Мишустин сделал шаг к «большой четверке»

И профинансировал программы поддержки медицины и IT-специалистов на сотни миллиардов

05 апреля 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Премьер также дал ряд важных поручений правительству Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти приступили к реализации поставленной президентом задачи — достигнуть «большой четверки» крупнейших экономик мира по уровню ВВП на душу населения. Озвученные пятого апреля на заседании правительства меры — начало этого пути, уверены опрошенные URA.RU эксперты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, впервые после своего отчета в Госдуме третьего апреля, собрал перед телекамерами весь кабинет министров. И было зачем: глава правительства не только поблагодарил за откровенный обмен идеями и мнениями всех присутствующих сейчас и находившихся тогда на отчете, но и дал ряд важных поручений. «По всем направлениям, которые имеют приоритетное значение для повышения качества жизни людей, развития нашей экономики, социальной сферы», — такими словами Мишустин завершил приветственную речь, приступив к главному. Сохранение темпов строительства и продажи жилья способствует сохранению строительной отрасли и банковской сферы. Фото: Илья Московец © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в недавнем послании Федеральному Собранию поставил перед властями множество целей, которые, в своей совокупности, служат одной — вхождению России в число четырех крупнейших экономик мира по уровню ВВП. Цифры, как ранее отмечал Путин, должны отразиться не в статистике, а в реальном уровне дохода населения, которое, к тому же, должно успеть в полной мере воспользоваться будущими доходами. Поэтому Мишустин начал со здравоохранения. «Правительством принято решение направить свыше 1,5 млрд рублей на оснащение отделений медицинской реабилитации в 49 федеральных центрах», — заявил премьер, подчеркнув, что озвученная сумма пойдет на закупку 600 дорогостоящих единиц медицинского оборудования. Статья по теме Путин взял курс на отказ от мигрантов Достаточно ли это решение для российской медицины URA.RU прокомментировал заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный (КПРФ). По его мнению, это небольшой, но важный шаг на пути поставленной президентом задачи увеличить финансирование здравоохранения с 3,6% до 5% ВВП, то есть, еще почти на 1,5 трлн рублей. Однако, по утверждению депутата, прорабатывается вопрос дальнейшее увеличение финансирования ряда важных программ, в дополнение к озвученным на сегодняшнем заседании правительства. «Сейчас Государственная Дума работает над расширением программ предоставления лекарственных препаратов и амбулаторного лечения пациентов, имеющих высокий риск осложнения сердечно-сосудистых заболеваний, увеличения выплат медицинским работникам, в общей сложности на 10 млрд рублей», — поделился информацией с URA.RU депутат Алексей Куринный. Валентин Макаров, глава ассоциации «РУССОФТ», объединяющей 350 компаний IT-отрасли, оценил меры правительства по сохранению IT-ипотеки. Фото: Роман Наумов © URA.RU Следующие меры, если и не столь очевидно, также касались экономического развития страны. Мишустин объявил о мерах поддержки IT-специалистов, чему способствует увеличение лимитов одноименной ипотеки на треть от изначальной суммы — 200 млрд рублей. «Благодаря чему по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут еще не менее 15 тысяч специалистов в сфере информационных технологий», — уведомил премьер. Принятие решения о предоставлении льготной ипотеки для IT-специалистов, наряду с освобождением от мобилизации и отсрочкой от службы в армии, оказало серьезное влияние на принятие ими решения не уезжать из России во время специальной военной операции, пояснил президент Ассоциации «РУССОФТ» Валентин Макаров. «Этот инструмент, направленный на сохранение кадрового потенциала IT-отрасли, благоприятно сказался и на строительной индустрии (от которой сильно зависит банковский сектор России — прим. URA.RU), что позволило избежать целого ряда негативных последствий. Потому расширение его применения вполне своевременно и закономерно». Статья по теме Россия нацелилась на попадание в топ-4 экономик мира Далее глава правительства коснулся тем развития регионов и туризма, привлечения инвестиций успешного бизнеса и оказания помощи начинающим и менее удачливым, чем первые, предпринимателям. Ответственным за реализацию намеченного Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ожидаемо, если учесть, что тремя неделями ранее премьер поручил Григоренко отвечать за реализацию всего объемного послания президента Федеральному Собранию. «Предстоит внести корректировки в Налоговый кодекс и в законодательство о свободных экономических зонах, чтобы упростить привлечение частных капиталов в промышленность, логистику, сферу информационных технологий и целый ряд других отраслей», — заключил Мишустин и перешел к основной повестке заседания. Озвученные темы, уверен директор Аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский, в своей совокупности направлены на достижение поставленной перед правительством цели — вхождения России по уровню ВВП в топ-4 стран мира. По его мнению, меры правительства, будь то социальная сфера или медицина, программы для новых территорий, так или иначе касаются инфраструктурных проектов, которые в настоящее время вместе с оборонным комплексом являются драйвером экономики. «Инвестпроекты, точечная донастройка налоговых механизмов, позволяют получить „длинные“ деньги на дальнейшее финансирование заявленных экономических проектов, а также — увеличить МРОТ, индексировать социальные выплаты. С экономической точки зрения, это будет работать на благо экономики и повышение уровня ВВП, а с политической — на сохранение основ социальной справедливости, стабильности общества», — пояснил Игнатовский. В дальнейшем глава правительства объявил о расширении полномочий субъектов федерации по реализации и контролю исполнения федеральных проектов, в том числе, касающихся создания и функционирования особых экономических зон (ОЭЗ). Если ранее режимы преференциальных ОЭЗ действовали только в новых субъектах РФ (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях), теперь, по словам премьера, их распространят и на приграничные к новым территории Белгородской, Брянской и Курской областей. «Предприниматели смогут зарегистрироваться либо открыть филиалы на таких территориях. И в течение десяти лет с инвесторов в этой местности не будут взимать налог на прибыль в федеральный бюджет», — перечислил цели вводимых мер премьер-министр. В заключение своей речи Мишустин объявил, что правительством подготовлен законопроект, согласно которому военнослужащим зачтется период исполнение долга в их страховом стаже для назначения пенсии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти приступили к реализации поставленной президентом задачи — достигнуть «большой четверки» крупнейших экономик мира по уровню ВВП на душу населения. Озвученные пятого апреля на заседании правительства меры — начало этого пути, уверены опрошенные URA.RU эксперты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, впервые после своего отчета в Госдуме третьего апреля, собрал перед телекамерами весь кабинет министров. И было зачем: глава правительства не только поблагодарил за откровенный обмен идеями и мнениями всех присутствующих сейчас и находившихся тогда на отчете, но и дал ряд важных поручений. Президент РФ Владимир Путин в недавнем послании Федеральному Собранию поставил перед властями множество целей, которые, в своей совокупности, служат одной — вхождению России в число четырех крупнейших экономик мира по уровню ВВП. Цифры, как ранее отмечал Путин, должны отразиться не в статистике, а в реальном уровне дохода населения, которое, к тому же, должно успеть в полной мере воспользоваться будущими доходами. Поэтому Мишустин начал со здравоохранения. «Правительством принято решение направить свыше 1,5 млрд рублей на оснащение отделений медицинской реабилитации в 49 федеральных центрах», — заявил премьер, подчеркнув, что озвученная сумма пойдет на закупку 600 дорогостоящих единиц медицинского оборудования. Достаточно ли это решение для российской медицины URA.RU прокомментировал заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный (КПРФ). По его мнению, это небольшой, но важный шаг на пути поставленной президентом задачи увеличить финансирование здравоохранения с 3,6% до 5% ВВП, то есть, еще почти на 1,5 трлн рублей. Однако, по утверждению депутата, прорабатывается вопрос дальнейшее увеличение финансирования ряда важных программ, в дополнение к озвученным на сегодняшнем заседании правительства. Следующие меры, если и не столь очевидно, также касались экономического развития страны. Мишустин объявил о мерах поддержки IT-специалистов, чему способствует увеличение лимитов одноименной ипотеки на треть от изначальной суммы — 200 млрд рублей. «Благодаря чему по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут еще не менее 15 тысяч специалистов в сфере информационных технологий», — уведомил премьер. Принятие решения о предоставлении льготной ипотеки для IT-специалистов, наряду с освобождением от мобилизации и отсрочкой от службы в армии, оказало серьезное влияние на принятие ими решения не уезжать из России во время специальной военной операции, пояснил президент Ассоциации «РУССОФТ» Валентин Макаров. «Этот инструмент, направленный на сохранение кадрового потенциала IT-отрасли, благоприятно сказался и на строительной индустрии (от которой сильно зависит банковский сектор России — прим. URA.RU), что позволило избежать целого ряда негативных последствий. Потому расширение его применения вполне своевременно и закономерно». Далее глава правительства коснулся тем развития регионов и туризма, привлечения инвестиций успешного бизнеса и оказания помощи начинающим и менее удачливым, чем первые, предпринимателям. Ответственным за реализацию намеченного Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ожидаемо, если учесть, что тремя неделями ранее премьер поручил Григоренко отвечать за реализацию всего объемного послания президента Федеральному Собранию. «Предстоит внести корректировки в Налоговый кодекс и в законодательство о свободных экономических зонах, чтобы упростить привлечение частных капиталов в промышленность, логистику, сферу информационных технологий и целый ряд других отраслей», — заключил Мишустин и перешел к основной повестке заседания. Озвученные темы, уверен директор Аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский, в своей совокупности направлены на достижение поставленной перед правительством цели — вхождения России по уровню ВВП в топ-4 стран мира. По его мнению, меры правительства, будь то социальная сфера или медицина, программы для новых территорий, так или иначе касаются инфраструктурных проектов, которые в настоящее время вместе с оборонным комплексом являются драйвером экономики. В дальнейшем глава правительства объявил о расширении полномочий субъектов федерации по реализации и контролю исполнения федеральных проектов, в том числе, касающихся создания и функционирования особых экономических зон (ОЭЗ). Если ранее режимы преференциальных ОЭЗ действовали только в новых субъектах РФ (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях), теперь, по словам премьера, их распространят и на приграничные к новым территории Белгородской, Брянской и Курской областей. «Предприниматели смогут зарегистрироваться либо открыть филиалы на таких территориях. И в течение десяти лет с инвесторов в этой местности не будут взимать налог на прибыль в федеральный бюджет», — перечислил цели вводимых мер премьер-министр. В заключение своей речи Мишустин объявил, что правительством подготовлен законопроект, согласно которому военнослужащим зачтется период исполнение долга в их страховом стаже для назначения пенсии.