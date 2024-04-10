Журналист МО РФ Половодов погиб от обстрела ВСУ. Видео

При обстреле съемочной группы «Вести Луганск» 10 апреля погиб старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Минобороны РФ Евгений Половодов. Майор в момент нападения боевиков ВСУ сопровождал съемочную группу ГТРК «Луганск». Что известно о погибшем офицере — в материале URA.RU.
Внезапная атака ВСУ
Съемочная группа попала под обстрел ВСУ в районе Кременной. Журналисты «Вести Луганск» приехали на передовую в сопровождении Половодова делать фронтовой сюжет о бойцах танкового батальона, расположенного в Серебрянском лесничестве.
Атака ВСУ была внезапной. Сначала были нанесены удары со ствольной артиллерии. Затем противник пытался добить съемочную группу с помощью FPV-дрона.
Получивший контузию корреспондент Артем Юндас рассказал, что после первого удара съемочная группа начала прятаться за деревья. По его словам, везде была пыль и земля. Пострадавшие пытались эвакуироваться, оказать помощь раненым. Огонь по прессе ВСУ корректировали с помощью беспилотника.
«Над нами летал дрон. Кажется, что в момент эвакуации FPV-дрон ударил по нашей «буханке». В машине появилась большая дырка», — передает слова Юндаса "Первый канал".
Его товарищ, оператор Денис Шум, получил осколочное ранение в ногу. Молодого журналиста госпитализировали, а затем в Луганске его прооперировали медики.
Сопровождающий майор Половодов получил смертельное ранение. В момент прилета снаряда ВСУ он докладывал журналистам об уничтожении российскими танкистами двух единиц бронетехники противника.
Биография майора
Евгений Половодов – выпускник воронежского журфака 2013 года. На факультете Воронежского государственного университета (ВГУ) отмечают, что он стал первым участником набора на гражданскую специальность «Связи с общественностью» и военно-учётную — «Информационное обеспечение деятельности».
С 2015 года Половодов связал свою судьбу с военной службой. Он стал офицером подразделения информационного обеспечения в Воронеже.
В 2021 году Половодов выполнял специальные задачи в Сирийской Арабской Республике. За свой героизм был награждён медалью Суворова.
С начала СВО майор стал организатором работы журналистов. В составе пресс-центра Западной группировки российских войск он помогал делать СМИ военные сюжеты и репортажи.
К ордену Мужества — посмертно
Погибшего в Луганске офицера Половодова представили к ордену Мужества посмертно, сообщают «Вести. Воронеж».
«Всегда энергичный и улыбчивый. Занимался организацией «Посвящения» и «Весны», работал в отряде «Фемида». Евгений был хорошим другом и очень надёжным человеком», — отмечает журфак ВГУ на своей странице в «ВКонтакте».
Рискуя ежедневно жизнью, Половодов пытался донести информацию с фронта, отмечают коллеги. У погибшего от ран офицера остались мама, жена и маленький сын.
Реакция властей РФ
Следователи СК России начали расследовать обстрел журналистов со стороны ВСУ в ЛНР. В пресс-службе ведомства заявляют, что всем причастным лицам будет дана правовая оценка.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что расценивает атаку на СМИ как очередную преступную акцию режима Зеленского. По ее данным, украинский президент рассматривает российских журналистов в «качестве приоритетных целей» и «этим бравирует».
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