Путин поддержал идею губернатора ХМАО о новых льготах бойцам СВО

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин поддержал идею губернатора Натальи Комаровой о новых льготах для бойцов СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Владимир Путин поддержал идею губернатора ХМАО Натальи Комаровой выделить бойцам спецоперации автомобили с ручным управлением для реабилитации. Такие машины нужны военнослужащим, которые получили травмы во время боевых действий.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал наше летнее 2023 года решение — обеспечить за счет средств регионального бюджета участников специальной военной операции, получивших боевые травмы, транспортным средством отечественного производства с ручным управлением, как техническим средством реабилитации», — написала в своем telegram-канале Комарова. Льготу предоставляют в виде сертификата на покупку авто.

В Югре уже выдали три таких сертификата, а машины создают на базе отечественных автомобилей Lada Granta. Губернатор предложила растиражировать инициативу на федеральном уровне первому зампредседателя Совета Федерации Андрею Турчаку, а также представила ее председателю фонда «Защитники Отечества» Анне Цивилевой. «В свою очередь наше решение сформировано по инициативе сенатора Совета Федерации от Югры Эдуарда Исакова, представленной на встрече с семьями военнослужащих, участников Специальной военной операции, ветеранами боевых действий в июле 2023 года», — добавила Комарова.

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Владимир Путин поддержал идею губернатора ХМАО Натальи Комаровой выделить бойцам спецоперации автомобили с ручным управлением для реабилитации. Такие машины нужны военнослужащим, которые получили травмы во время боевых действий. «Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал наше летнее 2023 года решение — обеспечить за счет средств регионального бюджета участников специальной военной операции, получивших боевые травмы, транспортным средством отечественного производства с ручным управлением, как техническим средством реабилитации», — написала в своем telegram-канале Комарова. Льготу предоставляют в виде сертификата на покупку авто. В Югре уже выдали три таких сертификата, а машины создают на базе отечественных автомобилей Lada Granta. Губернатор предложила растиражировать инициативу на федеральном уровне первому зампредседателя Совета Федерации Андрею Турчаку, а также представила ее председателю фонда «Защитники Отечества» Анне Цивилевой. «В свою очередь наше решение сформировано по инициативе сенатора Совета Федерации от Югры Эдуарда Исакова, представленной на встрече с семьями военнослужащих, участников Специальной военной операции, ветеранами боевых действий в июле 2023 года», — добавила Комарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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