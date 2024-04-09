Мишустин запустил формирование новой экономики в России

Решающее значение в этом процессе отводится удовлетворению потребительского спроса

09 апреля 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин провел стратегическую сессию правительства, поставив ряд важных задач Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России начала формироваться новая экономика предложения. Она становится ответом власти на запрос общества, которым является возросший потребительский спрос. Чтобы удовлетворить спрос, придется развивать промышленность и избегать сопутствующие низкой безработице проблемы. Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги стратегической сессии под руководством главы правительства РФ Михаила Мишустина. Премьер в начале стратсессии напомнил собравшимся слова президента РФ Владимира Путина о стратегической задаче страны: формирование экономики предложения. «Она нацелена на создание в нашей стране самых современных индустриальных мощностей и целых отраслей. В первую очередь — вокруг перспективных технологий», — сказал Мишустин. В России предстоит обновить инфраструктуру в регионах и нарастить производство несырьевых товаров. Такие меры, пояснил премьер, позволят решить задачи, поставленные президентом. «Прежде всего это достижение технологического и финансового суверенитета, а также укрепление продовольственной безопасности. Необходимо и дальше повышать роль России в глобальной торговле», — подчеркнул Мишустин. Министр экономического развития Решетников предложил на стратсессии свои варианты решения «болезней роста» экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU На стратегической сессии речь также велась и о росте ВВП, в феврале он прибавил 7,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Безработица в России достигла рекордно-низкого уровня — 2,8%. Продолжить начатое поможет форсирование притока инвестиций и трансформация рынка труда, что, в своей совокупности, и является первоочередными мерами по достижению озвученных задач по развитию «экономики предложения». Власть подобными мерами отвечает, прежде всего, на внутренний запрос общества, возникший на фоне подъема экономики после череды пандемийных и санкционных кризисов, отметила в беседе с URA.RU политолог Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова. Диалог «власть — бизнес — общество», считает политолог, необходим для удержания показателей роста ВВП и достижения правительством цели, поставленной президентом — попадание в «четверку» крупнейших экономик мира. «Правительство демонстрирует, что у страны есть деньги, а у власти и бизнеса — готовность их вкладывать в стратегические отрасли экономики. Стимулированием роста производства несырьевых товаров закладывается экономический фундамент будущей российской экономики. Власть здесь удовлетворяет внутренние запросы — потребность общества в товарах и услугах, и внешние — торговля с партнерами России», — рассказала Федорова. Новость по теме Что такое «экономика предложения» и почему о ней говорят в правительстве О том, что в заявленном экономическом росте ВВП страны присутствует инфляционная составляющая, поскольку стоимость товаров, которые берутся при расчете ВВП, увеличилась вслед за общим ростом цен, рассказал кандидат экономических наук Николай Кульбака. Экономист отметил, что возросшая денежная масса у бизнеса и населения при ограниченном предложении на рынке товаров и услуг способствует разгону инфляции. «Рост экономики, безусловно, есть, но сейчас он связан с восстановительным периодом после вызванного первой волной санкций спада в 2022 году. Стратегия правительства понятна: снизить инфляцию за счет роста предложения производимых товаров, чему также способствует сокращение свободной денежной массы через привлечения инвестиций в несырьевой сектор экономики. Однако сценарий сохранения роста ВВП, мне видится, достаточно оптимистичным по нескольким причинам, первая из них — демографическая», — пояснил Кульбака. Деньги в стране есть, но приобретение новых технологий для развития экономики пока невозможно по причине санкций, пояснил экономист Николай Кульбака. Фото: Владимир Андреев © URA.RU С проблемой в демографии России экономист связывает низкий уровень безработицы. Озвученный Мишустиным на стратегической сессии правительства показатель в 2,8% — косвенно означает низкое предложение на рынке труда. Без увеличения количества рабочих рук в экономике, считает Кульбака, сохранение темпов ее роста в долгосрочной перспективе невозможно. Пока что правительство, считает собеседник агентства, в качестве контрмеры ставит цель повысить производительность труда, чтобы, как минимум, нивелировать нехватку людей. «Вторая проблема — технологии. Денег в стране, действительно, хватает, но купить на них необходимые, в том числе, для повышения производительности труда, технологии невозможно из-за международных санкций. Эти два фактора — демография и технологии — могут препятствовать росту экономики и выполнению стоящих перед правительством задач», — подытожил Кульбака. Новость по теме В России растет ВВП и снижается безработица Правительство в своих программах учитывает экономические вызовы и сопутствующие им проблемы, пояснила профессор Финансового университета при правительства РФ Любовь Гусарова. Профессор рассказала, что необходимость роста товарного предложения вызвана относительно высокой покупательской способностью населения. По данным РБК покупательская способность российских граждан в прошлом году вернулась к уровню 2021 года, а по данным Росстата на среднедушевой доход приходится 3,33 прожиточного минимума. Это произошло на фоне роста как номинальных (14%), так и реальных (7,8%) зарплат. «Решением проблемы может стать стимулирование развития малого и среднего бизнеса, который на условиях кооперации способен оперативно „закрыть“ насущные проблемы как крупного бизнеса, так и потребителей. С точки зрения импортозамещения таких видов продукции, как микроэлектроника, робототехника, искусственный интеллект, перспективным видится развитие кооперации промышленных предприятий с научными и образовательными центрами», — заключила профессор Гусарова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России начала формироваться новая экономика предложения. Она становится ответом власти на запрос общества, которым является возросший потребительский спрос. Чтобы удовлетворить спрос, придется развивать промышленность и избегать сопутствующие низкой безработице проблемы. Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги стратегической сессии под руководством главы правительства РФ Михаила Мишустина. Премьер в начале стратсессии напомнил собравшимся слова президента РФ Владимира Путина о стратегической задаче страны: формирование экономики предложения. «Она нацелена на создание в нашей стране самых современных индустриальных мощностей и целых отраслей. В первую очередь — вокруг перспективных технологий», — сказал Мишустин. На стратегической сессии речь также велась и о росте ВВП, в феврале он прибавил 7,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Безработица в России достигла рекордно-низкого уровня — 2,8%. Продолжить начатое поможет форсирование притока инвестиций и трансформация рынка труда, что, в своей совокупности, и является первоочередными мерами по достижению озвученных задач по развитию «экономики предложения». Власть подобными мерами отвечает, прежде всего, на внутренний запрос общества, возникший на фоне подъема экономики после череды пандемийных и санкционных кризисов, отметила в беседе с URA.RU политолог Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова. Диалог «власть — бизнес — общество», считает политолог, необходим для удержания показателей роста ВВП и достижения правительством цели, поставленной президентом — попадание в «четверку» крупнейших экономик мира. О том, что в заявленном экономическом росте ВВП страны присутствует инфляционная составляющая, поскольку стоимость товаров, которые берутся при расчете ВВП, увеличилась вслед за общим ростом цен, рассказал кандидат экономических наук Николай Кульбака. Экономист отметил, что возросшая денежная масса у бизнеса и населения при ограниченном предложении на рынке товаров и услуг способствует разгону инфляции. «Рост экономики, безусловно, есть, но сейчас он связан с восстановительным периодом после вызванного первой волной санкций спада в 2022 году. Стратегия правительства понятна: снизить инфляцию за счет роста предложения производимых товаров, чему также способствует сокращение свободной денежной массы через привлечения инвестиций в несырьевой сектор экономики. Однако сценарий сохранения роста ВВП, мне видится, достаточно оптимистичным по нескольким причинам, первая из них — демографическая», — пояснил Кульбака. С проблемой в демографии России экономист связывает низкий уровень безработицы. Озвученный Мишустиным на стратегической сессии правительства показатель в 2,8% — косвенно означает низкое предложение на рынке труда. Без увеличения количества рабочих рук в экономике, считает Кульбака, сохранение темпов ее роста в долгосрочной перспективе невозможно. Пока что правительство, считает собеседник агентства, в качестве контрмеры ставит цель повысить производительность труда, чтобы, как минимум, нивелировать нехватку людей. «Вторая проблема — технологии. Денег в стране, действительно, хватает, но купить на них необходимые, в том числе, для повышения производительности труда, технологии невозможно из-за международных санкций. Эти два фактора — демография и технологии — могут препятствовать росту экономики и выполнению стоящих перед правительством задач», — подытожил Кульбака. Правительство в своих программах учитывает экономические вызовы и сопутствующие им проблемы, пояснила профессор Финансового университета при правительства РФ Любовь Гусарова. Профессор рассказала, что необходимость роста товарного предложения вызвана относительно высокой покупательской способностью населения. По данным РБК покупательская способность российских граждан в прошлом году вернулась к уровню 2021 года, а по данным Росстата на среднедушевой доход приходится 3,33 прожиточного минимума. Это произошло на фоне роста как номинальных (14%), так и реальных (7,8%) зарплат. «Решением проблемы может стать стимулирование развития малого и среднего бизнеса, который на условиях кооперации способен оперативно „закрыть“ насущные проблемы как крупного бизнеса, так и потребителей. С точки зрения импортозамещения таких видов продукции, как микроэлектроника, робототехника, искусственный интеллект, перспективным видится развитие кооперации промышленных предприятий с научными и образовательными центрами», — заключила профессор Гусарова.