не только внутренние, но и внешние факторы. Поэтому сегодня решается задача восстановления всей инфраструктуры культурных учреждений», — пояснил он. Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов также связывает вопрос возрождения культуры в малых городах и селах с решением задачи по демографии. «К сожалению, в условиях демографического сжатия больше всего населения теряет именно сельская местность и малые города. Такое обезлюживание, причем за счет активной части этого населения, способных создавать добавленную стоимость, порождает опасность, не экономического характера, а социальной деградации этих мест», — добавил эксперт. «Программа „Земский доктор“, „Земский учитель“, а теперь и „Земский работник культуры“, который вводится, тоже нацелены, чтобы квалифицированных специалистов привлечь не только в сельскую местность, но и в малые города с численностью до 50 тысяч человек, — продолжил Климанов. — В связи с этим, конечно, имеют место экономические последствия, но и недопущение социальной деградации». Собеседники URA.RU отмечают, что возрождение культуры, восстановление инфраструктуры в малых городах и селах приведет к заинтересованности россиян в культурно-историческом виде туризма. Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев поясняет, что исторические города являются точкой притяжения для нынешнего и будущих поколений. Схожей позиции придерживается заместитель завкафедрой факультета предпринимательства в индустрии гостеприимства и туризма РАНХиГС Вадим Прасов. По его словам, сегодня любая тема, связанная с российской историей, имеет серьезное значение. «Когда есть понимание, что в городе, как допустим в Торжке, есть приличное количество достопримечательностей, очевидно, что они являются местом притяжения туристов. Это те города, которые востребованы с точки зрения автомобильного туризма, туризма выходного дня. Плюс при восстановлении инфраструктуры, они вызовут корпоративный интерес для проведения там мероприятий, конференций, форумов. Потому что хорошее историческое наследие — раз, если будет создана достойная инфраструктура — два, комфортный центр города, который вызывает позитивные эмоции — три. Этого достаточно, чтобы воспринимать место, как место с высоким туристическим потенциалом», — пояснил эксперт. Поездка президента в Торжок, по словам Климанова — дополнительный стимул к тому, чтобы у россиян возник интерес в посещении подобных мест и в привлечении потенциальных инвесторов. Он также отмечает, что в России недооценивают потенциал культурно-исторических городов и сел. «Даже те решения или шаги, которые были приняты в сфере развития внутреннего туризма показали, что потенциал остается очень большой. Достаточно небольших решений, чтобы подобные места получили гигантский импульс к развитию. Тот же Торжок, например, за последние годы очень сильно преобразовался. Малый бизнес, который сопутствует туристской привлекательности, имеет место, и это повлекло за собой в том числе работу по восстановлению памятников», — резюмировал Климанов.