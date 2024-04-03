Путин поддержал идею губернатора ХМАО о новых льготах бойцам СВО

03 апреля 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поддержал идею губернатора Натальи Комаровой о новых льготах для бойцов СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Владимир Путин поддержал идею губернатора ХМАО Натальи Комаровой выделить бойцам спецоперации автомобили с ручным управлением для реабилитации. Такие машины нужны военнослужащим, которые получили травмы во время боевых действий. «Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал наше летнее 2023 года решение — обеспечить за счет средств регионального бюджета участников специальной военной операции, получивших боевые травмы, транспортным средством отечественного производства с ручным управлением, как техническим средством реабилитации», — написала в своем telegram-канале Комарова. Льготу предоставляют в виде сертификата на покупку авто. В Югре уже выдали три таких сертификата, а машины создают на базе отечественных автомобилей Lada Granta. Губернатор предложила растиражировать инициативу на федеральном уровне первому зампредседателя Совета Федерации Андрею Турчаку, а также представила ее председателю фонда «Защитники Отечества» Анне Цивилевой. «В свою очередь наше решение сформировано по инициативе сенатора Совета Федерации от Югры Эдуарда Исакова, представленной на встрече с семьями военнослужащих, участников Специальной военной операции, ветеранами боевых действий в июле 2023 года», — добавила Комарова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Путин поддержал идею губернатора ХМАО Натальи Комаровой выделить бойцам спецоперации автомобили с ручным управлением для реабилитации. Такие машины нужны военнослужащим, которые получили травмы во время боевых действий. «Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал наше летнее 2023 года решение — обеспечить за счет средств регионального бюджета участников специальной военной операции, получивших боевые травмы, транспортным средством отечественного производства с ручным управлением, как техническим средством реабилитации», — написала в своем telegram-канале Комарова. Льготу предоставляют в виде сертификата на покупку авто. В Югре уже выдали три таких сертификата, а машины создают на базе отечественных автомобилей Lada Granta. Губернатор предложила растиражировать инициативу на федеральном уровне первому зампредседателя Совета Федерации Андрею Турчаку, а также представила ее председателю фонда «Защитники Отечества» Анне Цивилевой. «В свою очередь наше решение сформировано по инициативе сенатора Совета Федерации от Югры Эдуарда Исакова, представленной на встрече с семьями военнослужащих, участников Специальной военной операции, ветеранами боевых действий в июле 2023 года», — добавила Комарова.