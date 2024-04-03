Два губернатора заручились поддержкой Путина перед выборами-2024

В ответ президент ждет от них решения давней сложной проблемы

04 апреля 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин 3 апреля встретился с губернаторами Забайкальского края и Сахалинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власть готова выделять миллиарды на развитие инфраструктуры отдаленных приграничных регионов ради сбережения их населения. Таким образом президент РФ Владимир Путин поддержал решение губернаторов Забайкальского края Александра Осипова и Сахалинской области Валерия Лимаренко идти на новый срок, но дал понять, что строго спросит с них о реализации всех направленных на эти цели проектов. Так эксперты URA.RU объясняют прошедшее 3 апреля совещание российского лидера с главами регионов. Объявлено, что строительство моста, который свяжет Сахалин с материком, потребуется 600 млрд рублей. Для сравнения, строительство моста через Керченский пролив стоило почти 230 млрд рублей. Фото: CC BY-SA 3.0, VMorozoff — Wikimapia Сахалинская область, самый отдаленный субъект РФ с населением менее полумиллиона человек, по словам его губернатора Лимаренко, развивается темпами, опережающими запланированные. «В целом действительно, я посмотрел, и промышленное производство растет у вас, и ВРП подрастает, основные показатели положительные», — обнадеживающими для губернатора словами начал диалог Владимир Путин. В первую очередь, озвученные главой Сахалина меры касались расселения аварийного жилья и развитию инфраструктуры. «Сейчас ведется работа таким образом, что уже 500 тысяч квадратных метров мы построили, переселили людей, 22 тысячи человек. В 2026 году мы завершаем полностью второй этап программы, и с учетом этого у нас 750 тысяч квадратных метров жилья будет переселено, соответственно, 34 тысячи человек попадут в эту программу», — отчитался Лимаренко. Новость по теме Путин предложил построить мост между Сахалином и материковой Россией. Видео Цифры немалые — порядка пяти процентов населения Сахалина. Как оказалось, это было только начало. Когда речь зашла о строительстве моста, который соединит остров с материком, Лимаренко оживился и назвал приблизительную стоимость проекта: 300 млрд рублей сам мост, столько же — сопутствующая инфраструктура, итого — 600 млрд рублей. «Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», — ответил глава государства. По мнению российского лидера — проект должен окупиться, но при условии развития всего региона. «Просто по тайге там ездить — это менее интересно, чем передвигаться в регионе, который имеет перспективы развития», — подчеркнул Путин. Губернатор Забайкалья Александр Осипов нацелен поделился показателями экономического роста региона, которые превышают цифры за предыдущие годы в 1,7 раз. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Забайкальскому краю, также приграничному региону, где плотность населения составляет менее 3 человек на квадратный километр, также было, чем удивить президента. По словам губернатора Осипова, жители региона круглосуточно работают на победу России в СВО. «Главным нашим достижением в развитии края является его бюджетная оснащенность, привлечение инвестиций, развитие экономики. Нам удалось увеличить ВРП в 1,7 раза за прошедшие 5 лет, мы по этому показателю сегодня на седьмом месте в стране», — отчитался Осипов. В крае реализуется 90 крупных инвестпроекта, в трех тысячах созданных малых и средних предприятиях появилось 16 тысяч рабочих мест, планируется — 27 тысяч. Регион, по утверждению Осипова, входит в число лидеров по расселению аварийного жилья, все аварийные объекты поставлены на учет и будут расселены в срок. Губернатор предложил создать в регионе пилотный проект по выплате одного миллиона рублей на третьего ребенка. «Особенно радует, что у вас увеличивается объем строительных работ и, что самое главное, объем капиталовложений растет. Он солидный, значительно выше, чем в среднем по стране», — похвалил губернатора Забайкалья президент, заслушав доклад. Новость по теме Путин поддержал идею губернатора ХМАО о новых льготах бойцам СВО Путин обратил внимание, что Забайкалье — «непростая, сложная и большая территория». В числе прочего, из региона продолжается миграционный отток, этот вопрос требует решения. Аналогичный подтекст следовал и из предыдущего совещания с губернатором Сахалинской области. Президент, одновременно устроив встречу с руководителями двух приграничных субъектов РФ дал понять, что главная цель всех принимаемых губернаторами мер — народосбережение таких территорий, считает политолог Никита Ляховецкий. Он уверен, деньги, какой бы малонаселенной и сложной не была территория, всегда найдутся, при условии строгого выполнения всех запланированных мероприятий и скрупулезного отношения к каждому бюджетному рублю. Даже если таких рублей планируется потратить в размере 600 миллиардов. «Необходимо обратить внимание, что каждый губернатор подчеркивал результаты создания рабочих мест, расселения аварийного жилья. Субъекты — приграничные, сложные, а народосбережение, сохранение населения в них — стратегическая задача, которую держит в уме российский лидер. Сегодня Путин дал понять, что на ее решение средства в бюджете всегда найдутся, какими бы большими суммы не казались», — отметил Ляховецкий. На этом, как оказалось, общие мотивы встречи для глав двух субъектов не закончились. Лимаренко и Осипов, чьи полномочия истекают осенью 2024 года, попросили «благословения» Путина попробовать переизбраться на новый срок, и получили согласие президента, обратил внимание генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «В целом, президент мог дождаться октября и встретиться уже с новыми руководителями субъектов, как это было с хабаровским губернатором ранее, но о реализации всего запланированного в важных для России приграничных территориях он планирует спросить с действующих глав», — считает Александр Шпунт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власть готова выделять миллиарды на развитие инфраструктуры отдаленных приграничных регионов ради сбережения их населения. Таким образом президент РФ Владимир Путин поддержал решение губернаторов Забайкальского края Александра Осипова и Сахалинской области Валерия Лимаренко идти на новый срок, но дал понять, что строго спросит с них о реализации всех направленных на эти цели проектов. Так эксперты URA.RU объясняют прошедшее 3 апреля совещание российского лидера с главами регионов. Сахалинская область, самый отдаленный субъект РФ с населением менее полумиллиона человек, по словам его губернатора Лимаренко, развивается темпами, опережающими запланированные. «В целом действительно, я посмотрел, и промышленное производство растет у вас, и ВРП подрастает, основные показатели положительные», — обнадеживающими для губернатора словами начал диалог Владимир Путин. В первую очередь, озвученные главой Сахалина меры касались расселения аварийного жилья и развитию инфраструктуры. «Сейчас ведется работа таким образом, что уже 500 тысяч квадратных метров мы построили, переселили людей, 22 тысячи человек. В 2026 году мы завершаем полностью второй этап программы, и с учетом этого у нас 750 тысяч квадратных метров жилья будет переселено, соответственно, 34 тысячи человек попадут в эту программу», — отчитался Лимаренко. Цифры немалые — порядка пяти процентов населения Сахалина. Как оказалось, это было только начало. Когда речь зашла о строительстве моста, который соединит остров с материком, Лимаренко оживился и назвал приблизительную стоимость проекта: 300 млрд рублей сам мост, столько же — сопутствующая инфраструктура, итого — 600 млрд рублей. «Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», — ответил глава государства. По мнению российского лидера — проект должен окупиться, но при условии развития всего региона. Забайкальскому краю, также приграничному региону, где плотность населения составляет менее 3 человек на квадратный километр, также было, чем удивить президента. По словам губернатора Осипова, жители региона круглосуточно работают на победу России в СВО. «Главным нашим достижением в развитии края является его бюджетная оснащенность, привлечение инвестиций, развитие экономики. Нам удалось увеличить ВРП в 1,7 раза за прошедшие 5 лет, мы по этому показателю сегодня на седьмом месте в стране», — отчитался Осипов. В крае реализуется 90 крупных инвестпроекта, в трех тысячах созданных малых и средних предприятиях появилось 16 тысяч рабочих мест, планируется — 27 тысяч. Регион, по утверждению Осипова, входит в число лидеров по расселению аварийного жилья, все аварийные объекты поставлены на учет и будут расселены в срок. Губернатор предложил создать в регионе пилотный проект по выплате одного миллиона рублей на третьего ребенка. Путин обратил внимание, что Забайкалье — «непростая, сложная и большая территория». В числе прочего, из региона продолжается миграционный отток, этот вопрос требует решения. Аналогичный подтекст следовал и из предыдущего совещания с губернатором Сахалинской области. Президент, одновременно устроив встречу с руководителями двух приграничных субъектов РФ дал понять, что главная цель всех принимаемых губернаторами мер — народосбережение таких территорий, считает политолог Никита Ляховецкий. Он уверен, деньги, какой бы малонаселенной и сложной не была территория, всегда найдутся, при условии строгого выполнения всех запланированных мероприятий и скрупулезного отношения к каждому бюджетному рублю. Даже если таких рублей планируется потратить в размере 600 миллиардов. На этом, как оказалось, общие мотивы встречи для глав двух субъектов не закончились. Лимаренко и Осипов, чьи полномочия истекают осенью 2024 года, попросили «благословения» Путина попробовать переизбраться на новый срок, и получили согласие президента, обратил внимание генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «В целом, президент мог дождаться октября и встретиться уже с новыми руководителями субъектов, как это было с хабаровским губернатором ранее, но о реализации всего запланированного в важных для России приграничных территориях он планирует спросить с действующих глав», — считает Александр Шпунт.