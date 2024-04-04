Россия нацелилась на попадание в топ-4 экономик мира

План Мишустина в своей колонке для URA.RU разобрала профессор НИУ ВШЭ Анна Федюнина

05 апреля 2024 в 01:40 Размер текста - 17 +

Главе правительства помогут три драйвера экономического роста Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства Михаил Мишустин в своем отчете перед депутатами Госдумы отметил, что российская экономика обладает всеми предпосылками для вхождения в четверку крупнейших в мире. Для достижения этой цели необходимо увеличение производительности труда, расширение несырьевого экспорта, увеличение инвестиций, поддержка малого бизнеса и программ по импортозамещению. Эти факторы, несомненно, являются ключевыми драйверами экономического роста. Одна из амбициозных задач — постройка 1700 кораблей до 2037 года. Мишустин на форуме «Транспорт России» осматривает стенд АО «ОСК». Фото: Владимир Андреев © URA.RU Впрочем, в отчете прозвучали и другие, возможно, менее очевидные, критически важные драйверы. Первый из них — это, вероятно та «новая технологичная и эффективная система государственного управления», о которой говорил сам Мишустин. Сегодня во всем мире возросла значимость государственной политики в обеспечении экономического роста. Это обусловлено тем, что в мировой экономике как никогда высока неопределенность (примерно в два раза выше, чем в начале 2000-х), сопровождаемая геополитической напряженностью, протекционизмом и непредсказуемостью экономической политики в отдельных странах. Участились природные катастрофы, достижение целей устойчивого развития становится все более актуальной задачей (показатели по некоторым из целей по оценкам ООН откатались на несколько лет назад). Вопрос заключается в том, какие черты современной системы российского госуправления обеспечат рост российской экономики? Если выделить только один аспект, то это, вероятно, будет «органическая кооперация с бизнесом» — мягкое регулирование, поддержка частных инициатив в целях позитивных структурных сдвигов, доверие предпринимателям и разделение рисков с бизнесом там, где деятельность имеет высокие общественные выгоды. Также важна гибкость и адаптивность регулирования в тех случаях, когда бизнесу приходится принимать нестандартные решения. Статья по теме Мишустин представил последний отчет о работе действующего кабмина Можно ли выделить признаки такого регулирования в отчете Мишустина? Это, например, кратное (в четыре раза) сокращение числа проверок бизнеса, переход (в соответствии с поручением Президента) на рискориентированный подход с 2025 года. Это разработанный правительством портфель инструментов, стимулирующий крупные инвестиции, включая соглашения о защите и поощрении капвложений, специальные инвестиционные контракты и фабрика проектного финансирования. Цифровизация госуправления внедряется правительством для координации всех процессов внутри страны в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Фото: Владимир Андреев © URA.RU Второй драйвер экономического роста, которому в выступлении было уделено много внимания, это цифровизация экономики, разработка и внедрение передовых производственных технологий, включая робототехнику. Пожалуй, тезис о том, что в сфере разработки передовых технологий происходит настоящая гонка, известен многим. Та страна, которой удастся совершить прорыв в сфере передовых технологий, сможет обеспечить себе позиции лидера на больших формирующихся рынках и удержать лидерство на традиционных. Проблема же, однако, в том, что мы можем до сих пор не понимать, в какой конкретно области и где может произойти этот прорыв. Именно поэтому важно не ограничивать инициативу, поддерживать, с одной стороны, состоявшихся технологических лидеров, а с другой стороны, молодые венчурные проекты. В этом контексте важен принятый закон «О развитии технологических компаний», который предусматривает адресную государственную поддержку. Значимыми являются правительством инициативы по развитию сквозных технологий, отечественных ИТ-проектов, поддержка законопроекта о налоговых вычетах за венчурные инвестиции. Необходима такая настройка регулирования, которая позволит бизнесу тестировать и апробировать новые технологии, и не будет заранее чрезмерно ограничивать их потенциал. В этом отношении важно заявление премьера о том, что правительство намерено аккуратно снимать барьеры, препятствующие активному использованию беспилотных технологий в различных секторах экономики. Статья по теме Власть продолжит реформы цифровизации России Крайне важно, что правительство понимает и обозначает значимую роль робототехники. По нашим оценкам, в России до недавних пор использовались роботы с меньшей, по сравнению с развитыми странами удельной стоимостью, что может говорить об их простоте. При этом до санкций 2022 года отечественный рынок робототехники рос преимущественно за счет иностранных производителей. Ситуация в корне изменилась в 2022 году, когда вместе с уходом с российского рынка производителей из развитых стран, отечественные компании получили возможность роста — сразу у восьми рассмотренных нами российских производителей выручка выросла больше, чем на треть. Наконец, третий драйвер экономического роста — это снижение неравенства на разных уровнях, не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии регионов, что, как отмечалось в отчете премьера, станет основной задачей будущей налоговой реформы. Об этом же недавно говорил президент в своем Послании. Хотя взаимосвязь между неравенством и экономическим ростом по-прежнему остается предметом бурных дискуссий, эмпирические исследования показывают, что для стран со средним и высоким уровнем доходов снижение неравенства способствует ускорению темпов экономического роста. Поддержка ветеранов СВО — одна из правительственных задач, которая не терпит промедления. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Некоторые шаги в направлении снижения неравенства уже предприняты. Например, это введение повышенной ставки НДФЛ в 2020 году вкупе с бурно обсуждаемым сейчас проектом дальнейшего повышения НДФЛ для отдельных категорий граждан, расширение пакета социальных выплат и льгот, в том числе участникам СВО и их семьям. В отношении территориального неравенства среди субъектов РФ — это, например, решения по списанию регионам долгов по бюджетным кредитам при условии, что они инвестируют в транспортную и энергетическую инфраструктуру. При каких условиях все драйверы российского экономического роста сработают? Я бы кратко выделила три основных условия. Это запуск инвестиционной модели в сегменте малого и среднего предпринимательства для сбалансированного роста разных сегментов отраслей и дальнейшего усложнения (диверсификации) экономики. Это обеспечение доступности новых технологических решений для широкого слоя отечественных предприятий. И, конечно, это поддержание экспортной модели роста — недостаточно просто выйти на новые рынки, на них нужно удержаться, тогда это будет способствовать дальнейшему повышению конкурентоспособности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава правительства Михаил Мишустин в своем отчете перед депутатами Госдумы отметил, что российская экономика обладает всеми предпосылками для вхождения в четверку крупнейших в мире. Для достижения этой цели необходимо увеличение производительности труда, расширение несырьевого экспорта, увеличение инвестиций, поддержка малого бизнеса и программ по импортозамещению. Эти факторы, несомненно, являются ключевыми драйверами экономического роста. Впрочем, в отчете прозвучали и другие, возможно, менее очевидные, критически важные драйверы. Первый из них — это, вероятно та «новая технологичная и эффективная система государственного управления», о которой говорил сам Мишустин. Сегодня во всем мире возросла значимость государственной политики в обеспечении экономического роста. Это обусловлено тем, что в мировой экономике как никогда высока неопределенность (примерно в два раза выше, чем в начале 2000-х), сопровождаемая геополитической напряженностью, протекционизмом и непредсказуемостью экономической политики в отдельных странах. Участились природные катастрофы, достижение целей устойчивого развития становится все более актуальной задачей (показатели по некоторым из целей по оценкам ООН откатались на несколько лет назад). Вопрос заключается в том, какие черты современной системы российского госуправления обеспечат рост российской экономики? Если выделить только один аспект, то это, вероятно, будет «органическая кооперация с бизнесом» — мягкое регулирование, поддержка частных инициатив в целях позитивных структурных сдвигов, доверие предпринимателям и разделение рисков с бизнесом там, где деятельность имеет высокие общественные выгоды. Также важна гибкость и адаптивность регулирования в тех случаях, когда бизнесу приходится принимать нестандартные решения. Можно ли выделить признаки такого регулирования в отчете Мишустина? Это, например, кратное (в четыре раза) сокращение числа проверок бизнеса, переход (в соответствии с поручением Президента) на рискориентированный подход с 2025 года. Это разработанный правительством портфель инструментов, стимулирующий крупные инвестиции, включая соглашения о защите и поощрении капвложений, специальные инвестиционные контракты и фабрика проектного финансирования. Второй драйвер экономического роста, которому в выступлении было уделено много внимания, это цифровизация экономики, разработка и внедрение передовых производственных технологий, включая робототехнику. Пожалуй, тезис о том, что в сфере разработки передовых технологий происходит настоящая гонка, известен многим. Та страна, которой удастся совершить прорыв в сфере передовых технологий, сможет обеспечить себе позиции лидера на больших формирующихся рынках и удержать лидерство на традиционных. Проблема же, однако, в том, что мы можем до сих пор не понимать, в какой конкретно области и где может произойти этот прорыв. Именно поэтому важно не ограничивать инициативу, поддерживать, с одной стороны, состоявшихся технологических лидеров, а с другой стороны, молодые венчурные проекты. В этом контексте важен принятый закон «О развитии технологических компаний», который предусматривает адресную государственную поддержку. Значимыми являются правительством инициативы по развитию сквозных технологий, отечественных ИТ-проектов, поддержка законопроекта о налоговых вычетах за венчурные инвестиции. Крайне важно, что правительство понимает и обозначает значимую роль робототехники. По нашим оценкам, в России до недавних пор использовались роботы с меньшей, по сравнению с развитыми странами удельной стоимостью, что может говорить об их простоте. При этом до санкций 2022 года отечественный рынок робототехники рос преимущественно за счет иностранных производителей. Ситуация в корне изменилась в 2022 году, когда вместе с уходом с российского рынка производителей из развитых стран, отечественные компании получили возможность роста — сразу у восьми рассмотренных нами российских производителей выручка выросла больше, чем на треть. Наконец, третий драйвер экономического роста — это снижение неравенства на разных уровнях, не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии регионов, что, как отмечалось в отчете премьера, станет основной задачей будущей налоговой реформы. Об этом же недавно говорил президент в своем Послании. Хотя взаимосвязь между неравенством и экономическим ростом по-прежнему остается предметом бурных дискуссий, эмпирические исследования показывают, что для стран со средним и высоким уровнем доходов снижение неравенства способствует ускорению темпов экономического роста. Некоторые шаги в направлении снижения неравенства уже предприняты. Например, это введение повышенной ставки НДФЛ в 2020 году вкупе с бурно обсуждаемым сейчас проектом дальнейшего повышения НДФЛ для отдельных категорий граждан, расширение пакета социальных выплат и льгот, в том числе участникам СВО и их семьям. В отношении территориального неравенства среди субъектов РФ — это, например, решения по списанию регионам долгов по бюджетным кредитам при условии, что они инвестируют в транспортную и энергетическую инфраструктуру. При каких условиях все драйверы российского экономического роста сработают? Я бы кратко выделила три основных условия. Это запуск инвестиционной модели в сегменте малого и среднего предпринимательства для сбалансированного роста разных сегментов отраслей и дальнейшего усложнения (диверсификации) экономики. Это обеспечение доступности новых технологических решений для широкого слоя отечественных предприятий. И, конечно, это поддержание экспортной модели роста — недостаточно просто выйти на новые рынки, на них нужно удержаться, тогда это будет способствовать дальнейшему повышению конкурентоспособности.